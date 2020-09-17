Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
8.
Значительные валютные резервы России делают страну неуязвимой перед давлением Запада.
«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — приводится в публикации мнение стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера.
«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — приводится в публикации мнение стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера.
11.
Дед совсем плох.Байден приветствует своих сторонников в аэропорту
12.
Лукашенко лишил ранга трех дипломатов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил ранга ряд дипломатов, в том числе поддержавших протесты в стране.
Так, по указу главы государства ранга чрезвычайного и полномочного посла лишились Павел Латушко, ранее работавший послом во Франции и Польше, и Игорь Лещеня, возглавлявший дипмиссию в Словакии.
Как сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу президента, решение связано с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу.
Так, по указу главы государства ранга чрезвычайного и полномочного посла лишились Павел Латушко, ранее работавший послом во Франции и Польше, и Игорь Лещеня, возглавлявший дипмиссию в Словакии.
Как сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу президента, решение связано с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу.
13.
Военкор Мурад @msgazdiev Газдиев попытался найти в Белоруссии частных работников, которые бастуют. Но не нашёл:
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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угу, ведь если он помрет от старости в ночь выборов, то это будет джек пот для дем.партии =)))) такое замутить мона будет ууу
кто смотрел "Остин Пауэрс" комедию, тот в курсе про доктора Зло и "миниМи" =))
так вот, был 3й рейх, с Гитлером, СС и т.д. ну вот есть еще и Украина...
конечно, потому что реальные санкции сама европа не потянет. кто не в курсе, полное эмбарго или типа того было против Советской России в 19м году... от США и кучи страны Европы...сняли в начале 20го года, т.к. ущерб своим же экономикам у них в итоге вышел еще больше....и это исторический факт, просто почитайте....
поэтому все что сейчас - это "такое". поржать...ну или поплакать зажравшейся мск по пармезану.....
ну, при ебн, туда и так все сплавили и украли...кто не в курсе, прогуглите их "рассвет кредитования под минимум в 90е"...это называется пользоваться добычей....поэтому везти особо нечего было и в стране оставались какие-то символические остатки..а вот когда пошел "набор веса", тогда уже и отказались..и что? сразу полетели обвинения, санкции и прочее :) или есть дебилы, которые думают, что это началось в марте 2014?))))))))) а ну да, есть и много....блин...ДБ =)
Мы же русские, и своих в беде не бросаем! Служу России!
Их состояния - в промышленности, торговых сетях и прочих компаниях. И частенько оттуда рубля на удовольствия не вытащишь
Т9
Тихановская - 1200+ голосов
ЛУкашенко - 80+ голосов.
разница в 15 раз в пользу Тихановской...
кто плюсует вас - загадка :) или вы гос ТВ пересмотрели и думаете, что в РБ все за Лукашенко? :))) я никого задевать не хочу, но это совсем не так :))) белорусам он надоел.
и так по нарастающей.)
Как сообщает издание Postimees, на церемонии писатель сказал, что в соответствии с законодательством Эстонии можно вступать в сексуальные отношения с 14-летними, даже если тебе 60 лет, что способствует развитию педофилии. Кроме того, по словам писателя, сегодня «традиционная семья является самым опасным местом для ребенка, гнездом насилия», потому что насилие чаще всего происходит в семьях.
В свою очередь министр юстиции Райво Аэг, член национал-консервативной партии Isamaa (Отечество) после церемонии решил лишить писателя премии. По словам министра, он не мог подписать распоряжение о премии писателю, «поскольку премия за предотвращение насилия, это премия не только за конкретные дела, но и за формирование примера». Однако, как приводит слова министра издание Postimees, «агрессивные заявления Микка Пярнитса, ставшие достоянием общественности, были неприличными и разжигающими вражду». Также, по мнению министра, неприемлемо умаление традиционной семьи со стороны писателя во время церемонии награждения.
Источник:https://ru.rebaltica.lv/archives/2609https://ru.rebaltica.lv/archives/2609
https://ru.rebaltica.lv/archives/2609https://ru.rebaltica.lv/archives/2609
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