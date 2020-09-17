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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (35 фото + 2 видео)

Автор:
17 сентября 2020 09:37
Метки: комментарии   политика   юмор   
3978
35
2
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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203k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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1k
viktor_benc День назад
А ведь буквально за пять дней до выборов "батька" заявлял что мы не братья, а так-партнеры. В прошлом году он нас [мат] обкладывал... Этот черт переобувается в прыжке пошустрее наших либералов.
А ведь буквально за пять дней до выборов "батька" заявлял что мы не братья, а так-партнеры. В прошлом году он нас <span style='color:gray'>[мат]</span> обкладывал... Этот черт переобувается в прыжке пошустрее наших либералов.
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
угу, ведь если он помрет от старости в ночь выборов, то это будет джек пот для дем.партии =)))) такое замутить мона будет ууу

угу, ведь если он помрет от старости в ночь выборов, то это будет джек пот для дем.партии =)))) такое замутить мона будет ууу
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
кто смотрел "Остин Пауэрс" комедию, тот в курсе про доктора Зло и "миниМи" =)) так вот, был 3й рейх, с Гитлером, СС и т.д. ну вот есть еще и Украина...

кто смотрел "Остин Пауэрс" комедию, тот в курсе про доктора Зло и "миниМи" =))
так вот, был 3й рейх, с Гитлером, СС и т.д. ну вот есть еще и Украина...
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
конечно, потому что реальные санкции сама европа не потянет. кто не в курсе, полное эмбарго или типа того было против Советской России в 19м году... от США и кучи страны Европы...сняли в начале 20го года, т.к. ущерб своим же экономикам у них в итоге вышел еще больше....и это исторический факт, просто почитайте.... поэтому все что сейчас - это "такое". поржать...ну или поплакать зажравшейся мск по пармезану.....

конечно, потому что реальные санкции сама европа не потянет. кто не в курсе, полное эмбарго или типа того было против Советской России в 19м году... от США и кучи страны Европы...сняли в начале 20го года, т.к. ущерб своим же экономикам у них в итоге вышел еще больше....и это исторический факт, просто почитайте....
поэтому все что сейчас - это "такое". поржать...ну или поплакать зажравшейся мск по пармезану.....
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
ну, при ебн, туда и так все сплавили и украли...кто не в курсе, прогуглите их "рассвет кредитования под минимум в 90е"...это называется пользоваться добычей....поэтому везти особо нечего было и в стране оставались какие-то символические остатки..а вот когда пошел "набор веса", тогда уже и отказались..и что? сразу полетели обвинения, санкции и прочее :) или есть дебилы, которые думают, что это началось в марте 2014?))))))))) а ну да, есть и много....блин...ДБ =)

ну, при ебн, туда и так все сплавили и украли...кто не в курсе, прогуглите их "рассвет кредитования под минимум в 90е"...это называется пользоваться добычей....поэтому везти особо нечего было и в стране оставались какие-то символические остатки..а вот когда пошел "набор веса", тогда уже и отказались..и что? сразу полетели обвинения, санкции и прочее :) или есть дебилы, которые думают, что это началось в марте 2014?))))))))) а ну да, есть и много....блин...ДБ =)
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4k
Сергей День назад
Чото про Хабаровск давно не было.тему запретили?
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4k
Сергей 2 дня назад
А тем временем, обнуленный вручил орден,за заслуги перед отечеством,Димке айфончику!за что минусите ппадлы,за правду!
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4k
Suok 2 дня назад
это всё конечно прекрасные и сильные слова, но не будем забывать, что пока данного гражданина "последние события", и что называется "петух в *опу не клюнул", он не стеснялся подмахивать и нашим и вашим, постоянно делал маленькие пакости, а теперь гляди-ж как сладенько заворковал... Ну чтож, будем надеяться, что это от всей души и сердца, а не только от желания прикрыть зад

