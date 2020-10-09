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Американский биополигон у границ Белгородской области

Американский биополигон у границ Белгородской области (2 фото)

Автор:
09 октября 2020 20:17
Метки: биополигон   коронавирус   политика   украина   
220
2
Для многих россиян события на Украине, это «где-то там далеко», а для некоторых — это менее ста километров. Белгородцам будет небезынтересно узнать, что ближайшее к ним зарубежье побило одно своё же антидостижение: рост заболеваемости ковидом на Украине превысил показатель в 5000 новых заболевших за сутки.

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Метки: биополигон   коронавирус   политика   украина   
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labuda.blog Автор поста 4 дня назад
В ДНР уже закрыли границу с украиной, России также следует подумать о безопасности!
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olegga 3 дня назад
Каждый сезон люди болеют тысячами, и чё? Будто 5000 заболевших это 5000 трупов. Вы уже задолбали, дегенераты.
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1k
Мороз 3 дня назад
-"Депутаты заявили, что в Тернополе в 2009-м возник вирус геморрагической пневмонии. Её жертвами стали 450 украинцев."
Это ещё цветочки...Сейчас пневмонический геморрой "валит" народ тысячами!! Причем передается не воздушно-капельным путем,а капельно-воздушным..(при пердении в ванну)!!
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