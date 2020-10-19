«Приказали». В Сети оценили слова США об отказе Украины от вакцины из РФ

Пользователи Сети прокомментировали заявление посольства США в Киеве, где говорилось о том, что Украина не будет закупать в России вакцину от коронавируса «Спутник V». Заявление было опубликовано по итогам встречи в посольстве между временной поверенной в делах Кристиной Квин и главой украинского Минздрава Максимом Степановым.
По мнению интернет-пользователей, подобные заявления со стороны американских дипломатов говорят о полной подконтрольности Украины указаниям из США.
...
☝️Украина все ближе и ближе к своей мечте стать 51-м штатом США. По крайней мере, вашингтонский обком все глубже запускает свои мацальца в суверенные дела Нэньки, диктуя гордой и незалежной, что ей делать и с кем дружить. Что ж, кто дивчину ужинает, тот ее и танцует, а дальше… как получится. С самого начала было очевидно, что просто так кормить гарну дивчину практичные американцы не будут. В идеале, это гарна дивчина Украина должна кормить американцев, максимально вкусно, сытно и бесплатно.
Как только на повестке дня встал вопрос о том, у кого закупать вакцину от коронавируса, то есть про деньги, США сразу объяснили украинскому правительству, куда их нести и в каком количестве. Еще раз обратим внимание, это не вопрос того, какая вакцина лучше – американская, китайская или русская. Это вопрос того, кто получит деньги из госбюджета. А продать под это дело можно, что угодно, хоть дистиллированную воду. Просто бизнес, ничего личного…
...
☝️Украина все ближе и ближе к своей мечте стать 51-м штатом США. По крайней мере, вашингтонский обком все глубже запускает свои мацальца в суверенные дела Нэньки, диктуя гордой и незалежной, что ей делать и с кем дружить. Что ж, кто дивчину ужинает, тот ее и танцует, а дальше… как получится. С самого начала было очевидно, что просто так кормить гарну дивчину практичные американцы не будут. В идеале, это гарна дивчина Украина должна кормить американцев, максимально вкусно, сытно и бесплатно.
Как только на повестке дня встал вопрос о том, у кого закупать вакцину от коронавируса, то есть про деньги, США сразу объяснили украинскому правительству, куда их нести и в каком количестве. Еще раз обратим внимание, это не вопрос того, какая вакцина лучше – американская, китайская или русская. Это вопрос того, кто получит деньги из госбюджета. А продать под это дело можно, что угодно, хоть дистиллированную воду. Просто бизнес, ничего личного…
Пользователи Сети считают, что подобные заявления со стороны американских дипломатов говорят о полной подконтрольности Украины указаниям из США.
Комментаторы считают, что подобные заявления позорят Украину.
Многие комментаторы убеждены, что украинский Минздрав получил из США приказ дожидаться создания американской вакцины от коронавируса.
Многие комментаторы убеждены, что украинский Минздрав получил из США приказ дожидаться создания американской вакцины от коронавируса.
Источник:
Ссылки по теме:
- Отнятая жизнь
- Life News троллит Украину
- Ганьба в прямом эфире
- Прогулка по Майдану - фоторепортаж
- Пушкин-украинец и другие невероятные "факты" из истории исключительных
84
Понравилось84
Новости партнёров
Загрузка...
Да что там перебросят.....УМОЛЯТЬ будут панов из нэньки её взять....а те ещё нос будут воротить....Москалям ещё и доплатить придётся что бы её взяли благародные рагули))
Не удивлюсь, если вакцину будут брать у Польши по реверсу, как газ
,.