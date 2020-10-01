Алиев против Пашиняна

Ильхам Алиев в позавчерашнем эфире программы «60 минут» был гораздо убедительнее Никола Пашиняна — взвешеннее, рассудительнее, аргументированнее. Но нам нельзя принимать ничью сторону в этом конфликте.
Президент Азербайджана упомянул о том, что президент Армении — птенец Сороса. Он также намекнул на то, что события в Белоруссии и Нагорном Карабахе инициированы одними и теми же антироссийскими силами.
Что, конечно, правда. Но нам нельзя принимать ничью сторону.
Правда и то, что Армения не выполняет договоренности, не освобождает азербайджанские районы, занятые уже после событий 1988 года.
Вообще, если бы Москва приняла позицию Баку в этом затяжном конфликте, нам было бы гораздо легче. Например, в нефтегазовых вопросах мы были бы с Азербайджаном не конкурентами, а партнерами, как в Турции, так и в Европе.
А в Армении нет ничего, что могло бы представлять экономический интерес.
Но нам нельзя принимать ничью сторону. Иначе Армении не будет.
Однако я вспоминаю реакцию на письмо Маргариты Симоньян, в котором она обвинила своих соплеменников в недостаточной благодарности России. Ее просто заклевали и даже предложили не считать армянкой.
А когда на днях Захар Прилепин предложил Армении войти в состав России, реакция была той же: «Сволочь имперская».
В общем и целом мы знаем отношение к русским в Ереване — или сдержанно-нейтральное, или враждебное. Ощущения, что без поддержки России Армения просто исчезнет с карты, там нет. И, разумеется, продолжается игра в многовекторность, которая лишь стала отчетливее после прихода к власти Никола Пашиняна.
Но нам нельзя принимать ничью сторону.
Нам приходится поддерживать нейтралитет, хотя и правда, и сила на стороне Азербайджана. В ответ мы просим лишь одного: чтобы в Армении по достоинству был оценен наш альтруизм, абсолютно бескорыстная поддержка.
Почему мы этого не чувствуем?
Что, конечно, правда. Но нам нельзя принимать ничью сторону.
Правда и то, что Армения не выполняет договоренности, не освобождает азербайджанские районы, занятые уже после событий 1988 года.
Вообще, если бы Москва приняла позицию Баку в этом затяжном конфликте, нам было бы гораздо легче. Например, в нефтегазовых вопросах мы были бы с Азербайджаном не конкурентами, а партнерами, как в Турции, так и в Европе.
А в Армении нет ничего, что могло бы представлять экономический интерес.
Но нам нельзя принимать ничью сторону. Иначе Армении не будет.
Однако я вспоминаю реакцию на письмо Маргариты Симоньян, в котором она обвинила своих соплеменников в недостаточной благодарности России. Ее просто заклевали и даже предложили не считать армянкой.
А когда на днях Захар Прилепин предложил Армении войти в состав России, реакция была той же: «Сволочь имперская».
В общем и целом мы знаем отношение к русским в Ереване — или сдержанно-нейтральное, или враждебное. Ощущения, что без поддержки России Армения просто исчезнет с карты, там нет. И, разумеется, продолжается игра в многовекторность, которая лишь стала отчетливее после прихода к власти Никола Пашиняна.
Но нам нельзя принимать ничью сторону.
Нам приходится поддерживать нейтралитет, хотя и правда, и сила на стороне Азербайджана. В ответ мы просим лишь одного: чтобы в Армении по достоинству был оценен наш альтруизм, абсолютно бескорыстная поддержка.
Почему мы этого не чувствуем?
Друзья, мы в очередной раз обращаемся ко всем азербайджанцам и армянам живущим в РФ. ВРЕМЯ ПРИШЛО! Сегодня вы нужны своим странам как никогда!
Вы же не собираетесь как крысы и последние трусы прятаться в РФ?
Так идите и сражайтесь! Родина зовёт! Сейчас самое время уехать из России со своими семьями. Потому что ваша родина в опасности!
Вы же не собираетесь как крысы и последние трусы прятаться в РФ?
Так идите и сражайтесь! Родина зовёт! Сейчас самое время уехать из России со своими семьями. Потому что ваша родина в опасности!
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Обосновать тем что "проблемы индейцев шерифа не е.б.у.т" и мы не хотим чтобы они в нашей стране начали резать другу друга, создавая напряжённую обстановку.
Судя по всему, сейчас у них задача втянуть Россию в совершенно не нужный ей конфликт. Действия П, в частности, заявление о мобилизации, направлены ни на локализацию конфликта а на придание ему наиболее масштабных форм.
Действия Азербайджана- сложно сказать. В принципе, у них есть соблазн решить застарелый вопрос силовым путем, для этого у них есть все возможности. Хочется верить, что у А хватит мудрости этого ни делать.
Алиев мало того, что потомственный президент. Он окончил МГИМО и имеет очень хорошие личные отношения с другими выпускниками, которые сейчас не только в руководстве нашего МИДа, но и президенты и политическая элита большинства бывших союзных республик.
У Пашиняна папаша был учителем физкультуры. Сам Пашинян пытался учиться на факультете журналистики ереванского университета. Но не доучился. Чувствуется уровень оппонента.
К слову сказать абсолютно все выкормыши госдепа и Сороса "блеснувшие" в цветных революциях именно такого свойства. Специально подбирают совершенно не соответствующих высокой должности персонажей. Такой будет делать всё, что прикажут хозяева не задумываясь. Ведь задача такого временщика одна, развалить в кратчайший срок страну прибывания.
А Алиев окончил МГИМО и имеет отличные личные контакты с другими выпускниками ставшими президентами и дипломатической элитой в большинстве постсоветских стран.
А вот Армения, это страна проститутка. У неё нет своей политики, её головой говорит тот, кто в данный момент засунул ей руку в жопу, и заставляет открывать рот. Поведение Армении - это не защита своих интересов, не поиск выгоды и компромиссов, это просто тупая конфронтация с Россией, создание ещё одного русофобского очага напряженности на границах России в угоду очередного хозяина.
Так что я на стороне Азербайджана, понимая в то же время, что есть вопросы, по которым у нас с хозяином , т.е. Турцией, есть серьёзные разногласия, и получить нож в спину, если расслабиться, вполне реально.
А вообще то создается впечатление, что США не оставляют попыток столкнуть лбами в прямом вооруженном столкновении Россию и Турцию. Разделяй и властвуй.
Это еще почему? Турция - партнер? Партнер, где убивают посла и сбивают российские самолеты?
К ОДКБ Карабах не относится