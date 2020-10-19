50 млрд. на бесперебойное водоснабжение Крыма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства рассказал, что в соответствии с поручением президента РФ о бесперебойном водоснабжении полуострова Крым, правительство выделит на эти цели 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Премьер отметил, что правительством разработан специальный план по бесперебойному водоснабжению Крыма, а также города федерального значения Севастополь.
По словам главы правительства, планом по водоснабжению полуострова предусмотрено 14 различных мероприятий, по обеспечению Крыма водой. Среди этих мероприятий Мишустин отметил разработку новых источников воды на полуострове, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт соответствующей инфраструктуры водоснабжения. Именно на реализацию этого масштабного плана, Кабмин РФ и выделяет 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Премьер-министр также рассказал, что ранее правительством уже было выделено на цели по водоснабжению полуострова около шести миллиардов рублей.
Мишустин добавил, что реализация соответствующего плана правительства по бесперебойному водоснабжению Крыма, позволит обеспечить полуостров и его жителей водой в объёме не менее – 310 тысяч кубометров в сутки. Это позволит полностью покрыть потребность в водоснабжении полуострова.
По словам главы правительства, планом по водоснабжению полуострова предусмотрено 14 различных мероприятий, по обеспечению Крыма водой. Среди этих мероприятий Мишустин отметил разработку новых источников воды на полуострове, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт соответствующей инфраструктуры водоснабжения. Именно на реализацию этого масштабного плана, Кабмин РФ и выделяет 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Премьер-министр также рассказал, что ранее правительством уже было выделено на цели по водоснабжению полуострова около шести миллиардов рублей.
Мишустин добавил, что реализация соответствующего плана правительства по бесперебойному водоснабжению Крыма, позволит обеспечить полуостров и его жителей водой в объёме не менее – 310 тысяч кубометров в сутки. Это позволит полностью покрыть потребность в водоснабжении полуострова.
Напомним, с того момента, как жители Крыма на референдуме проголосовали подавляющим большинством голосов за вхождение в состав РФ, на фоне произошедшего в Украине в 2014 году государственного, антиконституционного и кровавого переворота, преступные украинские власти строят полуострову и его жителям различные козни и пакости. Государственная политика Украины насчёт Крыма, которая не изменилась и с приходом к власти президента Зеленского, строится на блокаде полуострова всеми возможными способами.
Сначала, еще начиная с 2014 года, преступные украинские власти перекрыли полуострову электроснабжение, и Крым испытывал большие проблемы с электричеством. Но Россия быстро выделила соответствующие средства из бюджета, и ситуация была исправлена. В Крыму были построены свои собственные электростанции, которые полностью покрыли потребность в электроэнергии жителей полуострова.
Видя это, преступные украинские власти пошли на следующий шаг, и перекрыли полуострову водоснабжение, которое осуществлялось через Днепровский канал. Украинские преступные власти построили дамбу на канале в Херсонской области, и этим не только лишили Крым воды, но и практически «утопили» всю Херсонскую область и её достаточно хорошее сельское хозяйство. Так как вода из Днепровского канала стала затапливать всю Херсонскую область.
Учитывая жаркий и довольно засушливый крымский климат, проблема с водоснабжением полуострова Крым была очень острой. Однако российские власти уже давно приступили к обеспечению водоснабжения Крыма.
Как мы сообщали ещё летом, Минобороны РФ в июле этого года приступило к прокладке водопровода, который соединил между собой все крымские водохранилища, чтобы обеспечить равномерное распределение воды на полуострове.
Мы писали тогда, что строительство такого водопровода, который был построен за очень короткий срок и уже давно функционирует, призвано подготовить полуостров к полноценному, магистральному и бесперебойному водоснабжению Крыма со стороны материка.
Именно это мы сейчас и наблюдаем. Россия приступает к реализации масштабного плана по полному обеспечению Крымского полуострова водой.
фото: скриншот TZ, видео: правительство РФ\Ruptly, текст: Александр Точка
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Сначала, еще начиная с 2014 года, преступные украинские власти перекрыли полуострову электроснабжение, и Крым испытывал большие проблемы с электричеством. Но Россия быстро выделила соответствующие средства из бюджета, и ситуация была исправлена. В Крыму были построены свои собственные электростанции, которые полностью покрыли потребность в электроэнергии жителей полуострова.
Видя это, преступные украинские власти пошли на следующий шаг, и перекрыли полуострову водоснабжение, которое осуществлялось через Днепровский канал. Украинские преступные власти построили дамбу на канале в Херсонской области, и этим не только лишили Крым воды, но и практически «утопили» всю Херсонскую область и её достаточно хорошее сельское хозяйство. Так как вода из Днепровского канала стала затапливать всю Херсонскую область.
Учитывая жаркий и довольно засушливый крымский климат, проблема с водоснабжением полуострова Крым была очень острой. Однако российские власти уже давно приступили к обеспечению водоснабжения Крыма.
Как мы сообщали ещё летом, Минобороны РФ в июле этого года приступило к прокладке водопровода, который соединил между собой все крымские водохранилища, чтобы обеспечить равномерное распределение воды на полуострове.
Мы писали тогда, что строительство такого водопровода, который был построен за очень короткий срок и уже давно функционирует, призвано подготовить полуостров к полноценному, магистральному и бесперебойному водоснабжению Крыма со стороны материка.
Именно это мы сейчас и наблюдаем. Россия приступает к реализации масштабного плана по полному обеспечению Крымского полуострова водой.
фото: скриншот TZ, видео: правительство РФ\Ruptly, текст: Александр Точка
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