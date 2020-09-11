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В Литве сделали свой выбор: президентом Белоруссии там считают не Лукашенко, а Тихановскую

В Литве сделали свой выбор: президентом Белоруссии там считают не Лукашенко, а Тихановскую (2 фото)

Автор:
11 сентября 2020 23:06
Метки: беларусь   выборы   литва   
784
2

Все плохое в этом мире начинается с депутатов. Вот и избранные господа-товарищи из Сейма Литвы приняли резолюцию, которая может очень дорого стоить этой прибалтийской стране.

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Метки: беларусь   выборы   литва   
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54  комментария
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819
StoneWolf 2 дня назад
Ребята, я живу в Минске, работаю, зарабатываю нормально. Хватает на семью. Живём не богато конечно, но в семье 2 машины и мне байк для души. Не хожу на эти митинги. Времени нет. Работать надо. Поверьте, что многих достала уже эта ситуация. По выходным в центр не сунуться из за баранов с бчб флагами. Но зато когда все эти деятели поджав хвосты побежали в страны ЕС, то всё стало предельно ясно. Я просто хочу чтобы это закончилось скорее. Обиднее то, что я из за этой политики с другом лучшим поругался сильно. Мира вам и добра братья россияне.
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271
g789 День назад
Кремлеботы, выпейте яду!
Кому нужна не тупая пропаганда, а реальное положение дел:
Ссылка www.youtube.com
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4k
Suok День назад
тю... неужели шпротованы ещё не всё просрали. А теперь и без того уже слабую загрузку портов и транзит "белорусских" креветок в Россию нагнут
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124k
Алексей День назад
Тут ведь как? Кто первый халат надел, тот и доктор (с)
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2k
Денис День назад
Мне например отсюда , из Беларуси , болт ложить что там лабусятня думает . Шпротников сраных забыли спросить мнение . Счас Батько сядет на коня , даст всему рабочему люду парк дней оплачиваемого отпуска с той темой чтобы вышли на улицы уже со своими лозунгами - так вся эта сраная хохло-прибалто-пшековская братия , таких пидзюлей отхватит - за два часа поразбегаются по углам мрази прокладочные . Утопия конечно , никто не станет на день-два тормозить страну - а так хотелось бы
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−264
ubivetsb День назад
Вот отсечем вам сухопутное сообщения с Кенигсбергом
Тогда попляшете
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7k
Пётр ubivetsb 12 часов назад
Отсекалка ещё не выросла...
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2k
александр День назад
где санитары!!?
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19k
Надежда День назад
Не только Литва её признала, Польша тоже. Но это несусветная глупость! Психушка на выезде: Наполеон, царь и президент Беларуссии - Тихановская.

Латвия охренела и пошла ещё дальше в этой глупости - 91 депутат Сейма Латвии единогласно одобрили и приняли документ следующего содержания:

«Любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, признаются международным сообществом преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией».

Ощущение, что снимают фантастический фильм и мы все в нём - массовка. Просто сюр какой-то.
Не только Литва её признала, Польша тоже. Но это несусветная глупость! Психушка на выезде: Наполеон, царь и президент Беларуссии - Тихановская. Латвия охренела и пошла ещё дальше в этой глупости - 91 депутат Сейма Латвии единогласно одобрили и приняли документ следующего содержания: «Любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, признаются международным сообществом преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией». Ощущение, что снимают фантастический фильм и мы все в нём - массовка. Просто сюр какой-то.
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3k
tamin 2 дня назад
А что, надо на всяких мосек внимание обращать? Просто ввести экономическую блокаду еще
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46k
Георгий 2 дня назад
Кухарку в президенты управлять Государством? Где-то я это уже раньше слышал )))))
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1k
Vic Twin Георгий 22 часа назад
Так ты за колхозника, 26 лет управляющего государством?
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46k
Георгий Vic Twin 13 часов назад
Я за того, кто мог и может управлять Государством, не дал развалить его как в наши 90-е. Ни одно предприятие не закрылось, рабочие места сохранились. Начальник не может получать больше, чем в 5 раз ЗП от квалифицированного рабочего.
Бесплатная медицина.
Только очень недалёкие этого не видят.
Напишите, что долго сидит. Скажите, а сколько лет Вашей маме? Она долго Вас воспитывала? А бабушка и дедушка? И? И!!! Главное не "СКОЛЬКО СИДИТ", а "ЧТО ДЕЛАЕТ" не правда ли?
Леберастню конкретно не люблю. Кроме очень коротких речёвок для тупых(умные на такое не пойдут) конкретики и конструктива никакого.
Тихановская дура, это даже мне видать. Курица ещё та.
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2k
Frank Borman 2 дня назад
Вот Батька то обрадуется, что он больше не президент. Наконец то его многовекторная политика себя оправдала - его векторы вернулись назад и поразили его в жопу.
Сейчас Батька будет очень злой. Интересно, как он отомстит шпротам, пшекам и бандеровцам.
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1k
Pioner76 2 дня назад
Скоро литва по всему миру будет президенты избирать. Клоуны.
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3k
ZmeyUA 2 дня назад
Вообще-то это повод к разрыву дипотношений
Вообще-то это повод к разрыву дипотношений
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22k
Григорий 2 дня назад
Предлагаю Германии выбрать президентом РФ Алексея Навального. Это будет шах и мат Путину.
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500
GoInDown 2 дня назад
Там уже в Польше ее на кортежах из 10 машин катают)), Поляки вообще в шоке, что це курица их деньги прожигает)))
Ссылка www.youtube.com
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10k
Dobryi_KOT 2 дня назад
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Литва признана самой пьющей страной в Европе и в мире - может этим объясняются подобные "резолюции"?
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675
Go 2 дня назад
Эти два плешивых шакала Польша и Литва скоро доиграются! Вернее они уже доигрались.
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19k
Влад 2 дня назад
Не будет никакого бардака, фигня это все. Они героически решили обойтись без белорусской электроэнергии, это им влетит в круглую копеечку, а когда одумаются пусть покупают ее у Тихановской вот и посмеемся вместе.
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442
ah3007 2 дня назад
У меня друг живет на Украине, из России не вылезает, т.к. всё время кому-то что-то строит. Когда начались волнения в Беларуси скащал: "Что они там делают!!! До майдана мы раза в три жили богаче, чем в Беларуси, сейчас беднее!"
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4k
Сергей 2 дня назад
Вот что происходит когда засиживаются,хоть за табуретку.обнуленному наука.
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442
ah3007 Сергей 2 дня назад
Круче играть на рояле непонятно чем, затем этим водить по губам своим избирателям
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7k
Alexander 2 дня назад
Это получается, что батька прикроет трафик через Литву, а трахать за это можно Тихановскую?
Удобно. Она всегда под рукой...
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