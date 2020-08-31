Пенсионное счастье стран ЗОЛОТОГО миллиарда

Еще в 2016 году статистика показала, что накопления 16 миллионов британцев не превышают ста фунтов. В Уэльсе и Северной Ирландия таких людей было больше половины. При британском уровне цен, сто фунтов — это очень мало, хорошо если хватит, чтобы купить еды на неделю.

В 2018 году в Британии около четверти взрослых людей жили вообще безо всяких сбережений.

Сегодня, после «коронакризиса», когда миллионы потеряли или могут потерять работу, эти цифры должны стать еще трагичнее. Поскольку государственная пенсия, полагающаяся англичанам после 65 лет, составляет от 134 до 175 фунтов в неделю — и это при условии 35-летнего стажа и постоянных выплат в национальный страховой фонд. Понятно, что требованиям реальной инфляции и необходимому минимуму расходов эта сумма не соответствует.

В Соединенном Королевстве длительное время действовала общенациональная система ухода за престарелыми. Местные администрации предоставляли пожилым жителям услуги сиделок, помогающих с покупкой продуктов, уходом за собой, походами к врачу. Однако в последние десять лет правительство сокращало бюджеты организаций по уходу за престарелыми примерно на 700 миллионов фунтов каждый год. С 2010 по 2019 год финансирование было урезано на 7,7 миллиардов, и это на фоне стремительного старения населения и роста цен.

Теперь местные власти отказывают в помощи людям старше 65, если у тех есть хоть какие-то средства. Дом или квартира в собственности автоматом не позволяет претендовать на помощь государства. За пожилым человеком либо ухаживают родственники (если они занимаются этим на протяжении больше 35 часов в неделю, то имеют право на пособие около 240 фунтов в месяц), либо его помещают в дом престарелых, один месяц содержания в котором стоит от 3500 до 6000 фунтов, не считая отдельных услуг медицинских специалистов.