Политические комментарии с сарказмом.
16.
Сколько там уже разделов Польши было? Желают повторить?
23.
У кого еще останутся сомнения, что змагаров держат за идиотов
24.
Она, понимаешь, в реанимации его голого нашла, на самолёте покатала, вылечила, одела, а он ей двойные стандарты показывает...
25.
Берега не путают пиндосы, не?
Ну а что им остается? Вот так зраду превращать в перемогу, хохлизм заразен.
26.
Лавров - о фразе «Если не будете слушать Лаврова, будете слушать Шойгу»
37.
Навальному явно понравилось звание «оппозишенфюрера». Ждём, когда в ФБК будет висеть в рамочке этот коллаж с НТВ рядом с портретом любимого канцлера ФРГ.
38.
Вчера в Киеве маршем прошли праворадикальные организации.
42.
Санкции санкциями, но на покупку у России необходимых Европе материалов для своей зелёной энергетической инфраструктуры санкции отменяются
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Метки: комментарии политика юмор
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как и многие другие. но Союза больше нет, всем плевать, а кому не плевать - обьяснят, что надо плевать и "самивиноваты" и т.д. и т.п. факт же
справедливости ради - она тогда и галичину должна получить обратно.
но если из укры выкинуть галичину, с ее рагулями, обратно в польшу (рагули, вроде как только ЗА будут). то в итоге, через пару лет(после первых же выборов) будет нормальная такая Украина, и границы восстановятся и Донбасс вернется, пусть и автономией, но это уже не суть.
млять...отдайте пшекам этот геммор!
трупы, после пандемии, сметать .... тоже вариант , да....
ну, с точки зрения алфавита, окей, пусть будет....А реально 1я буква....больше им похвалиться в космической теме - нечем...
кстати, как там дела с парашей за 23 миллиона? долетела? или?....
потому что там убить могут, а из посольства РФ по толпе еще никогда не стреляли (даже на украине). эт вам не посольство штатов, где с крыши дадут очередь пулемета запросто..
Фашистская и нацистская идеология и построенная на ней армия это формирования убийц, садистов и мародеров. Это не солдаты, которые выполняли свой воинский долг и защищали Родину, это обработанные "зомби" в форме, которые пришли убивать и уничтожать тех, кого идеологи партии приказали ненавидеть и не считать за людей. На укроине сейчас то же самое, просто насквозь "коричневым" ЕС денег не даст, поэтому хохлы имитируют "демократию".
Фрау Меркель из Навального сделала Горбачёва с Ельциным в одном лице. Причём, если первых двоих можно рассматривать как трагедию, то история с Навальным - это мерзский фарс.
Миллионы изнасилованных детей
Убийства
Мародёрство.
Несколько тысяч уничтоженных населенных пунктов
Понапрасну разбитый Берлин
Массовые убийства населения западной Европы
Десятки лет оккупации
Русский солдат - дегенерат и насильник. Детоубийца, вор и мародёр.
Таким и будут помнить
Массовое убийство - это нормально, одел форму вооруженных сил противника - тебя могут убить.
Ну в общем можешь почитать документы всем известного процесса, там есть упоминания насильников и дегенератов, но все больше относящиеся к другим сторонам.
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