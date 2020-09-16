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Новости популярной токсикологии

Новости популярной токсикологии (2 фото)

Автор:
16 сентября 2020 05:07
Метки: Алексей Навальный   новости   оппозиционер   популярной   токсикологии   
339
2
Отравленный новой модификацией «Новичка» российский оппозиционер Алексей Навальный не только выжил, но и сделал шаг к превращению в харизматичного политика. Благодаря истории с «отравлением» он сможет выбраться из ниши 2%-й популярности, завоевав новых сторонников. Ибо в России гонимых властью всё же любят.
Даже несмотря на то, что сама история «отравления» выглядит как полный трэш.

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Метки: Алексей Навальный   новости   оппозиционер   популярной   токсикологии   
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10k
Сибирячка 4 дня назад
хватит о нем.
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15k
Robin Hood 3 дня назад
Новости популярной токсикологии
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7k
HUBLOT 3 дня назад
Ингибиторы холинэстеразы против Навального не помогли. Помогут против таракана и моли.
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927
Алексей 3 дня назад
А "Новичок" кажется классная штука! Походу что-то вроде нюхательного табака, который любил мой дед. Главное правильная дозировка! Скрипаль чуток переборщил, но попердел 3 недельки в викторианскую кровать и в норме! Навал был ближе к идеальной дозе, но бутылка томского крафтового сверху разбросала Леху по больничкам. Кайфы не мешают! Думается, что третий заход очередного инсургента должен быть идеален! Наконец-то откроются чакры, будущее станет яснее ясного, номера секретных счетов третьего рейха проступят прямо на стене мака, ну и приятный бонус - нормализуется стул и перестанут интересовать женщины, что в свете прояснившегося будущего таки да!
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31k
Антон 4 дня назад
Блогер - политик, это как домохозяйка - президент, а вообще тренд, как там у провального, даже хуже новостей с цирка под именем хохлостан.
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Едондер пуп 4 дня назад
Спасибо. Глумливый тон не мешает правдивому описанию цепочки событий.
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3k
magic32 4 дня назад
"...но и сделал шаг к превращению в харизматичного политика." - немецкий шпион, понятно почему он за нациков топит, заодно и всю свою гоп-компанию подставил, теперь они "анальные немецкие шпионы"
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10k
Иван 4 дня назад
Новости популярной токсикологии
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1k
Outcast 4 дня назад
Забывать Навального стали, просмотры пошли вниз, подписчики тоже вот и подсуетился он. Вот только паралельно зашкварился, теперь то понятно что его консультируют и специалисты по ядам и медийную поддержку не только в России дают но и за рубежом да и спецслужбы западных стран тоже в стороне от него не стоят.
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