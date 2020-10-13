Уважаемые камрады возмущены и негодуют очередной выходкой Грефа, прикупившего Союзмультфильм и решившего наживаться на советском культурном наследии.



Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм", чтобы избежать пиратского копирования, переведет свою "золотую коллекцию" с YouTube на популярные российские видеосервисы. Их просмотр останется бесплатным, заверили в пресс-службе студии.



"Таким образом, мы бережем от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых - обладатели международных фестивальных наград и являются признанными шедеврами киноискусства. Годы незаконного распространения снизили понимание ценности "золотой коллекции", и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус", - объяснила компания.



Так, "золотую коллекцию", короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты можно посмотреть на платформе PREMIER. Самые популярные мультфильмы - "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Карлсон", "Умка", "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "38 попугаев" и другие - можно будет посмотреть бесплатно.



Ладно, думаю, проверим, пошел на этот Премьер, вот тута : https://premier.one/collections/269 и да сколько-то мультов действительно бесплатно, а остальные пару тысяч что же ? Начал тыкать, а в ответ типа, покупай подписочку, и не жуЗжи.



Вот сижу думаю, вроде правильно что ушли с вражеского ютюба от которого можно ждать чего угодно, но пришли то куда? В экосистему Грефа? И с какого перепугу это упырь опять лезет к нам в душу и в наши карманы? Иш что удумал заблокировать вечное, доброе, разумное?



В общем так, Геша, сбавляй обороты и уймись. С ютюба ушел, хорошо, молодец, можешь взять пирожок с полки, только один, не больше, я тебя знаю, а вот мульты советские верни все взад и на бесплатную основу, не тобой положено, не тобой будет взято.