В 1708 году Мазепа бежит к Карлу XII. В 1709 году Петр одерживает блестящую победу под Полтавой. Эта победа стала возможна отчасти и потому, что народ левобережной Украины не поддержал предательства гетмана Мазепы. Он надеялся явиться к Карлу с тремя или четырьмя тысячами казаков, однако, на деле за ним последовало не более полутора тысяч и большинство из них впоследствии вернулись под знамена русского царя. Крестьянство Малороссии, казаки, большая часть казацких старшин не поддержали «универсал» (обращение) гетмана, в котором он излагал причины, побудившие его изменить законному царю и призывал следовать своему примеру. Более того, на левобережье Украины развернулась партизанская война против шведов.

Мазепа бежал в Турцию. После неудачной попытки добиться от правительства Оттоманской Порты выдачи изменника, Петр выпустил единственный в своем роде орден Иуды, которым заочно «пожаловал» Мазепе. Новый гетман Украины Скоропадский просил императора защитить украинский народ от нападок и обвинений в предательстве.



По этой причине 11 марта 1710 года Петр I и издает манифест «О запрещении... оказывать Малороссийскому народу обиды». В манифесте говорилось: «...дабы отнюдь никто не дерзал Нашего Царского Величества верных подданных Малороссийского народа людей изменниками называть, ибо кто тому преступлению невиновен, тому не достоит за другого такую укоризну терпеть, понеже Малороссийский народ и войско Запорожское служили Нам, Великому Государю, верно и к измене Мазепиной не приставали, а которые были в измене, те восприняли достойную казнь, а прочие изменники и воры Запорожцы, по прелести его Мазепиной, из Наших Малороссийских городов с ним выезжали». Наказание за нарушение этого указа предусматривалось вплоть до смертной казни.

Манифест 1710 года был не первым царским распоряжением не чинить обид жителям Украины. Еще в самом начале правления Петра I, в 1682 году, когда будущему императору и реформатору было 10 лет, его соправителю Ивану 16, а страной правила царевна Софья, был издан указ «людям боярским» (представителям служилого сословия, несшим воинскую повинность под началом бояр). Этой братии, прибывшей «за бояры своими» в Москву, жаловались хмельные напитки из царских погребов, но при этом было велено не участвовать в смутах, между собой потасовок не затевать, а также «Да вам же бы немцем, и черкасом, и иных народов иноземцем, и никаким людем никаких трубных, поносных слов не говорити и ничем их не дражнити». Жители Украины в этом документе именуются «черкасами», и рассматриваются наравне с «немцами» и другими «иноземцами».