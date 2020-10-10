Бездарные журналисты либеральной мусорки под названием «Новая газета» опровергли свой же фейк

В публикации говорится об анонимном (куда без этого) письме никому не известных студентов МГЮА, которым якобы предлагали деньги за участие в тестировании российской вакцины от коронавируса. Авторы «Новой» делают акцент на том, что эти данные подтвердила сотрудница Московской государственной юридической академии имени Кутафина, которая (ожидаемо) пожелала остаться неизвестной.

Дальше самое интересное. Журналисты «Новой газеты» связались с вузом, где опровергли информацию о взятках.

«Руководство МГЮА поддерживает усилия правительства Москвы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и делает все возможное, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 как среди обучающихся университета, так и среди профессорско-преподавательского и административного состава. Предложение пройти вакцинацию было распространено среди коллектива и студентов нашего университета исключительно в целях информирования», - сообщили в вузе.

Сами придумали, сами опровергли. Идиоты.

То ли журналисты «Новой» запутались в элементарных показаниях, то ли решили хайпануть – авось аудитория не дочитает новость. И тут возникает интересный вопрос: какая аудитория может быть у издания, которое им открыто лжет, хайпует, делает вбросы и попросту не уважает своих читателей?