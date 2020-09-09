Новое расследование НТВ о том, как Запад помогает либшизе прорваться во власть

Вместо того, чтобы навести порядок у себя, крупнейшие западные организации тратят баснословные суммы для того, чтобы помочь российским либералам прорваться в муниципальную власть.
Организации изо всех сил помогают готовить наших аборигенов, идущих во власть, и делают все возможное, чтобы они хотя бы дошли.
Организации изо всех сил помогают готовить наших аборигенов, идущих во власть, и делают все возможное, чтобы они хотя бы дошли.
Вместо того, чтобы навести порядок у себя, крупнейшие западные организации тратят баснословные суммы для того, чтобы помочь российским либералам прорваться в муниципальную власть.
Организации изо всех сил помогают готовить наших аборигенов, идущих во власть, и делают все возможное, чтобы они хотя бы дошли. О том, что происходит во время обучения курсантам, рассказывать строжайше запрещено. Оно и понятно, эффект от применения технологий пропадет – деньги на ветер.
Но корреспондентам компании НТВ все же удалось кое-что узнать.
Но корреспондентам компании НТВ все же удалось кое-что узнать. Перейдя по ссылкам, вы можете ознакомиться с первыми двумя частями расследования, которое посвящено выборам 2019 года:
Организации изо всех сил помогают готовить наших аборигенов, идущих во власть, и делают все возможное, чтобы они хотя бы дошли. О том, что происходит во время обучения курсантам, рассказывать строжайше запрещено. Оно и понятно, эффект от применения технологий пропадет – деньги на ветер.
Но корреспондентам компании НТВ все же удалось кое-что узнать.
Но корреспондентам компании НТВ все же удалось кое-что узнать. Перейдя по ссылкам, вы можете ознакомиться с первыми двумя частями расследования, которое посвящено выборам 2019 года:
На семинарах аборигенам либералам объясняют, как победить на выборах и даже раскрывают секреты политтехнологий США: «черный пиар» и «справедливость по-американски». Учат, тренируют и рассказывают о запрещённых способах агитации. В Россию аборигены приезжают слегка поумневшими, в руках держат четкий алгоритм.
В преддверии Единого дня голосования Запад усилил свое влияние. Америке вдруг стала интересна даже российская глубинка. Сотрудники НТВ сняли новое расследование «Мундепы от Госдепа. Заштатные кандидаты»
https://www.ntv.ru/video/1911702/
Надеюсь, объяснять, что в Америке нет идиотов, которые бы раскрывали туземцам все карты бесплатно, не надо.
В преддверии Единого дня голосования Запад усилил свое влияние. Америке вдруг стала интересна даже российская глубинка. Сотрудники НТВ сняли новое расследование «Мундепы от Госдепа. Заштатные кандидаты»
https://www.ntv.ru/video/1911702/
Надеюсь, объяснять, что в Америке нет идиотов, которые бы раскрывали туземцам все карты бесплатно, не надо.
Авторский пост
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