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Пенсионное счастье стран ЗОЛОТОГО миллиарда

Пенсионное счастье стран ЗОЛОТОГО миллиарда (20 фото)

Автор:
31 августа 2020 10:51
Метки: британия   пенсия   счастливая старость   сша   
2860
20
Как всем известно, самая лучшая пенсионная система в СГА (сша) и в Британии, странах Золотого Миллиарда,
Загорелый и бодрый старичок, который делит свое время между пляжами Флориды и круизами по Карибам – таким представляется миру американский пенсионер.

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Метки: британия   пенсия   счастливая старость   сша   
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122  комментария
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1k
Том Сойер День назад
О, сейчас набегут хохлотролли, их канадские "родственники", местная блевота-либеронавальнятская и примкнувшие к ним белорусские змагары - и начнётся взрыв пуканов с заревом на все фишки....
Вы всё врётиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии!!!!

О, сейчас набегут хохлотролли, их канадские "родственники", местная блевота-либеронавальнятская и примкнувшие к ним белорусские змагары - и начнётся взрыв пуканов с заревом на все фишки.... Вы всё врётиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии!!!!
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−8
Kosta 6 часов назад
Пара тупых кремлеботов Хельги - Том Сойер. Не читать, ибо полнейшая туфта в стиле "Вопреки расхожим представлениям, высокие пенсии на Западе всегда были обусловлены не столько чисто государственными выплатами, сколько накоплениями самих пенсионеров..." Накоплениями, Карл! Вы кому это пишете, идиоты?! Кто по 17 тыр получает и не знает, какие дыры первыми затыкать?!
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1k
Alex P 6 часов назад
Лет 40 наблюдаю как запад загнивает. И что интересно, всегда у него запас прочности не больше десяти лет. Ну хоть в этот раз не подведите, а то до пенсии осталось совсем да ничего, хочется хоть на пенсии пожить лучше проклятых буржуинов.
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17k
BiZ 12 часов назад
у всех все плохо, поэтому у нас заеьись!
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6k
djinn 14 часов назад
основа любого государства- бюджетники. Медики, учителя, военные, полиция, рабочие государственных заводов и предприятий, геологи, ученые и пр.пр. пр- потому как они и образуют систему государства на благо граждан. Ну или так должно быть в идеале. Но у нас все что касается госбюджета- повязано в коррупции- с самого низа и до самого верха и это в масштабах всей страны. Почему? Потому что каждый бюджетник знает- зарплаты низкие, а пенсия это вообще нищета. А жизнь-то одна. Итог- коррупция, уровень выполнения работ ниже возможного и нужного, уход в частный бизнес.
Как исправить? Поднять бюджетникам зарплаты- да, это вкусно...но затратно. Выход один- гарантировать хорошую пенсию бюджетникам. И вот тогда вдруг станет престижно работать на государство, при том работать качественно и профессионально, опасаясь потерять место, особенно на взятках кои сейчас процветают.
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3k
Сергей djinn 5 часов назад
У бюджетника зп низкие.
Вы откуда батенька из какой забугории пишите? Возьмем Москву, так как я в ней живу. Учитель средняя зп 80-90 тыс. Врач средняя зп 80-90 тыс. Так как есть знакомы и врачи и учителя. Сейчас самый лучший сегмент, это бюджетники, индексация постоянная, вон учителям и врачам опять зп подымают.
Вот вам в тему вакансии. Ссылки не вставляются так, что вот скрины. Вакансии взяты с яндекс работа. Специально брал Бюджетные организации.
У бюджетника зп низкие. Вы откуда батенька из какой забугории пишите? Возьмем Москву, так как я в ней живу. Учитель средняя зп 80-90 тыс. Врач средняя зп 80-90 тыс. Так как есть знакомы и врачи и учителя. Сейчас самый лучший сегмент, это бюджетники, индексация постоянная, вон учителям и врачам опять зп подымают. Вот вам в тему вакансии. Ссылки не вставляются так, что вот скрины. Вакансии взяты с яндекс работа. Специально брал Бюджетные организации. И это без опыта работы

