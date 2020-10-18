Посольство США в Киеве исключило покупку Украиной российской вакцины

"Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" – заявили в посольстве по итогам встречи со Степановым.

Ранее глава украинского минздрава не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ, однако впоследствии заявил, что пока не стоит даже обсуждать такую возможность, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

На прошлой неделе лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.

Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.