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Запад окончательно спятил

Запад окончательно спятил (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 18:51
Метки: видео   дурдом   европа   политика   
1410
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1
Дорогие друзья, чтобы понимать разницу в менталитете, подходе к карантину ковида, и общем экономическом положении между РФ и не самой бедной страной ЕС, в которую многие наши сограждане любят ездить отдыхать, знайте: когда вы готовитесь идти спать, итальянцы массово выходят на улицы, чтобы быть крутыми. И шатают своё государство.

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Метки: видео   дурдом   европа   политика   
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28k
Юр21 4 дня назад
Они ибанулись тогда когда отринув здравый смысл начали бороться за мнимые права извращенцев, лентяев и дураков,когда начали называть чёрное белым, а белое чёрным, когда зачем то начали собирать отребье по всему Ближнему Востоку и тащить к себе, короче Железный Занавес от всего этого Содома - это правильно!
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3k
qap 3 дня назад
Да йух с ними! Гори-гори ясно! Особенно штатам сейчас не помешает гражданская война, заслужили...
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25k
Молчун 3 дня назад
Чекабчик, ты когда трезвый, даже идиотом не выглядишь. Вот, интересные вещи даже постишь.
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13k
Габит Калыков 3 дня назад
Хорошо, что в наушниках слушал последнее видео. А то б народ вокруг подумал, что я кого-то трахаю.
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5k
vitenok 3 дня назад
Этот крик надо отдельным постом выложить. Нельзя скрывать эти европейские техники.
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71k
Я Только спросить. 3 дня назад
Еще Несколько таких постов и доллар рухнет..
Еще Несколько таких постов и доллар рухнет..
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−228
Alex 3 дня назад
весь мир спятил!! один ты здоров видимо
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3k
lexa 4 дня назад
только не кричите , я попробовал - все соседи откликнулись!
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−66
марик коршун 4 дня назад
в России-революция возможна при 2 условиях: 1-Война,2-сухой закон. 1917,1991.
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27k
winergy2012 марик коршун 4 дня назад
Если жидов выгнать,революций не будет никогда
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