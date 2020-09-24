3 сентября, мы отмечали День окончания второй мировой войны, который для сахалинцев и курильчан является еще и Днем освобождения наших островов.
С учетом складывающейся геополитической ситуации это событие крайне политизировано, его значение пытаются умалить, представляя, например, Советский Союз агрессором, напавшим на мирную Японию.
Да, именно так: якобы, после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) страна уже была готова сдаться, а СССР вероломно воспользовался моментом, с тем чтобы оккупировать исконно японские земли - Южный Сахалин и Курильские острова, нарушив при этом пакт о нейтралитете, который Япония тщательно соблюдала.
Эта позиция японской стороны активно внедряется повсюду, где только можно, и под ее влияние попадают и наши соотечественники, плохо, к сожалению, знающие историю.
Эта позиция японской стороны активно внедряется повсюду, где только можно, и под ее влияние попадают и наши соотечественники, плохо, к сожалению, знающие историю.
Была ли Япония мирной страной?
Спросите это у китайцев и корейцев, у других оккупированных народов Юго-Восточной Азии.
Спросите это у тех же США (или хотя бы посмотрите фильм «Перл-Харбор»). Целью тогдашней Японии было господство над всем Тихоокеанским регионом, и в ее достижении она не стеснялась в средствах.
Интересовал ли ее наш Дальний Восток? Да безусловно. В прошлом веке она уже пробовала оккупировать его, но не вышло. Однако попытки проверить СССР на прочность продолжались в 1938-39 годах боями у озера Хасан и реки Халкин-Гол. И крупнейшая континентальная Квантунская группировка всю Вторую мировую стояла у наших границ совершенно не случайно. Полуторамиллионная армия нависшая над Дальним Востоком вынуждала нашу страну даже самые тяжелые этапы Великой Отечественной держать здесь крупные - до миллиона бойцов - силы прикрытия, которые были столь необходимы на фронте. Планы вторжения поломали наша победа под Сталинградом и действия союзников на Тихоокеанском океане.
Спросите это у тех же США (или хотя бы посмотрите фильм «Перл-Харбор»). Целью тогдашней Японии было господство над всем Тихоокеанским регионом, и в ее достижении она не стеснялась в средствах.
Интересовал ли ее наш Дальний Восток? Да безусловно. В прошлом веке она уже пробовала оккупировать его, но не вышло. Однако попытки проверить СССР на прочность продолжались в 1938-39 годах боями у озера Хасан и реки Халкин-Гол. И крупнейшая континентальная Квантунская группировка всю Вторую мировую стояла у наших границ совершенно не случайно. Полуторамиллионная армия нависшая над Дальним Востоком вынуждала нашу страну даже самые тяжелые этапы Великой Отечественной держать здесь крупные - до миллиона бойцов - силы прикрытия, которые были столь необходимы на фронте. Планы вторжения поломали наша победа под Сталинградом и действия союзников на Тихоокеанском океане.
Кстати, (комментарий dpazuzu)
...если вы смотрели "Ип Мен", то наверняка наслаждались зрелищем, как один скромный китайский мастер Вин-Чун расправляется со всеми японскими каратистами оптом и в розницу.
китайские режиссеры очень и очень приукрасили как исторические факты, так и возможности стиля.
Лично я не видел ни одного мастера Вин-Чун, способного справиться даже со средним учеником нормальной каратешной фулл-контактной школы, это раз.
Ну и два, известный факт - японцы, зайдя на территорию Китая встретили крайне слабое сопротивление. Они откровенно наслаждались убийствами китайских граждан. Расстреливали целыми деревнями людей, моливших о пощаде, а когда им становилось скучно терзали крестьян разными способами.
Один из таких способов (прошу прощения прелестных дам за подробности): угрожая расстрелом, заставляли мальчиков насиловать собственных матерей.
И прочее и прочее... Можете сами поискать информацию в Интернет. Японцы вели себя не просто как фашисты по отношению ко всем остальным азиатам, а в худших традициях украинских ОУН-УПА.
