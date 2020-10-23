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Зеленский и каннабис

Зеленский и каннабис (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 15:52
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Зеленский   Каннабис   выборы на украине   интервью зеленского   курьёзы   общество   политика   украина   
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В сети и СМИ продолжают обсуждать неадекватное интервью президента Украины Владимира Зеленского украинским телеканалам. Наряду с тем, что Зеленский раскритиковал в эфире политика, которым оказался он сам, Зеленский не смог внятно ответить журналистам на вопрос о каннабисе.

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Метки: Зеленский   Каннабис   выборы на украине   интервью зеленского   курьёзы   общество   политика   украина   
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48k
smakido 8 часов назад
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11k
tarassarat 9 часов назад
Легалайз в действии: В Мариуполе Зеленского «пробило на измену»
на ютьюбк не нашел, в одноклассниках есть

https://ok.ru/video/2010657131140https://ok.ru/video/2010657131140
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Алёха 13 часов назад
ночь с кличко провел, причем тут канабис)))
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888
Broscan Алёха 12 часов назад
Кличко и канабис до добра не доведут
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