Новое расследование НТВ о том, как Запад помогает либшизе прорваться во власть

Вместо того, чтобы навести порядок у себя, крупнейшие западные организации тратят баснословные суммы для того, чтобы помочь российским либералам прорваться в муниципальную власть.

Организации изо всех сил помогают готовить наших аборигенов, идущих во власть, и делают все возможное, чтобы они хотя бы дошли. О том, что происходит во время обучения курсантам, рассказывать строжайше запрещено. Оно и понятно, эффект от применения технологий пропадет – деньги на ветер.

Но корреспондентам компании НТВ все же удалось кое-что узнать.



Но корреспондентам компании НТВ все же удалось кое-что узнать. Перейдя по ссылкам, вы можете ознакомиться с первыми двумя частями расследования, которое посвящено выборам 2019 года: