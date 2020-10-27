Запад окончательно спятил

Прямо сейчас весь мир смотрит на видео протесты в Триесте, Тревизо и Пезаро. Акции против локдауна проходят также в Перудже, Турине, Вероне, Риме, Виченце, Неаполе и Лечче.



Мы могли бы просто написать «прекратите уже дрочить на Европу», но среди наших подписчиков подобного и так не наблюдается, а подписчикам любы дудь этого не объяснишь.



В Милане, дорогие друзья, вчера, когда вы пошли спать, всё закончилось массовыми беспорядками, погромами, и, пишут, кое-где даже грабежом. Так что итальянцы теперь официально тоже крутые, всяко покруче белорусов.



Больше полугода наблюдаем с вами за дальним периметром — и не пора ли потихоньку начать откладывать деньги на нацпроект «Железный занавес»?



А вот и снова Америка, жители которой последние полгода защищают то ли демократию от капитализма, то ли капитализм от демократии — в общем, непонятно, но очень интересно смотреть, сидя на диване с чипсами и пивом.



На видосике, который выложили в сеть неравнодушные граждане — вчерашняя Филадельфия, простой парень Уотер Уоллес с ножом ходит за вооружёнными полицейскими, на приказы сложить оружие не реагирует, количество выстрелов посчитать попробовали, но не смогли.



Вечером, разумеется, Уоллес был посмертно объявлен великомучеником, и жители Филадельфии начали жечь город. Хорошечно!



Хорошечно, что по крайней мере это происходит за океаном, а не где-то поблизости...



А теперь немного пира во время чумы. Вжух — и мы переносимся в Монако, где с субботы введён локдаун из-за второй волны ковида.



По сообщениям СМИ, князь Монако принц Альберт II (такой полноватый дядечка в красном пиджачке, как «новый русский») и его близкие закатывают вечеринку без масок и перчаток в честь пропущенного в этом году Октоберфеста. Пока плебс на локдауне, который пожёстче российского, да.



Тебе не понять, ватка, европейцы просто умеют чтить традиции.



А осень меж тем перестаёт быть томной. Президент Франции Эммануэль Макрон решением спроецировать карикатуры Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда на правительственные здания страны (после жестокого убийства французского профессора чеченцем Анзоровым) разблокировал ещё одну скрытую ачивку 2020 г. — глобальное религиозное противостояние.



Исламские муфтии уже пообещали Макрону каюк западной цивилизации и гнев двух миллиардов мусульман.



Макрон, конечно, редкий дурак: страна десятилетиями перевозила себе беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, а он продемонстрировал им карикатуру на пророка — это прям IQ около нуля надо иметь.



Что не отменяет, впрочем, того факта, что отрезание головы человеку — это первобытное варварство, отсутствие каких-либо представлений о социальной культуре и тот же околонулевой IQ.



Они нашли друг друга...



В Бангладеш тоже оценили, пишут, десятки тысяч мусульман вышли с портретами Макрона, чтобы их потоптать, повесить, обмотав ботинками, или сжечь. Ну, и с требованиями бойкотировать французскую продукцию, разумеется.