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Русофобское вакцинирование Прибалтики COVID-19: заплатим дороже, но у России вакцину не купим

Русофобское вакцинирование Прибалтики COVID-19: заплатим дороже, но у России вакцину не купим (3 фото)

Автор:
23 сентября 2020 14:35
Метки: вакцина   коронавирус   прибалтика   
654
3
Прибалтика сильно пострадала от коронавируса. Поэтому неудивительно, что прибалтийские власти очень ждали вакцину и готовы были заплатить за нее огромные деньги. Вот только даже тут сыграло их политическое подчинение Западу. Вместо того, чтобы купить эффективную вакцину по приемлемой стоимости, в Литве решили заплатить 100 млн евро.

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Метки: вакцина   коронавирус   прибалтика   
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1k
Злой чебурек 24 часа назад
Опять Россия мечтает, чтобы Прибалтика очень пострадала. Но на самом деле неособо мы тут и пострадали. Откуда инфа такая? Где пруфы о наших страданиях?
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−113
SIG Sauer 9 часов назад
Участились посты про прибалтику, и как там у них хреново. Даже от ковида пострадали. И вакцину сволочи не покупают. И газ не покупают. И вообще, они там такие плохие, только шпроты изготавливают и советские предприятия банкротят.
Оккупировать бы их, помочь как то...А то пропадут ведь без России...
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13
seemannspb SIG Sauer 8 часов назад
да кому она нужна, не смеши
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5k
zulluz 13 часов назад
ну не купят и не купят вакцины в России, вам то какое дело, где и за какие деньги они ее купят? гегемон вон обещнулся ООН провакцинировать - та еще рекламная акция. да и с чего вы взяли, что она самая эффективная?
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5k
bum_er 14 часов назад
У России брать не будем, су,ка а у других нету
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15k
Robin Hood 14 часов назад
Русофобское вакцинирование Прибалтики COVID-19: заплатим дороже, но у России вакцину не купим
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28k
Юр21 17 часов назад
Да и хер на них!
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57k
Доктор Джонс 23 часа назад
Мы должны переживать "за этих несчастных туристов в Конго"?
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10k
Людмила Корсунова Автор поста Доктор Джонс 20 часов назад
"Ну а что делать, если звонит мудак и несет такую херню!?"
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21k
Андрей 24 часа назад
Да и куй с ними, может быстрее вымрут!
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55k
Опиум для народа Aleksandr Kovaljov 20 часов назад
Вот тогда и не надо п"здеть про "лояльных патриотов",трущихся на "загнивающем Западе".Больно уж походу за"бись Россию нахваливать издалека-то...
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10k
Людмила Корсунова Автор поста Наталья Б 20 часов назад
Их там гнобят как могут, конечно. Бедные люди.
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505
grihon Aleksandr Kovaljov 18 часов назад
Ну странно, а вы за всех в России говорите? И за меня? А на каком основании?
Для меня там, чухонь, пи.д.о.р.а.с.ы всякие, и ресские, которым жить не дают.
Ничего, лет через двадцать, только они там и останутся, и присоединяться к России
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3k
Aleksandr Kovaljov Опиум для народа 15 часов назад
У*бан тупой, никто здесь не трётся, здесь люди живут поколениями, со времён СССР. Лучше здесь, чем среди подобных тебе животных.
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3k
Aleksandr Kovaljov Людмила Корсунова 15 часов назад
Людочка, только мозг ваш атрофированный гнобят.
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4k
Александр 24 часа назад
Хахлы тоже отморозят уши назло бабушке.
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57k
Доктор Джонс Александр 23 часа назад
И не только:
И не только:
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10k
Людмила Корсунова Автор поста Александр 20 часов назад
Уже так отморозили, что отвалилось все на х**
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12
Vouar День назад
Да уж.Эти гаврики все что угодно будут делать,даже подыхать но "абы ни як у москалив"
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505
grihon Vouar 18 часов назад
Быстрее подохнут, быстрее земля освободится
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9k
Taximaxi День назад
Пусть английской ширяются. Чтоб их всех педерастов нацистских парализовало от неё.
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9k
Taximaxi Hellgone 23 часа назад
Там ещё много людей с российским гражданством.
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3k
Hellgone Taximaxi 22 часа назад
Этим можно,но только на территории России.
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3k
Aleksandr Kovaljov Hellgone 20 часов назад
*ука, надо быть такими у*бками. Ты, что ли, к себе, в Россию, всех примешь? Ты же первый будешь скулить, что отбирают твою работу.
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10k
Людмила Корсунова Автор поста Taximaxi 20 часов назад
Лесные братья, ага, герои там, епту. Ну что еще говорить об этих странах после этого.
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Hellgone Aleksandr Kovaljov 20 часов назад
Дворники тоже нужны.
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