31.

Армия - основа существования любого государства. Так было и будет всегда.



Либералы понимают это лучше, чем кто-либо другой. Именно поэтому они прилагают огромные усилия и пытаются подорвать доверие населения к собственным вооружённым силам.



Они даже делают вид, что их заботит здоровье солдат, они вспоминают о дедовщине. Но всё это ложь. В конце концов, их усилия направлены не против армии или её руководства, а против самой России.