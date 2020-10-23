Зеленский и каннабис

В сети и СМИ продолжают обсуждать неадекватное интервью президента Украины Владимира Зеленского украинским телеканалам. Наряду с тем, что Зеленский раскритиковал в эфире политика, которым оказался он сам, Зеленский не смог внятно ответить журналистам на вопрос о каннабисе.
Журналисты ведущих украинских телеканалов спросили Зеленского, зачем он внёс на рассмотрение народа вопрос о медицинском каннабисе, который должны решать не простые люди, а например Академия наук Украины или профессиональные медики.
Вместо ответа украинские журналисты услышали странное бормотание президента Украины, какую-то путаницу, а также то, что люди в Украине сами должны быть в курсе того, что это такое, читать книги, к примеру. В итоге журналисты так и не смогли получить от Зеленского внятного, а главное адекватного ответа на простой вопрос.
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Вместо ответа украинские журналисты услышали странное бормотание президента Украины, какую-то путаницу, а также то, что люди в Украине сами должны быть в курсе того, что это такое, читать книги, к примеру. В итоге журналисты так и не смогли получить от Зеленского внятного, а главное адекватного ответа на простой вопрос.
Ранее мы писали, что в том же интервью Зеленский раскритиковал какого-то политика, которого он не припомнил, и который говорил в телеинтервью, которое недавно посмотрел Зеленский, что ситуация с коронавирусом будет развиваться в Украине как в Италии. Зеленский назвал этого политика, интервью которого он посмотрел — поверхностным.
Как затем оказалось, и как это сегодня выяснили украинские журналисты, Зеленский сослался на собственное интервью телеканалу «Украина-24», где он сам и говорил о том, что если медики в Украине не справятся, то ситуация с коронавирусом в стране будет как в Италии.
У украинских журналистов остался в связи с этим один вопрос — отдавал ли Зеленский себе отчёт в том, что он смотрел собственное интервью, и это был не какой-то другой политик, а он сам.
Напомним, вчера мы подробно разбирали интервью Зеленского в статье под названием «Интервью Зеленского украинским СМИ — как привет с другой планеты».
фото: Tochka Zрения видео: телеканал 1+1 текст: Александр Точка
Как затем оказалось, и как это сегодня выяснили украинские журналисты, Зеленский сослался на собственное интервью телеканалу «Украина-24», где он сам и говорил о том, что если медики в Украине не справятся, то ситуация с коронавирусом в стране будет как в Италии.
У украинских журналистов остался в связи с этим один вопрос — отдавал ли Зеленский себе отчёт в том, что он смотрел собственное интервью, и это был не какой-то другой политик, а он сам.
Напомним, вчера мы подробно разбирали интервью Зеленского в статье под названием «Интервью Зеленского украинским СМИ — как привет с другой планеты».
фото: Tochka Zрения видео: телеканал 1+1 текст: Александр Точка
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на ютьюбк не нашел, в одноклассниках есть
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