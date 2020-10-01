Алиев против Пашиняна

Президент Азербайджана упомянул о том, что президент Армении — птенец Сороса. Он также намекнул на то, что события в Белоруссии и Нагорном Карабахе инициированы одними и теми же антироссийскими силами.



Что, конечно, правда. Но нам нельзя принимать ничью сторону.



Правда и то, что Армения не выполняет договоренности, не освобождает азербайджанские районы, занятые уже после событий 1988 года.



Вообще, если бы Москва приняла позицию Баку в этом затяжном конфликте, нам было бы гораздо легче. Например, в нефтегазовых вопросах мы были бы с Азербайджаном не конкурентами, а партнерами, как в Турции, так и в Европе.



А в Армении нет ничего, что могло бы представлять экономический интерес.



Но нам нельзя принимать ничью сторону. Иначе Армении не будет.



Однако я вспоминаю реакцию на письмо Маргариты Симоньян, в котором она обвинила своих соплеменников в недостаточной благодарности России. Ее просто заклевали и даже предложили не считать армянкой.



А когда на днях Захар Прилепин предложил Армении войти в состав России, реакция была той же: «Сволочь имперская».



В общем и целом мы знаем отношение к русским в Ереване — или сдержанно-нейтральное, или враждебное. Ощущения, что без поддержки России Армения просто исчезнет с карты, там нет. И, разумеется, продолжается игра в многовекторность, которая лишь стала отчетливее после прихода к власти Никола Пашиняна.



Но нам нельзя принимать ничью сторону.



Нам приходится поддерживать нейтралитет, хотя и правда, и сила на стороне Азербайджана. В ответ мы просим лишь одного: чтобы в Армении по достоинству был оценен наш альтруизм, абсолютно бескорыстная поддержка.



Почему мы этого не чувствуем?