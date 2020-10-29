Чем ближе выборы, тем жарче на улицах США. Филадельфия в огне

Подробности этого дела расследуются, хотя активистов BLM правда точно не тревожит. Они уже начали испепелять и уничтожать город. Протесты BLM стали оправданием мародерства и жестокости. Так называемые активисты в Филадельфии обворовали магазины, унося с собой пакеты с техников и продуктами.



Но этого им мало, поэтому они громят все на своем пути – в буквальном смысле рушат и сжигают. Вот только ломать – не строить, а эти ребята потом будут прикрываться тем, что якобы выступали за права темнокожих в США и пытались таким образом привлечь внимание. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.



«Тревога! Толпа около 1000 человек грабит частные предприятия в районе Араминго авеню и Кастор авеню. В этих зонах наблюдались крупные демонстрации, переросшие в насилие, сопровождающееся грабежами», - было написано в аккаунте местной полиции в Твиттере.



Не обошлось и без столкновений, в которых около 30 полицейских были ранены, так как в них кидались камнями. В итоге губернатор штата Пенсильвания Том Вулф заявил о введении в Филадельфию Нацгвардии.



Это справедливое решение. Протестующие начали себя вести как те, против которых они якобы выступают. Они считают, что им все дозволено и ни в чем себе не отказывают. И так происходит в каждом городе.



На дверях многих магазинов владельцы уже пишут записки с просьбой не громить их бизнес, ведь это их заработок. Но активистам нет дела до чужих жизней и бед. На деле им нет дела ни до чего – это анархисты, способные на все. Они и сами могут убить, не моргнув и глазом.



Но, разумеется, действуют они не сами по себе. Не просто так все началось и в Филадельфии. Чем ближе президентские выборы, тем горячее на улицах США.