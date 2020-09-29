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Пять республик бывшего СССР, которое всегда выступали против России. Что с ними сейчас?

Пять республик бывшего СССР, которое всегда выступали против России. Что с ними сейчас? (3 фото)

Автор:
29 сентября 2020 21:54
Метки: СССР   республики   россия   
2068
3

В годы существования Советского Союза почти все республики умело срывали свое истинное отношение к России. Но после получения ими независимости тайное стало явным – умело скрывавшиеся враги показали свое истинное лицо.

Источник:

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Метки: СССР   республики   россия   
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43  комментария
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60k
Максим 19 часов назад
Вопрос.. а нужна ли Грузия России*? Вот кто шиковал за счет РСФСР, так это грузинская ССР. Россия давно должна поступать так как США. Исключительно деловые отношения. Все эти бредни про равноправные отношения для дураков и придуманы западом для облапошивания.. не может быть равных отношений между Королевством и княжеством или графством (это к примеру). И Россия давно уже должна идти по такому принципу. А то вон армяшке, срали срали а теперь звонит подстилка многовекторная Пашинян.. помогите))
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 20 минут назад
Хачапурики.... они только и умеют что пить вино для здоровья, а здоровье им нужно что бы пить чачу......
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1k
miha_lv 5 часов назад
А вы заметили что Чем ниже уровень коррупции в стране тем она менее любима Россией ))))
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292
Сергей miha_lv 2 часа назад
А чё,уровень коррупции хотя бы на украине ниже стал??Или фашиствующих ублюдков меньше?
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1k
No pasaran 6 часов назад
Да хватит уже всех этих "братьев". Не надо никого кормить и не у кого кормиться.
Спасибо. Сыты.
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7k
babsbaberley 6 часов назад
Россиянам сначала бы свою страну и своих граждан обустроить, а не замахиваться на чужие уже территории.
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292
Сергей babsbaberley 2 часа назад
Да нахер вы нужны,бл.Сами ныть начинаете со временем:"Россия,помоги!".
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1k
roman-delisov 8 часов назад
А Молдавия?
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12k
Максим 9 часов назад
все плохие, только мы хорошие.а россия грузии нагадила,это пропаганда не рассказывает,и за что потом грузинам любить россию.щас и в беларусии стали призирать россию,после того как кинула беларуский народ
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12k
Максим Яромиръ 7 часов назад
да, у вас идиотов все сша виноваты. сами никогда нивчем не виноваты.уже и балрусы брезгуют русскими,
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No pasaran Максим 7 часов назад
Если пропаганда не рассказывает, так хоть ты расскажи. Что такого сделала Россия Грузии ?
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12k
Максим No pasaran 7 часов назад
про абхазию и осетию вам безполезно, потому что уже пропаганда вам уже мозги засрала, вы уверены это саакашвили утром проснулся и подумал,а давайте бахнем по цхинвалу
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1k
No pasaran Максим 6 часов назад
То что Грузия начала войну - это неоспоримый факт. Который не раз был подтвержден разными сторонами.
И евпропейской пропагандой в том числе:
https://www.bbc.com/russian/international/2009/09/090930_eu_georgia_reporthttps://www.bbc.com/russian/international/2009/09/090930_eu_georgia_report
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7k
Пётр Максим 4 часа назад
Опять у тебя Россия кинула белорусский народ...не буду спрашивать почему, снова напишешь про телеканалы, комментарии в интернете. Только протестующие это не весь белорусский народ, есть кто за Лукашенко, есть кто против. Конечно у него поддержка не 80%, ну и не 3%, иначе бы его давно смели. Те кто против, не брезгуют русскими как ты пишешь, я бы сказал они обижены на Россию, за то что она не помогает им свергнуть Лукашенко. У самих это не получается, надо найти виноватого, а это...ну конечно Россия. Но они не задаются вопросом: А почему Россия должна помогать? Чтобы что? Свалить Лукашенко, а дальше что, кто будет управлять государством? Эта дурочка Тихановская, которая мне кажется уже готова Беларусь с потрохами отдать Польше и Литве, лишь бы от неё все отстали и она вернулась варить свои щи, борщи. Давайте свергнем президента, а там что-нибудь придумаем....так политика не работает. Вот России и приходится выбирать между плохим выбором, это Лукашенко, он тот ещё хитрый лис, но с ним хоть как-то можно договариваться и очень плохим выбором, это неизвестно кто, или такие пустышки как Тихановская и Ко.
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−123
SIG Sauer 10 часов назад
Ну ясен хрен, что без России в мире не проживёт никто. Россия, это такой очень важный пуп земли. Без нее никак.
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938
Алексей SIG Sauer 9 часов назад
В статье речь про 5 бывших республик СССР, но тебе, кретину, хрен ясен всегда! Сразу про мир, никто не проживет.... Сиди и помалкивай, идиота кусок.
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11k
робт 10 часов назад
ну про Киргизию зря
там русофобии вроде как нет, с языком никто не борется а президент буквально "вчера" выступал в ООН на русском языке
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1k
AI робт 5 часов назад
С хрена ли им против нас выступать, когда они у нас в России кормятся и своих на родине обеспечивают. Сколько у нас ихних гастарбайтеров и в строительстве и в торговле. Так что тут без вариантов
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11k
робт AI 5 часов назад
но остальных(таджиков, узбеков) то поболее будет, так они и по русски не бельмес и у себя латиницу внедряют
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5k
B0n 17 часов назад
Я когда служил (88-90), я задавал этот вопрос, почему лимита не любит москвичей. НИКТО, ссука, НИКТО не смог внятно ответить. Тупая обрыдлая ненависть. Как потом выяснилось, все вопрошаемые были детьми достаточно зажиточных семей, НО НЕТ! Москаль - гад богатый. ЧЕМ? Чем москаль богат?! Образованием. Чистотой речи. Грамотностью. И от этого бомбило просто до изобретения современных видов вооружений. Только один пацан из-под Львива сказал, что ему бабка рассказывала, что помнила, как скотину в Москву гнали. И поэтому москвичей зажиточными считают.

