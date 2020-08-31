Пенсионное счастье стран ЗОЛОТОГО миллиарда

Как всем известно, самая лучшая пенсионная система в СГА (сша) и в Британии, странах Золотого Миллиарда,
Загорелый и бодрый старичок, который делит свое время между пляжами Флориды и круизами по Карибам – таким представляется миру американский пенсионер.
Загорелый и бодрый старичок, который делит свое время между пляжами Флориды и круизами по Карибам – таким представляется миру американский пенсионер.
У американской пенсии три источника, три составных части. Это, во-первых, выплаты из social security – 600–800 долларов в месяц, получить которые работник может в том случае, если его работодатель платил страховые взносы не менее 10 лет.
Вторая часть – накопления, сделанные работником совместно с работодателем, обычно их называют план «401 (к)» (имеется в виду, что за период трудовой деятельности нужно скопить себе на старость, а забрать эти деньги со счета можно будет после 59 лет).
Наконец, это индивидуальные накопления граждан – вложения в акции, в недвижимость или наличные под подушкой.
Когда на пенсию начало выходить крайне многочисленное послевоенное поколение, оказалось, что в системе social security банально не хватает денег. Только за прошлый год дефицит составил порядка триллиона долларов. Оптимисты считают, что социальные пенсии будут радикально сокращены к 2034 году. Пессимисты настаивают, что система обанкротится уже через восемь лет. Та же судьба ждет и систему медицинской страховки Medicare.
С планом «401 (к)» тоже произошла накладка. В 1970-е годы коммерческие компании предлагали своему штату пенсионный план с «установленными выплатами», то есть работодатели вносили деньги за сотрудников, что помогало им облегчить налоговое бремя.
Но в начале 1980-х осознали, что для них гораздо выгоднее план с «установленными взносами», которые должен был делать сам работник.
Если в 1980 году 38% работающих американцев пользовались пенсионным планом с установленными выплатами, то к 2008 году таких счастливчиков осталось только 13%. По планам с установленными взносами статистика прямо противоположная, но многие попросту не смогли его осилить. Аналитики предписывают накопить к 60 годам как минимум семь годовых зарплат, но для большинства американцев это невыполнимая задача.
Сегодня медианные накопления 40–45-летних по этому плану составляют всего 14,5 тысяч долларов – этих денег будущему пенсионеру не хватит даже на год.
Многие пенсионные планы рухнули во время рецессии 2008–2010 годов. Фирмы банкротились, сотрудники оказывались на улице, заодно исчезали и их пенсионные накопления, вносившиеся работодателями. Только за вторую половину 2008 года система «401 (к)» недосчиталась 2,4 триллиона долларов.
Что же касается индивидуальных накоплений, здесь трудящихся тоже поджидали проблемы. Вложения в акции часто оказывались рискованными – чего стоил хотя бы крах доткомов в 2000 году. После обрушения акций интернет-компаний будущие пенсионеры поспешили вложиться в недвижимость. Стоимость домов резко взлетела, на рынке образовался очередной «пузырь», и в конечном счете все это привело к Великой рецессии. Дома стали распродавать, терпя при этом серьезные убытки.
Что же касается индивидуальных накоплений, здесь трудящихся тоже поджидали проблемы. Вложения в акции часто оказывались рискованными – чего стоил хотя бы крах доткомов в 2000 году. После обрушения акций интернет-компаний будущие пенсионеры поспешили вложиться в недвижимость. Стоимость домов резко взлетела, на рынке образовался очередной «пузырь», и в конечном счете все это привело к Великой рецессии. Дома стали распродавать, терпя при этом серьезные убытки.
На сегодняшний день сытая старость не светит и половине американских домохозяйств. Вызвано это стагнацией роста зарплат, которых едва хватает на жизнь, и уходом работодателей от всякой ответственности за своего работника.
