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Украина пытается остановить колесо генотьбы

Украина пытается остановить колесо генотьбы (3 фото)

Автор:
22 октября 2020 20:05
Сообщество : Политика
Метки: мир   политика   промышленное производство   россия   украина   
1093
3
Очень уж тошно и голодно украинцам без российской помощи. Вращение колеса генотьбы не проходит бесследно. Подобно тому, как при вращении колеса сансары всё новые существа достигают просветления, с каждым поворотом колеса генотьбы всё больше украинцев деградируют и становятся на шаг ближе к Небесной сотне. В общем экономика где-то внизу: холодно и голодно...

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Метки: мир   политика   промышленное производство   россия   украина   
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747
Мистер Фикс День назад
Да и черт с ними
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22
Алексей Долотов 10 часов назад
как только амеры оценят этот порыв -будут очень рады. они с германией и половиной европы творят, что хотят. а тут какие-то папуасы жрать захотели. щеневмерлу жрите. работяг и наших и их жалко. а гордон с другого кормится, ему на них плевать. хотя, в свете последних событий в Одессе, может, действительно, это первые шажочки? да не! последний марш в куиви впечатляет
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3k
Денис Колосов 20 часов назад
Я столько начитался про РФ и россиян на их форумах, что общаться и не охота с гражданами Украины..Раньше если брать работника, украинцы были в приоритете, сейчас я лучше возьму выходцев из Ср. Азии..Я понимаю, что 95% украинцев - нормальные люди, но как то тошно становится от мысли, что я случайно дам работу человеку, что радовался трагедии в Зимней Вишне или сгоревшим с суперджете..Контакты я поддерживаю только с теми украинцами, кого я знаю лично.
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3k
евгений 21 час назад
Да Украину потеряли и приобрели Хохлостан.
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19k
предводитель дворянства! День назад
Щеневмерлию все потеряли,нету такой страны больше.
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25k
Ashabad День назад
Наверное тут стоит тоже повторить...
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