Все это, естественно, несколько подзабылось со временем. И азиаты предпочитают сильно не вдаваться в подробные воспоминания, чтобы не бредить старое. Но вот такие фильмы-"мсти" на старых дрожжах снимают. Ну так, чтобы и пугающую реальность не показывать и заодно Гонконг с его старичками-винчунцами немножко отрекламировать...
китайские режиссеры очень и очень приукрасили как исторические факты, так и возможности стиля.
Лично я не видел ни одного мастера Вин-Чун, способного справиться даже со средним учеником нормальной каратешной фулл-контактной школы, это раз.
Ну и два, известный факт - японцы, зайдя на территорию Китая встретили крайне слабое сопротивление. Они откровенно наслаждались убийствами китайских граждан. Расстреливали целыми деревнями людей, моливших о пощаде, а когда им становилось скучно терзали крестьян разными способами.
Один из таких способов (прошу прощения прелестных дам за подробности): угрожая расстрелом, заставляли мальчиков насиловать собственных матерей.
И прочее и прочее... Можете сами поискать информацию в Интернет. Японцы вели себя не просто как фашисты по отношению ко всем остальным азиатам, а в худших традициях украинских ОУН-УПА.
Все это, естественно, несколько подзабылось со временем. И азиаты предпочитают сильно не вдаваться в подробные воспоминания, чтобы не бредить старое. Но вот такие фильмы-"мсти" на старых дрожжах снимают. Ну так, чтобы и пугающую реальность не показывать и заодно Гонконг с его старичками-винчунцами немножко отрекламировать...
Было ли вступление Советского Союза в войну вероломным?
Ни в коем случае. На Ялтинской конференции глав союзных держав (февраль 1945 года) СССР взял на себя обязательство через 2-3 месяца после завершения войны в Европе начать войну с Японией. Да, наша страна решала при этом свои геополитические задачи - обеспечить себе закупоренный в то время выход в Тихий океан, то есть, вернуть себе Южный Сахалин и Курильское острова. Но и союзнический долг оставался союзническим долгом - все так и ленд-лиз и «второй фронт» помогли победе над Германией.
После этого решения, 5 апреля, СССР официально, с соблюдением всех дипломатических протоколов, денонсировал упомянутый пакт о нейтралитете.
В июле 1945 года в немецком Постдаме прошла еще одна встреча руководителей союзных держав. Помимо всего прочего на ней обсуждались и вопросы предстоящей войны с Японией. Главам правительств США и Великобритании было крайне важно получить личное подтверждение от Сталина, что СССР вступит в войну с Японией. И они его получили.
Почему важно? Да потому что Япония совсем не потеряла своего военного потенциала (одна Квантунская группировка чего стоила). По расчетам американского военного командования без участия Советского Союза война могла затянуться минимум до 1947 года и привести к гибели до 1,5 миллиона военнослужащих союзников и 10 миллионов японцев - как военных, так и гражданских.
Уже в мае 1945 года СССР начал переброску войск на Дальний Восток и 8 августа вступил в войну.
После этого решения, 5 апреля, СССР официально, с соблюдением всех дипломатических протоколов, денонсировал упомянутый пакт о нейтралитете.
В июле 1945 года в немецком Постдаме прошла еще одна встреча руководителей союзных держав. Помимо всего прочего на ней обсуждались и вопросы предстоящей войны с Японией. Главам правительств США и Великобритании было крайне важно получить личное подтверждение от Сталина, что СССР вступит в войну с Японией. И они его получили.
Почему важно? Да потому что Япония совсем не потеряла своего военного потенциала (одна Квантунская группировка чего стоила). По расчетам американского военного командования без участия Советского Союза война могла затянуться минимум до 1947 года и привести к гибели до 1,5 миллиона военнослужащих союзников и 10 миллионов японцев - как военных, так и гражданских.
Уже в мае 1945 года СССР начал переброску войск на Дальний Восток и 8 августа вступил в войну.
Да, они стали шоком. Но прежде всего для высшего руководства. А вот в войсках о них не знали - не было тогда интернета, да и по радио об этом не распространялись. А если какие-то сведения до солдат и доходили, то нисколько не влияли на их моральный дух. Как, например, не подорвало боеспособность немецких войск уничтожение авиацией США и Великобританией Дрездена.
