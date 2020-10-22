Халатность сотрудницы МВД России привела к убийству 12-летней девочки

Стали известны новые подробности об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Новосибирской области. Как оказалось, сотрудница полиции проигнорировала жалобу о насилии над жительницей села Нижняя Коя, которая впоследствии была убита. Следственным комитетом РФ по Красноярскому краю возбужденно уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних МВД России «Шушенский» (https://tayga.info/160686).
Выяснилось, что в январе 2020 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что девочку изнасиловал подросток, находящийся на профилактическом учете в полиции. На эти сведения инспектор не отреагировала, не приняла мер к изоляции несовершеннолетнего от людей, тем самым, лишив возможности принять профилактические меры к усилению работы с подростком-убийцей. Следователи считают, что из-за отсутствия этих мер нарушитель продолжил незаконные действия. Уже в мае указанный злоумышленник надругался над девочкой со своими старшими товарищами…
Родственники девочки уверенны, что сотрудница МВД не пыталась ее защитить. В свою очередь, подростка до убийства вообще не проверяли на причастность к преступлению в отношении девочки. Мать убитой пробовала разобраться сама, но стала фигуранткой уголовного дела об угрозах обидчику. Прокуроры сообщали, что семья девочки обращалась в МВД неоднократно, но ее игнорировали… и теперь подскажите, как можно доверять нашим правоохранительным органам, которые ничего не делают для безопасности граждан России?
Авторский пост
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