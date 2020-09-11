В Литве сделали свой выбор: президентом Белоруссии там считают не Лукашенко, а Тихановскую

Все плохое в этом мире начинается с депутатов. Вот и избранные господа-товарищи из Сейма Литвы приняли резолюцию, которая может очень дорого стоить этой прибалтийской стране.
В своем документе они назвали Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», и предложили рассматривать отныне все действия Александра Лукашенко незаконными!
Воистину, аки дети малые, ибо не ведают, что творят! Литовский сейм своей резолюцией открывает «ящик Пандоры». Теперь любое государство может принять соответствующую бумажку, в которой пропишут, что избранный на днях президент соседней страны, вовсе не избранный и не имеет никакой власти, а президентом должно считать то жалкого неудачника, который набрал 3,5, 20 процентов голосов.
Вы представляете какие это несет перспективы?
К примеру, скоро выборы в США. Есть два кандидата – Трамп и Байден. Победить должен один из них, даже не важно кто. Скажем – снова Трамп. А через неделю после оглашения итогов выборов, Германия устами фрау Меркель заявляет на весь мир, что для них избранным президентом является Байден. Потому как Трамп надоел со всеми своими закидонами, но это вслух конечно не говорится, но очень ясно читается по губам немецкого канцлера.
Тут даже бабкой Вангой не надо быть, чтобы понять – после этого такой бардак начнется, что не приведи господи.
А если этот бред кто-то еще подхватит? Президент Франции Макрон? А следом глава какого-нибудь Буркина-Фасо?
Но храбрые литовские депутаты этим не ограничились, они в своей резолюции еще и к Москве обратились с требованием не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии! А принятая резолюция разве не является прямым вмешательством в дела суверенного государства?
И для верности еще и пригрозили новыми санкциями! Вот здесь совсем страшно стало.
Ну а чтобы в одиночку не было так страшно противостоять России и Белоруссии, литовские депутаты призвали все остальные страны последовать их примеру. В этом месте надо аплодировать!
Подозреваю, что в ладошки хлопала Светлана Тихановская, когда Сейм принимал эту вселенскую глупость. Интересно, а как она себя чувствует в роли «президента Белоруссии»? И как она будет руководить страной из Литвы?
Источник:
- В Гродно власти пошли навстречу протестующим и выполнили все их требования
- В день президентских выборов в Минске начались проблемы со связью
- Как это было: после закрытия избирательных участков в Белоруссии начались акции протеста
- Реакция соцсетей на события в Белоруссии
- Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования
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Кому нужна не тупая пропаганда, а реальное положение дел:
Тогда попляшете
Латвия охренела и пошла ещё дальше в этой глупости - 91 депутат Сейма Латвии единогласно одобрили и приняли документ следующего содержания:
«Любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, признаются международным сообществом преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией».
Ощущение, что снимают фантастический фильм и мы все в нём - массовка. Просто сюр какой-то.
Бесплатная медицина.
Только очень недалёкие этого не видят.
Напишите, что долго сидит. Скажите, а сколько лет Вашей маме? Она долго Вас воспитывала? А бабушка и дедушка? И? И!!! Главное не "СКОЛЬКО СИДИТ", а "ЧТО ДЕЛАЕТ" не правда ли?
Леберастню конкретно не люблю. Кроме очень коротких речёвок для тупых(умные на такое не пойдут) конкретики и конструктива никакого.
Тихановская дура, это даже мне видать. Курица ещё та.
Сейчас Батька будет очень злой. Интересно, как он отомстит шпротам, пшекам и бандеровцам.
Удобно. Она всегда под рукой...