Прекариат зарабатывает фрилансом, а о социальном пакете эти новые люмпены даже мечтать не могут. В итоге 35% взрослых американцев имеют накоплений меньше чем на тысячу долларов, а у 34% накоплений нет вообще.
Отдельной опасностью стала резко возросшая стоимость медицинских услуг и лекарств. Попав в больницу, пожилые американцы часто бывают вынуждены отдать клинике все, что сумели накопить за жизнь. Надеяться им остается только на помощь детей, но у миллениалов свои трудности с работой, содержать стариков им подчас просто не на что.
Особняком среди пенсионеров стоят бюджетники – полицейские, учителя, пожарные, судьи. Набрав стаж, эти госслужащие могут рассчитывать на действительно хорошую государственную пенсию – от 2000 долларов в месяц.
Однако 22 миллиона бюджетников составляют всего 14% трудящегося населения США. Большинство граждан работают на частные фирмы и в возрасте 65–67 лет (время выхода на пенсию в США зависит не от пола, а от года рождения) близки к полному банкротству.
Истории пожилых американцев, пытающихся выжить в условиях кризиса пенсионной системы, стали популярной темой для репортажей. Так, 76-летняя Роберта Гордон из Калифорнии рассказала журналу The Atlantic, что трудилась почти всю жизнь, перепробовав самые разные профессии – она была уборщицей, сиделкой, распространителем, библиотекарем. Зачастую ее работодатели не делали выплат в систему social security, и теперь она получает всего 915 долларов в месяц. За пределами США это весьма неплохая сумма, но высокая стоимость калифорнийской жизни делает Роберту практически нищей.
Истории пожилых американцев, пытающихся выжить в условиях кризиса пенсионной системы, стали популярной темой для репортажей. Так, 76-летняя Роберта Гордон из Калифорнии рассказала журналу The Atlantic, что трудилась почти всю жизнь, перепробовав самые разные профессии – она была уборщицей, сиделкой, распространителем, библиотекарем. Зачастую ее работодатели не делали выплат в систему social security, и теперь она получает всего 915 долларов в месяц. За пределами США это весьма неплохая сумма, но высокая стоимость калифорнийской жизни делает Роберту практически нищей.
Одна только аренда квартиры обходится ей в 1040 долларов ежемесячно.
Если Роберта заболеет, ей придется выплатить за лечение из собственных накоплений больше восьми тысяч прежде, чем начнет действовать ее страховка. Поэтому она «старается не болеть», а по субботам подрабатывает в местном продуктовом магазине, получая 50 долларов в день.
Кроме того, в продуктовом банке при местной церкви ей выдают бесплатную еду.
67-летняя Дебора Белло, 30 лет проработавшая официанткой, получает из Social Security и того меньше – 778 долларов. Она до сих пор вынуждена работать полный рабочий день, но ей не хватает денег даже на то, чтобы купить себе телевизор.
У женщин все как всегда интереснее.
Небольшие, не всегда белые зарплаты и годы, потраченные на воспитание детей, привели к тому, что на старости лет им приходится буквально выживать. Дети и рады бы помочь, но им самим ощутимо не хватает денег.
Выход пенсионеры видят в том, чтобы трудиться после выхода на пенсию. Если в 2000 году в США было всего 3% работающих пенсионеров, то теперь таких уже 12,4%.
Впрочем, от резкого снижения уровня жизни это не спасает – старикам предлагают только низкооплачиваемые и нестабильные вакансии.
Эксперты предсказывают: если нынешний тренд сохранится, треть пенсионеров из поколения беби-бумеров вскоре окажется за чертой бедности. Это повторит ситуацию времен Великой депрессии.
Эксперты предсказывают: если нынешний тренд сохранится, треть пенсионеров из поколения беби-бумеров вскоре окажется за чертой бедности. Это повторит ситуацию времен Великой депрессии.
Далеко не всем пожилым людям удается сохранить даже крышу над головой. Если в 1990-м только 11% американских бездомных были старше 50 лет, к 2016 году их доля увеличилась до 50%.