это всё конечно прекрасные и сильные слова, но не будем забывать, что пока данного гражданина "последние события", и что называется "петух в *опу не клюнул", он не стеснялся подмахивать и нашим и вашим, постоянно делал маленькие пакости, а теперь гляди-ж как сладенько заворковал... Ну чтож, будем надеяться, что это от всей души и сердца, а не только от желания прикрыть зад
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9
Кубаноид Suok 2 дня назад
А чё сказать то хотел?
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185k
Северное сияние 2 дня назад
Ребятушки, напрячься надо! Байден вышел в лидеры. Все свои резервы кидаем на голосование за Д.Трампова.
Мы же русские, и своих в беде не бросаем! Служу России!
Ребятушки, напрячься надо! Байден вышел в лидеры. Все свои резервы кидаем на голосование за Д.Трампова. Мы же русские, и своих в беде не бросаем! Служу России!
Ребятушки, напрячься надо! Байден вышел в лидеры. Все свои резервы кидаем на голосование за Д.Трампова. Мы же русские, и своих в беде не бросаем! Служу России!
Ребятушки, напрячься надо! Байден вышел в лидеры. Все свои резервы кидаем на голосование за Д.Трампова. Мы же русские, и своих в беде не бросаем! Служу России!
Ребятушки, напрячься надо! Байден вышел в лидеры. Все свои резервы кидаем на голосование за Д.Трампова. Мы же русские, и своих в беде не бросаем! Служу России!
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7k
Александр Северное сияние 2 дня назад
это не фейспалм, это ФЕЙСПАЛМИЩЕ!
на погонах ГЕНЕРАЛ-АРМИИ!

это не фейспалм, это ФЕЙСПАЛМИЩЕ! на погонах ГЕНЕРАЛ-АРМИИ!
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8k
Medved 2 дня назад
Ссылка coub.com
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528
Краснодар Medved 2 дня назад
Не надо путать состояние олигархов (стоимость всех активов), с годовым бюджетом (налогами и сборами) страны. А то возникает ощущение, как будто 100 человек богаче всей страны, а это не так.
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14k
Мойша Краснодар Час назад
Данный г.Ведьмедь патетически бухтит, как будто у олигархов денюшки лежат в подвале под замком.
Их состояния - в промышленности, торговых сетях и прочих компаниях. И частенько оттуда рубля на удовольствия не вытащишь
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28k
Юр21 2 дня назад
А вот зря в этом случае смеёмся над немцами, наших эгоистичных придурков вытаскивать из той жопы в которую они сами залезли надо было тоже за деньги, ведь предупреждали о возможных проблемах - нет попёрлись, ведь "за всё уплочено". Из США вообще зря привозили, там кроме наших дипломатов нормальных людей не было, там были "свалившие из ЭТОЙ РАШКИ".
А вот зря в этом случае смеёмся над немцами, наших эгоистичных придурков вытаскивать из той жопы в которую они сами залезли надо было тоже за деньги, ведь предупреждали о возможных проблемах - нет попёрлись, ведь "за всё уплочено". Из США вообще зря привозили, там кроме наших дипломатов нормальных людей не было, там были "свалившие из ЭТОЙ РАШКИ".
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965
Федор Медведев 2 дня назад
А с какой стороны стоит мэр, а какой его жена?
А с какой стороны стоит мэр, а какой его жена?
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115k
DeOrio Федор Медведев 2 дня назад
Какая в жопу разница
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483
grihon Бляяяястяще! 2 дня назад
А сером тоже по очереди?
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483
grihon 2 дня назад
Блин. Мером.
Т9
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2k
Денис Федор Медведев 2 дня назад
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12k
Алан Федор Медведев 2 дня назад
А как же БЛМ?
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1k
Константин 2 дня назад
А что если Путин с Лукашенко договорились между собой и наши сейчас введут зеленых человечков и сместят Лукашенко... ведь Европа за это топит... вот они охренеют и сказать то не чего будет
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28k
Юр21 Константин 2 дня назад
Сильная идея!
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9
Кубаноид Константин 2 дня назад
Было бы офигенно. А как на белорусском "кот"?
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528
Краснодар Кубаноид 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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528
Краснодар Кубаноид 2 дня назад
Нормальные у них коты, в океане не плавают, планктон не едят.
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2k
Денис Краснодар 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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347k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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203k
NAZARETH Автор поста rusfet 2 дня назад
Уже создаются планы перехвата.
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347k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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347k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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2k
Денис rusfet 2 дня назад
зато РФ может дать по еб@лу , или под ср@ку... на выбор
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1k
jagyja rusfet День назад
что за бред ) на моём УИК
Тихановская - 1200+ голосов
ЛУкашенко - 80+ голосов.
разница в 15 раз в пользу Тихановской...
кто плюсует вас - загадка :) или вы гос ТВ пересмотрели и думаете, что в РБ все за Лукашенко? :))) я никого задевать не хочу, но это совсем не так :))) белорусам он надоел.
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1k
jagyja rusfet День назад
https://drive.google.com/file/d/1kSprtBUUtS1vb-W_jc4QJkPkoZPJBWxd/viewhttps://drive.google.com/file/d/1kSprtBUUtS1vb-W_jc4QJkPkoZPJBWxd/view
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1k
jagyja rusfet День назад
Вот как голосовали белорусы на самом деле )
Вот как голосовали белорусы на самом деле )
Вот как голосовали белорусы на самом деле )
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14k
Мойша jagyja Час назад
Это документ? Я за час вам три таких нарисую.
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347k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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4k
Сергей rusfet 2 дня назад
После примата обамы, нобелевка за мир полностью обесценилась.
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9
Кубаноид Сергей 2 дня назад
Нобелевка обесценилась после мишки меченого
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4k
Сергей Кубаноид 2 дня назад
Мишку так еще можно было как то обосновать. А вот макакина точно нет, после присуждения премии (авансом) он развязал войну.
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2k
mobi dic 2 дня назад
мне давно кажется что таких не выбирают а назначают,по принципу чем более убогий тем смешней. вот этого выдвинем он писец какой неадекватный его точно не выберут,бл.... его выбрали ,как так то ...)))
и так по нарастающей.)
мне давно кажется что таких не выбирают а назначают,по принципу чем более убогий тем смешней. вот этого выдвинем он писец какой неадекватный его точно не выберут,бл.... его выбрали ,как так то ...))) и так по нарастающей.)
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24k
Aleksandr Владимир 2 дня назад
это не сын, а какой-то малоизвестный писатель, решивший подняться на хайпе
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18k
Владимир Aleksandr 2 дня назад
Если так, то я рад за Эстонию.
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185k
Северное сияние Владимир 2 дня назад
На фотографии с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд не члены ее семьи, а писатель Микк Пярнитс и министр юстиции Эстонии Райво Аэг.
Как сообщает издание Postimees, на церемонии писатель сказал, что в соответствии с законодательством Эстонии можно вступать в сексуальные отношения с 14-летними, даже если тебе 60 лет, что способствует развитию педофилии. Кроме того, по словам писателя, сегодня «традиционная семья является самым опасным местом для ребенка, гнездом насилия», потому что насилие чаще всего происходит в семьях.

