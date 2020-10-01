«Эхо Москвы» проводит оскорбительные для России опросы

Очевидно, что подобные опросники отсылают к западным кураторам СМИ, как бы намекая, что существуют личности, заинтересованные в том, чтобы Россией управлял иностранец.



Ситуацию прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. Он выразил свою мысль цитатой из Библии: «Не ходите на собрание недостойных», - так журналист подчеркнул свое нежелание посещать сайт «Эха» и интересоваться их деятельностью в принципе. Он посоветовал всем остальным следовать его примеру, ведь у авторов подобных «голосований» вряд ли получится найти хоть крупицу полезной информации.



В одном из эфиров Соловьев обращал внимание, что главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов кичится своими неформальными отношениями с властями, да и общественность не раз замечала его провокационное поведение в информационном пространстве. Такие оскорбительные опросы как раз свидетельствуют о том, что Венедиктов готов на что угодно ради очернения России.



Напомню, что «Эхо Москвы» многократно штрафовали за распространение недостоверной информации. Так, 19 июня суд оштрафовал радиостанцию на 260 тысяч рублей за публикацию недостоверной информации о коронавирусе.



Судя по тому, что Венедиктов не ослабляет хватку даже после крупных взысканий, донаты западных спонсоров в разы превышают выписанные инфопомойке штрафы. Надеюсь, что «Эхо Москвы» наконец прикроют во имя очищения российской информационной повестки. Аминь.