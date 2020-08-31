Третья мировая война начнется в Средиземном море? Что не поделили Греция и Турция

Год 2020-й преподносит все новые неприятные сюрпризы. После пары десятилетий, когда страны НАТО пели, что называется, в унисон, сольными номерами отличились сначала Штаты, потом страны ЕС, и вот теперь уже норовят солировать Греция и Турция. Причем у греков выразительно размахивает красными лентами чир-лидерша Франция. Как и в начале года, все больше похоже на начало третьей мировой войны. И начнется она все там же – на Ближнем Востоке.

На этот раз напряженность между Грецией и Турцией в Средиземном море обусловлена высадкой греческого десанта морских пехотинцев в демилитаризованной зоне острова Кастелоризон. Эта территория не только расположена всего в 2 км от берега Турции, но и сама лежит в спорной части Средиземноморья. В свое время дело едва не дошло до междоусобицы, но в 90-х годах удалось погасить конфликт, договорившись о демилитаризации островов архипелага Додеканес. Появление греческого десанта в зоне, где не должно быть военного контингента, априори является вызовом для турецкой стороны.