Стареющее население не только нищает само, но и тянет за собой на экономическое дно последующие поколения. Вместо того, чтобы вкладываться в своих детей, американцы вынуждены тратить все свободные деньги на своих предков. Это угрожает не только экономике страны, но и всему американскому укладу жизни. Работай, пока не помрешь – так выглядит для большинства современная версия пенсионной системы Соединенных Штатов Америки.
Вопреки расхожим представлениям, высокие пенсии на Западе всегда были обусловлены не столько чисто государственными выплатами, сколько накоплениями самих пенсионеров, а состояние их счетов напрямую зависело от ситуации на рынке.
Акции росли — накопления увеличивались, рынок падал — и будущий пенсионер мог потерять большую часть своих инвестиций. Так, тяжелым ударом для пенсионных счетов американцев стали кризис доткомов в «нулевых» и «великая рецессия» 2008 года.
При этом вопрос, как лучше распорядиться накопленными за жизнь сотнями тысяч долларов или фунтов, занимал только беби-бумеров — поколение шестидесятых годов. У миллионов из тех, кому еще только предстоит выйти на пенсию, никаких накоплений на старость просто нет.
При этом вопрос, как лучше распорядиться накопленными за жизнь сотнями тысяч долларов или фунтов, занимал только беби-бумеров — поколение шестидесятых годов. У миллионов из тех, кому еще только предстоит выйти на пенсию, никаких накоплений на старость просто нет.
Старики Ее Величества
Еще в 2016 году статистика показала, что накопления 16 миллионов британцев не превышают ста фунтов. В Уэльсе и Северной Ирландия таких людей было больше половины. При британском уровне цен, сто фунтов — это очень мало, хорошо если хватит, чтобы купить еды на неделю.
В 2018 году в Британии около четверти взрослых людей жили вообще безо всяких сбережений.
Сегодня, после «коронакризиса», когда миллионы потеряли или могут потерять работу, эти цифры должны стать еще трагичнее. Поскольку государственная пенсия, полагающаяся англичанам после 65 лет, составляет от 134 до 175 фунтов в неделю — и это при условии 35-летнего стажа и постоянных выплат в национальный страховой фонд. Понятно, что требованиям реальной инфляции и необходимому минимуму расходов эта сумма не соответствует.
В Соединенном Королевстве длительное время действовала общенациональная система ухода за престарелыми. Местные администрации предоставляли пожилым жителям услуги сиделок, помогающих с покупкой продуктов, уходом за собой, походами к врачу. Однако в последние десять лет правительство сокращало бюджеты организаций по уходу за престарелыми примерно на 700 миллионов фунтов каждый год. С 2010 по 2019 год финансирование было урезано на 7,7 миллиардов, и это на фоне стремительного старения населения и роста цен.
Теперь местные власти отказывают в помощи людям старше 65, если у тех есть хоть какие-то средства. Дом или квартира в собственности автоматом не позволяет претендовать на помощь государства. За пожилым человеком либо ухаживают родственники (если они занимаются этим на протяжении больше 35 часов в неделю, то имеют право на пособие около 240 фунтов в месяц), либо его помещают в дом престарелых, один месяц содержания в котором стоит от 3500 до 6000 фунтов, не считая отдельных услуг медицинских специалистов.
В 2018 году в Британии около четверти взрослых людей жили вообще безо всяких сбережений.
Сегодня, после «коронакризиса», когда миллионы потеряли или могут потерять работу, эти цифры должны стать еще трагичнее. Поскольку государственная пенсия, полагающаяся англичанам после 65 лет, составляет от 134 до 175 фунтов в неделю — и это при условии 35-летнего стажа и постоянных выплат в национальный страховой фонд. Понятно, что требованиям реальной инфляции и необходимому минимуму расходов эта сумма не соответствует.
