Скандальная медаль Карла Гётца

Бронзовая пластина правильной круглой формы и диаметром почти 60 мм относилась к категории произведений малой пластики сатирического плана, она явилась своего рода средством пропаганды поверженной в Первой мировой войне, но не погибшей Германии. Мастер взял за основу, не скрывая этого, древнеримскую золотую монету времён Веспасиана, которая изображала помимо профиля императора пленённую женщину-иудейку, привязанную к пальме с заведёнными назад руками.
Французский морпех из колониальных войск в компании немецких фройляйн, 1920 год, Рейнская область
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Что побудило Гётца к этому?
В тот исторический период Версальский мирный договор обязывал Германию возместить победителям все материальные убытки, понесённые странами Антанты. Экономическая разруха подстегнула рождению немецкой революции, новые власти попросили отсрочить выплату репараций, но такое предложение не удовлетворило Францию, которая немедленно ввела оккупационные войска на западные земли Рейна и Саара. Как считают немцы, чтобы ещё больше и сильнее их унизить, французские оккупационные подразделения специально были сформированы практически наполовину из жителей африканских государств, которых набирали на военную службу в обширных заморских южных колониях.
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Что побудило Гётца к этому?
В тот исторический период Версальский мирный договор обязывал Германию возместить победителям все материальные убытки, понесённые странами Антанты. Экономическая разруха подстегнула рождению немецкой революции, новые власти попросили отсрочить выплату репараций, но такое предложение не удовлетворило Францию, которая немедленно ввела оккупационные войска на западные земли Рейна и Саара. Как считают немцы, чтобы ещё больше и сильнее их унизить, французские оккупационные подразделения специально были сформированы практически наполовину из жителей африканских государств, которых набирали на военную службу в обширных заморских южных колониях.
Уже в течение первых двух-трёх месяцев оккупации темнокожие победители изнасиловали несколько тысяч немецких женщин разного возраста. А ведь такого рода преступления в отношении представительниц белой расы в начале XX столетия считались тяжкими, кощунственными и позорными. Ужасающие истории о групповых диких сексуальных оргиях обитателей тропических джунглей волнами разносились по Германии. Эти правдоподобные, а зачастую и правдивые рассказы о зверствах захватчиков услышал Гётц и, как патриот своей страны, решил выразить своё возмущение и отношение к бесчинствам французских африканцев сотворением сатирической медали “Чёрное бесчестье” (или “Чёрный позор”).
Мастер на аверсе медали вместо императора Веспасиана поместил изображение головы негритянского солдата в железной каске с символами республиканской Франции. Рядом находилась надпись “Стража на Рейне” (“Die Wacht am Rhein”), то есть название популярной немецкой песни второй половины XIX – начала XX веков, с маршевой мелодией которой кайзеровские войска в своё время переходили Рейн и осаждали Париж. (Кстати, впоследствии эта песня стала одним из гимнов гитлеровской нацистской Германии). Реверс изображал уже не иудейку, а пленённую обнажённую немецкую женщину с опущенной головой и связанными назад руками, вместо античной пальмы “красовался” огромного размера мужской фаллос, прикрытый военно-полевой стальной каской, а рядом надпись – “Чёрное бесчестье” (“Die schwarze Schande”). Рядом с понурой и униженной женщиной лежит арфа с разорванными струнами, как символ потерянной родины, а сверху на немецкий позор смотрит из треугольника масонский глаз, что означало международных захватчиков.
Не смутили Карла Гётца откровенные, даже можно сказать, порнографического характера символы, которые он впервые в истории медальерного искусства применил на практике. Признаки грубой эротики с чертами национального мазохизма ярко выражали чувства немцев, глубоко оскорблённых озверевшими чужестранцами. Содержание медали несло огромный посыл борьбы за национальное самоуважение, поднимало бурю возмущения немецких патриотов.
Гётц сильно ударил по немецкому самолюбию, его “Чёрное бесчестье” оказалось намного сильнее самой лучше всякой пропагандистской машины. Немецкое общество очень быстро объединилось и сплотилось, выдворив со своей территории чёрнокожих сенегало-французских иноверцев. К сожалению, этим эффективно воспользовался зарождающийся в стране фашизм.
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Метки: Карл Гётц Скандальная медаль
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