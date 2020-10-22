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Халатность сотрудницы МВД России привела к убийству 12-летней девочки

Халатность сотрудницы МВД России привела к убийству 12-летней девочки (2 фото)

Автор:
22 октября 2020 17:01
Метки: креминал   следствие   судимость   
339
2
Стали известны новые подробности об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Новосибирской области. Как оказалось, сотрудница полиции проигнорировала жалобу о насилии над жительницей села Нижняя Коя, которая впоследствии была убита. Следственным комитетом РФ по Красноярскому краю возбужденно уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних МВД России «Шушенский» (https://tayga.info/160686).

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Метки: креминал   следствие   судимость   
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130
ДМИТРИЙ Ф 5 часов назад
Донатенфюрреры активизировались?
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1k
Мороз 2 часа назад
Так понятнее и с доказательствами. Ниже посты с обвинениями в домыслах.
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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37k
Сергей 4 часа назад
Правоохранительным органам не до простого народа, у них теперь другие приоритеты.
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Мафусаил 4 часа назад
Метки - крЕминал
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736
Shekhar Kapur 4 часа назад
Не верю . Если Ребёнка изнасиловали и полиция не приняла меры( что маловероятно ), то родители обратились бы в прокуратуру . И точно не отпускали бы ребёнка гулять одного . Где копии заявления в полицию ? Где копии отказа от возбуждения уголовного дела?
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1k
Мороз Shekhar Kapur 2 часа назад
Смотри выше!! Там видео с подробностями !!
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7k
Kucher 5 часов назад
Как они обычно говорят: "Вот когда убьют, тогда и приходите"...
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49k
pynh 5 часов назад
никак не доверять, не поняли еще? нет тела - нет дела.
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