В Соединенном Королевстве длительное время действовала общенациональная система ухода за престарелыми. Местные администрации предоставляли пожилым жителям услуги сиделок, помогающих с покупкой продуктов, уходом за собой, походами к врачу. Однако в последние десять лет правительство сокращало бюджеты организаций по уходу за престарелыми примерно на 700 миллионов фунтов каждый год. С 2010 по 2019 год финансирование было урезано на 7,7 миллиардов, и это на фоне стремительного старения населения и роста цен.
Теперь местные власти отказывают в помощи людям старше 65, если у тех есть хоть какие-то средства. Дом или квартира в собственности автоматом не позволяет претендовать на помощь государства. За пожилым человеком либо ухаживают родственники (если они занимаются этим на протяжении больше 35 часов в неделю, то имеют право на пособие около 240 фунтов в месяц), либо его помещают в дом престарелых, один месяц содержания в котором стоит от 3500 до 6000 фунтов, не считая отдельных услуг медицинских специалистов.
Расходы на содержание пожилого человека, особенно страдающего деменцией или болезнью Альцгеймера, легко могут доходить до ста тысяч фунтов в год.
Демократия и сменяемая власть...
Чтобы справиться с тратами, пожилые люди обычно вынуждены продавать свои дома, за которые полжизни выплачивали ипотеку
Год назад, вступая в должность, новый премьер-министр страны Борис Джонсон торжественно пообещал, что «больше никто не будет продавать свой дом, чтобы оплатить уход в старости». С тех пор кризис в системе ухода за престарелыми только усугубился.
За один последний год на треть выросло число пожилых британцев, которые уже распродали все, что можно, и потратили все сбережения на дома престарелых.
Каждый день число людей, разоренных собственной старостью, растет на 14 человек.
В попытках справиться с этим кризисом власти планируют то передать систему ухода за престарелыми под крыло Национальной службы здравоохранения (однако она тоже страдает от недофинансирования), то ввести новый налог — обязать всех британцев старше сорока делать регулярные отчисления на старость. Последнее упирается в отсутствие у людей денег.
Местные таблоиды упрекают женщин поколения беби-бумеров в том, что они увлеклись карьерой и родили мало детей. Женщины возражают, что их ровесники-мужчины тоже не хотели брать на себя ответственность за воспитание и содержание отпрысков. В любом случае, печальная правда в том, что ценник на уход за престарелыми немыслимо завышен. Доходов среднего англичанина с зарплатой, скажем, в 30 тысяч фунтов в год, никогда не хватит на то, чтобы содержать своего родителя, тем более, обоих, в доме престарелых.
Пока пожилые люди просто стараются смириться с реальностью, в которой, чтобы нормально жить, им придется работать до самой смерти. Две трети работающих британцев планируют сегодня не выходить на пенсию в 65 лет и держаться за свое место как можно дольше.
Местные таблоиды упрекают женщин поколения беби-бумеров в том, что они увлеклись карьерой и родили мало детей. Женщины возражают, что их ровесники-мужчины тоже не хотели брать на себя ответственность за воспитание и содержание отпрысков. В любом случае, печальная правда в том, что ценник на уход за престарелыми немыслимо завышен. Доходов среднего англичанина с зарплатой, скажем, в 30 тысяч фунтов в год, никогда не хватит на то, чтобы содержать своего родителя, тем более, обоих, в доме престарелых.
Пока пожилые люди просто стараются смириться с реальностью, в которой, чтобы нормально жить, им придется работать до самой смерти. Две трети работающих британцев планируют сегодня не выходить на пенсию в 65 лет и держаться за свое место как можно дольше.
Кочевники великой рецессии
Еще жестче ситуация в США, где бесплатного ухода за пожилыми людьми нет в принципе, а местные традиции не обязывают детей заботиться о родителях
Время расцвета самостоятельных пенсионных накоплений безвозвратно прошло. В 2019 году агентство Блумберг опубликовало информацию о том, что 48% американцев старше 55 лет не имеют на своих пенсионных счетах ни гроша.
