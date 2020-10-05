Сталин: Если я уеду из Москвы, вы, сволочи, сдадите немцам Москву и сами разбежитесь

Период ежовщины в НКВД известен пиком массовых политических репрессий в 1937-1938гг, который получил в истории название Большой террор в СССР.
Николая Ежова, возглавлявшего органы НКВД, убрали с руководящего поста спецслужб.
Николая Ежова, возглавлявшего органы НКВД, убрали с руководящего поста спецслужб.
На должность руководителя назначили Лаврентия Берия, который привез с собой свою команду из Грузии, затем последовала чистка от ежовщины в структурах НКВД. В следствии чисток в рядах чекистов, наступила острая нехватка кадров. Лаврентию Берия срочно пришлось пополнять структуры НКВД, новой свежей кровью.
Таким образом в 1939 году, переводом в НКВД попал военный Иван Александрович Серов, закончивший военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. С деятельностью спецслужб совершенно незнакомый.
Иван Серов примечателен не только тем, что стремительно сделал карьеру в советской спецслужбе, сколько тем, что тайно вёл дневник, записывал обо всех событиях, которые с ним происходили.
КГБ охотилось за дневниками опального генерала Серова. После его смерти в 1990 году, спецслужба искала записи на даче генерала, но безрезультатно.
Обыск проводили не тщательно, не стали разбирать "по-винтикам" стены дома и гаража. Все бывшие советские граждане помнят, что проблем к самому закату СССР существовало более, чем достаточно.
До обысков ли было, когда трещал и разваливался Советский союз?
Спустя десятилетие, дневники Серова случайно нашли в 2010-2011 году, когда внучка Серова затеяла на даче сделать перестройку семейной дачи. Рабочие при сломе стены гаража обнаружили тайник с двумя старыми чемоданами исписанных тетрадей и листов.
Таким образом в 1939 году, переводом в НКВД попал военный Иван Александрович Серов, закончивший военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. С деятельностью спецслужб совершенно незнакомый.
Иван Серов примечателен не только тем, что стремительно сделал карьеру в советской спецслужбе, сколько тем, что тайно вёл дневник, записывал обо всех событиях, которые с ним происходили.
КГБ охотилось за дневниками опального генерала Серова. После его смерти в 1990 году, спецслужба искала записи на даче генерала, но безрезультатно.
Обыск проводили не тщательно, не стали разбирать "по-винтикам" стены дома и гаража. Все бывшие советские граждане помнят, что проблем к самому закату СССР существовало более, чем достаточно.
До обысков ли было, когда трещал и разваливался Советский союз?
Спустя десятилетие, дневники Серова случайно нашли в 2010-2011 году, когда внучка Серова затеяла на даче сделать перестройку семейной дачи. Рабочие при сломе стены гаража обнаружили тайник с двумя старыми чемоданами исписанных тетрадей и листов.
Серов Иван Александрович
.
Прежде, чем поделюсь одной редкой записью Серова, напомню, что в самом начале войны ВОВ нацисты быстро оккупировали западную часть Советского союза, блокировали Ленинград, беспрепятственно продвигались на Москву. К такому наглому натиску фашистов советское руководство и армия были не готовы, поэтому растерянное руководство городов и армия быстро сдавали позиции германцам.
Советские офицеры и солдаты с оборонительных позиций подмосковья шли в Москву, не хватало оружия, боеприпасов, пушек, танков, самолётов.
Те, кто из офицеров оказывал стойкий и ожесточенный отпор немцам на подходах к Москве, становились в последствии генералами и маршалами.
Среди наиболее стойких офицеров проявили себя Георгий Жуков, Иван Конев и другие.
Паникерские настроения царили до того момента, пока И.Сталин, Берия и Серов и наиболее боеспособные войска НКВД не навели порядок в рядах Красной армии.
Окружение Сталина готовило отступление в Куйбышев, партийное руководство трусливо перебралось из Москвы в Куйбышев, вождю построили бункер, уговаривали переехать, но Сталин категорически отказался ехать.
Серов в дневнике приводит запись разговора Александра Эгнатошвили с Иосифом Сталиным.
Небольшая справка: Александр Эгнатошвили состоял заместителем начальника 9 управления охраны И.Сталина и членов Политбюро, будущий генерал - лейтенант. В молодости, он вместе со И.Сталиным учился в духовной семинарии, с тех самых пор, между ними установились товарищеские отношения. Сталин Александра называл Сашо, а Эгнатошвили Иосифа Сталина называл Сосо. Обращались к друг другу на ты.
.
Прежде, чем поделюсь одной редкой записью Серова, напомню, что в самом начале войны ВОВ нацисты быстро оккупировали западную часть Советского союза, блокировали Ленинград, беспрепятственно продвигались на Москву. К такому наглому натиску фашистов советское руководство и армия были не готовы, поэтому растерянное руководство городов и армия быстро сдавали позиции германцам.
Советские офицеры и солдаты с оборонительных позиций подмосковья шли в Москву, не хватало оружия, боеприпасов, пушек, танков, самолётов.
