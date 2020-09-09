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Новое расследование НТВ о том, как Запад помогает либшизе прорваться во власть

Новое расследование НТВ о том, как Запад помогает либшизе прорваться во власть (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2020 16:58
Сообщество : Политика
Метки: выборы   россия   сша   
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Вместо того, чтобы навести порядок у себя, крупнейшие западные организации тратят баснословные суммы для того, чтобы помочь российским либералам прорваться в муниципальную власть.
Организации изо всех сил помогают готовить наших аборигенов, идущих во власть, и делают все возможное, чтобы они хотя бы дошли.

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Метки: выборы   россия   сша   
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Dima День назад
Автор, а сколько Вас тут человек работает, именно на Фишках? Сколько надо постов в день настрочить?)
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dima423 Dima День назад
ты же типа либерал, демократ? меня улыбает всегда ваша реакция на мнение отличное от вашего - полюбому - кремлебот/олгинский/пригожинский, на ЗП, по методичке и тд)) А то что у людей реально может быть такое мнение и они его тут высказывают вы даже в расчет не берете)) ...Да дай вам волю и силу, вы же похлеще любого Сталина всех инакомыслящих к стенке поставите)))
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labuda.blog День назад
Русофобы и анальные хомячки, на первый-второй, в комментах, расчитайсь!
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