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Алиев против Пашиняна

Алиев против Пашиняна (3 фото + 3 видео)

Автор:
01 октября 2020 12:18
Метки: Алиев   пашинян   против   
915
3
3
Ильхам Алиев в позавчерашнем эфире программы «60 минут» был гораздо убедительнее Никола Пашиняна — взвешеннее, рассудительнее, аргументированнее. Но нам нельзя принимать ничью сторону в этом конфликте.

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Метки: Алиев   пашинян   против   
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6k
Barachek_Obachek 4 дня назад
Уехать с семьями? Боюсь как бы остальные родственники из-за войны к нам не перебрались
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2k
Дрочер Полоумный 3 дня назад
"Но нам нельзя принимать ничью сторону в этом конфликте." Правильно, надо принять решение за обе стороны. Вот вам решение конфликта: ввести санкции против обеих стран, депортировать их жителей в течении недели. Когда заключат мир, санкции отменить.

Обосновать тем что "проблемы индейцев шерифа не е.б.у.т" и мы не хотим чтобы они в нашей стране начали резать другу друга, создавая напряжённую обстановку.
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4k
Дмитрий Горчилин 4 дня назад
Для начала, кто такой А? Это представитель властной элиты, много лет руководившей Азербайджаном. П соросенок, непонятно откуда припорхнувший. Мысль о том, что соросят выращивают чтобы после на волю выпускать очень наивна- они реализуют некую программу лиц приведших их к власти.

Судя по всему, сейчас у них задача втянуть Россию в совершенно не нужный ей конфликт. Действия П, в частности, заявление о мобилизации, направлены ни на локализацию конфликта а на придание ему наиболее масштабных форм.

