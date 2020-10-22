Украина пытается остановить колесо генотьбы

Опять Россия что-то навсегда потеряла. Как теперь быть и что с этим делать...

Пожалуй, начнем с того, что вчера в Москве состоялась первая с января 2014 года российско-украинская встреча, посвященная торгово-экономическому сотрудничеству.

Очень уж тошно и голодно украинцам без российской помощи. Вращение колеса генотьбы не проходит бесследно. Подобно тому, как при вращении колеса сансары всё новые существа достигают просветления, с каждым поворотом колеса генотьбы всё больше украинцев деградируют и становятся на шаг ближе к Небесной сотне. В общем экономика где-то внизу: холодно и голодно...

Вот "Лига машиностроителей и работодателей" Украины и застонала. В "Лигу", стоит подчеркнуть, входит двести сорок предприятий, загруженных на 10-30% из-за отсутствия экспорта в Россию

Надо было думать. Никакие кружевные трусики не способны отмахнуться от России, имеющей ресурсы, научные потенциал, вооружение, суверенитет.

"Можно было бы, конечно, выкопать ещё одно море на границе, но, говорят, хохлы уже не те и измельчали", - пишет телеграмм- канал "Орда".