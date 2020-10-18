Посольство США в Киеве исключило покупку Украиной российской вакцины

Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, об этом заявило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.
В дипмиссии сообщили, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела "конструктивный коллегиальный ужин" с главой минздрава страны Максимом Степановым, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения.
"Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" – заявили в посольстве по итогам встречи со Степановым.
Ранее глава украинского минздрава не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ, однако впоследствии заявил, что пока не стоит даже обсуждать такую возможность, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.
На прошлой неделе лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.
Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Ранее глава украинского минздрава не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ, однако впоследствии заявил, что пока не стоит даже обсуждать такую возможность, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.
На прошлой неделе лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.
Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
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Метки: СШП в(на)украина вакцина
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придурок тебя кто больше волнует? Хохлы или твоя семья? скоро сдохнешь, а на твоем надгробии напишем, а вот у хохлов еще хуже.
А ты вкурсе что в России до сих пор с рождения детей прививают американскими прививками, не веришь спроси в следующий раз когда твоему ребенку будут делать плановую прививку. И в США уж получше качество медикаментов чем российское и это факт. В РФ одни дженерики штампуют по конским ценам. Меняя упаковку чтобы поднять в 10 раз цену на тот же анальгин или парацетамол. Покупаете пустышки и плацебо по космическим ценам. И хорошо если они не нанесут вреда, а от этого импортозамещения на тот свет быстро уходят тяжело больные. Даже Кобзон после запрета вьезда в ЕС где он лечил свои рак, быстро ушел без шансов, а вот в ЕС ему помогали жить много лет.
То есть там можно эксперименты на людях проводить? Или по-вашему это не люди? Это вы одобряете? Гуманизм в полной красе, ничего не скажешь. Хорошо вас хозяева выдрессировали.
Ускоренное принятие вакцин без третей стадии испытаний ни к чему не привело. Ее не используют во благо российских граждан и 15-16 тысяч инфицированных ежедневно - тому доказательство... Но, проще ржать над хохлами, которые не будут закупать вакцину у России, которой у неё ещё нет в объёме и которая ещё не спасает самих россиян