Почему в 1710 году Петр I запретил русским насмехаться над украинцамиВ 1710 году Петр I публикует манифест «О запрещении всякого чина людям оказывать Малороссийскому народу обиды, озлобления, укоризны, порицания изменниками и причинять всякие притеснения».