И это без опыта работы
У бюджетника зп низкие. Вы откуда батенька из какой забугории пишите? Возьмем Москву, так как я в ней живу. Учитель средняя зп 80-90 тыс. Врач средняя зп 80-90 тыс. Так как есть знакомы и врачи и учителя. Сейчас самый лучший сегмент, это бюджетники, индексация постоянная, вон учителям и врачам опять зп подымают. Вот вам в тему вакансии. Ссылки не вставляются так, что вот скрины. Вакансии взяты с яндекс работа. Специально брал Бюджетные организации. И это без опыта работы
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6k
djinn Сергей 4 часа назад
возьмем Москву, в которой и я живу. Я врач, в городской больнице, работаю 5 дней в неделю с 7.30 до 20-23.00, +3 суточных дежурства- итого с натягом под 90 получается. И это после всех поднятий зарплат. Это много?
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3k
Сергей djinn 17 минут назад
А мало?
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6k
djinn Сергей 15 минут назад
за такой график? Сравни с европейскими и пиндосскими зарплатами врачей- операции те же, больные такие же.
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180k
MASK 14 часов назад
Рассчитано на потребителей лапши на ушах.
Рассчитано на потребителей лапши на ушах.
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11k
Inlex 15 часов назад
Алекс Брежнев рассказывал как там "пенсионеры путешествуют по миру". Сорок лет платят ипотеку, потом продают дом, снимают халупу и на вырученные деньги живут.
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1k
Павел Христенко 16 часов назад
Нужно ценить,что имеешь,а наши пенсионеры , к которым и я отношусь,имеют не так и мало.
В основном все собственники какого-никакого дома или квартиры, а это далеко не для всех норма по миру.У многих дачи , а там только не ленись и можно прилично бюджет поддержать .
Согласен,хотелось бы больше , а кому не хотелось бы быть наследным "прынцем"?
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12k
vikklu 17 часов назад
У моей мамы пенсия, вернее SSI порядка 900 долларов. За квартиру она платит в районе 200, остальное дотирует правительство. Медицина бесплатная, за коммуналку платит копейки. Цены на хавчик как у вас, а то и ниже. Живёт в Калифорнии. Или это какая-то другая Калифорния?
А низкие пенсии у тех, кто работал за наличку и не платил налоги. Остальные нормально живут. Соседи напротив меня, после выхода на пенсию, продали дом здесь и купили в Орегоне на берегу океана. Дай Бог им здоровья. Я в какой-то другой Америке живу?
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970
val vikklu 17 часов назад
Правительство дотирует квартплату потому, что ваша мама никогда не работала в США и ее доход -SSI, ниже уровня бедности. Американские пенсионеры с низкими зарплатами в прошлом все-таки работали, имеют своё проперти и какую никакую пенсию, поэтому на дотации рассчитывать не могут, и на полностью бесплатную медицину, в отличие от вашей мамы, тоже рассчитывать не могут. Впрочем, Справедливости ради надо отметить, что такими ништяками, как и ваша мама , пользуются миллионы пожилых, кто не показывал доход (Работа на кеш), или не работал в этой стране совсем (иммигранты законные и незаконные).
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1k
Ян Баян День назад
В Германии пенсионеры бутылки собирают за тару.
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2k
Platinum Ян Баян 22 часа назад
Спорить с вами не стану, но заметьте, давали бы в России деньги за тару собирали бы её не только пенсионеры, скорее всего и многие учителя и медики.
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3k
Карабас-Барабас День назад
Ситуация в России в нескольких строках:
до пенсии доживут не многие, и живые будут завидовать мёртвым
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1k
Том Сойер Карабас-Барабас 12 часов назад
А разве пост про российских пенсионеров?
А разве пост про российских пенсионеров?
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12k
Роман День назад
Очередной говновброс.
Какие бы ни были проблемы у западных пенсионеров, наши по сравнению с ними просто голытьба.
Пенсия долларов 150...
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400
Graf Otodrakula День назад
Всем адекватным-не тратьте время,высер заказной с плюс еще штук 15-20 чтоб минусить вот таких

Всем адекватным-не тратьте время,высер заказной с плюс еще штук 15-20 чтоб минусить вот таких
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400
Graf Otodrakula День назад
Так что мой вам совет

