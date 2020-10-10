Бездарные журналисты либеральной мусорки под названием «Новая газета» опровергли свой же фейк

Журналисты «Новой газеты» умудрились в своей статье опровергнуть свой же фейк. До сих пор удивляюсь, как этому изданию удается держаться на плаву. Хотя, как там в народе говорят…
Ловить хайп на коронавирусной инфекции – любимое занятие сотрудников «Новой газеты». Уже не раз издание попадалось на публикации фейков. Но сегодня авторы превзошли сами себя.
Журналисты «Новой газеты» умудрились в своей статье опровергнуть свой же фейк. До сих пор удивляюсь, как этому изданию удается держаться на плаву. Хотя, как там в народе говорят…
Журналисты издания опубликовали материал с кричащим заголовком «Студенты и сотрудники МГЮА рассказали о предложении вуза заплатить 8700 рублей за вакцинацию от COVID-19», а потом сами его опровергли.
Facepalm.
Журналисты «Новой газеты» умудрились в своей статье опровергнуть свой же фейк. До сих пор удивляюсь, как этому изданию удается держаться на плаву. Хотя, как там в народе говорят…
Журналисты издания опубликовали материал с кричащим заголовком «Студенты и сотрудники МГЮА рассказали о предложении вуза заплатить 8700 рублей за вакцинацию от COVID-19», а потом сами его опровергли.
Facepalm.
В публикации говорится об анонимном (куда без этого) письме никому не известных студентов МГЮА, которым якобы предлагали деньги за участие в тестировании российской вакцины от коронавируса. Авторы «Новой» делают акцент на том, что эти данные подтвердила сотрудница Московской государственной юридической академии имени Кутафина, которая (ожидаемо) пожелала остаться неизвестной.
Дальше самое интересное. Журналисты «Новой газеты» связались с вузом, где опровергли информацию о взятках.
«Руководство МГЮА поддерживает усилия правительства Москвы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и делает все возможное, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 как среди обучающихся университета, так и среди профессорско-преподавательского и административного состава. Предложение пройти вакцинацию было распространено среди коллектива и студентов нашего университета исключительно в целях информирования», - сообщили в вузе.
Сами придумали, сами опровергли. Идиоты.
То ли журналисты «Новой» запутались в элементарных показаниях, то ли решили хайпануть – авось аудитория не дочитает новость. И тут возникает интересный вопрос: какая аудитория может быть у издания, которое им открыто лжет, хайпует, делает вбросы и попросту не уважает своих читателей?
Дальше самое интересное. Журналисты «Новой газеты» связались с вузом, где опровергли информацию о взятках.
«Руководство МГЮА поддерживает усилия правительства Москвы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и делает все возможное, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 как среди обучающихся университета, так и среди профессорско-преподавательского и административного состава. Предложение пройти вакцинацию было распространено среди коллектива и студентов нашего университета исключительно в целях информирования», - сообщили в вузе.
Сами придумали, сами опровергли. Идиоты.
То ли журналисты «Новой» запутались в элементарных показаниях, то ли решили хайпануть – авось аудитория не дочитает новость. И тут возникает интересный вопрос: какая аудитория может быть у издания, которое им открыто лжет, хайпует, делает вбросы и попросту не уважает своих читателей?
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 10 интересных фактов о фильме «Идиот»
- Родословная слов и выражений
- Тупой и еще тупее: 15 примеров человеческой недальновидности и глупости
- Пьяный канадец голышом поплавал в аквариуме с акулами
- Когда плевать на остальных: пациент с коронавирусом пришел сделать рентген в обычную поликлинику
Метки: facepalm Новая газета идиот
42
Понравилось42
Новости партнёров
Загрузка...
Второе: желание выпускного редактора хайпануть.
А так юридически к вбросу не прицепиться - кто-то анонимно что-то сказал, кто-то анонимно это что-то подтвердил, а официально все оказалось туфтой. За клевету теперь не подать.