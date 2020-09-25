Политические комментарии с сарказмом.
4.
Это конечно удобно самим обвинить в своём будущем преступлении кого-то со стороны, а потом преступление совершить.
8.
И это реально победа!!!
Да, иммунитет пока навсегда не вырабатывается, но сам вирус останавливается в течение суток.
Это же здорово!
И значит, мы еще не один раз услышим злобное вранье либералов и "западных партнеров". И чем оно будет звонче, тем больше будет ясно - кто Империя, а кто... ну, вы поняли.
Да, иммунитет пока навсегда не вырабатывается, но сам вирус останавливается в течение суток.
Это же здорово!
И значит, мы еще не один раз услышим злобное вранье либералов и "западных партнеров". И чем оно будет звонче, тем больше будет ясно - кто Империя, а кто... ну, вы поняли.
10.
У Алексея теперь ни квартиры, ни одежды. Всё Путин украл. Мятежник Сяська опять в кому впадет.
14.
Светлана Тихановская может быть спецопроектом британской МI-6
Сегодня, когда «скромная домохозяйка», ставшая героиней всех без исключения мировых новостей, с решительным видом заявляет о том, что Александр Лукашенко – «нелегитимный президент» и она является «единственным лидером, которого избрал белорусский народ», самое время задаться, наконец, вопросом: кто она такая?
21.
Алло! Мы ищем новых сборщиков клубники и мойщиков унитазов! Нам не хватает украинских негров, нужны белорусские
24.
Ай как нехорошо получается...
Немцы сейчас с удивлением перечитывают статьи в своей прессе из 2014 года, Навальный то оказывается националист и против мигрантов.
25.
«Молодцы белорусы»: Горбачев поддержал протесты в Белоруссии
Михаил Горбачев выступил в поддержку белорусской оппозиции и протестов против действующего главы республики Александра Лукашенко. Об этом Горбачев рассказал в интервью изданию «Подъем».
27.
Холодный душ по-ирландски для Хуаниты Тихановской
32.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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вообще-то эта процудера есть уже очень давно, чуть ли не первое, что при приходе дяди пороха к власти было сделано... так то....началось с субдсидий... так что , это лишь продолжение...или думали будет по другому?
но и в защиту, увы, скажу: "корочка" ликвидатора аварии на ЧАЭС покупалась за магарыч годами, это факт о котором даже каждый бомж знает....тоже самое с ветеранами войны в Афгане, тоже покупалась запросто....матери одиночки за пособием в 600 грн (еще при яныке и курсе 8 грн за бакс) на внедорожниках подкатывали оформляться, это уже моя жена лично видела ибо работала в этой организации довольно долго...
так что с одной стороны - да, страждущих дофиг, но наябщиков еще больше, факт.... просто если раньше штормили за субсидии (типа опа - новый телек, за какую пайку? да да, типа того могло быть), то сейчас штормят все направления, ибо денег нет совсем....
надо каждый год доказывать что ты многодетный и нуждающийся-справки с работы и тд и тп. в укре к этому только подошли? ну ну... лишь бы лайк поставили, да?
Написано красиво, но реально с обширным инфарктом 7 лет подтверждал инвалидность через год-два, с двумя обширными инфарктами - два раза пришлось подтверждать, пока не достиг пенсионного возраста.
Тебе рассказать кто ты в сравнении с ним, а, нытик?
Точно! Граждан Британии отравили в Британии, ТРЕБУЮ немедленных санкций против Британии! А так же компенсации Британией морального вреда и упущенной выгоды для России. Причем речь идет о ВСЕХ случаях "отравлений"
А ты продолжай верить ВИКИ, где КАЖДЫЙ может написать ЛЮБУЮ статью.
А мы без тебя, как-нибудь...
ЧО-ЧО
1. США не признают Лукашенко президентом Белоруссии, т.к. это были не демократичные выборы
2. Трамп заявил, что в случае победы Байдена он не отдаст власть миром.
Когнитивный диссонанс какой-то...
Надо со своим младшим сыном такое провернуть...
Старшей-то дочке уже 25, она еще немножко помнит, поэтому адекватна насчет либерастов.
Остальные либо старались выжить, либо перепрофилировались, либо умирали, либо их убивали.
Но ты прав(а), Суок. Прав(а) в том, что нынешние борцуны пролетают со свистом не то, что мимо пирога - даже мимо крошек.
Этот пирог им - как морковка перед носом ослика.