Стали известны результаты так называемого опроса Зеленского

На Украине стали известны предварительные результаты ответов украинцев на 5 так называемых вопросов Зеленского к украинскому народу.
Согласно этим данным украинцы якобы безоговорочно поддержали 4 из 5 инициатив главы государства и ответили положительно якобы почти на все вопросы президента Зеленского.
По данным компании, которая судя из своего названия «ЗЕ Медиа» принадлежит самому Зеленскому и которая проводила этот опрос, украинцы не поддержали лишь создание свободной экономической зоны на Донбассе, со всем остальным украинцы якобы согласились подавляющим большинством.
Результаты опроса были опубликованы сегодня на официальной странице партии «Слуга народа» в Facebook.
Так, согласно этим результатам, после подсчёта 74% бюллетеней опроса, украинцы якобы поддержали в количестве 82,97% голосов пожизненное заключение для коррупционеров, якобы 89,6% высказалось за сокращение депутатов Верховной Рады до 300 человек, за легализацию каннабиса якобы выступило 64,88% украинцев, 74,21% проголосовавших в опросе якобы поддерживают право Украины на безопасность по Будапештскому меморандуму (это вопрос о строительстве баз НАТО на Украине, мы писали об этом в соответствующей публикации). За создание свободной экономической зоны на Донбассе проголосовало якобы лишь 46.70% украинцев, принявших участие в опросе.
По данным компании, которая судя из своего названия «ЗЕ Медиа» принадлежит самому Зеленскому и которая проводила этот опрос, украинцы не поддержали лишь создание свободной экономической зоны на Донбассе, со всем остальным украинцы якобы согласились подавляющим большинством.
Результаты опроса были опубликованы сегодня на официальной странице партии «Слуга народа» в Facebook.
Так, согласно этим результатам, после подсчёта 74% бюллетеней опроса, украинцы якобы поддержали в количестве 82,97% голосов пожизненное заключение для коррупционеров, якобы 89,6% высказалось за сокращение депутатов Верховной Рады до 300 человек, за легализацию каннабиса якобы выступило 64,88% украинцев, 74,21% проголосовавших в опросе якобы поддерживают право Украины на безопасность по Будапештскому меморандуму (это вопрос о строительстве баз НАТО на Украине, мы писали об этом в соответствующей публикации). За создание свободной экономической зоны на Донбассе проголосовало якобы лишь 46.70% украинцев, принявших участие в опросе.
Почему весь опрос Зеленского и его результаты необходимо считать «якобы»?
Любые результаты опроса Зеленского не могут претендовать на истину и все данные не могут являться правдивыми, так как голосование по опросу не было организовано законно и должным образом. Любые результаты этого опроса никак нельзя считать законными, так как их можно было без труда подделать.
Голосование проходило рядом с избирательными участками, а не на избирательных участках, никем и никак не контролировалось, бюллетени для голосования по опросу не являлись ни именными, ни номерными. Никаких документов для участия в опросе не требовалось. Бюллетени для опроса Зеленского никто не учитывал. Каждый проголосовавший в опросе мог это делать сколько угодно раз. Бюллетени представляли собой просто бумагу с текстом и квадратиками для галочек. Известны случаи, когда в ходе прошедших в воскресенье выборов граждане голосовали в опросе по 3-5-7 раз подряд. Никаких записей или учёта не велось.
Это означает, что «пририсовать» результаты можно как угодно, добавить к результатам любое количество бюллетеней для опроса с нужным результатом и т.д. Проверить это невозможно, ввиду отсутствия какого либо учёта, а также совершенно неофициального характера голосования. Кроме того, как отмечали украинские СМИ, в ходе голосования было отмечено много случаев, когда волонтёрами по этому голосованию были несовершеннолетние дети.
Мало того, украинские СМИ выяснили, что компания «ЗЕ Медиа», которая проводила опрос по заказу партии Слуга народа и Зеленского, является компанией – пустышкой. По данным из украинских реестров предприятий эта компания была зарегистрирована более 10 лет назад. Все эти годы её деятельность была нулевой, компания не приносила никакого дохода и вообще называлась иначе. Однако с приходом к власти Зеленского, в 2019 году, компания тут же получила из украинского бюджета 20 миллионов гривен, а накануне местных выборов – ещё несколько миллионов гривен также из государственного бюджета Украины.
Таким образом, компания, которая, как уже явственно видно, принадлежит самому Зеленскому, не может претендовать на правомочность и честность в проведении данного опроса, так эта компания не является независимой, а зависит напрямую от самого заказчика опроса – Зеленского и его партии.
Соответственно, любые результаты этого опроса не могут являться правомочными. Эти результаты, с точки закона – ничтожны. Кроме того, очевидно, что и опрос был проведён не за счёт партии Слуга народа, как это заявлял Зеленский, а за счёт народа, т.е. украинского бюджета.