Когда после армии ко мне приехали приятели-сослуживцы, русский и немец, из Казахстана, они прих.уели от моей квартиры: "Ты как здесь живёшь? Это что вообще за улей?!" Там-то у них у всех дома...
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201
Hexo4uha B0n 11 часов назад
Например за слово "лимита" и уверенность что москвичи грамотные и образованные, а остальные нет.
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4k
Ф Ив B0n 11 часов назад
Да ты же сам только что написал за что тебя не любят: за высокомерие и неуважение. Что ты такой крутой с правильной речью, образованный, а остальные быдло.
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3k
Алексей Куликов B0n 10 часов назад
Ещё к тому, что Москва снабжалась, остальные по остаточному принципу. Типа в Москве люди первого сорта.
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9k
Яромиръ Ф Ив 8 часов назад
....Ленинградцы, смотрели на москвичей, со снисходительной улыбкой)
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5k
B0n Ф Ив 2 часа назад
То, что было в моём посте, даже рядом не стояло с тем, что ты обозначил. Ни одного похожего понятия или слова. Ты перевернул всё в меру своей "обиженности" и испорченности. И тем самым лишний раз подтвердил то, что я имел ввиду.
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3k
Горожанин 20 часов назад
Статья из немногих, в которой достаточно точно с точки зрения социологии и политической психологии отражена история. И история эта повторяется. Грузия, когда Россия слаба - с Западом. Когда Россия сильна - с Россией. Это вечно. То, что сейчас снова... Ну, это понятно.
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12k
Соломон Никитин Горожанин 10 часов назад
Вывод напрашивается простой - Грузия не нужна. Нужна территория, на которой пока ещё есть Грузия.
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12k
Владислав Грецов 20 часов назад
хватит быть добрыми....пора стать злыми
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7k
albedo 22 часа назад
Не совсем верно.
В 1918 году Грузия позвала к себе немцев.
Дашнакская Армения те вообще гадила РСФСР.
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60k
Максим albedo 19 часов назад
А после них Англичан и воевали против советов.. грызуны долго искали куй на котором попрыгать. Достаточно знать историю их образования. неблагодарная нация, которая всегда плюнет в руку того, кто его кормил сотни лет, если им протянут руку с куском жратвы побольше. генетические предатели.
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88k
БрОдЯгА 22 часа назад
Да и покуй что с ними стало. Своя рука владыка.
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201
Hexo4uha 22 часа назад
И что вы предлагаете? Вернуть их всех? Давайте - азиатским республикам отстроим новый капитализм вместо феодализма, прибалтам отстроим заводы, Украину снабдим ресурсами. Это уже было, чем окончилось - известно.
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13k
Габит Калыков Hexo4uha 14 часов назад
Если Россия не приберет к рукам хоть часть из бывших советских республик, то у ее границ появятся новые натовские базы, что намечается на Украине.
Причем "прибрать к рукам" - это не значит "отстраивать" им страну. Есть другие пути.
Ведь с Белоруссией и Казахстаном нормальные отношения сложились.
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5k
Максим Габит Калыков 14 часов назад
Ведь с Белоруссией

