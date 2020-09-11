В Литве сделали свой выбор: президентом Белоруссии там считают не Лукашенко, а Тихановскую

В своем документе они назвали Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», и предложили рассматривать отныне все действия Александра Лукашенко незаконными!

Воистину, аки дети малые, ибо не ведают, что творят! Литовский сейм своей резолюцией открывает «ящик Пандоры». Теперь любое государство может принять соответствующую бумажку, в которой пропишут, что избранный на днях президент соседней страны, вовсе не избранный и не имеет никакой власти, а президентом должно считать то жалкого неудачника, который набрал 3,5, 20 процентов голосов.

Вы представляете какие это несет перспективы?

К примеру, скоро выборы в США. Есть два кандидата – Трамп и Байден. Победить должен один из них, даже не важно кто. Скажем – снова Трамп. А через неделю после оглашения итогов выборов, Германия устами фрау Меркель заявляет на весь мир, что для них избранным президентом является Байден. Потому как Трамп надоел со всеми своими закидонами, но это вслух конечно не говорится, но очень ясно читается по губам немецкого канцлера.

Тут даже бабкой Вангой не надо быть, чтобы понять – после этого такой бардак начнется, что не приведи господи.

А если этот бред кто-то еще подхватит? Президент Франции Макрон? А следом глава какого-нибудь Буркина-Фасо?

Но храбрые литовские депутаты этим не ограничились, они в своей резолюции еще и к Москве обратились с требованием не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии! А принятая резолюция разве не является прямым вмешательством в дела суверенного государства?

И для верности еще и пригрозили новыми санкциями! Вот здесь совсем страшно стало.

Ну а чтобы в одиночку не было так страшно противостоять России и Белоруссии, литовские депутаты призвали все остальные страны последовать их примеру. В этом месте надо аплодировать!