«Приказали». В Сети оценили слова США об отказе Украины от вакцины из РФ

По мнению интернет-пользователей, подобные заявления со стороны американских дипломатов говорят о полной подконтрольности Украины указаниям из США.

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☝️Украина все ближе и ближе к своей мечте стать 51-м штатом США. По крайней мере, вашингтонский обком все глубже запускает свои мацальца в суверенные дела Нэньки, диктуя гордой и незалежной, что ей делать и с кем дружить. Что ж, кто дивчину ужинает, тот ее и танцует, а дальше… как получится. С самого начала было очевидно, что просто так кормить гарну дивчину практичные американцы не будут. В идеале, это гарна дивчина Украина должна кормить американцев, максимально вкусно, сытно и бесплатно.



Как только на повестке дня встал вопрос о том, у кого закупать вакцину от коронавируса, то есть про деньги, США сразу объяснили украинскому правительству, куда их нести и в каком количестве. Еще раз обратим внимание, это не вопрос того, какая вакцина лучше – американская, китайская или русская. Это вопрос того, кто получит деньги из госбюджета. А продать под это дело можно, что угодно, хоть дистиллированную воду. Просто бизнес, ничего личного…