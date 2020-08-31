Коротко про настоящую инфляцию в России

Продукты, которые стоили в 2007 году 3045 рублей, сейчас стоят 12 459рублей.
Информационная ценность YouTube и соцсетей сейчас в разы превосходит любые официальные СМИ. Благодаря интернету, что-то скрыть сейчас практически невозможно.
Это раньше военные могли запустить по ошибке ракету в жилой дом и в соседнем городе об это не сном не духом. Но сегодня речь пойдет о вещах другого толка — об инфляции за последние 13 лет.
Информационная ценность YouTube и соцсетей сейчас в разы превосходит любые официальные СМИ. Благодаря интернету, что-то скрыть сейчас практически невозможно.
Это раньше военные могли запустить по ошибке ракету в жилой дом и в соседнем городе об это не сном не духом. Но сегодня речь пойдет о вещах другого толка — об инфляции за последние 13 лет.
Написать об этом меня побудил видеоролик ютуб-блогера Руслана Усачева, который сравнил цены 2007 и нынешнего года, а на их основе высчитал реальные масштабы роста цен на товары потребительской корзины.
Сразу небольшой спойлер — его данные отличаются от официальных.
Взял и сравнил
Как, собственно, он сравнивал цены? Разбирая старый хлам, Руслан нашел чек из гипермаркета «Лента», датированный 2007 годом. По счастливому стечению обстоятельств, чек оказался солидным.
Помимо самых распространенных продуктов питания, там фигурируют, и детское питание, и алкоголь, и даже бритвенные станки.
Как блогер с многолетним опытом создания контента, Усачев понял, что из этого может получится неплохой ролик и отправился все в ту же сеть магазинов, дабы набрать тот же набор товаров и сравнить конечную цену.
Правда не все прошло гладко. Некоторые марки продуктов с того времени ушли с российского рынка, а другие изменились в объеме. Но Руслан парень смышленый и все это учел.
Первые набрал из той же категории, для вторых составил пропорцию в зависимости от количества продукции. В общем, подошел к подсчету со свойственной ему педантичностью.
Если какой-то из продуктов Руслан не нашел, он указывает, какой аналог к нему он взял. Для особо придирчивых, блогер оставил ссылку на таблицу со всеми расчетами. https://www.notion.so/4e5da82fa4e54f3f889c9260bd9eb3f6?v=3e881f03e2964e2790a3ef27669f05c0
Помимо самых распространенных продуктов питания, там фигурируют, и детское питание, и алкоголь, и даже бритвенные станки.
Как блогер с многолетним опытом создания контента, Усачев понял, что из этого может получится неплохой ролик и отправился все в ту же сеть магазинов, дабы набрать тот же набор товаров и сравнить конечную цену.
Правда не все прошло гладко. Некоторые марки продуктов с того времени ушли с российского рынка, а другие изменились в объеме. Но Руслан парень смышленый и все это учел.
Первые набрал из той же категории, для вторых составил пропорцию в зависимости от количества продукции. В общем, подошел к подсчету со свойственной ему педантичностью.
Если какой-то из продуктов Руслан не нашел, он указывает, какой аналог к нему он взял. Для особо придирчивых, блогер оставил ссылку на таблицу со всеми расчетами. https://www.notion.so/4e5da82fa4e54f3f889c9260bd9eb3f6?v=3e881f03e2964e2790a3ef27669f05c0
Какие выводы сделал
А вывод следующий: в сравнении с официальной инфляцией, которую предоставляет Росстат, разница между призрачными цифрами и реальными ценами в магазинах составляет 100%.
Официальная статистика говорит о 156%, но если судить по чекам супермаркета, то реальный показатель составляет 257%.
Убедиться можно самостоятельно. Все данные в таблице. Сам Руслан не является ярым оппозиционным блогером, поэтому сгущать краски ему не к чему.
К тому же, как правильно заметил Усачев, любой у кого есть диплом экономиста, может возразить, что между реальной инфляцией в стране и ростом цен на продукты питания в магазинах нельзя ставить знак равенства.