В последние десятилетия критически выросло число людей, всю жизнь проработавших на временных местах с почасовой оплатой. Многие работодатели никаких отчислений в казну за таких работников не делали. Как следствие, по итогам долгой трудовой жизни американец
имеет право лишь на пенсию от штата в районе 500 долларов и, если сумеет доказать отсутствие доходов, на пособие Supplemental Security Income — еще нескольких сот долларов.
Зачастую этого не хватает даже на то, чтобы оплатить месячную аренду маленькой квартиры.
Позволить себе дом престарелых миллионы пожилых американцев тоже не могут. Только с 2016 по 2018 года средний ценник на услуги таких домов с медицинским обслуживанием, в разы опережая официальную инфляцию, вырос на 9% и составил 8365 долларов в месяц за отдельную комнату и 7441 долларов за размещение в номере на двоих.
Цены в разных штатах существенно отличаются. В Оклахоме месячная плата за отдельную комнату составит чуть больше 5 тысяч долларов, на Аляске — почти 30 тысяч. Само собой разумеется, что для большинства американцев и их родных это совершенно неподъемные суммы.
Американцы «золотого возраста» вынуждены сдавать комнаты в своих домах и квартирах (если им повезло иметь в собственности недвижимость) или даже продавать дома и переезжать в жилье поскромнее, зачастую снимаемое вскладчину с другими пожилыми людьми. Любая болезнь неизбежно загоняет в долги даже при наличии медстраховки.
Еще хуже приходится тем, кто остался на старости лет и без недвижимости, и без накоплений. Они вынуждены работать на почасовых работах без каких-либо социальных гарантий. В последнее десятилетие в США возникла целая социальная страта «старых мигрантов». Это коренные американцы, которые на последние несколько тысяч долларов купили себе по трейлеру. На таком трейлере они колесят по всей стране, подрабатывая в национальных парках, на складах Amazon, на сборе малины в Вермонте и черники в Оклахоме.
Позволить себе дом престарелых миллионы пожилых американцев тоже не могут. Только с 2016 по 2018 года средний ценник на услуги таких домов с медицинским обслуживанием, в разы опережая официальную инфляцию, вырос на 9% и составил 8365 долларов в месяц за отдельную комнату и 7441 долларов за размещение в номере на двоих.
Цены в разных штатах существенно отличаются. В Оклахоме месячная плата за отдельную комнату составит чуть больше 5 тысяч долларов, на Аляске — почти 30 тысяч. Само собой разумеется, что для большинства американцев и их родных это совершенно неподъемные суммы.
Американцы «золотого возраста» вынуждены сдавать комнаты в своих домах и квартирах (если им повезло иметь в собственности недвижимость) или даже продавать дома и переезжать в жилье поскромнее, зачастую снимаемое вскладчину с другими пожилыми людьми. Любая болезнь неизбежно загоняет в долги даже при наличии медстраховки.
Еще хуже приходится тем, кто остался на старости лет и без недвижимости, и без накоплений. Они вынуждены работать на почасовых работах без каких-либо социальных гарантий. В последнее десятилетие в США возникла целая социальная страта «старых мигрантов». Это коренные американцы, которые на последние несколько тысяч долларов купили себе по трейлеру. На таком трейлере они колесят по всей стране, подрабатывая в национальных парках, на складах Amazon, на сборе малины в Вермонте и черники в Оклахоме.
Иногда им платят минимальную почасовую плату — от 10 до 12 долларов в час. Но чаще всего они работают полный рабочий день просто за еду и бесплатную парковку.
«Почему Amazon набирает пожилых людей?
— спрашивала своих собеседников журналистка издания Harpers в своей статье с говорящим названием «Конец пенсии». — Да потому что мы бесправные, отвечали пожилые работники, мы держимся за свое место, боимся его потерять, никогда не спорим, не берем выходных…».
Сами себя пожилые владельцы трейлеров называют «цыганами» или «кочевниками».