Те, кто из офицеров оказывал стойкий и ожесточенный отпор немцам на подходах к Москве, становились в последствии генералами и маршалами.
Среди наиболее стойких офицеров проявили себя Георгий Жуков, Иван Конев и другие.
Паникерские настроения царили до того момента, пока И.Сталин, Берия и Серов и наиболее боеспособные войска НКВД не навели порядок в рядах Красной армии.
Окружение Сталина готовило отступление в Куйбышев, партийное руководство трусливо перебралось из Москвы в Куйбышев, вождю построили бункер, уговаривали переехать, но Сталин категорически отказался ехать.
Серов в дневнике приводит запись разговора Александра Эгнатошвили с Иосифом Сталиным.
Небольшая справка: Александр Эгнатошвили состоял заместителем начальника 9 управления охраны И.Сталина и членов Политбюро, будущий генерал - лейтенант. В молодости, он вместе со И.Сталиным учился в духовной семинарии, с тех самых пор, между ними установились товарищеские отношения. Сталин Александра называл Сашо, а Эгнатошвили Иосифа Сталина называл Сосо. Обращались к друг другу на ты.
Георгий Жуков и Иван Серов в зале перед капитуляцией фашистской Германии. Май 1945г
С.Эгнатошвили описывает И.Серову следующий разговор со И.Сталиным:
Сегодня с Хозяином разговаривал. Вызвал к себе, был сердитый. Говорит:
- Сделай сациви, и покушаем“.
Я сказал:
- Хорошо. И ушел.
Когда все было готово, я пошел к нему в приемную и ждал. Он вышел один и пошел. Я за ним. Когда пришли в комнату, где был накрыт стол, он сел и спросил:
- Давай выпьем цинандали?
Выпили. Стали кушать. Потом он посмотрел на меня и говорит:
- Сегодня эти сволочи (члены ГОКО) знаешь, что мне сказали?
Берия говорит, что построено в Арзамасе бомбоубежище для Ставки Верховного Главнокомандования, поэтому они постановили, чтобы Ставка и я переехали из Москвы туда. Я сказал, что нет надобности. Они начали настаивать. Я тогда разозлился и сказал им:
- Если я уеду из Москвы, вы, сволочи, сдадите немцам Москву и сами разбежитесь. Пошли к черту! - и ушел - Ты подумай, Сашо, какие подлецы!
Я ему сказал, что:
- Правильно ты поступил, Сосо, разбегутся и Москву сдадут.
Мы еще выпили, и он ушел.
Сталин сильно переживал, что поступил опрометчиво, доверившись договору Молотова-Риббентропа, и не послушался донесения агента из Берлина в апреле 1941 года, предупреждавшего о готовящемся нападении на Советский союз. О чём писал в своём дневнике генерал Иван Серов (начальник ГРУ ГШ ВС СССР 1958-1963гг).
Источник:
Серов Иван Александрович ЗАПИСКИ ИЗ ЧЕМОДАНА.
С.Эгнатошвили описывает И.Серову следующий разговор со И.Сталиным:
Сегодня с Хозяином разговаривал. Вызвал к себе, был сердитый. Говорит:
- Сделай сациви, и покушаем“.
Я сказал:
- Хорошо. И ушел.
Когда все было готово, я пошел к нему в приемную и ждал. Он вышел один и пошел. Я за ним. Когда пришли в комнату, где был накрыт стол, он сел и спросил:
- Давай выпьем цинандали?
Выпили. Стали кушать. Потом он посмотрел на меня и говорит:
- Сегодня эти сволочи (члены ГОКО) знаешь, что мне сказали?
Берия говорит, что построено в Арзамасе бомбоубежище для Ставки Верховного Главнокомандования, поэтому они постановили, чтобы Ставка и я переехали из Москвы туда. Я сказал, что нет надобности. Они начали настаивать. Я тогда разозлился и сказал им:
- Если я уеду из Москвы, вы, сволочи, сдадите немцам Москву и сами разбежитесь. Пошли к черту! - и ушел - Ты подумай, Сашо, какие подлецы!
Я ему сказал, что:
- Правильно ты поступил, Сосо, разбегутся и Москву сдадут.
Мы еще выпили, и он ушел.
Сталин сильно переживал, что поступил опрометчиво, доверившись договору Молотова-Риббентропа, и не послушался донесения агента из Берлина в апреле 1941 года, предупреждавшего о готовящемся нападении на Советский союз. О чём писал в своём дневнике генерал Иван Серов (начальник ГРУ ГШ ВС СССР 1958-1963гг).
Источник:
Серов Иван Александрович ЗАПИСКИ ИЗ ЧЕМОДАНА.
Источник:
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Вот из его же записок. И похоже что Сталин был не грузин.
"Николая Ежова, (ЗПТ) возглавлявшего органы НКВД, убрали с руководящего поста спецслужб."
Раньше так нельзя было делать? А то клеил какие-то обидки...