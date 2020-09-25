FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120! OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего... Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике... В Якутии обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева В Якутии обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки «Боярыня Морозова» Сурикова, или как сдвинуть сани на картине. Рассматриваем детали «Боярыня Морозова» Сурикова, или как сдвинуть сани на картине.... 15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё 15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Дерзкий побег из зала суда в США попал на видео Дерзкий побег из зала суда в США попал на видео Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного бесстыдства и безнаказанности» Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного... Мемы из уст Сенсея Мемы из уст Сенсея История Зиновия Гердта: шестнадцатилетний "король" История Зиновия Гердта: шестнадцатилетний "король" Гифки с девушками Гифки с девушками Вдруг, откуда ни возьмись, появился Вдруг, откуда ни возьмись, появился Как «умирает» техника по всему миру Как «умирает» техника по всему миру Фотоподборка Фотоподборка Еще немного австралийских козявок Еще немного австралийских козявок
Главная > Антифишки 
Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (33 фото + 3 видео)

Автор:
25 сентября 2020 07:28
Метки: комментарии   политика   юмор   
3900
33
3
Политические комментарии с сарказмом.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: комментарии   политика   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
78k
Taras Kozalupko 2 дня назад
Последнему фото в подборке - отдельный плюс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
Сталкер 2 дня назад
Мразь меченая, Райка твоя давно заждалась тебя уже, падло.
Мразь меченая, Райка твоя давно заждалась тебя уже, падло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 2 дня назад
"Дэмократия понад усё"

"Дэмократия понад усё"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
akahast 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
вообще-то эта процудера есть уже очень давно, чуть ли не первое, что при приходе дяди пороха к власти было сделано... так то....началось с субдсидий... так что , это лишь продолжение...или думали будет по другому? но и в защиту, увы, скажу: "корочка" ликвидатора аварии на ЧАЭС покупалась за магарыч годами, это факт о котором даже каждый бомж знает....тоже самое с ветеранами войны в Афгане, тоже покупалась запросто....матери одиночки за пособием в 600 грн (еще при яныке и курсе 8 грн за бакс) на внедорожниках подкатывали оформляться, это уже моя жена лично видела ибо работала в этой организации довольно долго... так что с одной стороны - да, страждущих дофиг, но наябщиков еще больше, факт.... просто если раньше штормили за субсидии (типа опа - новый телек, за какую пайку? да да, типа того могло быть), то сейчас штормят все направления, ибо денег нет совсем....

