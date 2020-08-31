Третья мировая война начнется в Средиземном море? Что не поделили Греция и Турция

Пока греки и турки делят море, ЕС чертит «красные линии» - третья мировая уже близко?
Год 2020-й преподносит все новые неприятные сюрпризы. После пары десятилетий, когда страны НАТО пели, что называется, в унисон, сольными номерами отличились сначала Штаты, потом страны ЕС, и вот теперь уже норовят солировать Греция и Турция. Причем у греков выразительно размахивает красными лентами чир-лидерша Франция. Как и в начале года, все больше похоже на начало третьей мировой войны. И начнется она все там же – на Ближнем Востоке.
На этот раз напряженность между Грецией и Турцией в Средиземном море обусловлена высадкой греческого десанта морских пехотинцев в демилитаризованной зоне острова Кастелоризон. Эта территория не только расположена всего в 2 км от берега Турции, но и сама лежит в спорной части Средиземноморья. В свое время дело едва не дошло до междоусобицы, но в 90-х годах удалось погасить конфликт, договорившись о демилитаризации островов архипелага Додеканес. Появление греческого десанта в зоне, где не должно быть военного контингента, априори является вызовом для турецкой стороны.
На этот раз напряженность между Грецией и Турцией в Средиземном море обусловлена высадкой греческого десанта морских пехотинцев в демилитаризованной зоне острова Кастелоризон. Эта территория не только расположена всего в 2 км от берега Турции, но и сама лежит в спорной части Средиземноморья. В свое время дело едва не дошло до междоусобицы, но в 90-х годах удалось погасить конфликт, договорившись о демилитаризации островов архипелага Додеканес. Появление греческого десанта в зоне, где не должно быть военного контингента, априори является вызовом для турецкой стороны.
Скорее всего, Анкара возмутила ЕС своим отказом соблюдать санкции за нефтедобычу в территориальной зоне Кипра, которые согласовали на последнем саммите глав МИД содружества и отложили до конца сентября. Поэтому греки, поощряемые Евросоюзом, и повели себя столь вызывающе для турков. Вице-президент Фуат Октай предостерег, что подобное поведение Греции нацелено урвать себе еще 6 миль континентального шельфа в Ионическом море, а потому может являться поводом для войны с ней.
Подлил масла в огонь и президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что Турция не должна пересекать «красные линии», прочерченные им в Средиземном море. Дескать, он готов применить военную силу.
Так что ЕС и Турция стоят на пороге вооруженного конфликта, который, в силу союзных договоров, грозит взорвать НАТО изнутри и распространиться по всем границам Европы и Ближнего Востока – водным и сухопутным.
Подлил масла в огонь и президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что Турция не должна пересекать «красные линии», прочерченные им в Средиземном море. Дескать, он готов применить военную силу.
Так что ЕС и Турция стоят на пороге вооруженного конфликта, который, в силу союзных договоров, грозит взорвать НАТО изнутри и распространиться по всем границам Европы и Ближнего Востока – водным и сухопутным.
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Метки: Третья мировая греция турция франция
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И да, на третью Мировую это не тянет, только на развал НАТО.
А вот конфликт КНР с КР уже на Мировую войнушку потянуть может.