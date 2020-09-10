Национализация национального долга СГА (сша)

Китайское англоязычное издание Global Times, являющееся неофициальным голосом Пекина, написало о готовности Китая избавиться от 20% имеющихся у него американского госдолга.
Общая сумма долга американского правительства составляет 26 трлн долларов, из которых Китай держит 1,11 трлн. Китайское правительство уверило власти СГА (сша) в готовности помочь в процессе суверенизации долговых обязательств.
Общая сумма долга американского правительства составляет 26 трлн долларов, из которых Китай держит 1,11 трлн. Китайское правительство уверило власти СГА (сша) в готовности помочь в процессе суверенизации долговых обязательств.
За прошедшие 40 лет структура государственного долга Америки сильно изменилась. В середине 80-х годов 82% трежерис находились в руках иностранных заемщиков. За прошедшие годы, особенно после 2008 и 2014 годов, структура держателей трежерис
претерпела некоторые изменения.
Доллар является основной резервной валютой, однако в руках иностранных держателей сегодня находится уже всего 6,63 трлн долларов или 25% всей суммы.
То есть в 3,3 раза меньше, чем 35 лет назад.
Да и держат резервы в трежерис уже только 40 стран мира из 190 существующих.
Из которых крупными пакетами владеют только Япония (1,12 трлн) и Китай (1,11 трлн). Еще 8 стран имеют по 200-300 млрд долларов.
Многие страны уловив желание правительства СГА (сша) провести суверенизацию долга продали свои пакеты трежерис.
Например еще недавно золотовалютные запасы России содержали в себе до 300 млрд долларов, то теперь объем вложений России в гос долг США является фактически техническим, для обеспечения страховки товарооборота в районе несчастных 10 млрд.
На данный момент Китай пообещал ФРС сократить вложения в американский долг на 200 млрд.
Т.е. процесс возвращения долговых бумаг ФРС в СГА (сша) еще несколько ускорится.
Если раньше они в подавляющем большинстве находились на счетах иностранных нацбанков в качестве международного резерва, то сейчас, беря в долг, правительство Соединенных Штатов берет в долг фактически у самих себя.
Доллар является основной резервной валютой, однако в руках иностранных держателей сегодня находится уже всего 6,63 трлн долларов или 25% всей суммы.
То есть в 3,3 раза меньше, чем 35 лет назад.
Да и держат резервы в трежерис уже только 40 стран мира из 190 существующих.
Из которых крупными пакетами владеют только Япония (1,12 трлн) и Китай (1,11 трлн). Еще 8 стран имеют по 200-300 млрд долларов.
Многие страны уловив желание правительства СГА (сша) провести суверенизацию долга продали свои пакеты трежерис.
Например еще недавно золотовалютные запасы России содержали в себе до 300 млрд долларов, то теперь объем вложений России в гос долг США является фактически техническим, для обеспечения страховки товарооборота в районе несчастных 10 млрд.
На данный момент Китай пообещал ФРС сократить вложения в американский долг на 200 млрд.
Т.е. процесс возвращения долговых бумаг ФРС в СГА (сша) еще несколько ускорится.
Если раньше они в подавляющем большинстве находились на счетах иностранных нацбанков в качестве международного резерва, то сейчас, беря в долг, правительство Соединенных Штатов берет в долг фактически у самих себя.
Если сгруппировать структуру долгов по размеру суммы, то Япония там становится второй, а Китай вообще четвертым. Первое место занимают внутриправительственные холдинги и сама ФРС, в сумме одолжившие правительству 6,3 трлн долларов.
Третье место тоже у внутренних заемщиков из частных корпораций, доверительных и сберегательных фондов.
То есть это классическая самая устойчивая фигура - ПИРАМИДА, когда ФРС одалживает деньги сама себе, а крупный бизнес заставляют покупать бумаги ФРС.
Пятерку лидеров занимают американские же пенсионные фонды, собравшие в своих портфелях свыше 845 млрд. За ними идут паевые инвестиционные фонды (653 млрд) и местные органы власти (484,4 млрд). Девятое и десятое места занимают американские банки и
страховые компании обеспечивающие в том числе страховые пенсии.
Это обозначает возможность легкого сбрасывания гос долга, пенсионные страховые фонды не являются бюджетными организациями их банкротство ни как не скажется на устойчивости государственных финансов.
Это обозначает возможность легкого сбрасывания гос долга, пенсионные страховые фонды не являются бюджетными организациями их банкротство ни как не скажется на устойчивости государственных финансов.
Таким образом, если раньше, допечатывая деньги США могли лишь на 10-12% увеличить общую мировую инфляцию доллара, то сейчас американская экономика может свободно произвести более 75% общего обесценивания номинированных в долларе мировых активов.
Управляемость более суверенным долгом достигает в этом году высочайшего уровня
Управляемость более суверенным долгом достигает в этом году высочайшего уровня
Авторский пост
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Методичку смените.
И что-то доллар резко стал необеспеченным золотом.
Хотя в него, до сих пор, ещё верят.
Сорос тоже не вечен.