К примеру, хотя бы потому что ни каждый продукт завозится из-за границы и ни каждый производиться у нас в стране. Ценообразование у этих групп товаров, как известно зависит от диаметрально разных переменных. Но тем не менее.
Официальная статистика говорит о 156%, но если судить по чекам супермаркета, то реальный показатель составляет 257%.
Убедиться можно самостоятельно. Все данные в таблице. Сам Руслан не является ярым оппозиционным блогером, поэтому сгущать краски ему не к чему.
К тому же, как правильно заметил Усачев, любой у кого есть диплом экономиста, может возразить, что между реальной инфляцией в стране и ростом цен на продукты питания в магазинах нельзя ставить знак равенства.
К примеру, хотя бы потому что ни каждый продукт завозится из-за границы и ни каждый производиться у нас в стране. Ценообразование у этих групп товаров, как известно зависит от диаметрально разных переменных. Но тем не менее.
Ок, цены увеличились, сравним средние з/п
То количество товара, которое россиянин мог себе позволить 2007 году, потратив 3 045 рублей (именно на столько Руслан скупился 13 лет назад), сегодня обойдется в 12 459 рублей.
Но сравнение не будет полным, если не сравнить доходы населения, ведь, если верить данным Росстата, средняя зарплата по стране выросла больше чем вдвое.
14 863 рублей против 35 085. Или 136%. Получается, что даже если брать официальную статистику Росстата, инфляция опережает рост оплаты труда.
Но и это еще не все. Точнее, это не отражает жизненных реалий. Ведь мы не только покупаем продукты, мы платим за коммуналку, бензин, одежду, услуги стоматолога, приобретаем электронику, автомобили, стройматериалы и т.д.
Так, мы не только обеднели на 20% (инфляция минус рост зарплаты по данным Росстата), но еще и стали больше тратить на все вышеперечисленное. Взять к примеру счета за коммуналку.
Но сравнение не будет полным, если не сравнить доходы населения, ведь, если верить данным Росстата, средняя зарплата по стране выросла больше чем вдвое.
14 863 рублей против 35 085. Или 136%. Получается, что даже если брать официальную статистику Росстата, инфляция опережает рост оплаты труда.
Но и это еще не все. Точнее, это не отражает жизненных реалий. Ведь мы не только покупаем продукты, мы платим за коммуналку, бензин, одежду, услуги стоматолога, приобретаем электронику, автомобили, стройматериалы и т.д.
Так, мы не только обеднели на 20% (инфляция минус рост зарплаты по данным Росстата), но еще и стали больше тратить на все вышеперечисленное. Взять к примеру счета за коммуналку.
Красные столбики, как мы уже выяснили, для нас пустой звук, так как по сравнению с доходом дефицит средств в кошельке россиянина составляет 20%.
Хотя зачем я об этом вам рассказываю, каждый, я думаю, ощущает это все на себе.
Хотя зачем я об этом вам рассказываю, каждый, я думаю, ощущает это все на себе.
Какие выводы из этого можно сделать
А вывод следующий. За последние 13 лет лучше жить мы не стали. Наоборот, обеднели не меньше чем на 20%. Интересно, не правда ли?
По всем статистикам рост благосостояния растет, но на деле зарабатывать больше мы не стали.
Как в 2007 средняя зарплата составляла $531, так в 2020 составляет $542, вот только покупательская способность американской валюты то же не стоит на месте (инфляция в США за 13 лет — 14%).
Я привел лишь некоторые варианты, как можно подсчитать инфляцию. Наверняка у вас есть свои наблюдения, как мы теряли возможность покупать те или иные товары.
Интересно было бы вместе с вами освежить в памяти цены тех лет, ведь все так быстро забывается, а тут еще и телевизор свое толкует…
По всем статистикам рост благосостояния растет, но на деле зарабатывать больше мы не стали.