Также напомним, что на прошедших местных выборах 25 октября, украинский народ дал соответствующую оценку Зеленскому и партии Слуга народа, показав самую низкую явку в истории страны — 36.88%. Кроме того, практически во всех городах Украины партия Зеленского Слуга народа не смогла выйти даже во второй тур по выборам мэров. В масштабах всей Украины партия Слуга народа показала полный провал на этих выборах, и занимает далеко не первые места на всех уровнях местных выборов.
При таком положении дел, ещё более странными выглядят цифры поддержки бредовых и опасных инициатив Зеленского якобы на уровне 70-80% украинских избирателей.
фото: партия Слуга Народа, текст: Александр Точка
Любые результаты опроса Зеленского не могут претендовать на истину и все данные не могут являться правдивыми, так как голосование по опросу не было организовано законно и должным образом. Любые результаты этого опроса никак нельзя считать законными, так как их можно было без труда подделать.
Голосование проходило рядом с избирательными участками, а не на избирательных участках, никем и никак не контролировалось, бюллетени для голосования по опросу не являлись ни именными, ни номерными. Никаких документов для участия в опросе не требовалось. Бюллетени для опроса Зеленского никто не учитывал. Каждый проголосовавший в опросе мог это делать сколько угодно раз. Бюллетени представляли собой просто бумагу с текстом и квадратиками для галочек. Известны случаи, когда в ходе прошедших в воскресенье выборов граждане голосовали в опросе по 3-5-7 раз подряд. Никаких записей или учёта не велось.
Это означает, что «пририсовать» результаты можно как угодно, добавить к результатам любое количество бюллетеней для опроса с нужным результатом и т.д. Проверить это невозможно, ввиду отсутствия какого либо учёта, а также совершенно неофициального характера голосования. Кроме того, как отмечали украинские СМИ, в ходе голосования было отмечено много случаев, когда волонтёрами по этому голосованию были несовершеннолетние дети.
Мало того, украинские СМИ выяснили, что компания «ЗЕ Медиа», которая проводила опрос по заказу партии Слуга народа и Зеленского, является компанией – пустышкой. По данным из украинских реестров предприятий эта компания была зарегистрирована более 10 лет назад. Все эти годы её деятельность была нулевой, компания не приносила никакого дохода и вообще называлась иначе. Однако с приходом к власти Зеленского, в 2019 году, компания тут же получила из украинского бюджета 20 миллионов гривен, а накануне местных выборов – ещё несколько миллионов гривен также из государственного бюджета Украины.
Таким образом, компания, которая, как уже явственно видно, принадлежит самому Зеленскому, не может претендовать на правомочность и честность в проведении данного опроса, так эта компания не является независимой, а зависит напрямую от самого заказчика опроса – Зеленского и его партии.
Соответственно, любые результаты этого опроса не могут являться правомочными. Эти результаты, с точки закона – ничтожны. Кроме того, очевидно, что и опрос был проведён не за счёт партии Слуга народа, как это заявлял Зеленский, а за счёт народа, т.е. украинского бюджета.
Также напомним, что на прошедших местных выборах 25 октября, украинский народ дал соответствующую оценку Зеленскому и партии Слуга народа, показав самую низкую явку в истории страны — 36.88%. Кроме того, практически во всех городах Украины партия Зеленского Слуга народа не смогла выйти даже во второй тур по выборам мэров. В масштабах всей Украины партия Слуга народа показала полный провал на этих выборах, и занимает далеко не первые места на всех уровнях местных выборов.
При таком положении дел, ещё более странными выглядят цифры поддержки бредовых и опасных инициатив Зеленского якобы на уровне 70-80% украинских избирателей.
фото: партия Слуга Народа, текст: Александр Точка
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2. А что дает эта самая зона? Нужны подробности - какие от нее польза и самое главное - какой вред?
3. Надо не уменьшать численность, а усилить контроль за ними - за прогулы/кнопкодавство/коррупцию - лишать мандата или наказание пожестче - вплоть до "читай пункт 1".
4. Вы б еще проституцию легализовали в медицинских целях - для облегчения посттравматического синдрома.
5. Опять...Я вот не знаю подробностей этого меморандума, а пенсионеры, к которым в основной массе и подходили эти опрашивающие - так и подавно. Нужно показать сначала какие условия выполнения требований этого документа и вообще дать гарантии - будут ли их исполнять
какую радость предложит следующий президент
Обещал и не стал.
Вот уж выбрали так выбрали.
- 37-й год возвращается! Пора валить.
- Это на Украине.
- А-а-а, ну тут понимать надо.
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А если серьезно, то не знаю ни одной страны где преступления искоренили суровостью наказания.
А когда у тебя куча денег - то можно и инвесторов привлекать, и от воровства людей отучать.
Lee Kuan Yew вообще был классическим диктатором. Как Вам его фразы: "Это мы решаем, что правильно, а до мнения граждан нам нет никакого дела", "Избыток демократии ведет к недисциплинированности и беспорядку".
Там до сих пор запрещено критиковать правительство, устанавливать спутниковые антенны, голосование на выборых не является тайным, государство вмешивается в личную жизнь граждан и занимается евгеникой.