Приведем несколько цитат: «Сначала сбрасывались фугасные бомбы, чтобы разрушить крыши и обнажить деревянные конструкции зданий, затем — зажигательные бомбы, и снова — фугасные для затруднения работы противопожарных служб. В результате бомбардировок образовался огненный смерч, температура в котором достигала 1500 °C».
В 1953 году в труде немецких авторов «Итоги Второй мировой войны» генерал-майор пожарной службы Ганс Румпф писал: «Количество жертв в Дрездене подсчитать невозможно. По данным Госдепартамента, в этом городе погибло 250 тыс. жителей, однако действительная цифра потерь, конечно, гораздо меньше; но даже 60-100 тыс. человек гражданского населения, погибших в огне за одну только ночь, с трудом укладываются в человеческом сознании».
Это было сравнимо с Хиросимой, однако, война тем не менее продолжалась.
Приведем несколько цитат: «Сначала сбрасывались фугасные бомбы, чтобы разрушить крыши и обнажить деревянные конструкции зданий, затем — зажигательные бомбы, и снова — фугасные для затруднения работы противопожарных служб. В результате бомбардировок образовался огненный смерч, температура в котором достигала 1500 °C».
В 1953 году в труде немецких авторов «Итоги Второй мировой войны» генерал-майор пожарной службы Ганс Румпф писал: «Количество жертв в Дрездене подсчитать невозможно. По данным Госдепартамента, в этом городе погибло 250 тыс. жителей, однако действительная цифра потерь, конечно, гораздо меньше; но даже 60-100 тыс. человек гражданского населения, погибших в огне за одну только ночь, с трудом укладываются в человеческом сознании».
Это было сравнимо с Хиросимой, однако, война тем не менее продолжалась.
Подлинным же шоком для японского руководства стало именно вступление в войну СССР.
9 августа на экстренном заседании Военного совета премьер-министр Кантаро Судзуки заявил, что вступление в войну Советского Союза ставит (страну) окончательно в безвыходное положение.
Еще большим шоком стал ход этой войны.
Прошу не забывать, что в конце 30-х стала понятна принципиальная возможность создания ядерной бомбы и, пусть и не публично, развернулась большая гонка, в том числе за уран, месторождения которого были в целом по миру плохо разведаны (ибо до этого это были игры ученых без стратегического приоритета лицами, принимающие решения), так как без урана тебе в этой гонке делать было нечего.
Грубо говоря, до этого ученым было достаточно для исследований граммов и килограммов, теперь речь пошла о тоннах и десятках тонн. А в переводе урана на руду к этим цифрам можете добавить еще 2-3 нолика.
Так вот. Есть мнение, что Япония рвалась в Монголию именно за ураном, который там нашли ее экспедиции.
9 августа на экстренном заседании Военного совета премьер-министр Кантаро Судзуки заявил, что вступление в войну Советского Союза ставит (страну) окончательно в безвыходное положение.
Еще большим шоком стал ход этой войны.
Прошу не забывать, что в конце 30-х стала понятна принципиальная возможность создания ядерной бомбы и, пусть и не публично, развернулась большая гонка, в том числе за уран, месторождения которого были в целом по миру плохо разведаны (ибо до этого это были игры ученых без стратегического приоритета лицами, принимающие решения), так как без урана тебе в этой гонке делать было нечего.
Грубо говоря, до этого ученым было достаточно для исследований граммов и килограммов, теперь речь пошла о тоннах и десятках тонн. А в переводе урана на руду к этим цифрам можете добавить еще 2-3 нолика.
Так вот. Есть мнение, что Япония рвалась в Монголию именно за ураном, который там нашли ее экспедиции.
По оценке союзников бои в Маньчжурии должны были продлиться не меньше года. Но Квантунская армия была разгромлена за 11 дней.
Видя стремительное наступление наших войск 14 августа император Японии (с 1926 по 1989 года) Хирохито объявил о прекращении войны, приказав армии сложить оружие. Но войска продолжали сопротивление. Наиболее ожесточенные бои шли на Сахалине и Северных Курилах.
Мирные американцы, особо не раздумывая, сожгли около 100 тысяч японцев.
