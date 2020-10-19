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50 млрд. на бесперебойное водоснабжение Крыма

50 млрд. на бесперебойное водоснабжение Крыма (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 18:17
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Правительство РФ   водоснабжение крыма   крым   новости   общество   политика   россия   украина   
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства рассказал, что в соответствии с поручением президента РФ о бесперебойном водоснабжении полуострова Крым, правительство выделит на эти цели 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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Метки: Правительство РФ   водоснабжение крыма   крым   новости   общество   политика   россия   украина   
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23  комментария
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31k
kalinser День назад
Сейчас начнется,вой на болотах!
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4k
enchanted 8 часов назад
Кто украл коня, тот его и кормит. По Женевской конвенции бремя обеспечения населения оккупированной территории всем необходимым лежит на стране-оккупанте.
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4k
Дмитрий Горчилин 14 часов назад
Слышали про такое место как "Ахтанизовский лиман"? Почему-то об этом никто не говорит, но скорей всего копать будут именно там.
Подробней http://www.digger.dp.ua/axtanizovskij-liman-mesto-o-kotorom-skoro-vse-uslyshat/http://www.digger.dp.ua/axtanizovskij-liman-mesto-o-kotorom-skoro-vse-uslyshat/
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4k
Сергей 18 часов назад
Вот как то странно,в современном мире нет технологии переработки и опреснения воды более дешовым способом?ну или доставкой?я не учёный,но меня удивляет эта проблема в современном мире.подходы какие-то хреновые,есть проблема давайте её завалом деньгами.заметьте не своими,народными.тендеры шмендеры,бабки освоят а проблема останется.вот я чего боюсь.не доверяю я современным рулителям.не показали они себя.кроме моста не припомню достижений.да и с мостом,кто нибудь подсчитал дебет с кредитом?
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4k
enchanted Сергей 8 часов назад
В мире-то наверняка есть, но на чем же тогда будут зарабатывать друзья и родственники обнулённого?
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1k
Vic Twin 18 часов назад
Вообще-то исторически в Крыму воды и не было никогда. Сплошные солончаки. Канал в 60-х годах спроектировали и прокопали хохлы. "Укргипроводхоз", г. Киев. Теперь вот восстановили естественное природное состояние. Грета одобряет.
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6k
Михалыч День назад
Да, это дело правильное. Но так досадно, что не выбили в своё время лядей бандеровцев с окраины. На эти 50 лярдов дать оружие Донецку - дойдут до Киева и Одессы.
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7k
HUBLOT День назад
Простите, а 6 лет о чём в кремле думали? Я уж не говорю, что этого можно было избежать захватив в 2014 половину украины до Приднестровья без единого выстрела. И никто бы нам за это ничего не сделал. Великий геополитик, бл...
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991
Максим Николаев HUBLOT 20 часов назад
придурок, нужно сразу начать всё строить? даже пендосы на такое не способны...
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4k
enchanted HUBLOT 8 часов назад
То есть падение рубля вдвое в 2014-м, когда Запад закрыл российским компаниям длинные дешевые кредиты, это ничего? И это лишь за огрызок Донецкой и Луганской областей. А при захвате всей Украины что было бы?
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28k
Юр21 День назад
Хохолики и им сочувствующие, а чё так слабенько, где пылающие пуканы?
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7k
Пётр День назад
Ну а в чем , новость? Крым дотационный регион как и многие другие. Деньги из бюджета страны, выделены в регион страны.
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32k
Гёз Уленшпигель День назад
50 млрд. на бесперебойное водоснабжение Крыма
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6k
Андрей А День назад
Су.ка, радость то какая!
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17k
BillyBonzz День назад
Значит бензин ещё подорожает, откуда то же надо брать эти 50 ярдов, бюджет и так дырявый из за копеечной нефти на рынке, санкции тоже помогают рублю деревенеть.
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3k
tamin День назад
Спасибо вам хохлы за еще 50 млрд. затрат. Считаю необходимым ввести оплату водоснобжения крыма как налог на вьезд хохла в россию. Например 35 000 рублей каждое пересечение границы.
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4k
enchanted tamin 8 часов назад
Ты как тот самый вор, который украл телефон, и требует к нему у законного хозяина еще и зарядку с электричеством )))
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15k
Lynx День назад
Тема не раскрыта. Особливо - все крымские водохранилища. Их там поди до епени матери, что можно вот так перебросить из пустого в порожнее.
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87k
сапер Водичка День назад
Ссылка www.youtube.com
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49k
Андрей День назад
Дай-то Бог...
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4k
saliamnn День назад
50 млрд. на бесперебойное водоснабжение Крыма
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