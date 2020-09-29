Пять республик бывшего СССР, которое всегда выступали против России. Что с ними сейчас?

До развала СССР ходили в национальных республиках обывательские разговоры о том, что «Россия из всех соки тянет и живет за чужой счет», «Россия лентяйка и пьяница», «Россия – оккупант» и так далее и тому подобная чушь. Сейчас, по прошествии многих лет, понимаешь от кого шли эти разговоры и для чего вообще поднимали эту тему, а тогда, будучи пацаном, слышать такие вещи было удивительно.

Сразу после распада Союза вся эта антироссийская гниль моментально вылезла наружу, но не у всех.

Тот же Казахстан до последнего держался за СССР и Россию. Там понимали, кому обязаны успехами своей экономики, и не спешили отдаляться от России.

В других азиатских республиках также было такое понимание, но там возобладали кланово-феодальные настроения и эти республики откатились далеко назад в своем развитии. Интересно, сколько еще лет Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения будут выбираться из феодального болота? Обычно на это уходят века!

С кавказскими республиками получилось несколько иначе. До вступления в СССР у каждой из них была своя государственность и они на собственном горьком опыте знали, что такое без России один на один остаться с Турцией и Ираном.