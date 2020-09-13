FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби В Сибири нашли пещерного медведя В Сибири нашли пещерного медведя 15 невозмутимых личностей, которых ничто не может вывести из зоны комфорта 15 невозмутимых личностей, которых ничто не может вывести из зоны... Столицу Турции накрыло песчаной бурей: видео Столицу Турции накрыло песчаной бурей: видео Смешные картинки Смешные картинки Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись... Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020 Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020 Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова,... Исчезающий мир Исчезающий мир Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов Гифки Гифки Закрытое море: что осталось от Арала Закрытое море: что осталось от Арала Художник Скотт Талман: рутина повседневной жизни Художник Скотт Талман: рутина повседневной жизни Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек День Танкиста 2020 День Танкиста 2020 До и после: как выглядела Москва сто лет назад и сейчас До и после: как выглядела Москва сто лет назад и сейчас 10 самых ржачных приколов про школу и то что эту страну не победить 10 самых ржачных приколов про школу и то что эту страну не победить
Главная > Антифишки 
Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (30 фото + 7 видео)

Автор:
13 сентября 2020 18:38
Метки: комментарии   политика   юмор   
1391
30
7
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую психику,
значит вы зашли не по адресу.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: комментарии   политика   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
196k
NAZARETH Автор поста 9 часов назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
43k
Александр 2 часа назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 2 часа назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 2 часа назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 2 часа назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 2 часа назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 3 часа назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 3 часа назад
Так в этой аналогии бульбашки пока бегают и пытаются застраховаться, а хохлы то и руку себе отрубили и только в жопе уже оказались)))
Так в этой аналогии бульбашки пока бегают и пытаются застраховаться, а хохлы то и руку себе отрубили и только в жопе уже оказались)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−90
atatatarakanu 4 часа назад
Дома в России взрывал Путин
Помни рязанский сахар
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Максим atatatarakanu Час назад
твой мозг тоже взорвал когда ты из пьяной мамки своей выпал в подворотне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Старосельский 5 часов назад
Да, во Франции полицейские не церемонятся... У меня тут мысль появилась, может отправить письмо в сейм Литвы с предложением новой кандидатуры на пост президента Франции и отправить туда эту тётю домохозяйку? Выбрать может и не выберут, но истюлей она там знатно огребет...
Да, во Франции полицейские не церемонятся... У меня тут мысль появилась, может отправить письмо в сейм Литвы с предложением новой кандидатуры на пост президента Франции и отправить туда эту тётю домохозяйку? Выбрать может и не выберут, но истюлей она там знатно огребет...
Да, во Франции полицейские не церемонятся... У меня тут мысль появилась, может отправить письмо в сейм Литвы с предложением новой кандидатуры на пост президента Франции и отправить туда эту тётю домохозяйку? Выбрать может и не выберут, но истюлей она там знатно огребет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343k
rusfet 6 часов назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Старосельский rusfet 5 часов назад
Без ансамбля, самабля...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343k
rusfet 6 часов назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343k
rusfet 6 часов назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Старосельский rusfet 5 часов назад
О какой поддержке идет речь? Моральной? Политической? Финансовой? Что есть, у этих голодранцев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван rusfet 5 часов назад
Ну, если поддержкой они называют отсутствие поставок воды, то накуй не уперлась такая поддержка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Янус Полуэктович Иван 2 часа назад
кроме воды они ещё и продуктовую блокаду устраивали. вот такая вот "поддержка" от цеевропы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 6 часов назад
Просто факт. В России были бунты, чтобы меньше пили, то в Англии наоборот были бунты, когда власть хотела уменьшить возлияния.

Просто факт. В России были бунты, чтобы меньше пили, то в Англии наоборот были бунты, когда власть хотела уменьшить возлияния.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 8 часов назад
а кого интересует мнение этой актрисульки?
а кого интересует мнение этой актрисульки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
55k
Опиум для народа 8 часов назад
Хаматова-это которая за путина агитировала голосовать? Да,мразота та еще.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

196899



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал
10
250
Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
1
106
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
﻿
Набирающие популярность
Автовсячина
0
3
Автовсячина
ТОП-10: Истории, которые стоят за лучшими боевиками
2
5
ТОП-10: Истории, которые стоят за лучшими боевиками
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
4
40

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#сделай сам#девушки#природа#россия#люди#новости#на различный вкус#еда
#факты#юмор#СССР#животные#прикольные#gif#мода#смешные#авиация#комментарии
#история#своими руками#прикол#москва#кино#картинки#настроение#фотографии#война#кот

На что жалуетесь?

Вернуться