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Заблокировать вечное, доброе, разумное

Заблокировать вечное, доброе, разумное (2 фото)

Автор:
13 октября 2020 09:39
Метки: Греф   Разумное   вечное   доброе   заблокировать   
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«Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и еще 1000 советских мультфильмов теперь недоступны для просмотра на официальном канале «Союзмультфильм» на YouTube.
Киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром «Премьер», теперь все мультфильмы будут доступны на этом видеосервисе.

Источник:

Метки: Греф   Разумное   вечное   доброе   заблокировать   
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Alex Час назад
Будем качать с торрентов. Греф пусть сосет свое фашистский *уй
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135
Monher Час назад
Грефу не дают покоя, лавры чубайса.
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Иван Кемеров

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