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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (43 фото + 8 видео)

Автор:
31 октября 2020 08:28
Метки: комментарии   политика   юмор   
480
43
8
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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5  комментариев
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18k
Matrosskin 54 минуты назад
Логичнее открыть "Центр вакцинации лиц , не имеющих гражданство РФ и РБ" где-нибудь в Крыму. И всю вакцину "для зарубежников" поставлять только через него. Хочешь привиться - приезжай в Российскую Федерацию, республика Крым. Да и продавать партии тоже только там, особенно хохлоидам и примкнувшим.
Логичнее открыть "Центр вакцинации лиц , не имеющих гражданство РФ и РБ" где-нибудь в Крыму. И всю вакцину "для зарубежников" поставлять только через него. Хочешь привиться - приезжай в Российскую Федерацию, республика Крым. Да и продавать партии тоже только там, особенно хохлоидам и примкнувшим.
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11k
Роберт Шекли 21 минуту назад
- Здравствуйте. Вам звонят из службы безопасности Сбербанка...
- Здравствуйте. Вам звонят из службы безопасности Сбербанка...
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18k
Matrosskin 47 минут назад
Не могу сказать, что отношусь к Рыгорьевичу хорошо за его постоянные попытки усидеть на десятке стульев разом и тройные переобувания в прыжке, но тут он молодец, нашёл как взять за мягкое подбрюшье говнооппов. Пытаетесь развалить страну - йух вам, а не господдержка. Учитесь дальше за свой счёт, работайте в своём бизнесе. Вам это не составит труда, вы же умные и знаете как надо, чё время то терять. Ваш презик - тупая баба, сидящая за бугром ? Вот и пздуйте к ней.
Наших бы ещё так же спровадить.....
Не могу сказать, что отношусь к Рыгорьевичу хорошо за его постоянные попытки усидеть на десятке стульев разом и тройные переобувания в прыжке, но тут он молодец, нашёл как взять за мягкое подбрюшье говнооппов. Пытаетесь развалить страну - йух вам, а не господдержка. Учитесь дальше за свой счёт, работайте в своём бизнесе. Вам это не составит труда, вы же умные и знаете как надо, чё время то терять. Ваш презик - тупая баба, сидящая за бугром ? Вот и пздуйте к ней. Наших бы ещё так же спровадить.....
Не могу сказать, что отношусь к Рыгорьевичу хорошо за его постоянные попытки усидеть на десятке стульев разом и тройные переобувания в прыжке, но тут он молодец, нашёл как взять за мягкое подбрюшье говнооппов. Пытаетесь развалить страну - йух вам, а не господдержка. Учитесь дальше за свой счёт, работайте в своём бизнесе. Вам это не составит труда, вы же умные и знаете как надо, чё время то терять. Ваш презик - тупая баба, сидящая за бугром ? Вот и пздуйте к ней. Наших бы ещё так же спровадить.....
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8k
MihailoSerbiya 57 минут назад
Potomu chto oni eto delayut tolko v pravoslavnih stranah .Oni zhe katoliki .
Potomu chto oni eto delayut tolko v pravoslavnih stranah .Oni zhe katoliki .
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654
Replicant Час назад
Хороший тамада и конкурсы интересные.
Хороший тамада и конкурсы интересные.
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