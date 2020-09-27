Про уволенного с Первого канала либерального кинокритика Антона Долина

До сегодняшнего дня кинокритик Антон Долин принадлежал к многочисленному пулу либеральных оппов, ненавидящих государство за государственный счёт. Получая крупные дензнаки на Первом канале (и входящих в ВГТРК радиостанциях), он свободно величал руководителей России «скотами», обличал царящий в РФ «тоталитаризм и авторитаризм», вещал о «политике государственного террора по отношению к несогласным», боролся супротив диктатуры на протестных акциях, записал гневное видеообращение против закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних, подписал предательское письмо «Мы с вами» в поддержку наци-бандеровской хунты и «против российской военной интервенции в Украину», засветился в целом ряде других «расстрельных списков», топил за террориста Олега Сенцова, поливал грязью любые мало-мальски патриотические картины (восхищаясь мерзотными «Праздниками» и «Дылдами»)… А чего, все свои же. Начальство на протяжении долгих лет было в курсе, безусловно. Кинокритик чувствовал себя как рыба в воде, такое многовекторное положение вещей казалось ему (и его шефам) совершенно естественным.



Долин про Крым: «Когда в 2014-м случилось всё, что случилось, я принял для себя решение больше не ездить в Крым, пока справедливость не будет восстановлена. И не ездил. И не поеду». И не надо. Лучше в «нормальный мир» – с концами.



И вдруг – непонятка. Внезапные репрессии. Долина уволили из развлекательного шоу «Вечерний Ургант», выходящего на Первом.



«В этом сезоне «Вечернего Урганта» меня не будет. Как и в последующих. После восьми с половиной лет совместной жизни расходимся. Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», – растерянно написал Антон Владимирович в Facebook. В беседе с РБК Долин пояснил, что пока не может разглашать детали ухода: «Это приватная информация. С чем это связано — я знаю, но знаю не на 100%».



Впрочем, кинокритик не пожалел слов благодарности в адрес самого шоу:



«Не буду лукавить — «Вечерний Ургант» изменил мою жизнь, превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков… Я играл в эту игру долгие восемь лет (этой осенью было бы девять)… Зачем же это было? Во-первых, я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела, от «Жизни Адель» до «Головы-ластик», от «Левиафана» до «Моего друга Ивана Лапшина». Во-вторых, в «Вечернем Урганте» чудесная команда, все-все, от самого Вани Урганта до операторов и гримёров. Внутри Первого канала это какая-то Новгородская республика, чудом уцелевшая посреди мрачного Московского царства. Классные, чуткие, остроумные молодые люди, усилиями которых на федеральном телевидении существует этот островок свободы. Мне было с вами хорошо, и мы не прощаемся».

