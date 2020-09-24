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Рас­пла­та Япо­нии за агрес­сию

Рас­пла­та Япо­нии за агрес­сию (9 фото)

Автор:
24 сентября 2020 16:01
Сообщество : Политика
Метки: СССР   война   история   япония   
1527
9
3 сен­тяб­ря, мы от­ме­ча­ли День окон­ча­ния вто­рой ми­ро­вой войны, ко­то­рый для са­ха­лин­цев и ку­риль­чан яв­ля­ет­ся еще и Днем осво­бож­де­ния наших ост­ро­вов.

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Метки: СССР   война   история   япония   
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ZmeyUA 3 дня назад
У меня дед (командир батареи самоходок СУ-100) с Японцами повоевал. Есть такая медаль
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19k
hebpat 2 дня назад
Автор давайте я вас немного удивлю, вы не рассказали об этом в своём посте, а это очень значимый факт. Дело в том, что изначально территории на которые претендует сейчас Япония, были не японскими, ааа....... .....русскими и там проживали не японцы, а айны у которых был племенной строй и не было своего государства, кстати айны к японцам не имеют никакого отношения, это совершенно другая нация. Фактически российская империя открыла и взяла под свою руку, территории, которые на тот момент не относились ни к одному государству, и к Японии тем более. Однако Александр второй, кроме продажи Аляски, сделал ещё одну глупость, уступил японцам никогда не принадлежащие Японии территории, при условии подписание с ними мирного договора и произошло это в 1855 году. Спокойная жизнь коренных жителей архипелага - айнов на этом закончилась, они были в депортированы и ассимилированы японцами после установления японской администрации (1855). В японский период (1855 1945) архипелаг, в том числе и малые острова, вместо выселенных айнов, был густо заселён семьями японских рыбаков, которые также разводили здесь и скот, а небольшие остатки айнов сейчас живут в самой Японии и осталось их не более 25 тысяч. Так что Сталин в 1945 году просто восстановил историческую справедливость вернув исконно русские земли. И теперь япошки хотят провернуть старый трюк: вы нам землю, а мы вам бумажку - мирный договор.
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74k
dpazuzu Автор поста hebpat 2 дня назад
да, с айнами история отдельная.
в некоторых кругах упоратых ходит мнение, что айны - европиоиды и даже русские, хотя это совершенно не так. они просто мигрировали на эти острова очень-очень давно (в неолите) и жили в этаком полудиком виде. поначалу японцы их очень боялись (т к те были и физически крепче, и отбивались отчаянно), но потом начали истреблять поодиночке и в итоге почти истребили, заняв острова.

да, японцы всегда вели себя как фашисты по отношению к остальному населению азии. то, что их профилактически не уконтрапупили в 20м веке до состояния Палестины - удача.

выросли из полудиких людоедов несколько сотен лет назад (когда Китай уже вовсю был состоявшимся государством со сложными философскими учениями). передрали китайскую культуру, письменность. долго считали за счастье учиться в Китае, но на почве собственного национализма переделали и язык, и культуру (только чтобы отличаться), а потом начали вырезать самих китайцев и пытаться отодрать у них кусок территории.

но они молодцы (местами) в кое-чём другом.
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4k
Дмитрий Горчилин 2 дня назад
Здесь такая тонкость, а за что воевали на Заозерной/Безымянной высоте, что на Халхин-Гол за шухер был? Бурьяны в степи не поделили?

Выясняется, что рядом с высотами был единственный глубоководный порт в регионе, артиллерийский наблюдатель мог запросто блокировать японскую группировку. Ну а на Халхин-Голе граница подходила к скалам примерно на 5 километров. То есть, железная дорога вдоль монгольской границы в сторону советской границы была в зоне действия артиллерии.

Япония не могла вести войну против СССР не решив эти вопросы, иначе ее войска сразу же попадали бы в оперативное окружение. То есть, СССР выиграл войну с Японией еще в конце 30-х на уровне логистики. Еще в те годы военно-политическое руководство все это прекрасно понимало, но некоторым до сих пор непонятно.
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5k
Максим Дмитрий Горчилин День назад
Еще в те годы военно-политическое руководство все это прекрасно понимало, но некоторым до сих пор непонятно.

