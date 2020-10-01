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«Эхо Москвы» проводит оскорбительные для России опросы

«Эхо Москвы» проводит оскорбительные для России опросы (2 фото)

Автор:
01 октября 2020 18:43
Метки: Венедиктов   Соловьев   эхо москвы   
1049
2
Инфопомойка «Эхо Москвы», занимающая первые места в еженедельных рейтингах по антироссийским новостям, вновь проявила себя во всей красе.

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Метки: Венедиктов   Соловьев   эхо москвы   
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33  комментария
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60k
HundeBeißer2 4 дня назад
«Эхо Москвы» проводит оскорбительные для России опросы
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3k
евгений 3 дня назад
Штрафовать их за любой чих и все. Как только штрафы сравняются с донатами помойку закроют или еще больше бюджет пополнят. Все как с Лехой. Метода уже проверена. Хотя можно не сравнивать, 20% оставить. Остальное в бюджет. Может нормальная статья доходов образоваться.
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18k
Виталий Касандров 4 дня назад
Как то до лампочки какие там в психушке опросы серди психов проводят .
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3k
cfhfwby 4 дня назад
Жиды просто предлагают своих хозяев для нас-гоев, пока, предлагают, потом будут требовать.
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40k
Митрий 4 дня назад
Что эхо п@доры, что соловьев петушня.
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12k
Алан 4 дня назад
Да похрен на "эхо мацы". На Западе и в Пендостане местные СМИ проводят такие же опросы про Путина. И нам это нравиться
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657
Константин Алан 4 дня назад
нам это по.ху.й
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−141
SIG Sauer 4 дня назад
Какое отношение к России имеют ольгинские уесосы? Они уже себя Россией называть начали?
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10k
Killgrave 4 дня назад
«Эхо Москвы» проводит оскорбительные для России опросы
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812
Андрей БолтКонский 4 дня назад
Не понимаю как в тоталитарной рашке этот медийный ресурс много лет обсирает власть. В нашей демократичной [мат] такое было бы пресечено на корню.
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3k
samsr Андрей БолтКонский 4 дня назад
А при чем тут ваша 404-я?
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4k
tayrt 4 дня назад
Ну среди американских политиков нет достойных, а вот если взять другие страны то достойные руководить Россией есть... (чисто гипотетически)
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7k
HUBLOT 4 дня назад
Эхо тебе не нравится? А Венедиктов на твоё мнение болт положил и общается с уважаемыми людьми, которые его ценят.
Эхо тебе не нравится? А Венедиктов на твоё мнение болт положил и общается с уважаемыми людьми, которые его ценят.
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90
Darius Morozekev HUBLOT 3 дня назад
Держи друзей близко, а врагов еще ближе
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13k
Alex 4 дня назад
Ликвидировать это "ЭХО" пора!
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4k
Иван 4 дня назад
А если будет руководить какой то из названных американцев, русских сразу всех убьют или ещё заставят работать за пайку пальмового масла?
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63k
Вит Вит Иван 4 дня назад
Ну ё..птя,вам же %охлам разницы то нет)))
Ну ё..птя,вам же %охлам разницы то нет)))
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4k
Иван Вит Вит 4 дня назад
Как это бл*дь разницы нет, если всех русских поубивают. Крым вернётся значит.
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52
taxcop Иван 3 дня назад
Валёк, это не тот сайт. Здесь твои влажные мечты никого не интересуют, петушня хохляцкая
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4k
Иван taxcop 3 дня назад
Да я вообще то из Канады. На госдеп работаю.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
60k
HundeBeißer2 4 дня назад
Выпсины пригожинские совсем окуели фотку мудозвона помойного на фишках постить!?
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55k
Опиум для народа HundeBeißer2 4 дня назад
Жили-были Рудольф Наумович и Инна Соломоновна.И родился у них сын Владимир,бл"дь... Вот такая грустная история.)))
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44k
Albert GER Опиум для народа 4 дня назад
князь киевский???
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55k
Опиум для народа Albert GER 4 дня назад
И тот тоже,кстати.)
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2k
Frank Borman Опиум для народа 4 дня назад
В те далекие времена про презервативы еще не слыхали. А жаль...
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7k
Олег HundeBeißer2 4 дня назад
Иди на йух, там давно твой дом олень.
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19k
Сибиряк 4 дня назад
Ссылка youtu.be
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