Про уволенного с Первого канала либерального кинокритика Антона Долина

До сегодняшнего дня кинокритик Антон Долин принадлежал к многочисленному пулу либеральных оппов, ненавидящих государство за государственный счёт.
До сегодняшнего дня кинокритик Антон Долин принадлежал к многочисленному пулу либеральных оппов, ненавидящих государство за государственный счёт. Получая крупные дензнаки на Первом канале (и входящих в ВГТРК радиостанциях), он свободно величал руководителей России «скотами», обличал царящий в РФ «тоталитаризм и авторитаризм», вещал о «политике государственного террора по отношению к несогласным», боролся супротив диктатуры на протестных акциях, записал гневное видеообращение против закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних, подписал предательское письмо «Мы с вами» в поддержку наци-бандеровской хунты и «против российской военной интервенции в Украину», засветился в целом ряде других «расстрельных списков», топил за террориста Олега Сенцова, поливал грязью любые мало-мальски патриотические картины (восхищаясь мерзотными «Праздниками» и «Дылдами»)… А чего, все свои же. Начальство на протяжении долгих лет было в курсе, безусловно. Кинокритик чувствовал себя как рыба в воде, такое многовекторное положение вещей казалось ему (и его шефам) совершенно естественным.
Долин про Крым: «Когда в 2014-м случилось всё, что случилось, я принял для себя решение больше не ездить в Крым, пока справедливость не будет восстановлена. И не ездил. И не поеду». И не надо. Лучше в «нормальный мир» – с концами.
И вдруг – непонятка. Внезапные репрессии. Долина уволили из развлекательного шоу «Вечерний Ургант», выходящего на Первом.
«В этом сезоне «Вечернего Урганта» меня не будет. Как и в последующих. После восьми с половиной лет совместной жизни расходимся. Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», – растерянно написал Антон Владимирович в Facebook. В беседе с РБК Долин пояснил, что пока не может разглашать детали ухода: «Это приватная информация. С чем это связано — я знаю, но знаю не на 100%».
Впрочем, кинокритик не пожалел слов благодарности в адрес самого шоу:
«Не буду лукавить — «Вечерний Ургант» изменил мою жизнь, превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков… Я играл в эту игру долгие восемь лет (этой осенью было бы девять)… Зачем же это было? Во-первых, я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела, от «Жизни Адель» до «Головы-ластик», от «Левиафана» до «Моего друга Ивана Лапшина». Во-вторых, в «Вечернем Урганте» чудесная команда, все-все, от самого Вани Урганта до операторов и гримёров. Внутри Первого канала это какая-то Новгородская республика, чудом уцелевшая посреди мрачного Московского царства. Классные, чуткие, остроумные молодые люди, усилиями которых на федеральном телевидении существует этот островок свободы. Мне было с вами хорошо, и мы не прощаемся».
Долин про Крым: «Когда в 2014-м случилось всё, что случилось, я принял для себя решение больше не ездить в Крым, пока справедливость не будет восстановлена. И не ездил. И не поеду». И не надо. Лучше в «нормальный мир» – с концами.
И вдруг – непонятка. Внезапные репрессии. Долина уволили из развлекательного шоу «Вечерний Ургант», выходящего на Первом.
«В этом сезоне «Вечернего Урганта» меня не будет. Как и в последующих. После восьми с половиной лет совместной жизни расходимся. Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», – растерянно написал Антон Владимирович в Facebook. В беседе с РБК Долин пояснил, что пока не может разглашать детали ухода: «Это приватная информация. С чем это связано — я знаю, но знаю не на 100%».
Впрочем, кинокритик не пожалел слов благодарности в адрес самого шоу:
«Не буду лукавить — «Вечерний Ургант» изменил мою жизнь, превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков… Я играл в эту игру долгие восемь лет (этой осенью было бы девять)… Зачем же это было? Во-первых, я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела, от «Жизни Адель» до «Головы-ластик», от «Левиафана» до «Моего друга Ивана Лапшина». Во-вторых, в «Вечернем Урганте» чудесная команда, все-все, от самого Вани Урганта до операторов и гримёров. Внутри Первого канала это какая-то Новгородская республика, чудом уцелевшая посреди мрачного Московского царства. Классные, чуткие, остроумные молодые люди, усилиями которых на федеральном телевидении существует этот островок свободы. Мне было с вами хорошо, и мы не прощаемся».