вообще-то эта процудера есть уже очень давно, чуть ли не первое, что при приходе дяди пороха к власти было сделано... так то....началось с субдсидий... так что , это лишь продолжение...или думали будет по другому?
но и в защиту, увы, скажу: "корочка" ликвидатора аварии на ЧАЭС покупалась за магарыч годами, это факт о котором даже каждый бомж знает....тоже самое с ветеранами войны в Афгане, тоже покупалась запросто....матери одиночки за пособием в 600 грн (еще при яныке и курсе 8 грн за бакс) на внедорожниках подкатывали оформляться, это уже моя жена лично видела ибо работала в этой организации довольно долго...
так что с одной стороны - да, страждущих дофиг, но наябщиков еще больше, факт.... просто если раньше штормили за субсидии (типа опа - новый телек, за какую пайку? да да, типа того могло быть), то сейчас штормят все направления, ибо денег нет совсем....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
КешаИванов 2 дня назад
Серёга из Киева, ну если ты олень, зачем нужно лезть и комментировать политику. Она же не про презумпцию состоятельности говорит. А наоборот, что надо считать, по умолчанию, украинцев нищими.
Серёга из Киева, ну если ты олень, зачем нужно лезть и комментировать политику. Она же не про презумпцию состоятельности говорит. А наоборот, что надо считать, по умолчанию, украинцев нищими.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём 2 дня назад
Э-э-э, автор реально дебил. "Презумпция бедности", с точностью до наоборот означает, что ты по умолчанию бедный и нуждающийся. Т.е. депутатка предлагает считать всех хохлов нищебродами! И доказывать, что ты нуждаешься не надо. Голимый популизм, кстати.
Э-э-э, автор реально дебил. "Презумпция бедности", с точностью до наоборот означает, что ты по умолчанию бедный и нуждающийся. Т.е. депутатка предлагает считать всех хохлов нищебродами! И доказывать, что ты нуждаешься не надо. Голимый популизм, кстати.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Гур 2 дня назад
Назаретка, а вам проиндексировали? Или по прежнему 1500?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213k
NAZARETH Автор поста Гур 2 дня назад
Да как всегда , в кувейтских динарах. Выдают по курсу. 1 KWD = 255,79 RUB по курсу на 25.09.2020.
Да как всегда , в кувейтских динарах. Выдают по курсу. 1 KWD = 255,79 RUB по курсу на 25.09.2020.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ewgeny Гур 2 дня назад
Пригожин обещал всем кремлеботам индексацию за 2020, вот, ждем. Я даже вторую сберкарту завел и работаю в две смены. Очень уж люблю ежей под первачок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Андрей Старосельский 2 дня назад
Запрет на ввоз в Белоруссию для поляков, как серпом по яйцам. Они ведь, и это не секрет, тащили яблоки и все, что попадало под санкции в России, в Белоруссию, а оттуда переправляли к нам. Теперь сметана кончилась, и пшекам останется облизывать пустой горшок...ибо не йух ссать против ветра.
Запрет на ввоз в Белоруссию для поляков, как серпом по яйцам. Они ведь, и это не секрет, тащили яблоки и все, что попадало под санкции в России, в Белоруссию, а оттуда переправляли к нам. Теперь сметана кончилась, и пшекам останется облизывать пустой горшок...ибо не йух ссать против ветра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Влад 2 дня назад
автор, бляя... ну ты видимо вообще не в теме. у нас в России к примеру надо каждый год доказывать что ты инвалид-даже плять если ты ампутант-а вдруг у тебя клешня опять отросла?
надо каждый год доказывать что ты многодетный и нуждающийся-справки с работы и тд и тп. в укре к этому только подошли? ну ну... лишь бы лайк поставили, да?
автор, бляя... ну ты видимо вообще не в теме. у нас в России к примеру надо каждый год доказывать что ты инвалид-даже плять если ты ампутант-а вдруг у тебя клешня опять отросла? надо каждый год доказывать что ты многодетный и нуждающийся-справки с работы и тд и тп. в укре к этому только подошли? ну ну... лишь бы лайк поставили, да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
337
Predictor Влад 2 дня назад
Последний раз что-то читал в школе?? Теперь только впитываешь всякое гумно?
Последний раз что-то читал в школе?? Теперь только впитываешь всякое гумно?
Последний раз что-то читал в школе?? Теперь только впитываешь всякое гумно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Влад 2 дня назад
Владик- лужепёрд или пердолуж, как больше нравится)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213k
NAZARETH Автор поста Влад 2 дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kom9ipa Predictor День назад
"Скажите, я имею право? - Да. - А я могу? - Нет."
Написано красиво, но реально с обширным инфарктом 7 лет подтверждал инвалидность через год-два, с двумя обширными инфарктами - два раза пришлось подтверждать, пока не достиг пенсионного возраста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
337
Predictor Kom9ipa День назад
У меня тесть с 2 инфарктами работал слесарем на комбинате и не о какой "инвалидности" и слышать не хотел!
Тебе рассказать кто ты в сравнении с ним, а, нытик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
877
pilot66 2 дня назад
Точно! Граждан Британии отравили в Британии, ТРЕБУЮ немедленных санкций против Британии! А так же компенсации Британией морального вреда и упущенной выгоды для России. Причем речь идет о ВСЕХ случаях "отравлений"

Точно! Граждан Британии отравили в Британии, ТРЕБУЮ немедленных санкций против Британии! А так же компенсации Британией морального вреда и упущенной выгоды для России. Причем речь идет о ВСЕХ случаях "отравлений"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
колян 2 дня назад
Про Гуайдо в юбке хорошо сказано
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
896
Дмитрий ! 2 дня назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фавипиравирhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Фавипиравир . Себестоимость 0, т.к. исследований наши не проводили, обычный и опасный дженерик. Это всё что нужно знать о "Фонде прямых инвестиций", жадности фармы и распиле бабла.
. Себестоимость 0, т.к. исследований наши не проводили, обычный и опасный дженерик. Это всё что нужно знать о "Фонде прямых инвестиций", жадности фармы и распиле бабла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мойша Дмитрий ! 2 дня назад
Все проведено. Все исследования.
А ты продолжай верить ВИКИ, где КАЖДЫЙ может написать ЛЮБУЮ статью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
510
grihon Дмитрий ! 2 дня назад
Болей, кашляй, подыхай.
А мы без тебя, как-нибудь...
ЧО-ЧО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности 2 дня назад
Кстати, меня вчера в новостной ленте подобные заголовки чуть до помешательства не довели:
1. США не признают Лукашенко президентом Белоруссии, т.к. это были не демократичные выборы
2. Трамп заявил, что в случае победы Байдена он не отдаст власть миром.
Когнитивный диссонанс какой-то...