Как в 2007 средняя зарплата составляла $531, так в 2020 составляет $542, вот только покупательская способность американской валюты то же не стоит на месте (инфляция в США за 13 лет — 14%).
Я привел лишь некоторые варианты, как можно подсчитать инфляцию. Наверняка у вас есть свои наблюдения, как мы теряли возможность покупать те или иные товары.
Интересно было бы вместе с вами освежить в памяти цены тех лет, ведь все так быстро забывается, а тут еще и телевизор свое толкует…
Источник:
Ссылки по теме:
- Как уничтожают продукты во всем мире
- "Надеемся на понимание": ФАС объяснила, почему необходим рост цен на продукты
- 100% натуральная еда для противников ГМО
- 6 продуктов, которые можно хранить целую вечность
- 10 неожиданных фактов о продуктах, после которых мы будем иначе смотреть на нашу еду
1
Новости партнёров
Загрузка...
Ай яй яй безобразник, отец с работы придет всыпет тебе по первое число))
А вообще этого фейкомета слушать, себя не уважать, он даже боле менее правдивой информации отыскать не в состоянии, посмотрите откуда он это перепечатал, это же жесть жестяная))
В колхозном клубе проходит лекция для колхозников про Александра Македонского.
Лектор:
- ... и вот, товарищи, это череп Александра Македонского, когда ему было семь лет. А это уже череп Александра Македонского, когда ему исполнилось двадцать пять лет. А это, наконец, череп Александра Македонского сразу после его смерти.
Голос из зала:
- Извините, товарищ. Я не понимаю, как у одного человека может быть три черепа?
- А Вы, собственно говоря, кто?
- Я? Дача у меня тут. Дачник я.
- Выйдете, товарищ! Не видите, написано: "Лекция для колхозников"!
ps Я пару лет назад динамику удорожания в книжки переводила. У меня лежат несколько из серии Пауло Коэльо с еще видимыми цифрами на ценнике на задней странице. В общем в 2004г я могла таких книжек на среднюю зарплату по городу купить 21 штуку, сейчас 21 или 22 (не помню уже точно0, в общем погрешность невелика.
Полностью согласен с комментаторами. Инфляции у нас ниже прогноза! В стране стабильность.
Я вот вообще уже не знаю куда продукты девать: в 2020 на ту-же зарплату покупаю даже больше. Да да! Могу и чек показать!
В общем спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство!
А да чуть не забыл: а Америка завтра развалится. А не развалится - мы её послезавтра разбомбим нафиг.
отопление, продукты, связь, интернет, насущные нужды, транспорт и т.д.) а не эта хрень "сколько можно накупить картошки-хлеба" у "них" и у нас.
Насчет Корее там все дороже раза 3-4 чем у нас. Так что покупательская способность среднего Россиянина выше чем у среднего Корейца. Я понимаю что вам это не нравится, но это факт. Продукты там дороже в 3-4 раза чем у нас. Давайте на чем-то другом например яблоки. Средний Кореец купит 4743 кг яблок, средний Россиянин 7894 кг и так со всеми продуктами, услугами, и с ЖКХ. Еще раз повторюсь покупательская способность среднего Россиянина в 3-4 раза выше, чем ср. Кореянца.
Ну а по поводу "Учитель Кемерово Вакансия 30000 руб. Замечу без опыта", то вы видимо из параллельного мира, ибо не знакомы с таким понятием как "кадровое агентство" в наших реалиях. И да у этой чудо конторы отзывы на разных сайтах одинаковые как под копирку, слово в слово, ну и конечно там лучшие бизнес тренеры и коучеры! Ах да и у них все учителя с такой зп - 30 тыс. ну а иначе кто к ним придет если выставят реальную зарплату учителя
Не рай. Но в большинстве своем, средний Россиян может себе позволить больше, чем средний житель, многих развитых стран. Просто все смотрят на зп и переводят их в рубли, но не смотрят на покупательскую способность этой зп.
Никаких.
Потребительская корзина из этих товаров не состоит.