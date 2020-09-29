Пять республик бывшего СССР, которое всегда выступали против России. Что с ними сейчас?

В годы существования Советского Союза почти все республики умело срывали свое истинное отношение к России. Но после получения ими независимости тайное стало явным – умело скрывавшиеся враги показали свое истинное лицо.
До развала СССР ходили в национальных республиках обывательские разговоры о том, что «Россия из всех соки тянет и живет за чужой счет», «Россия лентяйка и пьяница», «Россия – оккупант» и так далее и тому подобная чушь. Сейчас, по прошествии многих лет, понимаешь от кого шли эти разговоры и для чего вообще поднимали эту тему, а тогда, будучи пацаном, слышать такие вещи было удивительно.
Сразу после распада Союза вся эта антироссийская гниль моментально вылезла наружу, но не у всех.
Тот же Казахстан до последнего держался за СССР и Россию. Там понимали, кому обязаны успехами своей экономики, и не спешили отдаляться от России.
В других азиатских республиках также было такое понимание, но там возобладали кланово-феодальные настроения и эти республики откатились далеко назад в своем развитии. Интересно, сколько еще лет Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения будут выбираться из феодального болота? Обычно на это уходят века!
С кавказскими республиками получилось несколько иначе. До вступления в СССР у каждой из них была своя государственность и они на собственном горьком опыте знали, что такое без России один на один остаться с Турцией и Ираном.
На каком-то этапе Грузия решила дружить с Америкой. Что хорошего за это время произошло с Грузией?
Вот в Грузии видимо об этом забыли и решили дружить с Америкой. Хорошего из этой идеи вышло мало – с Россией разругались, Абхазию и Южную Осетию фактически потеряли.
Да, на всех международных площадках Грузия всегда выступала против России, голосовала против нее и поддерживала все санкции в ее отношении. Но в последнее время все начало меняться. В Грузии уже слишком многие начали понимать, что без России «маленькая, но гордая Грузия» никому не нужна, а Турция съест ее на завтрак вместе со всеми ее грецкими орехами, пляжами Батуми и виноградниками Кахети.
Тем более в Грузии большАя часть населения положительно относится к России. О положительных сдвигах свидетельствует и тот факт, что в Грузии для студентов открылись курсы русского языка. И это в стране, которая не имеет дипломатических отношений с Россией. У нее нет даже авиасообщения с ней. Но Грузия, тем не менее, идет к России.
Еще недавно Грузия была ярым антироссийским игроком на международной арене и всегда голосовала и выступала против России. Скоро это закончится.
А вот у Украины обратная ситуация. Поначалу она еще как-то сотрудничала с Россией, но даже в этот период у нее случались антироссийские закидоны. Затем все это перешло в систему и стало частью государственной политики.
Жаль, что так случилось. Рано или поздно Украина к России вернется, но сколько еще всего она потеряет за это время?
А вот кому хоть кол на голове теши, они все равно останутся русофобами, это прибалтам.
Горячие прибалтийские парни всегда готовы (за деньги) выступать против России.
Литва, Латвия, Эстония сделали русофобию частью государственной политики и более того – за нее прибалты рубят не неплохие бабки, получая их с Евросоюза и США за свои антироссийские выступления с высоких международных трибун.
Постепенно храбрая антироссийская пятерка – Грузия ,Украина, Литва, Латвия, Эстония – вскоре станет четверкой, кавказская республика отваливается от этого антироссийского блока, а вот все остальные еще пуще прежнего пускаются в русофобию. Ну, да бог им судия! Россия без них точно проживет, а вот они – большой, большой вопрос!
Источник:
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Спасибо. Сыты.
И евпропейской пропагандой в том числе:
https://www.bbc.com/russian/international/2009/09/090930_eu_georgia_reporthttps://www.bbc.com/russian/international/2009/09/090930_eu_georgia_report
Когда после армии ко мне приехали приятели-сослуживцы, русский и немец, из Казахстана, они прих.уели от моей квартиры: "Ты как здесь живёшь? Это что вообще за улей?!" Там-то у них у всех дома...
В 1918 году Грузия позвала к себе немцев.
Дашнакская Армения те вообще гадила РСФСР.
Причем "прибрать к рукам" - это не значит "отстраивать" им страну. Есть другие пути.
Ведь с Белоруссией и Казахстаном нормальные отношения сложились.
в свете последних событий ТАМ, не такие уж они и нормальные...
В Казахстане тоже вроде не все гладко с националистическими и происламскими настроениями.
Ну а самое плохое - а что мы можем им дать? Россия давно уже не локомотив науки и техники, как рынок мы стремительно теряем привлекательность. Быть просто донором и кормильцем? Самим бы с нынешней ситуацией по миру не пойти.
я не про антироссийские а про то что Батька так же как и Назарбаев регулярно повиливали задницей возле амерских гениталий.
А вот в поведении россиян очень тревожит, что они готовы сделать врагами белорусский народ на основании одних лишь лживых заявлений.
а чем мы собственно отличаемся от тех же прибалтов с грузинами и прочими бывшими республиками? своя рубашка ближе к телу. СССР остался в далеком 91-м, дружба кончилась.
на основании одних лишь лживых заявлений.
причем тут заявления? по делам судим.
Никто здесь не согласится повернуть в сторону запада
да кто вас спрашивать будет? устроят как в скокляндии майдан и все. вива ля резистанс! не удался первый, удастся 2,3,4,5.....+n а потом с хрустом раздвинут булки населению и начнут сношать мозг до тех пор пока не получат марши ветеранов войск СС по Минску. все по методичке как у соседних кенгурят.