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Бездарные журналисты либеральной мусорки под названием «Новая газета» опровергли свой же фейк

Бездарные журналисты либеральной мусорки под названием «Новая газета» опровергли свой же фейк (2 фото)

Автор:
10 октября 2020 19:42
Метки: facepalm   Новая газета   идиот   
441
2
Журналисты «Новой газеты» умудрились в своей статье опровергнуть свой же фейк. До сих пор удивляюсь, как этому изданию удается держаться на плаву. Хотя, как там в народе говорят…

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Метки: facepalm   Новая газета   идиот   
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8  комментариев
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15k
Мойша 3 дня назад
Первое: два выпускных редактора с ЕГЭ образованием, и ленью, что присуще большинству либеральному сообществу.
Второе: желание выпускного редактора хайпануть.
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742
Леонид 9 часов назад
Т.е. действующий пресс секретарь откровенно несет пургу и врет не напрягаясь - это норма? Может вам стоит комп продать и его доценьке лично донат отнести? За то, что вас говном назвали?
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5k
PARTY_zan 22 часа назад
Элементарно, дело в том, что многие "читают" статьи только по заголовкам, а сам текст нет. "Студенты и сотрудники МГЮА рассказали о предложении вуза заплатить 8700 рублей за вакцинацию от COVID-19" - все, в мозг хомячкам уже закинута инфа.
А так юридически к вбросу не прицепиться - кто-то анонимно что-то сказал, кто-то анонимно это что-то подтвердил, а официально все оказалось туфтой. За клевету теперь не подать.
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11k
Максим 2 дня назад
интересно почему боты никода не говорят про фейки на нтв,на RT , на россия 1?
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6k
Олег Максим День назад
Интересно почему вы упоротые ботов везде видите, курите что-то? или нюхаете? Или не в силах понять что мнение кого-то может быть отличным от вашего?
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−6
GoldMedium 2 дня назад
Подобные издания скорее всего прибыль видели только в своих влажных фантазиях. Они изначально убыточны, но ведь и задумывались такие псеводновостные газеты совсем для другого.
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1k
Валерий Викторович 3 дня назад
Новую не читал. Но осуждаю (с)
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85
etheral 3 дня назад
Сколько волка не корми, а шила в мешке не утащишь
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