Новости популярной токсикологии

Отравленный новой модификацией «Новичка» российский оппозиционер Алексей Навальный не только выжил, но и сделал шаг к превращению в харизматичного политика. Благодаря истории с «отравлением» он сможет выбраться из ниши 2%-й популярности, завоевав новых сторонников. Ибо в России гонимых властью всё же любят.
Даже несмотря на то, что сама история «отравления» выглядит как полный трэш.
Даже несмотря на то, что сама история «отравления» выглядит как полный трэш.
Неустановленные лица в Томске по указанию коварного Путина проникли в гостиничный номер оппозиционера и аккуратно смазали «Новичком» нижнее бельё оппозиционера, попутно оставив указание, какой именно комплект ему надеть в самолёт. По коварному замыслу отравителей, клиент должен был склеить ласты прямо в воздухе. Но бравый пилот, рискуя жизнью всех других пассажиров, экстренно посадил лайнер в Омске (за что не получил ни слова благодарности от оппозиции).
Пытаясь помешать посадке, злоумышленники якобы сообщили о минировании омского аэропорта, но это лишь ускорило прибытие машины скорой помощи. После чего фельдшер, моментально сориентировавшись в симптомах – а картина «отравления», по словам врачей, была совершенно нетипичной – начал вводить пациенту атропин и доставил его в токсикологическое отделение БСМП в Омске. Где главврач, член Единой России, начал по указке коварного Путина путать следы и врать про диагнозы оппозиционера, одновременно поставив лечебное дело так, чтобы в палату интенсивной терапии не смогли проникнуть люди в штатском с заряженным шприцем, и пригласив лучших специалистов из Москвы.
Но это, естественно, не сбило с толку никого в российской оппозиции, а её представители за рубежом очень быстро нашли в Берлине клинику для лечения Алексея Навального, моментально организовали медицинский спецсамолёт в Омск, устроили телефонные звонки немецкого канцлера Ангелы Меркель коварному Путину, а для пущего эффекта подкрепили их звонком французского президента Эммануэля Макрона (оба западных политика до этой истории даже имени Алексея Навального, похоже, не знали). В итоге деморализованный #Кремль, потянув время для приличия, сдался и выпустил находящегося под судебной подпиской о невыезде оппозиционера вместе с членами семьи и некоторыми соратниками в Германию, официально закрытую для гостей из России.
В берлинской клинике «Шарите» коварного Путина тут же разоблачили, сходу заявив о признаках отравления и чуть позже уточнив, что нечем иным, как «Новичком» в его новой, более смертоносной модификации. Хотя следов яда на теле Алексея Навального не нашли. В общем, пациент, которому ещё неделю назад сулили необратимые неврологические последствия, не только выжил и встал на ноги, но активно вернулся к жизни, начав постить фото в Инстаграм. Это серьёзная заявка на чудесное воскрешение…
А коварному Путину теперь остаётся кусать локти и расхлёбывать всю эту кашу, неизвестно кем из исполнителей заваренную…
Кто-нибудь объяснит, зачем ему было это нужно именно сейчас, летом 2020 года, когда и до парламентских и тем более до президентских выборов ещё огромный срок?
Пытаясь помешать посадке, злоумышленники якобы сообщили о минировании омского аэропорта, но это лишь ускорило прибытие машины скорой помощи. После чего фельдшер, моментально сориентировавшись в симптомах – а картина «отравления», по словам врачей, была совершенно нетипичной – начал вводить пациенту атропин и доставил его в токсикологическое отделение БСМП в Омске. Где главврач, член Единой России, начал по указке коварного Путина путать следы и врать про диагнозы оппозиционера, одновременно поставив лечебное дело так, чтобы в палату интенсивной терапии не смогли проникнуть люди в штатском с заряженным шприцем, и пригласив лучших специалистов из Москвы.
Но это, естественно, не сбило с толку никого в российской оппозиции, а её представители за рубежом очень быстро нашли в Берлине клинику для лечения Алексея Навального, моментально организовали медицинский спецсамолёт в Омск, устроили телефонные звонки немецкого канцлера Ангелы Меркель коварному Путину, а для пущего эффекта подкрепили их звонком французского президента Эммануэля Макрона (оба западных политика до этой истории даже имени Алексея Навального, похоже, не знали). В итоге деморализованный #Кремль, потянув время для приличия, сдался и выпустил находящегося под судебной подпиской о невыезде оппозиционера вместе с членами семьи и некоторыми соратниками в Германию, официально закрытую для гостей из России.
В берлинской клинике «Шарите» коварного Путина тут же разоблачили, сходу заявив о признаках отравления и чуть позже уточнив, что нечем иным, как «Новичком» в его новой, более смертоносной модификации. Хотя следов яда на теле Алексея Навального не нашли. В общем, пациент, которому ещё неделю назад сулили необратимые неврологические последствия, не только выжил и встал на ноги, но активно вернулся к жизни, начав постить фото в Инстаграм. Это серьёзная заявка на чудесное воскрешение…
А коварному Путину теперь остаётся кусать локти и расхлёбывать всю эту кашу, неизвестно кем из исполнителей заваренную…
Кто-нибудь объяснит, зачем ему было это нужно именно сейчас, летом 2020 года, когда и до парламентских и тем более до президентских выборов ещё огромный срок?
Источник:
Ссылки по теме:
- Ростов - не папа, Ростов - князь! Это и другие свежие новости с сарказмом ORIGINAL*20/05/2020
- Соискатели вакансий и другие свежие новости с сарказмом ORIGINAL* 30/04/2020
- Экспертное заявление Климкина и другие свежие новости с сарказмом ORIGINAL*27/04/2020
- Возвращение протестного кулачка в родную гавань и другие новости с сарказмом ORIGINAL*01/03/2020
- Приключения американских туристов в Венесуэле и другие свежие новости с сарказмомORIGINAL*06/05/2020
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...