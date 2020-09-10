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Национализация национального долга СГА (сша)

Национализация национального долга СГА (сша) (3 фото)

Автор:
10 сентября 2020 23:18
Метки: доллар   развитие   успех   экономика   
605
3
Китайское англоязычное издание Global Times, являющееся неофициальным голосом Пекина, написало о готовности Китая избавиться от 20% имеющихся у него американского госдолга.
Общая сумма долга американского правительства составляет 26 трлн долларов, из которых Китай держит 1,11 трлн. Китайское правительство уверило власти СГА (сша) в готовности помочь в процессе суверенизации долговых обязательств.

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Метки: доллар   развитие   успех   экономика   
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11  комментариев
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DNK 3 дня назад
В то время, когда американские и немецкие пенсионеры массово путешествуют по миру и ни в чем себе не отказывают, российские на лавочке перед подъездом обсуждают проблему госдолга США....
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grihon DNK 3 дня назад
Такой большой, а в сказки веришь.
Методичку смените.
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938
dieselxxl 3 дня назад
Национализация национального долга СГА (сша)
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10k
Проктолог-иллюзионист 3 дня назад
Что такое СГА?
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162
ДМИТРИЙ Ф Проктолог-иллюзионист 3 дня назад
Соединённые Государства Америки :)
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7k
Волк русский - Президент США 3 дня назад
А в каком году Де Голль подогнал к берегам СШП несколько судов, загруженных долларами, с требованием обменять их (доллары) на золото?
И что-то доллар резко стал необеспеченным золотом.
Хотя в него, до сих пор, ещё верят.
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2k
Vladimir Klishin 3 дня назад
Многосерийный фильм «Хана пиндосам»
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7k
Волк русский - Президент США Vladimir Klishin 3 дня назад
Ну МММ ужо скончалось на лавке.
Сорос тоже не вечен.
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162
ДМИТРИЙ Ф Vladimir Klishin 3 дня назад
Любая финансовая пирамида рано или поздно рушится. Пиндосы делают всё, чтобы это случилась как можно позже.
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Не молод, не одинок, очкатый, толстый и в основном добродушный.
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