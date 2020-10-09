Американский биополигон у границ Белгородской области

Кстати, в Китае, условной стране происхождения, также допускали попадание инфекции в Поднебесную извне, но в итоге всё-таки склонились к версии природного источника.



Очень любопытна в связи с этим версия американского еженедельника Newsweek. В своей публикации журналисты очень убедительно доказывают, что коронавирус вполне мог выйти из лаборатории.



Попытаемся максимально кратко изложить весьма примечательный ход мыслей американских авторов. Итак, когда заболеваемость в США стала производить впечатление даже на ковид-скептиков, в разведуправлении Минобороны США допустили, что коронавирус, возможно, могли ненароком выпустить из лаборатории инфекционных заболеваний. Добавим тут же, что уж Минобороны США не могут не разбираться в вероятных источников вирусов!



В докладе от 27 марта, подтверждённом как таковой двумя американскими официальными лицами, очевидно, что разведка США пересмотрела свою январскую оценку, в которой она «предположила, что вспышка, вероятно, произошла естественным образом». И вот с 27 марта в числе версий происхождения заразы появилась и такая: новый коронавирус появился случайно из-за «небезопасной лабораторной практики» в китайском городе Ухань, где патоген впервые заметили в конце 2019 года. В секретном докладе «Китай: происхождение вспышки COVID-19 остается неизвестным» при этом исключалось, что болезнь была генетически спроектирована или выпущена преднамеренно в качестве биологического оружия.



От себя добавим: «секретный» доклад, который быстро просочился в прессу, и в котором одновременно бросают тень на китайских учёных и тут же отклоняют версию происхождения ковида как, например, бактериологического оружия — это нечто!



«У нас нет достоверных доказательств того, что SARS-CoV-2 был выпущен преднамеренно или был создан в качестве биологического оружия, — говорится в докладе. — Очень маловероятно, что исследователи или китайское правительство намеренно выпустят такой опасный вирус, особенно в Китае, не имея известной и эффективной вакцины».



Каждый учёный, опрошенный Newsweek для этой истории, также категорически отверг идею о том, что вирус был преднамеренно выпущен, добавляет издание.



Полный текст статьи можно прочитать, даже не владея английским, с помощью автоматического перевода. Обратим внимание на ещё один пассаж, который подкрепляет дальнейшие рассуждения в том числе и нашего эксперта Кирилла Молчанова



«Это не гнусная секретная программа в подземном военном бункере», добавляет журнал. Далее, внимание: «Уханьская лаборатория получила финансирование, главным образом для обнаружения вирусов, частично от десятилетней международной программы под названием PREDICT стоимостью 200 млн $, финансируемой Агентством США по международному развитию и другими странами. Аналогичная работа, отчасти финансируемая Национальными институтами здравоохранения США, проводилась в десятках лабораторий по всему миру. Некоторые из этих исследований включают в себя взятие смертоносных вирусов и повышение их способности быстро распространяться через популяцию — исследование, которое было проведено вопреки возражениям сотен ученых, которые в течение многих лет предупреждали о потенциальной возможности программы вызвать пандемию».



Ещё цитата: «За годы после вспышки атипичной пневмонии в лабораториях по всему миру произошло много несчастных случаев, связанных со случайным высвобождением патогенных микроорганизмов. В США произошли сотни нарушений, в том числе выброс сибирской язвы в 2014 году из правительственной лаборатории США, в результате которого пострадали 84 человека. Вирус атипичной пневмонии вырвался из пекинской лаборатории в 2004 году, вызвав четыре инфекции и одну смерть. Случайное высвобождение не является сложным и не требует злого умысла. Все, что требуется для лабораторного работника, чтобы заболеть, — это пойти домой на ночь и невольно распространить вирус на других».



Перечитайте это ещё раз: достаточно авторитетный американский еженедельник прямым текстом сообщает нам, что США финансирует опасные исследования по всему миру, и каждая из биолабораторий может стать, да и уже иногда становилась, источником распространения заразы!



В разных странах мира США контролируют свыше 400 бактериологических лабораторий, из которых не менее 15 находятся на Украине, подчеркнул в своей публикации Кирилл Молчанов.



Ещё во времена правления президента Виктора Ющенко, в 2005-м, Министерство обороны США и Министерство здравоохранения Украины подписали соглашения о сотрудничестве ради изучения и профилактики распространения патогенов. Трудятся в таких учреждениях американцы, а финансирование идёт от Минобороны, что говорит само за себя. По три такие лаборатории базируются во Львове и Киеве, а также американцы ловят и изучают штаммы микробов в Одессе, Виннице, Ужгороде, Херсоне, Тернополе. Ведутся исследования, о характере которых приходится верить на слово (я бы не спешил) и неподалеку от Крыма и Луганска.



Украинцы обеспокоены этим. Так, минувшей весной народные депутаты «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обращались с проблемой и к президенту Владимиру Зеленскому, и даже пытались инициировать уголовное расследование насчёт незаконного функционирования на Украине американских военных бактериологических лабораторий. Основание, по мнению депутатов, пугающее: после начала работы биологических лабораторий на Украине не раз случались вспышки инфекционных заболеваний.



Депутаты заявили, что в Тернополе в 2009-м возник вирус геморрагической пневмонии. Её жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году на Украине произошла вспышка холеры, при которой погибли 33 человека. Через три года диагноз «холера» поставили 800 гражданам, а ещё спустя год в Николаеве зарегистрировали более 100 фактов холеры.



Теперь ближе к Белгороду: в январе 2016-го в Харькове 20 военных скончались от похожего на грипп вируса, более 200 попали на больничные койки. Ещё через два месяца на Украине зафиксировали 364 смерти от свиного гриппа той же разновидности, которая привела к пандемии в 2009-м.



Во время президентства Виктора Януковиче работа учёных в защитных костюмах под эгидой США была ограничена. Но с приходом к власти Петра Порошенко они возобновили работу, и опять начались подозрительные вспышки инфекций, пишет политолог Молчанов.



Украина фактически стала биологическим полигоном США. Позиция на этот счёт президента Владимира Зеленского и вообще ответственность руководства Украины за размещение биолабораторий США на территории Украины — это тема для отдельного журналистского исследования. Но на фоне того, что коронавирус вполне мог выйти из лаборатории, об ответственности говорить вполне можно.



Итак, США признали наличие на Украине секретных биологических лабораторий. То есть в 40 километрах от Белгорода возможны вспышки опасных инфекций. Что думают об этом в наверняка уставшем от пандемии украинском обществе — вопрос к заграничным коллегам. Можем смело предположить, что придёт время, когда тамошней реальностью станут призывы бороться и пикетировать биологические лаборатории США на территории Украины, добиваться их закрытия.



Поставит ли человечество вопрос об ответственности виновных в возможной биологической катастрофе и массовой эпидемии? Думается, в результате пандемии COVID-19 обществу ещё предстоит разоблачить цели и разработки биолабораторий США на территории Украины.