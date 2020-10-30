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Инфовойна, или Как «демократия» по-американски побеждает еще до выборов

Инфовойна, или Как «демократия» по-американски побеждает еще до выборов (2 фото)

Автор:
30 октября 2020 17:16
Метки: russia today   twitter   Симоньян   инфовойна   твиттер   цензура   
166
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Дивная картина – Twitter промаркировал сообщение канала Russia Today как потенциально вводящее в заблуждение. Главред RT Маргарита Симоньян в свойственной ей ироничной манере уже прокомментировала инцидент.

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Метки: russia today   twitter   Симоньян   инфовойна   твиттер   цензура   
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Ashabad 6 часов назад
На самом деле, мы стоим на пороге такого пи*деца, что мне страшно об этом думать...
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