так если находятся дибилы которые верещат о том что Сталин не знал о готовящемся нападении Германии на СССР. чего уж говорить о таких более сложных вещах?
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4k
Дмитрий Горчилин Максим День назад
Разбирая такие вещи каждый раз поражаешься квалификации советских руководителей того времени. Человек в Москве понимал как на безопасность государства может повлиять какая-то гора в монгольской степи- невероятно!

На счет Второй мировой- план войны против СССР был понятен, противопоставить было нечего, СССР не выдержал бы войны со всем миром на два фронта. Это абсолютно проигрышная ситуация.

В этой ситуации добиться расклада при котором появлялись хоть какие-то шансы невероятная победа.
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2k
Константин 3 дня назад
Если чисто по человечески,то японцы приняли единственное правильное решение...о капитуляции.Да,отваги им не занимать,камикадзе и иже с ними.Но если бы они продолжили в том же духе,то исход был бы один.Их и так не многочисленная нация перестала бы существовать и страны такой не стало бы.Поэтому сидели бы и не тявкали.
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4k
Дмитрий 3 дня назад
Я никоим образом не собираюсь называть СССР агрессором, вступление в войну было на 100% оправданным и даже порядочным, а Япония получила то, что посеяла. Но с двумя моментами поста я не согласен.

"Видя стреми тельное наступление наших войск 14 августа император Японии (с 1926 по 1989 года) Хирохито объявил о прекращении войны" Надо посмотреть на развитие событий 9-14 августа. Заседание японского кабинета началось 9 августа, в момент бомбардировки Нагасаки и вступления СССР в войну. Вопрос был один - продолжать сопротивление или капитулировать. Мнения разделились, в итоге окончательное решение принял император рано утром 10-го - принять условия Потсдама и капитулировать. О чем через Швейцарию были уведомлены союзники (никакого другого способа вступить в контакт не было). Неясным оставался лишь вопрос будущего самого императора. Ответ от союзников пришел 12го, император принял все условия. 14го императорское решение о капитуляции было озвучено по всей стране. Интересно, что причиной капитуляции официально были названы только бомбардировки, хотя в более позднем приказе по армии назывался и факт вступления в войну СССР. Т.е. фантастически успешное наступление советских войск в Манчжурии и разгром Квантунской армии никакой роли собственно в капитуляции не сыграли, по сути это был "бой после победы". Хотя войска Мерецков совершили просто чудо, наступление с такой скоростью и минимальными потерями не имело аналогов.
НО: решение СССР вступить в войну окончательно похоронило надежды императора и части кабинета на какой-либо успех, поэтому оно безусловно стало одной из основных причин капитуляции, без этого война бы наверняка продолжалась.

"Мирные американцы, особо не раздумывая, со жгли около 100 тысяч японцев." Атомные бомбардировки фактически (вместе с вступлением в войну СССР) положили конец войне, не потребовалось высадки в Японии, в итоге были сохранены миллионы жизней (в том числе и советских солдат) ценой двух городов, да и остальные города не были больше разрушены - в отличие от немецких, которые сопротивлялись до конца. Это как если бы Великая Отечественная закончилась осенью 44го, еще до вступления СССР на территорию Германии. Так что лично я считаю применение атомного оружия в той ситуации полностью оправданным. Да и оно на самом деле напугало всех, отбив охоту позднее пытаться победить в ядерной войне (если вспомнить Берлинский или Карибский кризисы, когда мир был к этому близок).
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Дмитрий hebpat 2 дня назад
Да, я считаю ее применение полностью оправданным, по следующим причинам:
1. Она спасла огромное количество жизней солдат союзников, в первую очередь советских солдат - десант на острова был бы исключительно кровавым.
2. Она спасла Японию от тотального разрушение (как были разрушены города Германия), война не прошла через саму Японию. В итоге остались живы миллионы гражданских, да и военных тоже японцев.
3. Если бы это оружие не было применено хотя бы раз, люди бы не боялись так его применения, и, возможно, состоялась бы Третья Мировая. А так использование атомного оружия стало практически немыслимы.
4. Посеешь ветер - пожнешь бурю. Мне жаль разрушенные Минск и Сталинград, мне жалко жертв в Китае. Но мне не настолько жаль немцев и японцев, виновных в развязывании той войны, виновных в десятках миллионов жертв невинных. Японцы устроили настоящий геноцид в Китае; слово "невинный" к ним не относится, как не относится оно и к немцам.

