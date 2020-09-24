Ни в коем слу­чае. На Ял­тин­ской кон­фе­рен­ции глав со­юз­ных дер­жав (фев­раль 1945 года) СССР взял на себя обя­за­тель­ство через 2-3 ме­ся­ца после за­вер­ше­ния войны в Ев­ро­пе на­чать войну с Япо­ни­ей. Да, наша стра­на ре­ша­ла при этом свои гео­по­ли­ти­че­ские за­да­чи - обес­пе­чить себе за­ку­по­рен­ный в то время выход в Тихий океан, то есть, вер­нуть себе Южный Са­ха­лин и Ку­риль­ское ост­ро­ва. Но и со­юз­ни­че­ский долг оста­вал­ся со­юз­ни­че­ским дол­гом - все так и ленд-​лиз и «вто­рой фронт» по­мог­ли по­бе­де над Гер­ма­ни­ей.



После этого ре­ше­ния, 5 ап­ре­ля, СССР офи­ци­аль­но, с со­блю­де­ни­ем всех ди­пло­ма­ти­че­ских про­то­ко­лов, де­нон­си­ро­вал упо­мя­ну­тый пакт о ней­тра­ли­те­те.



В июле 1945 года в немец­ком По­ст­да­ме про­шла еще одна встре­ча ру­ко­во­ди­те­лей со­юз­ных дер­жав. По­ми­мо всего про­че­го на ней об­суж­да­лись и во­про­сы пред­сто­я­щей войны с Япо­ни­ей. Гла­вам пра­ви­тельств США и Ве­ли­ко­бри­та­нии было крайне важно по­лу­чить лич­ное под­твер­жде­ние от Ста­ли­на, что СССР всту­пит в войну с Япо­ни­ей. И они его по­лу­чи­ли.



По­че­му важно? Да по­то­му что Япо­ния со­всем не по­те­ря­ла сво­е­го во­ен­но­го по­тен­ци­а­ла (одна Кван­тун­ская груп­пи­ров­ка чего сто­и­ла). По рас­че­там аме­ри­кан­ско­го во­ен­но­го ко­ман­до­ва­ния без уча­стия Со­вет­ско­го Союза война могла за­тя­нуть­ся ми­ни­мум до 1947 года и при­ве­сти к ги­бе­ли до 1,5 мил­ли­о­на во­ен­но­слу­жа­щих со­юз­ни­ков и 10 мил­ли­о­нов япон­цев - как во­ен­ных, так и граж­дан­ских.



Уже в мае 1945 года СССР начал пе­ре­брос­ку войск на Даль­ний Во­сток и 8 ав­гу­ста всту­пил в войну.