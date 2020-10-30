Инфовойна, или Как «демократия» по-американски побеждает еще до выборов

Приступы антироссийской цензуры в американских соцсетях вообще и в «Твиттере» в частности случались уже не раз. Так, недавно этот сервис микроблогов удалил аккаунт российского новостного агентства РИА «Новости». Ранее подобному остракизму были подвергнуты и профили СМИ, входящих в группу компаний RT – собственно канала RT и Sputnik.

Также актам блокировки, которые можно расценивать как этапы информационной войны, подверглись аккаунты российских СМИ и исследовательских организаций на сервисе YouTube, в Facebooke и Google. Русское слово, видимо, очень неприятно американским «ослам».