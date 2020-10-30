Инфовойна, или Как «демократия» по-американски побеждает еще до выборов

Дивная картина – Twitter промаркировал сообщение канала Russia Today как потенциально вводящее в заблуждение. Главред RT Маргарита Симоньян в свойственной ей ироничной манере уже прокомментировала инцидент.
Сюжет телеканала RT был посвящен дискуссии в американском обществе по вопросам возможной фальсификации на предстоящих выборах главы государства 3 ноября. Теперь из-за соответствующей маркировки на пост нельзя ни ответить, ни ретвитнуть его. По словам Симоньян, это впервые произошло с материалами телеканала. Как блестяще охарактеризовала происходящее Маргарита: президентские выборы в США еще не прошли, но «американская демократия уже побеждает».
Приступы антироссийской цензуры в американских соцсетях вообще и в «Твиттере» в частности случались уже не раз. Так, недавно этот сервис микроблогов удалил аккаунт российского новостного агентства РИА «Новости». Ранее подобному остракизму были подвергнуты и профили СМИ, входящих в группу компаний RT – собственно канала RT и Sputnik.
Также актам блокировки, которые можно расценивать как этапы информационной войны, подверглись аккаунты российских СМИ и исследовательских организаций на сервисе YouTube, в Facebooke и Google. Русское слово, видимо, очень неприятно американским «ослам».
Также актам блокировки, которые можно расценивать как этапы информационной войны, подверглись аккаунты российских СМИ и исследовательских организаций на сервисе YouTube, в Facebooke и Google. Русское слово, видимо, очень неприятно американским «ослам».
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