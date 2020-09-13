Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую психику,
значит вы зашли не по адресу.
4.
БРИТАНСКАЯ СПЕЦСЛУЖБА MI6 – МАРИЯ ПЕВЧИХ И АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ! Какие вам ещё нужны доказательства?
7.
Хочу во Францию...
14.
Сотрудники ОМОН проводят задержания майданутых истеричек с тряпками-прокладками в Минске.
РэволюцЫонерки, блин! Они думали что все их выходки пройдут безнаказанно. Но нет уж, пошли в политику - получайте по-полной!
20.
Ребят, а это Филиппины...
Протестующих против американского присутствия на Филиппинах закатывают в асфальт, в буквальном смысле слова.
И тишина. Никакой реакции от Меркель, Макрона и других подхрюкивающих из ЕС.
И тишина. Никакой реакции от Меркель, Макрона и других подхрюкивающих из ЕС.
26.
Самое время во Францию ехать. А ? Хохлы ? Там сейчас хорошо и кава бесплатно.
27.
Экс-глава СЭС Украины заявил, что все тесты на коронавирус завезены из России
Украина на сегодняшний день не производит собственные тесты на коронавирус, поэтому киевские власти вынуждены их закупать за границей. Основная часть тестов поставляется с территории Российской Федерации. Об этом заявил бывший руководитель Государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) Украины Святослав Протас, передает корреспондент Новостного агентства «Харьков».
28.
Как курица без головы. Еще одно свидетельство того, что «координационному совету» президиум и не нужен – управляют им из Европы совсем другие люди.
31.
ЛИБЕРАЛЫ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Армия - основа существования любого государства. Так было и будет всегда.
Либералы понимают это лучше, чем кто-либо другой. Именно поэтому они прилагают огромные усилия и пытаются подорвать доверие населения к собственным вооружённым силам.
Они даже делают вид, что их заботит здоровье солдат, они вспоминают о дедовщине. Но всё это ложь. В конце концов, их усилия направлены не против армии или её руководства, а против самой России.
Либералы понимают это лучше, чем кто-либо другой. Именно поэтому они прилагают огромные усилия и пытаются подорвать доверие населения к собственным вооружённым силам.
Они даже делают вид, что их заботит здоровье солдат, они вспоминают о дедовщине. Но всё это ложь. В конце концов, их усилия направлены не против армии или её руководства, а против самой России.
32.
А что не так делает и сделал Лукашенко в течение своего времени руководства Белоруссией?"Лукашенко все НЕНАВИДЯТ!" Жириновский РАЗНОСИТ "хозяина" Белоруссии!
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Помни рязанский сахар
Просто факт. В России были бунты, чтобы меньше пили, то в Англии наоборот были бунты, когда власть хотела уменьшить возлияния.