Кстати, меня вчера в новостной ленте подобные заголовки чуть до помешательства не довели: 1. США не признают Лукашенко президентом Белоруссии, т.к. это были не демократичные выборы 2. Трамп заявил, что в случае победы Байдена он не отдаст власть миром. Когнитивный диссонанс какой-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности 2 дня назад
Хорошая идея.
Надо со своим младшим сыном такое провернуть...
Старшей-то дочке уже 25, она еще немножко помнит, поэтому адекватна насчет либерастов.
Хорошая идея. Надо со своим младшим сыном такое провернуть... Старшей-то дочке уже 25, она еще немножко помнит, поэтому адекватна насчет либерастов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Suok Агент Безопасной Национальности 2 дня назад
в 90-е боролись не за свободу, её то как раз уже было полно, а за кусок пирога, нахаляву продавая остатки Державы, особо жадные естественно поплатились. Нынешние же борцуны не получат даже пулю или шрамы, максимум лайки в соцсетях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности Suok 2 дня назад
За кусок пирога боролись только те, у кого был доступ к этому "куску пирога".
Остальные либо старались выжить, либо перепрофилировались, либо умирали, либо их убивали.
Но ты прав(а), Суок. Прав(а) в том, что нынешние борцуны пролетают со свистом не то, что мимо пирога - даже мимо крошек.
Этот пирог им - как морковка перед носом ослика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hellgone 2 дня назад
У меня двое ребят из класса в те годы просто пропали...До сих пор не нашли...Это ужасное время было...
У меня двое ребят из класса в те годы просто пропали...До сих пор не нашли...Это ужасное время было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 Hellgone 2 дня назад
Да уж... Машины тогда гоняли, как вспомню - так вздрогну...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hellgone 2 дня назад
Кто это вообще такой?
Кто это вообще такой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Максим Hellgone 2 дня назад
О мне его мой друг топящий за прокладочников в РБ даже предлагал посмотреть.. типа умный человек и умные вещи говорит.. А по мне мразь редкостная. типа политолух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hellgone Максим 2 дня назад
Ооо..все они политологи..По их словам..И все же мрази конченые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 2 дня назад
это прекрасно
надеюсь ее преданные читатели буквально воспримут рецепт и займутся таким самолечением

это прекрасно надеюсь ее преданные читатели буквально воспримут рецепт и займутся таким самолечением
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hellgone робт 2 дня назад
Ей дерьма в организьме не хватает..Хотя там весь организьм сплошное дерьмо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
660
Shekhar Kapur робт 2 дня назад
Может на евреев вакцина не действует? Ее любимая Европа в своё время утверждала, что у них кровь другая, не человеческая... видимо соскучилась она по этим временам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр робт 2 дня назад
Адресок никто не подскажет??? За свой счет вышлю ей 20-тилитровую канистру своего отборного...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Элитный тигр 2 дня назад
эта 3.14зда свалила на "историческую родину" в 17м после того как ей тачку сожгли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120! OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120! Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей Новости УКРОсми с комментами Новости УКРОсми с комментами
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213326



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить
9
37
15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить
Эти дизайнеры - просто гении!
17
78
Эти дизайнеры - просто гении!
﻿
Набирающие популярность
Romchick postovalov. хатико (Премьера клипа)
1
9
Romchick postovalov. хатико (Премьера клипа)
Немецкая бабушка омолаживается татушками
0
19
Немецкая бабушка омолаживается татушками
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#природа#кино#СССР#коты#сша#автоприкол#красиво
#факты#прикол#россия#яавтор#интересное#актеры#позитив#прикольные#дети#люди
#история#животные#австралия#картинки#собака#комментарии#собаки#gif#еда#насекомые

На что жалуетесь?

Вернуться