Интересно, что в своей популярной футурологической книге «Краткая история будущего» один из главных «серых кардиналов» современной политики Жак Аттали описывал грядущих «кочевников» эпохи глобализации куда более радужными красками. В его представлении это были продвинутые «цифровые номады» с несколькими дипломами и высоким доходом. В реальности же кочевниками стали нищие старики в поисках неквалифицированной, низкооплачиваемой работы.
Сами себя пожилые владельцы трейлеров называют «цыганами» или «кочевниками».
Интересно, что в своей популярной футурологической книге «Краткая история будущего» один из главных «серых кардиналов» современной политики Жак Аттали описывал грядущих «кочевников» эпохи глобализации куда более радужными красками. В его представлении это были продвинутые «цифровые номады» с несколькими дипломами и высоким доходом. В реальности же кочевниками стали нищие старики в поисках неквалифицированной, низкооплачиваемой работы.
Американцы, знакомые с историей, называют этих пожилых людей «оки великой рецессии», что отсылает к разорившимся оклахомцам эпохи Великой депрессии, колесившим по стране в поисках работы.
Их голодные странствия живо показаны в романе Стейнбека «Гроздья гнева» и в его замечательной экранизации Джона Форда.
Рецессия 2008 года решительно поменяла представления американцев о пенсии. Теперь старость только иронически можно назвать «золотым возрастом». Для миллионов она стала временем тяжелого труда и полного бесправия. Нынешний экономический кризис обещает только усугубить ситуацию.
«Мой единственный пенсионный план — это самоубийство», — мрачно шутит 60-летняя преподавательница Дебра Ли Скотт в интервью изданию Huffington Post, исследующему тему «Как выглядит жизнь на пенсии?».
Рецессия 2008 года решительно поменяла представления американцев о пенсии. Теперь старость только иронически можно назвать «золотым возрастом». Для миллионов она стала временем тяжелого труда и полного бесправия. Нынешний экономический кризис обещает только усугубить ситуацию.
«Мой единственный пенсионный план — это самоубийство», — мрачно шутит 60-летняя преподавательница Дебра Ли Скотт в интервью изданию Huffington Post, исследующему тему «Как выглядит жизнь на пенсии?».
«Мой единственный пенсионный план — это самоубийство», — мрачно шутит 60-летняя преподавательница Дебра Ли Скотт в интервью изданию Huffington Post, исследующему тему «Как выглядит жизнь на пенсии?».
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Метки: британия пенсия счастливая старость сша
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Как исправить? Поднять бюджетникам зарплаты- да, это вкусно...но затратно. Выход один- гарантировать хорошую пенсию бюджетникам. И вот тогда вдруг станет престижно работать на государство, при том работать качественно и профессионально, опасаясь потерять место, особенно на взятках кои сейчас процветают.
Вот вам в тему вакансии. Ссылки не вставляются так, что вот скрины. Вакансии взяты с яндекс работа. Специально брал Бюджетные организации.
И это без опыта работы
В основном все собственники какого-никакого дома или квартиры, а это далеко не для всех норма по миру.У многих дачи , а там только не ленись и можно прилично бюджет поддержать .
Согласен,хотелось бы больше , а кому не хотелось бы быть наследным "прынцем"?
А низкие пенсии у тех, кто работал за наличку и не платил налоги. Остальные нормально живут. Соседи напротив меня, после выхода на пенсию, продали дом здесь и купили в Орегоне на берегу океана. Дай Бог им здоровья. Я в какой-то другой Америке живу?
до пенсии доживут не многие, и живые будут завидовать мёртвым
Какие бы ни были проблемы у западных пенсионеров, наши по сравнению с ними просто голытьба.
Пенсия долларов 150...
Ну а ты и дальше продолжай УСПОКАИВАТЬ себе подобным калом-вроде как не один из тарелки черпаешь Удачи,болезный
Но при этом США - не слишком социально-ориенторованное государство, не спорю, что, правда, позволяет иметь не слишком большие налоги.
