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Коротко про настоящую инфляцию в России

Коротко про настоящую инфляцию в России (4 фото)

Автор:
31 августа 2020 14:58
Метки: инфляция   продукты   факты   экономика   
1547
4
Продукты, которые стоили в 2007 году 3045 рублей, сейчас стоят 12 459рублей.
Информационная ценность YouTube и соцсетей сейчас в разы превосходит любые официальные СМИ. Благодаря интернету, что-то скрыть сейчас практически невозможно.
Это раньше военные могли запустить по ошибке ракету в жилой дом и в соседнем городе об это не сном не духом. Но сегодня речь пойдет о вещах другого толка — об инфляции за последние 13 лет.

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Метки: инфляция   продукты   факты   экономика   
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103  комментария
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39k
zloykoyot День назад
Этот высер раскатывали в тонкий блин уже не раз на фишках, но дебильные хомячки всё хавают и возбуждаются до сих пор. Чувак покупает вместо 2 бисквитов 20 (причём в 2007 они были дороже), вместо 1 пачки фисташек 10. И инфляция естественно подскакивает до небес. И аналог вину за 159 рублей я в том же 2007 году мог подобрать за 500 без проблем. Но даунам похер, им бы постонать про всёпропало, внимательно изучить документ некогда.
Этот высер раскатывали в тонкий блин уже не раз на фишках, но дебильные хомячки всё хавают и возбуждаются до сих пор. Чувак покупает вместо 2 бисквитов 20 (причём в 2007 они были дороже), вместо 1 пачки фисташек 10. И инфляция естественно подскакивает до небес. И аналог вину за 159 рублей я в том же 2007 году мог подобрать за 500 без проблем. Но даунам похер, им бы постонать про всёпропало, внимательно изучить документ некогда.
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715
Леонид 51 минуту назад
Всем дятлам, кому 17500 на семью в месяц хватает - остальные 2 миллиона вовачке на операцию смской скните.
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10k
_delphin_ 6 часов назад
И чек за 13 лет НЕ ВЫЦВЕЛ? На платиновой табличке был напечатан штоле????
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−7
Avgustina 8 часов назад
Я - из Украины. Но как статистику считают - знаю! Например у нас было: газ подорожал на 50% (не помню год но примерно лет 5-7 назад). Так как считают: газ: увеличение 50%. Но далее: бытовая техника - удешевление 20%, сезонные овощи овощи, фрукты - удешевление 15%, новые машины - минус 15% , фототехника - минус 10%. А в ИТОГО подорожание составило всего 3%! Т.е. пенсионеры вместо оплаты за газ экономят на покупке новых машин и техники!!! Везде мрази! Лицемерные, алчущие и не "знающие берегов"!
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25k
Федор 10 часов назад
ООООО сэмён появился)) Ну что дружище ты приготовил нам большую кучу разоблачительного дер..ма??? А ты в школу сегодня на линейку ходил?????? А мамка разрешила комп включать???
Ай яй яй безобразник, отец с работы придет всыпет тебе по первое число))
А вообще этого фейкомета слушать, себя не уважать, он даже боле менее правдивой информации отыскать не в состоянии, посмотрите откуда он это перепечатал, это же жесть жестяная))
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2k
Andy 12 часов назад
Коротко про настоящую инфляцию в России
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149
ДМИТРИЙ Ф 12 часов назад
А еда-то где? В таблице одно недопазумение
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3k
евгений 14 часов назад
Я на прадике, когда его купил в 2012, полный бак заправлял на 2000 р. Сейчас полный бак дизеля уже 3500 р.
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589
sabj евгений 8 часов назад
Бак растянулся от времени, бывает.
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3k
евгений sabj 7 часов назад
Точно. Надо по полбака заливать, тогда не растянется
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589
sabj евгений 2 часа назад
У меня жена год ездит на бензиновом Х5, заправлял всегда я. В июле приезжаю домой, а супруга в прострации, губки трясутся, глазик дергается. Узнала что у гробика бак 93 литра.
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5k
Натяжные Потолки 15 часов назад
13лкт назад на среднию зп я даже одежду купить не мог...
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31k
Игорь 16 часов назад
Моя зарплата, по сравнению с 2014-м годом, упала на 25% и это в абсолютных цифрах, не считая подорожания всего и вся, к тому же её начали задерживать...

Моя зарплата, по сравнению с 2014-м годом, упала на 25% и это в абсолютных цифрах, не считая подорожания всего и вся, к тому же её начали задерживать...
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10k
_delphin_ Игорь 6 часов назад
А может она упала, оттого что ты на фишках сидишь?
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26k
a.fey 16 часов назад
Прочитал этот пост, и чего-то вспомнился старинный анекдот, совсем не про экономику.

