Русофобское вакцинирование Прибалтики COVID-19: заплатим дороже, но у России вакцину не купим

Прибалтика сильно пострадала от коронавируса. Поэтому неудивительно, что прибалтийские власти очень ждали вакцину и готовы были заплатить за нее огромные деньги. Вот только даже тут сыграло их политическое подчинение Западу. Вместо того, чтобы купить эффективную вакцину по приемлемой стоимости, в Литве решили заплатить 100 млн евро.
Об этом заявил глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига, который также отметил, что вакцина будет стоить «дороже Дворца правителей». Это достопримечательность Литвы – дворец великих литовских князей. Его воссоздали после того, как республика стала «независимой».
К слову, премьер-министр Саулюс Сквернялис считает, что стоимость вакцины будет еще выше. Что ж, тогда сумма накапает определенно больше, чем реконструкция замка, но достопримечательность, в конце концов, жизни людей не спасет.
Правда, насколько эффективна британско-шведская вакцина, пока тоже неясно. Впрочем, лабусы не были бы лабусами, если согласились бы на покупку российской вакцины. Но власти Литвы и Латвии намеренно не стали выходить из договора о закупке вакцины ЕС.
Хорошо бы, конечно, вакцина помогла, иначе русофобия обойдется Прибалтике как никогда дорого. Западные «партнеры», конечно, будут довольны, да только гражданам будет не до радостей.
Жители прибалтийских стран и без того активно покидают Литву, Латвию и Эстонию в поисках лучшей жизни, а тут еще коронавирус, да последствия от неразумной вакцинации. Вероятно, поэтому Литва так активно зазывает к себе белорусских граждан. Точнее, специалистов по IT-технологиям из Белоруссии, ибо утечку мозгов уже нечем затыкать, но это уже другая история.
Так или иначе, время покажет. Хотя надеяться на разумность прибалтийских властей в любом случае не приходится.
К слову, премьер-министр Саулюс Сквернялис считает, что стоимость вакцины будет еще выше. Что ж, тогда сумма накапает определенно больше, чем реконструкция замка, но достопримечательность, в конце концов, жизни людей не спасет.
Правда, насколько эффективна британско-шведская вакцина, пока тоже неясно. Впрочем, лабусы не были бы лабусами, если согласились бы на покупку российской вакцины. Но власти Литвы и Латвии намеренно не стали выходить из договора о закупке вакцины ЕС.
Хорошо бы, конечно, вакцина помогла, иначе русофобия обойдется Прибалтике как никогда дорого. Западные «партнеры», конечно, будут довольны, да только гражданам будет не до радостей.
Жители прибалтийских стран и без того активно покидают Литву, Латвию и Эстонию в поисках лучшей жизни, а тут еще коронавирус, да последствия от неразумной вакцинации. Вероятно, поэтому Литва так активно зазывает к себе белорусских граждан. Точнее, специалистов по IT-технологиям из Белоруссии, ибо утечку мозгов уже нечем затыкать, но это уже другая история.
Так или иначе, время покажет. Хотя надеяться на разумность прибалтийских властей в любом случае не приходится.
Авторский пост
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Метки: вакцина коронавирус прибалтика
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Оккупировать бы их, помочь как то...А то пропадут ведь без России...
Для меня там, чухонь, пи.д.о.р.а.с.ы всякие, и ресские, которым жить не дают.
Ничего, лет через двадцать, только они там и останутся, и присоединяться к России