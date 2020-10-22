Халатность сотрудницы МВД России привела к убийству 12-летней девочки

Родственники девочки уверенны, что сотрудница МВД не пыталась ее защитить. В свою очередь, подростка до убийства вообще не проверяли на причастность к преступлению в отношении девочки. Мать убитой пробовала разобраться сама, но стала фигуранткой уголовного дела об угрозах обидчику. Прокуроры сообщали, что семья девочки обращалась в МВД неоднократно, но ее игнорировали… и теперь подскажите, как можно доверять нашим правоохранительным органам, которые ничего не делают для безопасности граждан России?