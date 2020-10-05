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Сталин: Если я уеду из Москвы, вы, сволочи, сдадите немцам Москву и сами разбежитесь

Сталин: Если я уеду из Москвы, вы, сволочи, сдадите немцам Москву и сами разбежитесь (4 фото)

Автор:
05 октября 2020 18:00
Метки: москва   немцам   разбежитесь   сволочи   сдадите   сталин   
502
4
Период ежовщины в НКВД известен пиком массовых политических репрессий в 1937-1938гг, который получил в истории название Большой террор в СССР.
Николая Ежова, возглавлявшего органы НКВД, убрали с руководящего поста спецслужб.

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Метки: москва   немцам   разбежитесь   сволочи   сдадите   сталин   
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11  комментариев
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37k
Сергей 5 часов назад
Разные были люди в то время, как и сейчас.
Вот из его же записок. И похоже что Сталин был не грузин.
Разные были люди в то время, как и сейчас. Вот из его же записок. И похоже что Сталин был не грузин.
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13k
Юрий 2 часа назад
Назначение Ежова было отмечено даже в детских журналах. Вот картинки из Мурзилки....
Назначение Ежова было отмечено даже в детских журналах. Вот картинки из Мурзилки....
Назначение Ежова было отмечено даже в детских журналах. Вот картинки из Мурзилки....
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28k
Юр21 2 часа назад
Детский лепет какой то...
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339
Hexo4uha 4 часа назад
Секретные документы подьехали?
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3k
magic32 4 часа назад
Пост на русском написан, но как будто не русский писал
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40k
Хельги 5 часов назад
Бред
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 5 часов назад
Поправь, если не трудно...
"Николая Ежова, (ЗПТ) возглавлявшего органы НКВД, убрали с руководящего поста спецслужб."
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2k
RALEXXX Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 5 часов назад
Слово "убрали" здесь не подходит. Ежов был расстрелян.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста RALEXXX 4 часа назад
Ну его сначала убрали из органов а потом убрали из живых.
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Иван Кемеров 45 минут назад
Вот видишь, поставил запятую и никаких ХОЛИВАРОВ не нужно...
Раньше так нельзя было делать? А то клеил какие-то обидки...
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