Политические комментарии с сарказмом.
7.
Я думал, что негры в начале 20 века очень хреново жили в США - расовая дискриминация, сегрегация и всё такое. А они, вишь ты, на "Титаниках" по кругосветным круизам рассекали, ещё и жили в люксах, а не где-нибудь в трюме между канатов.
11.
Нужно как Столыпин.
13.
Польша сегодня. Протесты по поводу закона об абортах.
Позорная моль Дуда боится своего народа!
Хватит это терпеть!
Поляки не рабы!
Щеневмерла польска!
Живе Лемберг!
Хватит это терпеть!
Поляки не рабы!
Щеневмерла польска!
Живе Лемберг!
15.
Помнится Анатолик визжал, что згнобит Порошенко в судах, а тут его самого нагнул Петруша.
Бывший президент Украины Петр Порошенко 29 октября добился отмены решения Печерского райсуда Киева по делу о пророссийском политике и блогере Анатолии Шарие. Об этом говорится на официальном сайте Киевского апелляционного суда.
Бывший президент Украины Петр Порошенко 29 октября добился отмены решения Печерского райсуда Киева по делу о пророссийском политике и блогере Анатолии Шарие. Об этом говорится на официальном сайте Киевского апелляционного суда.
22.
Люпка, а хомяки твоего колл-центра в курсе бэкграунда твоего и твоих предков? Они понимают, на кого работают?
24.
27.
Глава петербургского отделения псевдопрофсоюза Навального оказался ковид-диссидентом и антипрививочником
Алексей Абзианидзе, глава Санкт-Петербургского отделения псевдопрофсоюза врачей под руководством личного окулиста Навального, является активным противником прививок и верит в конспирологические теории происхождения коронавируса.
Квалифицированный врач-ортопед и травматолог Абзианидзе в своих соцсетях распространяет материалы о вреде прививок и призывает пациентов избегать вакцинации. Не верит Абзианидзе и в коронавирус, который, по его мнению является заговором нескольких крупных мировых держав. Лидер псевдопрофсоюза Навального учит людей не носить маски, а прививку от коронавируса называет «прививкой от макаронавируса», что бы это ни значило.
Квалифицированный врач-ортопед и травматолог Абзианидзе в своих соцсетях распространяет материалы о вреде прививок и призывает пациентов избегать вакцинации. Не верит Абзианидзе и в коронавирус, который, по его мнению является заговором нескольких крупных мировых держав. Лидер псевдопрофсоюза Навального учит людей не носить маски, а прививку от коронавируса называет «прививкой от макаронавируса», что бы это ни значило.
28.
Двойные стандарты Навального: в Нью-Йорке ежедневно работает 5-6 специальных мобильных бригад, которые оперативно выезжают на место и удаляют граффити за городской счёт. Им можно, а вот Минску нельзя – это другое.
31.
Путин и Белоусов начали демонтаж ещё одной ельцинской клоаки
36.
В турецком Измире землетрясение
37.
И цунами
38.
39.
Вот так в самой Польше полиция обходится с католическими священнослужителями.
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