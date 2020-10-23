Зеленский и каннабис

Ранее мы писали, что в том же интервью Зеленский раскритиковал какого-то политика, которого он не припомнил, и который говорил в телеинтервью, которое недавно посмотрел Зеленский, что ситуация с коронавирусом будет развиваться в Украине как в Италии. Зеленский назвал этого политика, интервью которого он посмотрел — поверхностным.



Как затем оказалось, и как это сегодня выяснили украинские журналисты, Зеленский сослался на собственное интервью телеканалу «Украина-24», где он сам и говорил о том, что если медики в Украине не справятся, то ситуация с коронавирусом в стране будет как в Италии.



У украинских журналистов остался в связи с этим один вопрос — отдавал ли Зеленский себе отчёт в том, что он смотрел собственное интервью, и это был не какой-то другой политик, а он сам.



Напомним, вчера мы подробно разбирали интервью Зеленского в статье под названием «Интервью Зеленского украинским СМИ — как привет с другой планеты».



фото: Tochka Zрения видео: телеканал 1+1 текст: Александр Точка