Так что мой вам совет
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3k
Сергей Graf Otodrakula День назад
Правда не понравилась?
Мечта рухнула, что там лучше.
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400
Graf Otodrakula Сергей 23 часа назад
В отличии от тебя я уже ОЧЕНЬ много лет живу "там" и поддерживая отношения со своими друзьями,живущими по всему миру которым как и мне уже 50-50+,отлично знаю что и как. Кстати 2/3 из [мат]хали по профориентиру-много учились и теперь много работают,а не как ты зубы в демагогии скалят,забывая серым веществом пользоваться
Ну а ты и дальше продолжай УСПОКАИВАТЬ себе подобным калом-вроде как не один из тарелки черпаешь
Удачи,болезный
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3k
Сергей Graf Otodrakula 23 часа назад
А что ты на русско говорящем сайте делаешь болезный? Очередная дочь офицера.
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1k
Том Сойер Graf Otodrakula 12 часов назад
Пенсионное счастье стран ЗОЛОТОГО миллиарда
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2k
ДК День назад
Вот почему-то все мои друзья (уехавшие в свое время из стран бывшего СССР) живут в США в своих домах (пока что ипотеку не выплатили, но большинство периодически меняют дома на более большие и лучшие), у всех есть этот самый пенсионный план и он будет гарантированно в разы больше чем 100к...
Но при этом США - не слишком социально-ориенторованное государство, не спорю, что, правда, позволяет иметь не слишком большие налоги.
В любом случае - большое спасибо всем россиянам за такое вот сочувствие! Когда читаешь подобные посты и смотришь подобное видео, становится так жалко, так жалко несчастных "американцев" из этих постов и видео!
Ссылка youtu.be
Ссылка www.youtube.com
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3k
Сергей ДК День назад
Пенсионное счастье стран ЗОЛОТОГО миллиарда
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2k
ДК Сергей 21 час назад
25% не имеют денег сходить в кино за 5-6 баксов??? Но при этом всего 28% не могут позволить себе пойти в ресторан (что стоит гораздо больше)? Откуда этот бред?
Вполне возможно, что 42% позволили бы себе отдых ПОЛУЧШЕ если бы у них было достаточно на него денег. Лично для меня наилучший отдых - с палаткой, недалеко от озера и океана (был в июле) или в горах (был неделю назад). Он стоит очень мало, но ни на какие самые дорогие отели я его не променяю.
А так эти данные почти как из того самого телевидения КНДР. Так жалко несчастных американцев, так жалко...
Хотя это факт что такие бедные действительно есть, с этим я спорить не буду. Но ведь далеко не все хотят работать.
Да, а ситуация когда расходы в точности равны доходам абсолютно нормальна, у меня тоже на счетах (помимо пенсионного) много денег не лежит, трачу все что зарабатываю. Хотя некоторые играют на бирже и т.д.
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3k
Сергей ДК 10 часов назад
Опрос провел Блумберг, вы ему не доверяете? Я специально привел забугорного издателя, ему то, зачем врать.
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3k
Владимир День назад
что там в США, мне до лампочки, я знаю, что в России пенсии мне не будет, хоть я отработал на заводе 20 лет и в частных организациях уже 15 лет. Мне до пенсии еще далеко, благодаря плешивому стало еще дальше. И работать предстоит до смерти, потому что сколько ни заработаешь, все уходит проглотам из окружения плешивого. Поэтому у меня свой пенсионный план, и не в рублях.
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3k
Сергей Владимир День назад
С начало школу окончите. Потом лет через 50 говорите о пенсии. А то с математикой проблемы. 35 лет стажа и далеко до пенсии
А еще очень большой совет, то поколение никогда не скажет плешивый с такими оборотами речи..
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811
Антон Владимир 5 часов назад
не надо тут звиздеть...
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8k
Bill День назад
Ну, что касается фразы "медианные накопления 40–45-летних по этому плану составляют всего 14,5 тысяч долларов" - это так, но речь идет о том что люди только в 30 лет начинают делать накопления. К моменту выхода на пенсию накоплений гораздо больше. Но проблемы конечно есть. Читаем отчет
https://crr.bc.edu/wp-content/uploads/2017/10/IB_17-18.pdfhttps://crr.bc.edu/wp-content/uploads/2017/10/IB_17-18.pdf

Заключение (Страница 8). Недостатки плана 401(k)/IRA:

Система 401 (k) со временем превратилась в механизм сбора пенсионных сбережений, большая часть которых теперь находятся в IRA.

Типичное домохозяйство, приближающееся к пенсии, имеет $135000 в активах 401(k)/IRA. Эти активы обеспечат пенсию $600 в месяц. Однако покупательная способность даже этой незначительной суммы постоянно снижается в связи с инфляцией.

Более того, когда мы говорим о плане 401(k)/IRA - следует помнить что только половина домохозяйств имеет накопления по этому плану. (Четверть людей в США не делают накоплений, еще четверть получает государственные пенсии)

По данным Национального института пенсионного обеспечения (National Institute on Retirement Security), оценивает дефицит пенсионных сбережений американцев в 4,3 триллиона долларов. Это означает, что все американские домохозяйства (с главой в возрасте от 25 до 64 лет) имеют сбережений на 4,3 триллиона долларов меньше, чем они должны
иметь при выходе на пенсию.

