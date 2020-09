Про уволенного с Первого канала либерального кинокритика Антона Долина

Актриса Александра Урсуляк: «Жаль, безусловно потеря для передачи и для зрителей!». Актриса и либеральная активистка Яна Троянова: «Отличная рубрика была!». Продюсер-оппозиционер Мария Чупринская: «Антон, ты любимый, замечательный!». Кино- и телекритик Юрий Богомолов (папаша Константина Богомолова): «Жаль. Не вас, Антон. Программу». Кинообозреватель газеты «Коммерсантъ» Андрей Плахов: «Всё, что ни делается, к лучшему. По крайней мере, в твоей жизни. Ты воспитал большую аудиторию». Кинорежиссёр Оксана Бычкова: «Твоя медийная слава, Антон, очень помогла нам в 2018, когда мы раздавали листовки про Сенцова на улицах. Про Олега прохожие могли не знать, но когда узнавали что это твой текст (а это был твой текст из «Медузы» на листовках) — то сразу проникались доверием. Спасибо тебе большое». Журналистка Алла Казакевич: «Это очень очень грустно. Хорошего и так мало, а становится всё меньше». Израильская блогерша Елена Гольдберг: «Мне очень жаль, смотрела Вас всегда!». Змагарская блогерша Ядвига Татарицкая: «Это очень плохая новость, почти такая же плохая, как то, что сейчас происходит в Беларуси. Лично для меня именно так. Но все победим!».



Антон Долин родился 23.01.1976 в Москве, отпрыск барда Вероники Аркадьевны Долиной (Фишер) и математика Владимира Сергеевича Воробьёва, внук авиаконструктора Аркадия Яковлевича Фишера, правнук первого директора НИИ педиатрии АМН СССР Фани Исааковны Зборовской. Окончил филологический факультет МГУ, сразу после этого приглашён на радиостанцию «Эхо Москвы» (корреспондент, ведущий двух программ; «Когда я пришёл на «Эхо», я не знал, чем Чубайс отличается от Черномырдина и Лужкова, ни как они выглядят, ни чем они занимаются, поэтому для меня это нечто вроде спорта»). Работал в изданиях «Газета», «Вечерняя Москва», «Московские новости», «Эксперт», The New Times, «Ведомости», «Русский журнал», OpenSpace.ru, Газета.ру, Грани.ру, «Афиша», «Сноб», вёл (вплоть до 2019 года) передачи на государственных радиостанциях «Маяк» и «Вести ФМ». Дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за книги «Ларс фон Триер. Контрольные работы: Анализ, интервью. Догвилль: Сценарий» и «Герман: Интервью. Эссе. Сценарий».



В данный момент возглавляет ежемесячный журнал «Искусство кино», трудится ведущим радиостанции «Серебряный дождь» и колумнистом «Медузы», сотрудничает на постоянной основе с «Эхом Москвы», «Новой газетой», The New Times, «Радио Свобода», каналами «Настоящее время» и «Дождь». Регулярно выступает в Ельцин-Центре. Читает лекции в Образовательном центре Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК).



Уверен, что «любые формы цензуры, которые у нас практикуются, недопустимы», поскольку «люди должны иметь право видеть секс, слышать мат». Слово «норма», по его мнению, «надо запретить», ибо «нет никакой нормальности». Категорически не приемлет патриархальное общество и религию как «основу патриархата»; считает Христианство «страшным, ужасным, чудовищным». «Неприветливым русским людям» предпочитает «улыбку западного человека». «Нормальный мир» для него – исключительно «американский, европейский».