Лукашенко жёстко ответил Макрону

Стоит отметить, что Батька всегда давал понять Макрону, что его мнение относительно происходящих в Белоруссии протестов никого не интересует, однако в этот раз усатыч проявил абсолютное панибратство.



На сегодняшний день реалии таковы - Лукашенко потерял доверие со стороны европейских коллег, а США изначально не признали его законно избранным президентом. Вопрос на повестке дня: как долго Батька будет имитировать свою бурную политическую деятельность?