В колхозном клубе проходит лекция для колхозников про Александра Македонского.
Лектор:
- ... и вот, товарищи, это череп Александра Македонского, когда ему было семь лет. А это уже череп Александра Македонского, когда ему исполнилось двадцать пять лет. А это, наконец, череп Александра Македонского сразу после его смерти.
Голос из зала:
- Извините, товарищ. Я не понимаю, как у одного человека может быть три черепа?
- А Вы, собственно говоря, кто?
- Я? Дача у меня тут. Дачник я.
- Выйдете, товарищ! Не видите, написано: "Лекция для колхозников"!
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1k
Буратино 17 часов назад
Если не учитывать, что на скрине откровенная лажа, про динамику зарплат что-нибудь будет?
ps Я пару лет назад динамику удорожания в книжки переводила. У меня лежат несколько из серии Пауло Коэльо с еще видимыми цифрами на ценнике на задней странице. В общем в 2004г я могла таких книжек на среднюю зарплату по городу купить 21 штуку, сейчас 21 или 22 (не помню уже точно0, в общем погрешность невелика.
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41
Василий Иванов 19 часов назад
Здесь что одни москвичи- пидагоги?
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16k
Алексей 23 часа назад
Опять?! Да сколько можно эти экскременты динозавров на Фишки тащить!
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245
g789 23 часа назад
Да да полная х-ня то видео и та таблица.
Полностью согласен с комментаторами. Инфляции у нас ниже прогноза! В стране стабильность.
Я вот вообще уже не знаю куда продукты девать: в 2020 на ту-же зарплату покупаю даже больше. Да да! Могу и чек показать!
В общем спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство!

А да чуть не забыл: а Америка завтра развалится. А не развалится - мы её послезавтра разбомбим нафиг.
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3k
Сергей 23 часа назад
Коротко про настоящую инфляцию в России
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1k
Андрей Сергей 9 часов назад
Обратите внимание на з/п учителя, фармацевта и т.д. он до 20 тыс. не доходит. А норм з/п у рабоч.профессий но вот беда техникумов маловато стало и на сварщиков, токарей и т.д. не учат, но вот на менеджеров и бухгалтеров, экономистов навалом(хоть на механиков еще кое где учат, да электриков), а так как их (сварщиков, токарей) дефицит то и пытаются деньгой привлечь
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1k
Андрей Сергей 8 часов назад
И да заканчивайте этот цирк "9388 кг картошки, а средний россиянин на ср. зп годовую 23440 кг" - нужно смотреть сколько денег остается после всех обязательных выплат с зп(свет, жкх, вода хол.-гор.,
отопление, продукты, связь, интернет, насущные нужды, транспорт и т.д.) а не эта хрень "сколько можно накупить картошки-хлеба" у "них" и у нас.
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3k
Сергей Андрей 7 часов назад
Учитель Кемерово Вакансия 30000 руб. Замечу без опыта.
Учитель Кемерово Вакансия 30000 руб. Замечу без опыта. Насчет Корее там все дороже раза 3-4 чем у нас. Так что покупательская способность среднего Россиянина выше чем у среднего Корейца. Я понимаю что вам это не нравится, но это факт. Продукты там дороже в 3-4 раза чем у нас. Давайте на чем-то другом например яблоки. Средний Кореец купит 4743 кг яблок, средний Россиянин 7894 кг и так со всеми продуктами, услугами, и с ЖКХ. Еще раз повторюсь покупательская способность среднего Россиянина в 3-4 раза выше, чем ср. Кореянца.

