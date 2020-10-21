Троллинг хохлов имеет, оказывается, глубокие исторические корни. И вообще является русской национальной забавой. Об этом ниже.
В 1710 году Петр I публикует манифест «О запрещении всякого чина людям оказывать Малороссийскому народу обиды, озлобления, укоризны, порицания изменниками и причинять всякие притеснения».
Еще идет Северная война, Петр планирует Прутский поход, беспрецедентное по масштабам строительство развернуто в Санкт-Петербурге, огромные силы и средства вкладываются в постройку новых кораблей –на таком фоне Петр подписывает этот манифест, вдруг озаботившись отношением «всякого чина людей» к малороссам. Что же побудило государя-реформатора поступить так?
Еще идет Северная война, Петр планирует Прутский поход, беспрецедентное по масштабам строительство развернуто в Санкт-Петербурге, огромные силы и средства вкладываются в постройку новых кораблей –на таком фоне Петр подписывает этот манифест, вдруг озаботившись отношением «всякого чина людей» к малороссам. Что же побудило государя-реформатора поступить так?
Предательство Мазепы накануне Полтавской битвы
В заголовке манифеста есть слова о «порицании изменникам». Речь, разумеется, об измене гетмана Мазепы, в 1708 году переметнувшегося на сторону шведского короля Карла XII.
Этот поступок гетмана стал для Петра I настоящим ударом. Многие годы он видел в Мазепе не просто союзника, но близкого друга. Иван Мазепа еще в правление царевны Софьи стал своим человеком в Москве, поскольку постоянно ездил в русскую столицу с поручениями и посольствами от гетмана Самойловича. В 1687 году Мазепа стал гетманом левобережной Украины. Когда началось правление молодого Петра I, Мазепа быстро завоевал его доверие дельными советами в отношении Польши. Он принимал активное участие в Азовских походах Петра, и был лично награжден государем орденом Андрея Первозванного «за многие его в воинских трудах знатные и усердно-радетельные верные службы». Когда началась война со Швецией, Петр, разумеется, рассчитывал на поддержку своего друга Ивана Мазепы, не раз показывавшего ему свою преданность и дружбу. Он даже выдал гетману на расправу Кочубея и Искру, которые пытались предупредить царя о том, что Мазепа готовит предательство.
Поэтому, когда Петр узнал, что Иван Мазепа в разгар военной кампании со шведами бежал к Карлу XII, он был потрясен. Такого предательства от друга он не ожидал.
Этот поступок гетмана стал для Петра I настоящим ударом. Многие годы он видел в Мазепе не просто союзника, но близкого друга. Иван Мазепа еще в правление царевны Софьи стал своим человеком в Москве, поскольку постоянно ездил в русскую столицу с поручениями и посольствами от гетмана Самойловича. В 1687 году Мазепа стал гетманом левобережной Украины. Когда началось правление молодого Петра I, Мазепа быстро завоевал его доверие дельными советами в отношении Польши. Он принимал активное участие в Азовских походах Петра, и был лично награжден государем орденом Андрея Первозванного «за многие его в воинских трудах знатные и усердно-радетельные верные службы». Когда началась война со Швецией, Петр, разумеется, рассчитывал на поддержку своего друга Ивана Мазепы, не раз показывавшего ему свою преданность и дружбу. Он даже выдал гетману на расправу Кочубея и Искру, которые пытались предупредить царя о том, что Мазепа готовит предательство.
Поэтому, когда Петр узнал, что Иван Мазепа в разгар военной кампании со шведами бежал к Карлу XII, он был потрясен. Такого предательства от друга он не ожидал.
Манифест 1710 года
В 1708 году Мазепа бежит к Карлу XII. В 1709 году Петр одерживает блестящую победу под Полтавой. Эта победа стала возможна отчасти и потому, что народ левобережной Украины не поддержал предательства гетмана Мазепы. Он надеялся явиться к Карлу с тремя или четырьмя тысячами казаков, однако, на деле за ним последовало не более полутора тысяч и большинство из них впоследствии вернулись под знамена русского царя. Крестьянство Малороссии, казаки, большая часть казацких старшин не поддержали «универсал» (обращение) гетмана, в котором он излагал причины, побудившие его изменить законному царю и призывал следовать своему примеру. Более того, на левобережье Украины развернулась партизанская война против шведов.