Актриса Александра Урсуляк: «Жаль, безусловно потеря для передачи и для зрителей!». Актриса и либеральная активистка Яна Троянова: «Отличная рубрика была!». Продюсер-оппозиционер Мария Чупринская: «Антон, ты любимый, замечательный!». Кино- и телекритик Юрий Богомолов (папаша Константина Богомолова): «Жаль. Не вас, Антон. Программу». Кинообозреватель газеты «Коммерсантъ» Андрей Плахов: «Всё, что ни делается, к лучшему. По крайней мере, в твоей жизни. Ты воспитал большую аудиторию». Кинорежиссёр Оксана Бычкова: «Твоя медийная слава, Антон, очень помогла нам в 2018, когда мы раздавали листовки про Сенцова на улицах. Про Олега прохожие могли не знать, но когда узнавали что это твой текст (а это был твой текст из «Медузы» на листовках) — то сразу проникались доверием. Спасибо тебе большое». Журналистка Алла Казакевич: «Это очень очень грустно. Хорошего и так мало, а становится всё меньше». Израильская блогерша Елена Гольдберг: «Мне очень жаль, смотрела Вас всегда!». Змагарская блогерша Ядвига Татарицкая: «Это очень плохая новость, почти такая же плохая, как то, что сейчас происходит в Беларуси. Лично для меня именно так. Но все победим!».
Антон Долин родился 23.01.1976 в Москве, отпрыск барда Вероники Аркадьевны Долиной (Фишер) и математика Владимира Сергеевича Воробьёва, внук авиаконструктора Аркадия Яковлевича Фишера, правнук первого директора НИИ педиатрии АМН СССР Фани Исааковны Зборовской. Окончил филологический факультет МГУ, сразу после этого приглашён на радиостанцию «Эхо Москвы» (корреспондент, ведущий двух программ; «Когда я пришёл на «Эхо», я не знал, чем Чубайс отличается от Черномырдина и Лужкова, ни как они выглядят, ни чем они занимаются, поэтому для меня это нечто вроде спорта»). Работал в изданиях «Газета», «Вечерняя Москва», «Московские новости», «Эксперт», The New Times, «Ведомости», «Русский журнал», OpenSpace.ru, Газета.ру, Грани.ру, «Афиша», «Сноб», вёл (вплоть до 2019 года) передачи на государственных радиостанциях «Маяк» и «Вести ФМ». Дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за книги «Ларс фон Триер. Контрольные работы: Анализ, интервью. Догвилль: Сценарий» и «Герман: Интервью. Эссе. Сценарий».
В данный момент возглавляет ежемесячный журнал «Искусство кино», трудится ведущим радиостанции «Серебряный дождь» и колумнистом «Медузы», сотрудничает на постоянной основе с «Эхом Москвы», «Новой газетой», The New Times, «Радио Свобода», каналами «Настоящее время» и «Дождь». Регулярно выступает в Ельцин-Центре. Читает лекции в Образовательном центре Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК).
Уверен, что «любые формы цензуры, которые у нас практикуются, недопустимы», поскольку «люди должны иметь право видеть секс, слышать мат». Слово «норма», по его мнению, «надо запретить», ибо «нет никакой нормальности». Категорически не приемлет патриархальное общество и религию как «основу патриархата»; считает Христианство «страшным, ужасным, чудовищным». «Неприветливым русским людям» предпочитает «улыбку западного человека». «Нормальный мир» для него – исключительно «американский, европейский».
Антон Долин родился 23.01.1976 в Москве, отпрыск барда Вероники Аркадьевны Долиной (Фишер) и математика Владимира Сергеевича Воробьёва, внук авиаконструктора Аркадия Яковлевича Фишера, правнук первого директора НИИ педиатрии АМН СССР Фани Исааковны Зборовской. Окончил филологический факультет МГУ, сразу после этого приглашён на радиостанцию «Эхо Москвы» (корреспондент, ведущий двух программ; «Когда я пришёл на «Эхо», я не знал, чем Чубайс отличается от Черномырдина и Лужкова, ни как они выглядят, ни чем они занимаются, поэтому для меня это нечто вроде спорта»). Работал в изданиях «Газета», «Вечерняя Москва», «Московские новости», «Эксперт», The New Times, «Ведомости», «Русский журнал», OpenSpace.ru, Газета.ру, Грани.ру, «Афиша», «Сноб», вёл (вплоть до 2019 года) передачи на государственных радиостанциях «Маяк» и «Вести ФМ». Дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за книги «Ларс фон Триер. Контрольные работы: Анализ, интервью. Догвилль: Сценарий» и «Герман: Интервью. Эссе. Сценарий».
В данный момент возглавляет ежемесячный журнал «Искусство кино», трудится ведущим радиостанции «Серебряный дождь» и колумнистом «Медузы», сотрудничает на постоянной основе с «Эхом Москвы», «Новой газетой», The New Times, «Радио Свобода», каналами «Настоящее время» и «Дождь». Регулярно выступает в Ельцин-Центре. Читает лекции в Образовательном центре Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК).
Уверен, что «любые формы цензуры, которые у нас практикуются, недопустимы», поскольку «люди должны иметь право видеть секс, слышать мат». Слово «норма», по его мнению, «надо запретить», ибо «нет никакой нормальности». Категорически не приемлет патриархальное общество и религию как «основу патриархата»; считает Христианство «страшным, ужасным, чудовищным». «Неприветливым русским людям» предпочитает «улыбку западного человека». «Нормальный мир» для него – исключительно «американский, европейский».
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