Насчет Корее там все дороже раза 3-4 чем у нас. Так что покупательская способность среднего Россиянина выше чем у среднего Корейца. Я понимаю что вам это не нравится, но это факт. Продукты там дороже в 3-4 раза чем у нас. Давайте на чем-то другом например яблоки. Средний Кореец купит 4743 кг яблок, средний Россиянин 7894 кг и так со всеми продуктами, услугами, и с ЖКХ. Еще раз повторюсь покупательская способность среднего Россиянина в 3-4 раза выше, чем ср. Кореянца.
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1k
Андрей Сергей 5 часов назад
Ну начнем с конца - то есть вы пытаетесь меня убедить, что у нас в стране не жизнь, а рай сплошной! с учетом того, что у нас "покупательская способность" ого-го! Вот в Германии средняя зп где-то 2500 евро (после всех вычетов, на руки) вычитаем аренду от 550 до 700, минус комуналка 240 проезд и т.д. минус пожрать м в остатке почти нечего. И выходит что немцы нищеброды, а мы чуть ли не каждый зажравшийся богатей.
Ну а по поводу "Учитель Кемерово Вакансия 30000 руб. Замечу без опыта", то вы видимо из параллельного мира, ибо не знакомы с таким понятием как "кадровое агентство" в наших реалиях. И да у этой чудо конторы отзывы на разных сайтах одинаковые как под копирку, слово в слово, ну и конечно там лучшие бизнес тренеры и коучеры! Ах да и у них все учителя с такой зп - 30 тыс. ну а иначе кто к ним придет если выставят реальную зарплату учителя
Ну начнем с конца - то есть вы пытаетесь меня убедить, что у нас в стране не жизнь, а рай сплошной! с учетом того, что у нас "покупательская способность" ого-го! Вот в Германии средняя зп где-то 2500 евро (после всех вычетов, на руки) вычитаем аренду от 550 до 700, минус комуналка 240 проезд и т.д. минус пожрать м в остатке почти нечего. И выходит что немцы нищеброды, а мы чуть ли не каждый зажравшийся богатей. Ну а по поводу "Учитель Кемерово Вакансия 30000 руб. Замечу без опыта", то вы видимо из параллельного мира, ибо не знакомы с таким понятием как "кадровое агентство" в наших реалиях. И да у этой чудо конторы отзывы на разных сайтах одинаковые как под копирку, слово в слово, ну и конечно там лучшие бизнес тренеры и коучеры! Ах да и у них все учителя с такой зп - 30 тыс. ну а иначе кто к ним придет если выставят реальную зарплату учителя
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3k
Сергей Андрей 5 часов назад
Не рай. Но в большинстве своем, средний Россиян может себе позволить больше, чем средний житель, многих развитых стран. Просто все смотрят на зп и переводят их в рубли, но не смотрят на покупательскую способность этой зп.

Не рай. Но в большинстве своем, средний Россиян может себе позволить больше, чем средний житель, многих развитых стран. Просто все смотрят на зп и переводят их в рубли, но не смотрят на покупательскую способность этой зп.
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3k
Сергей 24 часа назад
То есть чек на термобумаге выжил в течении 13 лет и остался читаем. И вить кто-то ведется на это.
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14k
mooc Сергей 16 часов назад
Он его в вакууме держал куда не проходит свет
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149
ДМИТРИЙ Ф Сергей 12 часов назад
Тоже первая мысль пришла о чеке. Нашел недавно завалявшийся чек сперва и не понял зачем хранил белый лист бумаги
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3k
Сергей mooc 10 часов назад
Или заламинировал, а вдруг пригодится.
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589
sabj Сергей 8 часов назад
Ламинация не поможет, у меня пропуск напечатанный на термобумаге из факса и заламинированный за 5 лет (валялся в секретере) превратился в сероватый прямоугольник.
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28k
Юр21 24 часа назад
Сеня, вы этот бред настолько регулярно выкладываете что даже плевать в вашу сторону не хочентся. Короче "низачёт"!
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74k
dpazuzu День назад
> Какие выводы из этого можно сделать

Никаких.
Потребительская корзина из этих товаров не состоит.
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34
Константин День назад
На фишках года 3-4 назад был похожий пост, про ЦБ с фото Набиуллиной, что-то вроде - "Как нас Набиу" Только там люди к подборке продуктовой корзины подошли более основательно, показали как за 10 лет выросли цены на основные продукты (около 100 наименований), и показали официальную инфляцию за эти годы. Выводы были примерно теми же - официальная статистика нас обманывает. Я не поленился и для проверки сделал таблицу в экселе. Отклонения от показателей официальной инфляции по отдельным позициям были и в ту и в другую сторону, но в среднем - рост цен за 10 лет соответствовал!!! официальным данным. При том, что продуктовая инфляция должна быть немного выше.
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12k
Minos День назад
Вспоминается так называемый "черный червонец" и ему подобные попытки фашистов промыть мозги советским людям. Годы идут, ничего не меняется...
Вспоминается так называемый "черный червонец" и ему подобные попытки фашистов промыть мозги советским людям. Годы идут, ничего не меняется...
Вспоминается так называемый "черный червонец" и ему подобные попытки фашистов промыть мозги советским людям. Годы идут, ничего не меняется...
Вспоминается так называемый "черный червонец" и ему подобные попытки фашистов промыть мозги советским людям. Годы идут, ничего не меняется...
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