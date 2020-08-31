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Третья мировая война начнется в Средиземном море? Что не поделили Греция и Турция

Третья мировая война начнется в Средиземном море? Что не поделили Греция и Турция (2 фото)

Автор:
31 августа 2020 12:55
Метки: Третья мировая   греция   турция   франция   
544
2
Пока греки и турки делят море, ЕС чертит «красные линии» - третья мировая уже близко?

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Метки: Третья мировая   греция   турция   франция   
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9  комментариев
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32k
dima423 День назад
да какая 3 мировая нахер... 3 мировая это если будут биться сша, россия, или китай друг против друга и то только с применением ядерного оружия) ...а это херня, локальный конфликт...ну может турков из нато исключат и немножко отшлепают, это максимум)
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15k
Robin Hood 4 часа назад
Эту недочпоканную турцию давно пора стереть с карты Мира. И Дарданеллы с Босфором вернут в границы Российской (империи) Федерации.
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118k
Игорь День назад
Ну если Греция, на пару с Арменией, начнёт махаться с Турцией, Азербайджаном и желательно ещё и с Болгарией, то нам надо будет запастись "попкормом" и не лесть. Пусть НАТО развлекается.
И да, на третью Мировую это не тянет, только на развал НАТО.
А вот конфликт КНР с КР уже на Мировую войнушку потянуть может.
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118k
Игорь cfhfwby День назад
Вот и закончи школу. А то не понятно что вы тут промямлили.
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970
val Игорь 21 час назад
Ииииигорь. Исправь ашипку и скажи дяде sfhfwby спасибки.
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Игорь val 13 часов назад
О ещё одно виртуальное чмо, с дурацким ником, ни от куда.
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970
val Игорь 7 часов назад
Культура прёт через все дырки. И опять с ашипками.
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118k
Игорь val 6 часов назад
Из вас реально прёт, аж ничего в вас не осталось.
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