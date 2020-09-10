Скандальная медаль Карла Гётца

Мастер на аверсе медали вместо императора Веспасиана поместил изображение головы негритянского солдата в железной каске с символами республиканской Франции. Рядом находилась надпись “Стража на Рейне” (“Die Wacht am Rhein”), то есть название популярной немецкой песни второй половины XIX – начала XX веков, с маршевой мелодией которой кайзеровские войска в своё время переходили Рейн и осаждали Париж. (Кстати, впоследствии эта песня стала одним из гимнов гитлеровской нацистской Германии). Реверс изображал уже не иудейку, а пленённую обнажённую немецкую женщину с опущенной головой и связанными назад руками, вместо античной пальмы “красовался” огромного размера мужской фаллос, прикрытый военно-полевой стальной каской, а рядом надпись – “Чёрное бесчестье” (“Die schwarze Schande”). Рядом с понурой и униженной женщиной лежит арфа с разорванными струнами, как символ потерянной родины, а сверху на немецкий позор смотрит из треугольника масонский глаз, что означало международных захватчиков.