в свете последних событий ТАМ, не такие уж они и нормальные...
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201
Hexo4uha Габит Калыков 12 часов назад
Очень ненадежно все эти отношения. По сути нормальные отношения не со странами установили, а с правителями. Сейчас если Лукашенко не удержится - неизвестно что дальше.
В Казахстане тоже вроде не все гладко с националистическими и происламскими настроениями.
Ну а самое плохое - а что мы можем им дать? Россия давно уже не локомотив науки и техники, как рынок мы стремительно теряем привлекательность. Быть просто донором и кормильцем? Самим бы с нынешней ситуацией по миру не пойти.
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3k
Mike Snow Максим 8 часов назад
И какие ЗДЕСЬ антироссийские события? Не верьте всей ерунде, что вам втирают. Выступает народ против одного человека, да, символика используется от БНФ, но суть в другом. Есть конечно отдельно взятые националисты (польские шпиёны), но у них нет поддержки большинства. А вот в поведении россиян очень тревожит, что они готовы сделать врагами белорусский народ на основании одних лишь лживых заявлений. Никто здесь не согласится повернуть в сторону запада, это настолько тупо, что верить в тупую пропаганду прозападных настроений может только больной на голову.
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5k
Максим Mike Snow 5 часов назад
И какие ЗДЕСЬ антироссийские события?

я не про антироссийские а про то что Батька так же как и Назарбаев регулярно повиливали задницей возле амерских гениталий.

А вот в поведении россиян очень тревожит, что они готовы сделать врагами белорусский народ на основании одних лишь лживых заявлений.

а чем мы собственно отличаемся от тех же прибалтов с грузинами и прочими бывшими республиками? своя рубашка ближе к телу. СССР остался в далеком 91-м, дружба кончилась.

на основании одних лишь лживых заявлений.

причем тут заявления? по делам судим.

Никто здесь не согласится повернуть в сторону запада

да кто вас спрашивать будет? устроят как в скокляндии майдан и все. вива ля резистанс! не удался первый, удастся 2,3,4,5.....+n а потом с хрустом раздвинут булки населению и начнут сношать мозг до тех пор пока не получат марши ветеранов войск СС по Минску. все по методичке как у соседних кенгурят.
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14k
Мойша 22 часа назад
Пять республик бывшего СССР, которое всегда выступали против России. Что с ними сейчас?
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1k
Роман Мойша 12 часов назад
Пять республик бывшего СССР, которое всегда выступали против России. Что с ними сейчас?
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9k
Николай 22 часа назад
А зачем переживать по поводу прибалтики? Там во всех трех республиках народу меньше чем в Москве.
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