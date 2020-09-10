Национализация национального долга СГА (сша)

претерпела некоторые изменения.

Доллар является основной резервной валютой, однако в руках иностранных держателей сегодня находится уже всего 6,63 трлн долларов или 25% всей суммы.

То есть в 3,3 раза меньше, чем 35 лет назад.

Да и держат резервы в трежерис уже только 40 стран мира из 190 существующих.

Из которых крупными пакетами владеют только Япония (1,12 трлн) и Китай (1,11 трлн). Еще 8 стран имеют по 200-300 млрд долларов.

Многие страны уловив желание правительства СГА (сша) провести суверенизацию долга продали свои пакеты трежерис.

Например еще недавно золотовалютные запасы России содержали в себе до 300 млрд долларов, то теперь объем вложений России в гос долг США является фактически техническим, для обеспечения страховки товарооборота в районе несчастных 10 млрд.

На данный момент Китай пообещал ФРС сократить вложения в американский долг на 200 млрд.

Т.е. процесс возвращения долговых бумаг ФРС в СГА (сша) еще несколько ускорится.

Если раньше они в подавляющем большинстве находились на счетах иностранных нацбанков в качестве международного резерва, то сейчас, беря в долг, правительство Соединенных Штатов берет в долг фактически у самих себя.