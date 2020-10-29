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Чем ближе выборы, тем жарче на улицах США. Филадельфия в огне

Чем ближе выборы, тем жарче на улицах США. Филадельфия в огне (3 фото)

Автор:
29 октября 2020 08:53
Метки: Филадельфия   мародерство   сша   
403
3
В Филадельфии полицейские убили темнокожего 27-летнего Уолтера Уоллеса. Им показалось, что он идет на них с оружием. Возможно, так оно и было, ну а если в США правоохранители и стреляют, то сразу на поражение.

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Метки: Филадельфия   мародерство   сша   
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19k
Батончик с маком 2 дня назад
странные поминки у афрочерножопых
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207
СергейБернатович 2 дня назад
больше ада! Не останавливайтесь!
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3k
евгений 2 дня назад
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vladbb 2 дня назад
Правильно. Полиции нужно всегда стрелять! Бог на небесах разберётся, кто прав или виноват!
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1k
Федор Медведев 2 дня назад
Боже, гори америка!
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27k
parallax 2 дня назад
Похоже Америку ждёт судьба СССР. Пока она разруливает внешним миром, её разрушит мир внутренний.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 дня назад
судя по всему что ни один кандидат не признает свое поражение, а так же люди голосовайшее ,там такая веселуха начнётся если учесть что население вооружена до зубов ,запасаемся попкорном трэш только начинается
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41k
Цыц тут у меня ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 дня назад
Хорошо все таки, что нас от этих обезьян отделяет океан.
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31k
Антон 2 дня назад
Они еще за Геттисберг ответить должны! Фашингтон должен быть разрушен!
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28k
Alex 2 дня назад
Как приятно получать такие новости из пиндосии
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