Мазепа бежал в Турцию. После неудачной попытки добиться от правительства Оттоманской Порты выдачи изменника, Петр выпустил единственный в своем роде орден Иуды, которым заочно «пожаловал» Мазепе. Новый гетман Украины Скоропадский просил императора защитить украинский народ от нападок и обвинений в предательстве.
По этой причине 11 марта 1710 года Петр I и издает манифест «О запрещении... оказывать Малороссийскому народу обиды». В манифесте говорилось: «...дабы отнюдь никто не дерзал Нашего Царского Величества верных подданных Малороссийского народа людей изменниками называть, ибо кто тому преступлению невиновен, тому не достоит за другого такую укоризну терпеть, понеже Малороссийский народ и войско Запорожское служили Нам, Великому Государю, верно и к измене Мазепиной не приставали, а которые были в измене, те восприняли достойную казнь, а прочие изменники и воры Запорожцы, по прелести его Мазепиной, из Наших Малороссийских городов с ним выезжали». Наказание за нарушение этого указа предусматривалось вплоть до смертной казни.
Манифест 1710 года был не первым царским распоряжением не чинить обид жителям Украины. Еще в самом начале правления Петра I, в 1682 году, когда будущему императору и реформатору было 10 лет, его соправителю Ивану 16, а страной правила царевна Софья, был издан указ «людям боярским» (представителям служилого сословия, несшим воинскую повинность под началом бояр). Этой братии, прибывшей «за бояры своими» в Москву, жаловались хмельные напитки из царских погребов, но при этом было велено не участвовать в смутах, между собой потасовок не затевать, а также «Да вам же бы немцем, и черкасом, и иных народов иноземцем, и никаким людем никаких трубных, поносных слов не говорити и ничем их не дражнити». Жители Украины в этом документе именуются «черкасами», и рассматриваются наравне с «немцами» и другими «иноземцами».
Мазепа бежал в Турцию. После неудачной попытки добиться от правительства Оттоманской Порты выдачи изменника, Петр выпустил единственный в своем роде орден Иуды, которым заочно «пожаловал» Мазепе. Новый гетман Украины Скоропадский просил императора защитить украинский народ от нападок и обвинений в предательстве.
По этой причине 11 марта 1710 года Петр I и издает манифест «О запрещении... оказывать Малороссийскому народу обиды». В манифесте говорилось: «...дабы отнюдь никто не дерзал Нашего Царского Величества верных подданных Малороссийского народа людей изменниками называть, ибо кто тому преступлению невиновен, тому не достоит за другого такую укоризну терпеть, понеже Малороссийский народ и войско Запорожское служили Нам, Великому Государю, верно и к измене Мазепиной не приставали, а которые были в измене, те восприняли достойную казнь, а прочие изменники и воры Запорожцы, по прелести его Мазепиной, из Наших Малороссийских городов с ним выезжали». Наказание за нарушение этого указа предусматривалось вплоть до смертной казни.
Манифест 1710 года был не первым царским распоряжением не чинить обид жителям Украины. Еще в самом начале правления Петра I, в 1682 году, когда будущему императору и реформатору было 10 лет, его соправителю Ивану 16, а страной правила царевна Софья, был издан указ «людям боярским» (представителям служилого сословия, несшим воинскую повинность под началом бояр). Этой братии, прибывшей «за бояры своими» в Москву, жаловались хмельные напитки из царских погребов, но при этом было велено не участвовать в смутах, между собой потасовок не затевать, а также «Да вам же бы немцем, и черкасом, и иных народов иноземцем, и никаким людем никаких трубных, поносных слов не говорити и ничем их не дражнити». Жители Украины в этом документе именуются «черкасами», и рассматриваются наравне с «немцами» и другими «иноземцами».
Источник:
Ссылки по теме:
- Советник Зеленского заявил, что Россию пора переименовать в Московию
- По просьбе Украины с усыпальницы Роксоланы «скрутили» табличку о ее русском происхождении
- Невыносимые страдания оккупантов в России
- Ганьба в прямом эфире
- На историческом плакате в павильоне ВДНХ заклеили даты теракта в Беслане и гибели подлодки "Курск"
45
Понравилось45
Новости партнёров
Загрузка...
Кому лень читать- он называет так "Наши Малороссийские города"
Подозреваю, Мазепа был первым украинцем.