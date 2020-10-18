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Посольство США в Киеве исключило покупку Украиной российской вакцины

Посольство США в Киеве исключило покупку Украиной российской вакцины (3 фото)

Автор:
18 октября 2020 16:05
Метки: СШП   в(на)украина   вакцина   
1128
3
Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, об этом заявило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.

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Метки: СШП   в(на)украина   вакцина   
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42  комментария
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4k
Александр 2 дня назад
А ущербных хохлов уже и не спрашивают...
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11k
_delphin_ День назад
Российскую вакцину от туберкулёза они тоже не стали покупать. С тех пор ума не прибавилось.
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3k
cfhfwby День назад
А они правы. Это мы- свинки подопытные, они будут ждать результаты испытаний...
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11k
Inlex День назад
пиндосская амбасада посчитала что поставка напрямую российской вакцины будет слишком кошерно для украинцев и убыточно для самого посольства - невозможно сделать гешефт на незалежных!. схема проста как словацкий газ: покупаем россвакциону, переливает растворы в другие колбы с евроэтикеткой, делаем наценку ( на 200, 300, 400, 1000% - нужное подчеркнуть) - ??? - Профит!
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21k
Slawa49 2 дня назад
ну то что не будут покупать это хорошо))))))))) быстрее передохнут и освободят территорию!!!!
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21k
Slawa49 2 дня назад
не будут покупать????????? вот мы прямо рыдать начнем!!!!!! вот же зрада зрадная))))))))))))))))))) да и хер с вами!!!!!!!!
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11k
Killgrave 2 дня назад
Все правильно. Бараны и овцы тоже не сами решают чем прививаться и куда идти пастись.
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−255
Максим 2 дня назад
Свои Пять Копеек к тебе обращаюсь.
придурок тебя кто больше волнует? Хохлы или твоя семья? скоро сдохнешь, а на твоем надгробии напишем, а вот у хохлов еще хуже.
А ты вкурсе что в России до сих пор с рождения детей прививают американскими прививками, не веришь спроси в следующий раз когда твоему ребенку будут делать плановую прививку. И в США уж получше качество медикаментов чем российское и это факт. В РФ одни дженерики штампуют по конским ценам. Меняя упаковку чтобы поднять в 10 раз цену на тот же анальгин или парацетамол. Покупаете пустышки и плацебо по космическим ценам. И хорошо если они не нанесут вреда, а от этого импортозамещения на тот свет быстро уходят тяжело больные. Даже Кобзон после запрета вьезда в ЕС где он лечил свои рак, быстро ушел без шансов, а вот в ЕС ему помогали жить много лет.
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1k
Борис Максим День назад
А в чем факт что в штатах лучше качество медикаментов? Так просто объясните, а то что-то циферки у меня не складываются, вроде бы в штатах заболевших в 6.5 раза больше и умерших от короны в 9 раз больше чем в России. А впрочем пребывайте в уверенности что у большого заокеанского хозяина все лучшее, и когда нибудь он с вами этим лучшим может поделится.
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150k
Alf 2 дня назад
Знатно же украинцам мозги промыли, что их враг Россия и россияне. Живут себе в мире грёз не подозревая, что настоящий враг ими как раз и управляет. По-человечески как-то жалко юродивых...
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13k
Сталкер Alf День назад
Сначала было жалко. Теперь – нет. Лимит исчерпан. Мозга нет – досвидос.
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1k
Яков 2 дня назад
ну и земля пухом. за незалежность, не чокаясь.
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−255
Максим 2 дня назад
ничего щас поголовье в РФ привьют по цене МРОТА, выявят процент смертности и инвалидности, если он вписывается в рамки международных стандартов то можно продавать и за рубеж. Наверно в РФ совсем свои народ не жалко чтобы испытывать вакцину на своих же гражданах, например США и ЕС в качестве подопытных берут африканские бедные страны. Ну раз царь так решил значит во благо, да будет так. Хотя я очень сомневаюсь что в РФ могут нечто подобное создать, просто на память не приходит ничего подобного. Везде распил откат и хищения. как с планшетами из китая которые выдают за отечественную разработку.
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7k
Свои Пять Копеек Максим 2 дня назад
Сам сказал,что испытывать будут на туземцах.Так , вот хахлов берегут для исследования вакцины СШП , от которой воспаляется спинной мозг.Впрочем шароварникам мозг не трэба, рабам это не положено.
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9k
кира Максим 23 часа назад
"...например США и ЕС в качестве подопытных берут африканские бедные страны..."

То есть там можно эксперименты на людях проводить? Или по-вашему это не люди? Это вы одобряете? Гуманизм в полной красе, ничего не скажешь. Хорошо вас хозяева выдрессировали.
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3k
Сергей 2 дня назад
Рабов никто не спрашивают, за них решают.
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2k
mtonaka 2 дня назад
Великим украм предложат покупать американскую вакцину. Только её пока нет...
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13k
Сталкер mtonaka День назад
Не удивлюсь, если они её авансом оплатят. ))
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2k
mtonaka Сталкер День назад
Жалко их дураков...
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5k
Jumbo 2 дня назад
Ну совершенно независимое решение, чо....
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12k
Владислав Грецов 2 дня назад
за них уже все решили.....
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6k
ALFIE 2 дня назад
Н-незалежн i сть....
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705
Jeugeny Tretyakov 2 дня назад
НэзалЭжнасц, она такая! Белорусы, учитесь!
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5k
bum_er 2 дня назад
Ну и хер сними, больше людям достанется
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15k
Anna 2 дня назад
Комментарий к фото
это же картинка у Улюкаева была
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4k
Ya 2 дня назад
Да и хер сними с хохлоевреями. Пусть покупают амерскую-что нибудь привьют окончательно неизлечимое.
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−7
Till Lindemann 2 дня назад
Где-то затерялась новость о том, что Россия уже закупает вакцину у России и массово вакцинирует население страны...
Ускоренное принятие вакцин без третей стадии испытаний ни к чему не привело. Ее не используют во благо российских граждан и 15-16 тысяч инфицированных ежедневно - тому доказательство... Но, проще ржать над хохлами, которые не будут закупать вакцину у России, которой у неё ещё нет в объёме и которая ещё не спасает самих россиян
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363
Данное родителями при рождении Till Lindemann 2 дня назад
Странный ты человек... писать умеешь, а читать нет.
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543
grihon Данное родителями при рождении 2 дня назад
Хозяин читать не разрешает)
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7k
Свои Пять Копеек Till Lindemann 2 дня назад
Посольство США в Киеве исключило покупку Украиной российской вакцины
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