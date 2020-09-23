Об этом заявил глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига, который также отметил, что вакцина будет стоить «дороже Дворца правителей». Это достопримечательность Литвы – дворец великих литовских князей. Его воссоздали после того, как республика стала «независимой».



К слову, премьер-министр Саулюс Сквернялис считает, что стоимость вакцины будет еще выше. Что ж, тогда сумма накапает определенно больше, чем реконструкция замка, но достопримечательность, в конце концов, жизни людей не спасет.



Правда, насколько эффективна британско-шведская вакцина, пока тоже неясно. Впрочем, лабусы не были бы лабусами, если согласились бы на покупку российской вакцины. Но власти Литвы и Латвии намеренно не стали выходить из договора о закупке вакцины ЕС.



Хорошо бы, конечно, вакцина помогла, иначе русофобия обойдется Прибалтике как никогда дорого. Западные «партнеры», конечно, будут довольны, да только гражданам будет не до радостей.



Жители прибалтийских стран и без того активно покидают Литву, Латвию и Эстонию в поисках лучшей жизни, а тут еще коронавирус, да последствия от неразумной вакцинации. Вероятно, поэтому Литва так активно зазывает к себе белорусских граждан. Точнее, специалистов по IT-технологиям из Белоруссии, ибо утечку мозгов уже нечем затыкать, но это уже другая история.



Так или иначе, время покажет. Хотя надеяться на разумность прибалтийских властей в любом случае не приходится.