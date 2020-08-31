Коротко про настоящую инфляцию в России

А вывод следующий. За последние 13 лет лучше жить мы не стали. Наоборот, обеднели не меньше чем на 20%. Интересно, не правда ли?

По всем статистикам рост благосостояния растет, но на деле зарабатывать больше мы не стали.

Как в 2007 средняя зарплата составляла $531, так в 2020 составляет $542, вот только покупательская способность американской валюты то же не стоит на месте (инфляция в США за 13 лет — 14%).

Я привел лишь некоторые варианты, как можно подсчитать инфляцию. Наверняка у вас есть свои наблюдения, как мы теряли возможность покупать те или иные товары.

Интересно было бы вместе с вами освежить в памяти цены тех лет, ведь все так быстро забывается, а тут еще и телевизор свое толкует…