27.

Алексей Абзианидзе, глава Санкт-Петербургского отделения псевдопрофсоюза врачей под руководством личного окулиста Навального, является активным противником прививок и верит в конспирологические теории происхождения коронавируса.



Квалифицированный врач-ортопед и травматолог Абзианидзе в своих соцсетях распространяет материалы о вреде прививок и призывает пациентов избегать вакцинации. Не верит Абзианидзе и в коронавирус, который, по его мнению является заговором нескольких крупных мировых держав. Лидер псевдопрофсоюза Навального учит людей не носить маски, а прививку от коронавируса называет «прививкой от макаронавируса», что бы это ни значило.