И мне очень, очень жаль что такой бомбы не было в 41м или даже чуть попозже чтобы стразу сбросить на Германию. Поздновато ее сделали...
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4k
Дмитрий Aleksandr Surovyy 2 дня назад
Была подавленная (к счастью) попытка военного переворота в момент капитуляции. Вот и пришлось этим военным именно "рассосаться", кто-то сделал сэппуку, а кто-то ответил за преступления. Но не будь приказа от императора - они бы фанатично воевали до конца, как тот военный на острове в течение 20 лет после войны...
Как я понимаю, союзники оставили императора прежде всего потому что именно он решил о капитуляции.
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4k
Дмитрий Роман Х 2 дня назад
"Не будь атомных ударов - советские войска имели бы шанс высадится на острова и потрясти кубышку Императора"
Ну, погибло бы еще тысяч 500 или миллион - во имя "потрясти кубышку" (в которой уже ничего не осталось). Что, бабы бы еще нарожали (я не связываю эту фразу с Жуковым или каким-либо другим Маршалом Победы)? Немцы в 44-45 годах Германию без крови не отдали, хотя война была очевидно проиграна. Я только что коротко перечислил причины почему применение ЯО было полностью оправданным.
"Защищенный Токио" - да бомбили его постоянно, ничего японское ПВО сделать с американскими самолетами не могло. Токио горел и горел.
Да, выбирали цели именно чтобы максимально увидеть и показать эффективность нового оружия, но города были далеко не самые большие. Главная задача была немедленно закончить войну а не нанести удар по военной группировке, и она была достигнута.
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5k
Максим Дмитрий День назад
применение ЯО было исключительно демонстрацией силы для СССР и других возможных. на это указывают несколько фактов:
1 приоритет целей был основан на метеорологических условиях. (где погода позволила, там и сбросили)
2 квантунскую армию они почему то бомбить не захотели.
3 после оккупации островов, иностранных наблюдателей пустили только в Хиросиму, в Нагасаки пускать и снимать с воздуха этот город запретили. причина проста: Хиросима выглядела более разрушенной потому что домики в основном бумажные да деревянные в то время как Нагасаки город достаточно богатый что бы позволить себе каменную и бетонную застройку, которая уже не выглядела как лунный пейзаж.
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19k
hebpat Дмитрий 7 часов назад
очень хочется что бы вы испытали и полностью оправдали атомную бомбардировку на своей шкуре, вот когда может быть проведут атомную бомбардировку города где проживают ваши родители жена и дети, а может и внуки и когда они превратятся в пыль, а вы скажите что это полностью оправдано, ведь тем самым спасено несколько сотен солдат, вот тогда я посчитаю вас тем, кем вы сейчас пытаетесь казаться - последней скотиной
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2k
KL11 3 дня назад
Да хрен ли с убогими обсуждать? Вам Кемску волость? Вас звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии вам ответит первый освободившийся из мест заключения зэк.
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664
Oldman 3 дня назад
Я, тут пару месяцев назад, попытался заикнуться, что решающее значение, в победе над Японией, было за Советской Армией, так меня такими минусами закидали.... Плюс.
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345
Бендер Сгибатель Родригес Oldman 3 дня назад
На сайте очень много хохляди, она и минусит.
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7k
Шурум-бурум 3 дня назад
Рас­пла­та Япо­нии за агрес­сию
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