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«Приказали». В Сети оценили слова США об отказе Украины от вакцины из РФ

«Приказали». В Сети оценили слова США об отказе Украины от вакцины из РФ (4 фото)

Автор:
19 октября 2020 10:06
Метки: коронавирус   мнение народа   незалежность   украина   
1142
4
Пользователи Сети прокомментировали заявление посольства США в Киеве, где говорилось о том, что Украина не будет закупать в России вакцину от коронавируса «Спутник V». Заявление было опубликовано по итогам встречи в посольстве между временной поверенной в делах Кристиной Квин и главой украинского Минздрава Максимом Степановым.

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Метки: коронавирус   мнение народа   незалежность   украина   
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16  комментариев
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3k
Денис Колосов 2 дня назад
Ну Украина нашла себе новых хозяев, теперь нужно из слушаться. Кто должен быть министрами, кто бороться с коррупцией, с кем торговать (ситуация с Мотор Сич). Это истинная независимость
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2k
Andy 20 часов назад
«Приказали». В Сети оценили слова США об отказе Украины от вакцины из РФ
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3k
Виталий Лынов День назад
Да у этих поберушек просто денег нету
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871
Вероника Штейнман Виталий Лынов День назад
ПобИрушек, извините.
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1k
Alex P День назад
Украина ждет пока проведут испытание (на мышах - зачеркнуто) на россиянах. При чем важны именно результаты применения вакцины, произведенной массово, потому что эффект масштаба при производстве вакцин может отразиться непредсказуемо. Если результат будет хорошим, то ею будут пользоваться и никакими законами контрабанду не остановить. Если плохим, то никакие соглашения не понадобятся.
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162
worldstreetmusic Alex P День назад
Ух какие же вхитрые эти украинцы)))))) Ждут результаты тестов ....а потом им москалики забесплатно сами эту вакцину контабандой перебросят


Да что там перебросят.....УМОЛЯТЬ будут панов из нэньки её взять....а те ещё нос будут воротить....Москалям ещё и доплатить придётся что бы её взяли благародные рагули))

Ух какие же вхитрые эти украинцы)))))) Ждут результаты тестов ....а потом им москалики забесплатно сами эту вакцину контабандой перебросят Да что там перебросят.....УМОЛЯТЬ будут панов из нэньки её взять....а те ещё нос будут воротить....Москалям ещё и доплатить придётся что бы её взяли благародные рагули))
Ух какие же вхитрые эти украинцы)))))) Ждут результаты тестов ....а потом им москалики забесплатно сами эту вакцину контабандой перебросят Да что там перебросят.....УМОЛЯТЬ будут панов из нэньки её взять....а те ещё нос будут воротить....Москалям ещё и доплатить придётся что бы её взяли благародные рагули))
Ссылка www.youtube.com
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7k
Александр Alex P День назад
Украина ждёт указаний из Вашингтона, что ей делать.
Не удивлюсь, если вакцину будут брать у Польши по реверсу, как газ
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1k
ПавлиноУткоЁж Alex P День назад
Украина чего? А ожидатель испытания вакцины на россиянах в курсе, что на украинцах будет испытываться "настоящая и действенная" демократическая вакцина?
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1k
Яков Alex P День назад
а тем временем сама предоставила для испытания американской вакцины 4200 своих "мышей" - молодых и здоровых людей.
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1k
Alex P День назад
Украина ждет пока проведут испытание н а м ы ш а х на россиянах. При чем важны именно результаты применения вакцины, произведенной массово, потому что эффект масштаба при производстве вакцин может отразиться непредсказуемо. Если результат будет хорошим, то ею будут пользоваться и никакими законами контрабанду не остановить. Если плохим, то никакие соглашения не понадобятся.
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27k
winergy2012 Alex P День назад
Повтори еще раз.А то мы не поняли.
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511
Любушка День назад
А с каких это пор холопы стали решать, на что хозяйские деньги тратить?
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1k
Outcast День назад
«Приказали». В Сети оценили слова США об отказе Украины от вакцины из РФ
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7k
ГородДомов День назад
приказ быть СВОБОДНЫМИ !
,.
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15k
анатолий 2 дня назад
мм, хохлов много и они минусят
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