Действия Азербайджана- сложно сказать. В принципе, у них есть соблазн решить застарелый вопрос силовым путем, для этого у них есть все возможности. Хочется верить, что у А хватит мудрости этого ни делать.
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30k
борис Дмитрий Горчилин 2 дня назад
Это Вы точно подметили.
Алиев мало того, что потомственный президент. Он окончил МГИМО и имеет очень хорошие личные отношения с другими выпускниками, которые сейчас не только в руководстве нашего МИДа, но и президенты и политическая элита большинства бывших союзных республик.
У Пашиняна папаша был учителем физкультуры. Сам Пашинян пытался учиться на факультете журналистики ереванского университета. Но не доучился. Чувствуется уровень оппонента.
К слову сказать абсолютно все выкормыши госдепа и Сороса "блеснувшие" в цветных революциях именно такого свойства. Специально подбирают совершенно не соответствующих высокой должности персонажей. Такой будет делать всё, что прикажут хозяева не задумываясь. Ведь задача такого временщика одна, развалить в кратчайший срок страну прибывания.
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5k
zulluz 4 дня назад
если что то делается то это всегда кому то выгодно, я полагаю, цель пашняна втянуть Россию в конфликт (его заявлении о том, что Российская военная база это элемент безопасности Армении и т.д. и это после того: требований о выводе войск РФ, ограничении Российский СМИ). Армяне одна из древнейших наций, их по всему миру много разбросано, но у них сейчас никчемный титульный лидер,,,, впрочем, мир имеет возможность в очередной раз восхитится гениальностью Гумилева и его пассионарной теорией этногенеза,,, всему свое время. Давайте собирать камни и жарить поп-корн.
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8k
12345678910 4 дня назад
Странно в новостях оба руководителя говорили не на своих родных языках и не на английском или турецком ,а на Русском
WTF?!?!
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30k
борис 12345678910 2 дня назад
Армения давно бы уже выгнала нашу военную базу и совсем перестала понимать по русски. Но вот беда. Заменить нас не кем. Ни США, ни, тем более, Европа не собираются вступаться за Армению. Сориться со всем мусульманским миром ради микроскопического нищего анклава не имеющего даже выхода к морю. Это не целесообразно. Бизнес, ни чего личного. Яркий пример. Как только начались боестолкновения границы Армении заблокировали не только Турция и Азербайджан, что вполне естественно. Но и верный американский прихлебай, не просто христианская, а православная между прочим, Грузия.
А Алиев окончил МГИМО и имеет отличные личные контакты с другими выпускниками ставшими президентами и дипломатической элитой в большинстве постсоветских стран.
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4k
Ya 4 дня назад
Как можно сравнивать жопу с пальцем? Алиев это клан. Сколько десятилетий у власти. Да и сам Ильхам Алиев уже 17 лет президент. Управлять государством надо учиться и уметь. А Пашинян всего лишь проамерский журналюшка, которого просто продавили на волне цветной революции. К тому же он не президент, а лишь премьер без политического образования, да и не возможно научиться управлять государством за пару лет. Такой же представитель из навозной кучи как хохлоклоун, как домработница из Белоруссии.
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1k
Игорь 4 дня назад
Ну вы сильно то дифирамбы азерам не пойте. Азеры лежат (или стоят раком), под Турцией. А Турция нам ситуационный союзник. Есть моменты, где наши интересы совпадают, а есть - где мы геополитические противники. Но с Турцией, и значит, с Азербайджаном, вести дела в чём то проще, у них свои интересы, понятные, т.е. можно договариваться, торговаться, идти на уступки или требовать уступок. В общем, всегда в общем понятно, чего они хотят.
А вот Армения, это страна проститутка. У неё нет своей политики, её головой говорит тот, кто в данный момент засунул ей руку в жопу, и заставляет открывать рот. Поведение Армении - это не защита своих интересов, не поиск выгоды и компромиссов, это просто тупая конфронтация с Россией, создание ещё одного русофобского очага напряженности на границах России в угоду очередного хозяина.
Так что я на стороне Азербайджана, понимая в то же время, что есть вопросы, по которым у нас с хозяином , т.е. Турцией, есть серьёзные разногласия, и получить нож в спину, если расслабиться, вполне реально.
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30k
борис Игорь 2 дня назад
Ну, многовекторность пока ни кто не отменял. Не от хорошей жизни Азербайджан или Туркменистан вынуждены дружить с региональным лидером - Турцией. Например Азербайджан это шиитское государство, а Турция - суннитское. Есть множество экономических нестыковок. Но пока всё это в сторону. Ради победы над общим врагом. Наша ни чем не обоснованная в последнее время поддержка Армении очень сильно отравляет отношения и с Азербайджаном, и с Турцией. И ради чего. Если Армения сейчас в чем то и нуждается, то только в показательной порке. Чтобы все знали, что гадить России, а потом прятаться за её широкую спину ни у кого не прокатит.
А вообще то создается впечатление, что США не оставляют попыток столкнуть лбами в прямом вооруженном столкновении Россию и Турцию. Разделяй и властвуй.
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1k
Игорь борис 2 дня назад
Согласен.
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25k
Alan Garner 4 дня назад
Б.ля,а это идея киргизов с узбеками тоже надо отправить из РФ защищать свою родину)))
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30k
борис Alan Garner 2 дня назад
Москва за неделю засрется по уши без гастарбайтеров - дворников.
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25k
Alan Garner борис День назад
Джамшут,не переживай все уберем.
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6k
Goldsmith 4 дня назад
Судя по видео танки в этих условиях совершенно бесполезны. Штош ,армяне,война это вам не ларёк марек лучок пучок стручок . Россия за Карабах не вступится. Надеюсь кеосаян пошутит в своей гавнапередаче шутку какую нибудь тупую.
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13k
Игорь Хомченко 4 дня назад
"Например, в нефтегазовых вопросах мы были бы с Азербайджаном не конкурентами, а партнерами, как в Турции, так и в Европе."

Это еще почему? Турция - партнер? Партнер, где убивают посла и сбивают российские самолеты?
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906
Дмитрий ! Игорь Хомченко 4 дня назад
Перечитайте фразу ещё раз. Мы конкуренты на рынке Турции и Европы. Так понятнее?
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3k
Titan2021 4 дня назад
Сейчас самое важное соблюдать нейтралитет...
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57k
Доктор Джонс 4 дня назад
Даже ипальник Пашиняна не вызывает доверия...
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71k
Броненосец Потелкам 4 дня назад
Азербайджан претендует на Карабах, который Арменией не является.
К ОДКБ Карабах не относится
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20k
sportage030 4 дня назад
В статье просматривается разжигание по нац признаку, и призывы к насилию. Не? Где модеры?
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55k
Опиум для народа sportage030 4 дня назад
Где именно? Даже в том,что мне насрать на судьбы Азербайджана и Армении и на то что там сейчас творится нет призывов к насилию. Или всем надо их жалеть?
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2k
Hellgone 4 дня назад
Лучше бы в ОДКБ был Азербайджан.Он и полезнее и люди там поумнее.Но если бы да кабы...
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30k
борис Hellgone 2 дня назад
Азербайджан был в ОДКБ, но из-за Армении вышел не так давно. Пора восстановить историческую справедливость и экономическую целесообразность.
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