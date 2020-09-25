8.

И это реально победа!!!

Да, иммунитет пока навсегда не вырабатывается, но сам вирус останавливается в течение суток.

Это же здорово!



И значит, мы еще не один раз услышим злобное вранье либералов и "западных партнеров". И чем оно будет звонче, тем больше будет ясно - кто Империя, а кто... ну, вы поняли.