В любом случае - большое спасибо всем россиянам за такое вот сочувствие! Когда читаешь подобные посты и смотришь подобное видео, становится так жалко, так жалко несчастных "американцев" из этих постов и видео!
Вполне возможно, что 42% позволили бы себе отдых ПОЛУЧШЕ если бы у них было достаточно на него денег. Лично для меня наилучший отдых - с палаткой, недалеко от озера и океана (был в июле) или в горах (был неделю назад). Он стоит очень мало, но ни на какие самые дорогие отели я его не променяю.
А так эти данные почти как из того самого телевидения КНДР. Так жалко несчастных американцев, так жалко...
Хотя это факт что такие бедные действительно есть, с этим я спорить не буду. Но ведь далеко не все хотят работать.
Да, а ситуация когда расходы в точности равны доходам абсолютно нормальна, у меня тоже на счетах (помимо пенсионного) много денег не лежит, трачу все что зарабатываю. Хотя некоторые играют на бирже и т.д.
https://crr.bc.edu/wp-content/uploads/2017/10/IB_17-18.pdfhttps://crr.bc.edu/wp-content/uploads/2017/10/IB_17-18.pdf
Заключение (Страница 8). Недостатки плана 401(k)/IRA:
Система 401 (k) со временем превратилась в механизм сбора пенсионных сбережений, большая часть которых теперь находятся в IRA.
Типичное домохозяйство, приближающееся к пенсии, имеет $135000 в активах 401(k)/IRA. Эти активы обеспечат пенсию $600 в месяц. Однако покупательная способность даже этой незначительной суммы постоянно снижается в связи с инфляцией.
Более того, когда мы говорим о плане 401(k)/IRA - следует помнить что только половина домохозяйств имеет накопления по этому плану. (Четверть людей в США не делают накоплений, еще четверть получает государственные пенсии)
По данным Национального института пенсионного обеспечения (National Institute on Retirement Security), оценивает дефицит пенсионных сбережений американцев в 4,3 триллиона долларов. Это означает, что все американские домохозяйства (с главой в возрасте от 25 до 64 лет) имеют сбережений на 4,3 триллиона долларов меньше, чем они должны
иметь при выходе на пенсию.
Целый ряд факторов способствует низкому балансу системы: неполное участие в накоплении, низкие взносы, высокие комиссии и утечка денег из фондов.
Кроме того, система 401(k) предполагает что пенсионеры сами должны решать сколько снимать каждый год. Они рискуют либо потратить слишком быстро и остаться без накоплений, либо тратить слишком консервативно и лишать себя самого необходимого.
Но у нас, все равно лучше, чем на загнивающем западе
При этом жалоба в ПФР может быть подана двумя способами:
Онлайн с помощью сервиса «Обращения граждан», где заявитель заполняет необходимую форму (выбор зависит от того, проживает он на территории РФ или нет).
Посредством написания письма и отправки его по адресу Управления по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей Центрального аппарата Пенсионного фонда РФ (119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4, ГСП-1) или соответствующего территориального подразделения.
я уже молчу, что в странах, где можно неплохо зарабатывать будучи молодым - кол-во населения снижается постоянно...не рожают (я ща не за и не против, эт просто факт), ибо карьера на первом месте...но кризисы , которых было дофига за последние годы, очень больно бьют, поэтому дальше карьеры дело у многих и не доходит...я уже молчу про эмиграцию..и получается, что работающего населения нехватает, чтобы содержать пенсионеров.... и привет... так что , я там видел, кому то интересно чо будет с ним? лет через 30, ну может 35? такими темпами - лучше застрелиться, как выше одна американка сказала...и пофег в какой стране, будет так.... (п.с. есть, наверняка "оазисы", но туда надо было линять сразу после универа, а еще лучше родиться там, тогда да, может все и ок..а если тебе за 30-35..поезд ушел...поэтому пойду куплю двухстволку и патрон :) )