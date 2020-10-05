Сталин: Если я уеду из Москвы, вы, сволочи, сдадите немцам Москву и сами разбежитесь

Георгий Жуков и Иван Серов в зале перед капитуляцией фашистской Германии. Май 1945г



С.Эгнатошвили описывает И.Серову следующий разговор со И.Сталиным:



Сегодня с Хозяином разговаривал. Вызвал к себе, был сердитый. Говорит:

- Сделай сациви, и покушаем“.

Я сказал:

- Хорошо. И ушел.

Когда все было готово, я пошел к нему в приемную и ждал. Он вышел один и пошел. Я за ним. Когда пришли в комнату, где был накрыт стол, он сел и спросил:

- Давай выпьем цинандали?



Выпили. Стали кушать. Потом он посмотрел на меня и говорит:

- Сегодня эти сволочи (члены ГОКО) знаешь, что мне сказали?

Берия говорит, что построено в Арзамасе бомбоубежище для Ставки Верховного Главнокомандования, поэтому они постановили, чтобы Ставка и я переехали из Москвы туда. Я сказал, что нет надобности. Они начали настаивать. Я тогда разозлился и сказал им:

- Если я уеду из Москвы, вы, сволочи, сдадите немцам Москву и сами разбежитесь. Пошли к черту! - и ушел - Ты подумай, Сашо, какие подлецы!



Я ему сказал, что:

- Правильно ты поступил, Сосо, разбегутся и Москву сдадут.

Мы еще выпили, и он ушел.



Сталин сильно переживал, что поступил опрометчиво, доверившись договору Молотова-Риббентропа, и не послушался донесения агента из Берлина в апреле 1941 года, предупреждавшего о готовящемся нападении на Советский союз. О чём писал в своём дневнике генерал Иван Серов (начальник ГРУ ГШ ВС СССР 1958-1963гг).



Источник:

Серов Иван Александрович ЗАПИСКИ ИЗ ЧЕМОДАНА.