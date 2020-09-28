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Лукашенко жёстко ответил Макрону

Лукашенко жёстко ответил Макрону (3 фото)

Автор:
28 сентября 2020 14:56
Метки: Макрон   Митинги   беларусь   лукашенко   
2369
3
На днях президент Франции Эмманюэль Макрон посоветовал «старому» коллеге – Александру Лукашенко – покинуть пост главы страны. «Добровольно», - добавил лидер Франции.
«Это кризис власти, <>, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», - настаивал Макрон.

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Метки: Макрон   Митинги   беларусь   лукашенко   
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22k
Павел Плеханов 2 дня назад
"ты хорошо начал, солдат, скверно кончил" (С) Хлудов
Такая красивая отповедь французскому геронтофилу, и такие никчемные выводы автора.
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251
PeaceDuke День назад
Автор,последнем абзацем,ты все испортил.Батька потерял уважение евро коллег....И ЧЕГО???????. Батька рулит,и в Беларуси нормальным людям можно спокойно жить и это радует
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12k
Владислав Грецов 2 дня назад
это троллинг....типа сами следуйте своим советам
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60k
Максим 2 дня назад
НУ куда же без последней кончи.. Автор, он будет у власти столько, сколько это позволит Путин.. вот и все.
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56k
Viktor 2 дня назад
Пусть лучше возьмётся за старое (как Галкин) и не лезет куда не надо!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 дня назад
Автор взмуднул под финал.
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397
Полнооборудованный лосось Сидор Матрасыч Кадыков 2 дня назад
ради финала и корёжился болезный...
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355k
Алексей 2 дня назад
Вопрос на повестке дня: как долго Батька будет имитировать свою бурную политическую деятельность?

не эта фраза был бы + а так диз
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5k
Вадим 2 дня назад
Макрон своих тоже на руках носит ) ... ну или пытается )
Макрон своих тоже на руках носит ) ... ну или пытается )
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57k
Доктор Джонс 2 дня назад
Лукашенко жёстко ответил Макрону
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