Агрессивные русские взяли в плен 62 тысячи японских солдат и офицеров. В том числе 7 генералов.
Но японцы до сих пор плачут о забранных злобными русскими островах, и совсем почти не возражают против 91 военного объекта США, на которых в поте лица трудятся около 100 тысяч американских военных и членов их семей.
Вот такая загогулина...
Видя стремительное наступление наших войск 14 августа император Японии (с 1926 по 1989 года) Хирохито объявил о прекращении войны, приказав армии сложить оружие. Но войска продолжали сопротивление. Наиболее ожесточенные бои шли на Сахалине и Северных Курилах.
Мирные американцы, особо не раздумывая, сожгли около 100 тысяч японцев.
Агрессивные русские взяли в плен 62 тысячи японских солдат и офицеров. В том числе 7 генералов.
Но японцы до сих пор плачут о забранных злобными русскими островах, и совсем почти не возражают против 91 военного объекта США, на которых в поте лица трудятся около 100 тысяч американских военных и членов их семей.
Вот такая загогулина...
Фактическая точка в войне была поставлена только 22 августа в сахалинском Макарове (Сиритори)
А официальная точка - 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в водах Токийского залива, когда министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии».
Вот об этом и будем помнить. Как и о том, что со стороны СССР это была освободительная война. И не случайно 15 августа ежегодно отмечают в обоих Кореях как праздник День Освобождения,
Вот об этом и будем помнить. Как и о том, что со стороны СССР это была освободительная война. И не случайно 15 августа ежегодно отмечают в обоих Кореях как праздник День Освобождения,
а в России и Китае 3 сентября - как день Победы над милитаристской Японией, ознаменовавший окончание Второй Мировой войны.
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в некоторых кругах упоратых ходит мнение, что айны - европиоиды и даже русские, хотя это совершенно не так. они просто мигрировали на эти острова очень-очень давно (в неолите) и жили в этаком полудиком виде. поначалу японцы их очень боялись (т к те были и физически крепче, и отбивались отчаянно), но потом начали истреблять поодиночке и в итоге почти истребили, заняв острова.
да, японцы всегда вели себя как фашисты по отношению к остальному населению азии. то, что их профилактически не уконтрапупили в 20м веке до состояния Палестины - удача.
выросли из полудиких людоедов несколько сотен лет назад (когда Китай уже вовсю был состоявшимся государством со сложными философскими учениями). передрали китайскую культуру, письменность. долго считали за счастье учиться в Китае, но на почве собственного национализма переделали и язык, и культуру (только чтобы отличаться), а потом начали вырезать самих китайцев и пытаться отодрать у них кусок территории.
но они молодцы (местами) в кое-чём другом.
Выясняется, что рядом с высотами был единственный глубоководный порт в регионе, артиллерийский наблюдатель мог запросто блокировать японскую группировку. Ну а на Халхин-Голе граница подходила к скалам примерно на 5 километров. То есть, железная дорога вдоль монгольской границы в сторону советской границы была в зоне действия артиллерии.
Япония не могла вести войну против СССР не решив эти вопросы, иначе ее войска сразу же попадали бы в оперативное окружение. То есть, СССР выиграл войну с Японией еще в конце 30-х на уровне логистики. Еще в те годы военно-политическое руководство все это прекрасно понимало, но некоторым до сих пор непонятно.
так если находятся дибилы которые верещат о том что Сталин не знал о готовящемся нападении Германии на СССР. чего уж говорить о таких более сложных вещах?
На счет Второй мировой- план войны против СССР был понятен, противопоставить было нечего, СССР не выдержал бы войны со всем миром на два фронта. Это абсолютно проигрышная ситуация.
В этой ситуации добиться расклада при котором появлялись хоть какие-то шансы невероятная победа.