В свою очередь министр юстиции Райво Аэг, член национал-консервативной партии Isamaa (Отечество) после церемонии решил лишить писателя премии. По словам министра, он не мог подписать распоряжение о премии писателю, «поскольку премия за предотвращение насилия, это премия не только за конкретные дела, но и за формирование примера». Однако, как приводит слова министра издание Postimees, «агрессивные заявления Микка Пярнитса, ставшие достоянием общественности, были неприличными и разжигающими вражду». Также, по мнению министра, неприемлемо умаление традиционной семьи со стороны писателя во время церемонии награждения.
Источник:https://ru.rebaltica.lv/archives/2609https://ru.rebaltica.lv/archives/2609
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528
Краснодар Владимир 2 дня назад
Это великий эстонский писатель Микк Пярнитс. Х.з. че он там написал, гугл об этом не ведает, но президент Эстонии на фото выше его поздравляет.
https://ru.rebaltica.lv/archives/2609https://ru.rebaltica.lv/archives/2609
Это великий эстонский писатель Микк Пярнитс. Х.з. че он там написал, гугл об этом не ведает, но президент Эстонии на фото выше его поздравляет.
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2k
Денис Краснодар 2 дня назад
это ж вроде как сын(дочь) Карстуляьнд ???
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1k
Che 2 дня назад
ЕвроГЕЙский союз мля

ЕвроГЕЙский союз мля
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15k
Нагайна 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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185k
Северное сияние Нагайна 2 дня назад
Напомнило

Напомнило
Напомнило
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