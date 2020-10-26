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Стали известны результаты так называемого опроса Зеленского

Стали известны результаты так называемого опроса Зеленского (2 фото)

Автор:
26 октября 2020 23:39
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Зеленский   выборы на украине   новости   общество   опрос зеленского   политика   слуга народа   украина   
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На Украине стали известны предварительные результаты ответов украинцев на 5 так называемых вопросов Зеленского к украинскому народу.

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Метки: Зеленский   выборы на украине   новости   общество   опрос зеленского   политика   слуга народа   украина   
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7k
Свои Пять Копеек 4 дня назад
Никак Зелёный Карлик не угомонится, все силы прилагает для того , чтобы из Окраины сделать кучу дерьма.
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15k
Flying Dutchmen. 4 дня назад
Свободная экономическая зона на территории ДНР, без опроса жителей этой самой ДНР.
Оригинально...
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6k
ALFIE Flying Dutchmen. 4 дня назад
попытка подменить текст минских соглашений... заменить полит автономию на экономическую... пока через такой вброс...адекватные люди очень мало участвовали в опросе, понимая его бредовость. зато идиоты - вполне себе..и даже идиоты не смогли взять верх...при том. что пройти опрос можно было раз 10 запросто.
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2k
beggar 4 дня назад
а можно расшифровку вопросов на человеческом языке ? а то язык свиней фашистских плохо понимаю...
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429
яков джугашвили 4 дня назад
По ДОНБАССУ только у бандерлогов спрашивали что ли? на востоке 99.9 проголосовали бы за зону экономической., да и не меньше процентов проголосовали чтобы вызволители валили к херам в бандерштат свой.
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0
Alexander 4 дня назад
А сколько раз их "послали" они не подсчитали?
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4k
Сергей 4 дня назад
1. А чего обычный гражданин должен до конца жизни кормить проворовавшегося чинуша? Или того хуже - прийдет другая власть и по амнистии его еще с зоны вытащит или еще каким путем. Расстрелять сразу нах. Чтоб неповадно было воровать.
2. А что дает эта самая зона? Нужны подробности - какие от нее польза и самое главное - какой вред?
3. Надо не уменьшать численность, а усилить контроль за ними - за прогулы/кнопкодавство/коррупцию - лишать мандата или наказание пожестче - вплоть до "читай пункт 1".
4. Вы б еще проституцию легализовали в медицинских целях - для облегчения посттравматического синдрома.
5. Опять...Я вот не знаю подробностей этого меморандума, а пенсионеры, к которым в основной массе и подходили эти опрашивающие - так и подавно. Нужно показать сначала какие условия выполнения требований этого документа и вообще дать гарантии - будут ли их исполнять
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3k
tamin 4 дня назад
Они реально все там укуренные. 64%)))ахааа
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11k
робт 4 дня назад
безвиз-канабис-?
какую радость предложит следующий президент
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29k
Azesh 4 дня назад
зачем так язык коверкать, не понимаю.
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2k
Frank Borman 4 дня назад
Таки шо, скоро курение каннабиса в Незалежной разрешат? Яка добра новость. Значит, скоро украинские войска накурятася, пойдут в наступление на Донбассе и выбьют клятых москалей. Все таки Зеля - гениальный политик.
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3k
Mike Snow Frank Borman 4 дня назад
А вот сейчас никто не накуривается... И там о медицинских целях речь идет все-таки.
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7k
albedo 4 дня назад
А как же референдум про землю?
Обещал и не стал.

Вот уж выбрали так выбрали.
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9k
Bill 4 дня назад
- Слышали, президент предложил ввести пожизненное за экономические преступления?
- 37-й год возвращается! Пора валить.
- Это на Украине.
- А-а-а, ну тут понимать надо.
--------------
А если серьезно, то не знаю ни одной страны где преступления искоренили суровостью наказания.
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6k
Караганда Bill 4 дня назад
но сначала убрали взяточников-потом подняли-и это нормально если в этой последовательности.а в обратной-они и так не плохо живут.
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6k
Караганда Bill 4 дня назад
Да это пример-но вы не станите отрицать.Что из деревни- Сингапур превратился в страну ,куда идут вложения капитала(на Украину не идут)-наверное они что-то правильно сделали.
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29k
Azesh Bill 4 дня назад
Ли Куан Ю, имя которого связывают с расцветом Сингапура и искоренением коррупции- не был президентом. Он был премьер-министром.
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9k
Bill Караганда 3 дня назад
Еще раз объясняю. Сначала появились сверх-доходы от прохождения торгового флота через территориальные воды. Условно говоря, на территории Сингапура забил фонтан из денег.
А когда у тебя куча денег - то можно и инвесторов привлекать, и от воровства людей отучать.
Еще раз объясняю. Сначала появились сверх-доходы от прохождения торгового флота через территориальные воды. Условно говоря, на территории Сингапура забил фонтан из денег. А когда у тебя куча денег - то можно и инвесторов привлекать, и от воровства людей отучать.
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9k
Bill Караганда 3 дня назад
Не "взяточников сначала убрали", а убрали всех китайцев. Попробуйте сейчас такое провернуть в любом другом государстве.
Lee Kuan Yew вообще был классическим диктатором. Как Вам его фразы: "Это мы решаем, что правильно, а до мнения граждан нам нет никакого дела", "Избыток демократии ведет к недисциплинированности и беспорядку".
Там до сих пор запрещено критиковать правительство, устанавливать спутниковые антенны, голосование на выборых не является тайным, государство вмешивается в личную жизнь граждан и занимается евгеникой.
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8k
Sasa 4 дня назад
Им осталось только лишь каннабис употреблять. Достать его и забыться... Слава Украине!
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7k
Свои Пять Копеек Sasa 4 дня назад
ХЕРоям в Срало!
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