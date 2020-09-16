Новости популярной токсикологии

Неустановленные лица в Томске по указанию коварного Путина проникли в гостиничный номер оппозиционера и аккуратно смазали «Новичком» нижнее бельё оппозиционера, попутно оставив указание, какой именно комплект ему надеть в самолёт. По коварному замыслу отравителей, клиент должен был склеить ласты прямо в воздухе. Но бравый пилот, рискуя жизнью всех других пассажиров, экстренно посадил лайнер в Омске (за что не получил ни слова благодарности от оппозиции).



Пытаясь помешать посадке, злоумышленники якобы сообщили о минировании омского аэропорта, но это лишь ускорило прибытие машины скорой помощи. После чего фельдшер, моментально сориентировавшись в симптомах – а картина «отравления», по словам врачей, была совершенно нетипичной – начал вводить пациенту атропин и доставил его в токсикологическое отделение БСМП в Омске. Где главврач, член Единой России, начал по указке коварного Путина путать следы и врать про диагнозы оппозиционера, одновременно поставив лечебное дело так, чтобы в палату интенсивной терапии не смогли проникнуть люди в штатском с заряженным шприцем, и пригласив лучших специалистов из Москвы.



Но это, естественно, не сбило с толку никого в российской оппозиции, а её представители за рубежом очень быстро нашли в Берлине клинику для лечения Алексея Навального, моментально организовали медицинский спецсамолёт в Омск, устроили телефонные звонки немецкого канцлера Ангелы Меркель коварному Путину, а для пущего эффекта подкрепили их звонком французского президента Эммануэля Макрона (оба западных политика до этой истории даже имени Алексея Навального, похоже, не знали). В итоге деморализованный #Кремль, потянув время для приличия, сдался и выпустил находящегося под судебной подпиской о невыезде оппозиционера вместе с членами семьи и некоторыми соратниками в Германию, официально закрытую для гостей из России.



В берлинской клинике «Шарите» коварного Путина тут же разоблачили, сходу заявив о признаках отравления и чуть позже уточнив, что нечем иным, как «Новичком» в его новой, более смертоносной модификации. Хотя следов яда на теле Алексея Навального не нашли. В общем, пациент, которому ещё неделю назад сулили необратимые неврологические последствия, не только выжил и встал на ноги, но активно вернулся к жизни, начав постить фото в Инстаграм. Это серьёзная заявка на чудесное воскрешение…



А коварному Путину теперь остаётся кусать локти и расхлёбывать всю эту кашу, неизвестно кем из исполнителей заваренную…



Кто-нибудь объяснит, зачем ему было это нужно именно сейчас, летом 2020 года, когда и до парламентских и тем более до президентских выборов ещё огромный срок?