"Видя стреми тельное наступление наших войск 14 августа император Японии (с 1926 по 1989 года) Хирохито объявил о прекращении войны" Надо посмотреть на развитие событий 9-14 августа. Заседание японского кабинета началось 9 августа, в момент бомбардировки Нагасаки и вступления СССР в войну. Вопрос был один - продолжать сопротивление или капитулировать. Мнения разделились, в итоге окончательное решение принял император рано утром 10-го - принять условия Потсдама и капитулировать. О чем через Швейцарию были уведомлены союзники (никакого другого способа вступить в контакт не было). Неясным оставался лишь вопрос будущего самого императора. Ответ от союзников пришел 12го, император принял все условия. 14го императорское решение о капитуляции было озвучено по всей стране. Интересно, что причиной капитуляции официально были названы только бомбардировки, хотя в более позднем приказе по армии назывался и факт вступления в войну СССР. Т.е. фантастически успешное наступление советских войск в Манчжурии и разгром Квантунской армии никакой роли собственно в капитуляции не сыграли, по сути это был "бой после победы". Хотя войска Мерецков совершили просто чудо, наступление с такой скоростью и минимальными потерями не имело аналогов.
НО: решение СССР вступить в войну окончательно похоронило надежды императора и части кабинета на какой-либо успех, поэтому оно безусловно стало одной из основных причин капитуляции, без этого война бы наверняка продолжалась.
"Мирные американцы, особо не раздумывая, со жгли около 100 тысяч японцев." Атомные бомбардировки фактически (вместе с вступлением в войну СССР) положили конец войне, не потребовалось высадки в Японии, в итоге были сохранены миллионы жизней (в том числе и советских солдат) ценой двух городов, да и остальные города не были больше разрушены - в отличие от немецких, которые сопротивлялись до конца. Это как если бы Великая Отечественная закончилась осенью 44го, еще до вступления СССР на территорию Германии. Так что лично я считаю применение атомного оружия в той ситуации полностью оправданным. Да и оно на самом деле напугало всех, отбив охоту позднее пытаться победить в ядерной войне (если вспомнить Берлинский или Карибский кризисы, когда мир был к этому близок).
1. Она спасла огромное количество жизней солдат союзников, в первую очередь советских солдат - десант на острова был бы исключительно кровавым.
2. Она спасла Японию от тотального разрушение (как были разрушены города Германия), война не прошла через саму Японию. В итоге остались живы миллионы гражданских, да и военных тоже японцев.
3. Если бы это оружие не было применено хотя бы раз, люди бы не боялись так его применения, и, возможно, состоялась бы Третья Мировая. А так использование атомного оружия стало практически немыслимы.
4. Посеешь ветер - пожнешь бурю. Мне жаль разрушенные Минск и Сталинград, мне жалко жертв в Китае. Но мне не настолько жаль немцев и японцев, виновных в развязывании той войны, виновных в десятках миллионов жертв невинных. Японцы устроили настоящий геноцид в Китае; слово "невинный" к ним не относится, как не относится оно и к немцам.
И мне очень, очень жаль что такой бомбы не было в 41м или даже чуть попозже чтобы стразу сбросить на Германию. Поздновато ее сделали...
Как я понимаю, союзники оставили императора прежде всего потому что именно он решил о капитуляции.
Ну, погибло бы еще тысяч 500 или миллион - во имя "потрясти кубышку" (в которой уже ничего не осталось). Что, бабы бы еще нарожали (я не связываю эту фразу с Жуковым или каким-либо другим Маршалом Победы)? Немцы в 44-45 годах Германию без крови не отдали, хотя война была очевидно проиграна. Я только что коротко перечислил причины почему применение ЯО было полностью оправданным.
"Защищенный Токио" - да бомбили его постоянно, ничего японское ПВО сделать с американскими самолетами не могло. Токио горел и горел.
Да, выбирали цели именно чтобы максимально увидеть и показать эффективность нового оружия, но города были далеко не самые большие. Главная задача была немедленно закончить войну а не нанести удар по военной группировке, и она была достигнута.
1 приоритет целей был основан на метеорологических условиях. (где погода позволила, там и сбросили)
2 квантунскую армию они почему то бомбить не захотели.
3 после оккупации островов, иностранных наблюдателей пустили только в Хиросиму, в Нагасаки пускать и снимать с воздуха этот город запретили. причина проста: Хиросима выглядела более разрушенной потому что домики в основном бумажные да деревянные в то время как Нагасаки город достаточно богатый что бы позволить себе каменную и бетонную застройку, которая уже не выглядела как лунный пейзаж.