Целый ряд факторов способствует низкому балансу системы: неполное участие в накоплении, низкие взносы, высокие комиссии и утечка денег из фондов.

Кроме того, система 401(k) предполагает что пенсионеры сами должны решать сколько снимать каждый год. Они рискуют либо потратить слишком быстро и остаться без накоплений, либо тратить слишком консервативно и лишать себя самого необходимого.
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25k
Лис День назад
Бедненькие, аж слёзы текут. У моей знакомой из-за пропажи архивов пенсия 8800 да транспортные 645 вроде как. Живёт и ни в чём себе не отказывает. Спасибо Пу и компании за счастливую старость. Пусть америкосу обзавидуются.
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4k
Feel Лис День назад
У меня у бабушки та же история. Работала всю жизнь, архив сгорел и пенсия минималка.
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3k
Сергей Feel День назад
Востановите. Делов то. Или это мнимая бабушка?
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Сергей Лис День назад
Врать не хорошо, пенсии спокойно востанавливаются, даже если архив сгорел.
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4k
Feel Сергей 3 часа назад
Бабушка родная, которая воспитала. А вот поддержка государства в этом вопросе, оказалась мнимой. Свидетелей приводили в архив, с кем работала, запросы в налоговую отправляли, все без толку.
Но у нас, все равно лучше, чем на загнивающем западе
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3k
Сергей Feel 13 минут назад
Не помогло напишите в онлайн приемную. Сразу федеральным властям. Поверьте они такой пендель дадут местным.
Всегда пишите не местным властям. Это способствует работе местных. Так как федералам не нужно чтобы на них висел косяк который им статистику перед премией испортит.
При этом жалоба в ПФР может быть подана двумя способами:
Онлайн с помощью сервиса «Обращения граждан», где заявитель заполняет необходимую форму (выбор зависит от того, проживает он на территории РФ или нет).
Посредством написания письма и отправки его по адресу Управления по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей Центрального аппарата Пенсионного фонда РФ (119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4, ГСП-1) или соответствующего территориального подразделения.
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−63
SIG Sauer День назад
Живу в США 30 лет, почти уже пенсионер. За 30 лет особой пенсии не накопил, так как первые лет 15 жил не думая о пенсии. Я из СССР, и мы привыкли, чтоб за нас государство думало. А в США, нужно крутиться самому. Для этого и мозги даны. Но сейчас денег есть столько, что могу вернуться к себе в страну, и там жить как миллионер. Только беда, не хочу. В США по всем параметрам лучше, даже с меньшими деньгами. Даже в России пословица есть, что счастье то не в деньгах. Кроме пенсии у пенсионеров в США очень много других приемуществ, уменьшение, или вообще снятие налогов, государство оплачивает жилье, дает денег на еду и прочие дела. Бесплатная медицинская страховка, кстати очень хорошая. Но всё таки главное приемущество, это дети. Они здесь закончили хорошие университеты, и у них прекрастные работы. Так что жизнь прекрасна, жизнь удалась
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42
Moon24 День назад
Быть старым и немощным везде страшно и тяжело . Это капитализм
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9k
Злой День назад
Бедняги, Россия уже готова помогать пендосским пенсионерам?
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5k
ALFIE День назад
во всех капиталистических странах, по идее, как-то так и будет...ибо сам прикол капитализма - выжать и выбросить....если ты не "дядя", который выжимаем, то твоя судьба описана выше, и не важно, что это за страна: Штаты или новоиспеченная демократия с капиталистическим строем на тер. бывшего соцлагеря....
я уже молчу, что в странах, где можно неплохо зарабатывать будучи молодым - кол-во населения снижается постоянно...не рожают (я ща не за и не против, эт просто факт), ибо карьера на первом месте...но кризисы , которых было дофига за последние годы, очень больно бьют, поэтому дальше карьеры дело у многих и не доходит...я уже молчу про эмиграцию..и получается, что работающего населения нехватает, чтобы содержать пенсионеров.... и привет... так что , я там видел, кому то интересно чо будет с ним? лет через 30, ну может 35? такими темпами - лучше застрелиться, как выше одна американка сказала...и пофег в какой стране, будет так.... (п.с. есть, наверняка "оазисы", но туда надо было линять сразу после универа, а еще лучше родиться там, тогда да, может все и ок..а если тебе за 30-35..поезд ушел...поэтому пойду куплю двухстволку и патрон :) )
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