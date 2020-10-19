50 млрд. на бесперебойное водоснабжение Крыма

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Напомним, с того момента, как жители Крыма на референдуме проголосовали подавляющим большинством голосов за вхождение в состав РФ, на фоне произошедшего в Украине в 2014 году государственного, антиконституционного и кровавого переворота, преступные украинские власти строят полуострову и его жителям различные козни и пакости. Государственная политика Украины насчёт Крыма, которая не изменилась и с приходом к власти президента Зеленского, строится на блокаде полуострова всеми возможными способами.Сначала, еще начиная с 2014 года, преступные украинские власти перекрыли полуострову электроснабжение, и Крым испытывал большие проблемы с электричеством. Но Россия быстро выделила соответствующие средства из бюджета, и ситуация была исправлена. В Крыму были построены свои собственные электростанции, которые полностью покрыли потребность в электроэнергии жителей полуострова.Видя это, преступные украинские власти пошли на следующий шаг, и перекрыли полуострову водоснабжение, которое осуществлялось через Днепровский канал. Украинские преступные власти построили дамбу на канале в Херсонской области, и этим не только лишили Крым воды, но и практически «утопили» всю Херсонскую область и её достаточно хорошее сельское хозяйство. Так как вода из Днепровского канала стала затапливать всю Херсонскую область.Учитывая жаркий и довольно засушливый крымский климат, проблема с водоснабжением полуострова Крым была очень острой. Однако российские власти уже давно приступили к обеспечению водоснабжения Крыма.Как мы сообщали ещё летом, Минобороны РФ в июле этого года приступило к прокладке водопровода, который соединил между собой все крымские водохранилища, чтобы обеспечить равномерное распределение воды на полуострове.Мы писали тогда, что строительство такого водопровода, который был построен за очень короткий срок и уже давно функционирует, призвано подготовить полуостров к полноценному, магистральному и бесперебойному водоснабжению Крыма со стороны материка.Именно это мы сейчас и наблюдаем. Россия приступает к реализации масштабного плана по полному обеспечению Крымского полуострова водой.фото: скриншот TZ, видео: правительство РФ\Ruptly, текст: Александр Точка