Скандальная медаль Карла Гётца

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Нескучные правила для предотвращения нелепых ситуаций Нескучные правила для предотвращения нелепых ситуаций Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о... Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на... Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал Когда решила научиться увиденному в интернете танцу Когда решила научиться увиденному в интернете танцу Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Утерянное искусство скинов для Winamp Утерянное искусство скинов для Winamp О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть, господа! О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает.... Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни Ретро фотографии Ретро фотографии Работница почтового отделения засняла кота, который отчаянно защищает свой дом Работница почтового отделения засняла кота, который отчаянно... "Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на полной скорости рухнул вниз "Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на... Иcтopия выживaния: Пaвeл Baвилoв. Ceвepный «poбинзoн» Иcтopия выживaния: Пaвeл Baвилoв. Ceвepный «poбинзoн» 16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным 16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но получается только смех Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но... 23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным 23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным
Главная > Антифишки 
Скандальная медаль Карла Гётца

Скандальная медаль Карла Гётца (6 фото)

Автор:
10 сентября 2020 10:54
Метки: Карл Гётц   Скандальная   медаль   
345
6
Бронзовая пластина правильной круглой формы и диаметром почти 60 мм относилась к категории произведений малой пластики сатирического плана, она явилась своего рода средством пропаганды поверженной в Первой мировой войне, но не погибшей Германии. Мастер взял за основу, не скрывая этого, древнеримскую золотую монету времён Веспасиана, которая изображала помимо профиля императора пленённую женщину-иудейку, привязанную к пальме с заведёнными назад руками.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Карл Гётц   Скандальная   медаль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
660
Афраний 10 часов назад
Немцы потом отыгрались,с разгромным счётом..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
Feldkurat_Katc 7 часов назад
И появилось у немок полукопченое потомство. Сейчас тоже идёт к тому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
turyst Feldkurat_Katc 6 часов назад
Только теперь, они сами пригласили.
Может наслушавшись рассказов бабок-пробабок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman turyst 3 часа назад
У немцев сейчас мульти-культи. Они очень любят муслимов и черных. Вот Арабелла Кизбауэр, по прозвищу Шоколадка.
У немцев сейчас мульти-культи. Они очень любят муслимов и черных. Вот Арабелла Кизбауэр, по прозвищу Шоколадка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
VikCom 10 часов назад
Чегой-то "дерево", не совсем на дерево похоже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Raush VikCom 10 часов назад
"Реверс изображал уже не иудейку, а пленённую обнажённую немецкую женщину с опущенной головой и связанными назад руками, вместо античной пальмы “красовался” огромного размера мужской фаллос, прикрытый военно-полевой стальной каской, а рядом надпись – “Чёрное бесчестье” (“Die schwarze Schande”)." (c)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Raush 10 часов назад
Так "не читатель..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 11 часов назад
Интересно, а Амон Гётц (список Шиндлера), не родственник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Случайность или реальный побочный эффект? Случайность или реальный побочный эффект? Российских спортсменок в Чехии наградили под гимн СССР Российских спортсменок в Чехии наградили под гимн СССР Пловец подарил свою золотую медаль неизвестной девочке на трибунах Пловец подарил свою золотую медаль неизвестной девочке на трибунах На Фиджи объявлен праздник в честь первой золотой медали на Олимпиаде На Фиджи объявлен праздник в честь первой золотой медали на Олимпиаде Спустя 75 лет редкий орден нашёл своего героя Спустя 75 лет редкий орден нашёл своего героя Мое почтенье: Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью Мое почтенье: Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1550990



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
5
69
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
1
118
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
﻿
Набирающие популярность
Надежда Бабкина показала свое фото в молодости - артистку не узнали даже поклонники
1
39
Надежда Бабкина показала свое фото в молодости - артистку не узнали даже поклонники
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут ограничительные меры?
0
14
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут...
Нескучные правила для предотвращения нелепых ситуаций
Нескучные правила для предотвращения нелепых ситуаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
35

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#общество#люди#белоруссия#разное#картинки#суд#девушка
#юмор#факты#животные#грибы#полезно#оружие#СССР#кот#360подмосковье#девушки
#интересно#интересное#сша#кино#россия#позитив#вторая мировая война#настроение#авария#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться