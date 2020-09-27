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Сообщество Власть Манипуляции 86 постов • 9 подписчиков подписаться
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Про уволенного с Первого канала либерального кинокритика Антона Долина

Про уволенного с Первого канала либерального кинокритика Антона Долина (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 06:29
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Антон Долин   кино   кинокритика   манипуляция   первый канал   ургант   
572
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До сегодняшнего дня кинокритик Антон Долин принадлежал к многочисленному пулу либеральных оппов, ненавидящих государство за государственный счёт.

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Метки: Антон Долин   кино   кинокритика   манипуляция   первый канал   ургант   
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12  комментариев
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57k
Доктор Джонс 7 часов назад
Опять двадцать пять...
Что ни куйло оппозиционное - то опять из богоизбранных...
Почему я не удивлён?
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5k
Александр 55 минут назад
«Когда я пришёл на «Эхо», я не знал, чем Чубайс отличается от Черномырдина и Лужкова, ни как они выглядят, ни чем они занимаются, поэтому для меня это нечто вроде спорта»
Понятно. каких "специалистов" берут работать на "Эхо Москвы", ценится лишь личные связи и готовность закидывать дерьмом кого укажут...
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Будем надеяться, что не последний либерал, посланный в ...лесом.
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28k
Alex 5 часов назад
Да и хер с этим пид*сом
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3k
rutt 6 часов назад
Довезти до границы и пусть шагает весь свободный, хоть до Парижа! А там Павленский ему расскажет как хорошо в европах живётся.
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Элек Мек 6 часов назад
Про уволенного с Первого канала либерального кинокритика Антона Долина
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Vasiliy Pakazyava 7 часов назад
Пост редкое гауно, как и автор
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Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Родинки в индийских фильмах очень важны Родинки в индийских фильмах очень важны Как Леонардо Ди Каприо включает свое актерское мастерство вместе с камерой Как Леонардо Ди Каприо включает свое актерское мастерство вместе с камерой Достучались до небес и реинкарнировались Достучались до небес и реинкарнировались Если бы в мире Гарри Поттера волшебные палочки заменили огнестрельным оружием Если бы в мире Гарри Поттера волшебные палочки заменили огнестрельным оружием Если бы Генри Кавилл был компьютерным мастером в провинциальном городе Если бы Генри Кавилл был компьютерным мастером в провинциальном городе
Влияние СМИ

https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
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