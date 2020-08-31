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Перспективы протестов в Белоруссии

Перспективы протестов в Белоруссии (5 фото)

Автор:
31 августа 2020 08:17
Метки: Colonel Cassad   Белоруссия 2020   Майдан   
760
5
Неудача с немедленным свержением Лукашенко вскоре после выборов президента вынудила организаторов Беломайдана перевести процесс в русло длительной осады белорусской власти в расчете на то, что со временем получится радикально повысить массовость протестов, привлечь на свою сторону часть силовиков и добиться полноценной забастовки.

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Метки: Colonel Cassad   Белоруссия 2020   Майдан   
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56  комментариев
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21
ООО 2 дня назад
Хорошая аналитика. Тем не менее очевидно, что стараниями американцев организована ещё одна зона нестабильности на границе России, несущая угрозы экономической и политической дестабилизации нашей страны, ослабления обороноспособностигосударства. Потому с хомячками заигрывать - не самая лучшая идея.
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22k
Netyn Автор поста День назад
Новый канал о ситуации в Республике Беларусь
Автор гражданин РБ и проживает там же
Присоединяйтесь

https://zen.yandex.ru/id/5efb7218f680973b8b327760https://zen.yandex.ru/id/5efb7218f680973b8b327760
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36
Денис Сверхувниз День назад
Перспективы протестов в стране с самым большим количеством полиции на душу населения довольно плачевны.
А в остальном всё в руках у Путина. Если не забоится и сделает всё правильно то на западе мало кто скажет что Путин плохой.
Снять диктатора, который стоит поперек горла всем, это вроде и не вмешательство а помощь.
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27k
Минчанин День назад
Радуют меня эти "аналитеги".
Снаружи оно, конечно, виднее.
А теперь - взгляд изнутри.

Всё ищут причины "майдана" за рубежом.
Безусловно, без зарубежного влияния, без зарубежного вливания тут не обошлось.
И провокаторов с "той" стороны и националистического говна хватает.

Понятно, что кое-кому извне очень выгодно раскачивать ситуацию.

Только, основная причина массового и продолжительного (действительно массового - в истории Беларуси такого никогда не было) выхода народа на улицы - это сам Лукашенко.

Сначала - посадили одного из кандидатов в президенты, отказали в регистрации второму.
Это были действительно серьёзные конкуренты. За которых пошли бы и проголосовали.

Осталась шушера, которая должна была оттянуть на себя часть протестных голосов.
НО, и за эту "шушеру" шли и голосовали!

Да, Тихановская, естественно, не победила. И не победила бы даже при реальных подсчётах.
И, тем не менее, да, за неё голосовали. И многие голосовали против всех.

Но, тут нам делают очередной финт ушами. Больше 80 процентов за Луку!

Ладно, фиг с ним, было бы 55-60 - и большинство бы проглотило.
Молодёжь бы, конечно, вышла. Но - заглохли бы все протестные настроения через неделю.

Этими 80 процентами нам показали, что даже такой фарс, как буржуазные выборы можно превратить в совершеннейшую комедию абсурда.
С мнением народа не просто не посчитались - его ДЕМОНСТРАТИВНО спустили в унитаз.
Показали народу его место.
А потом на него же спустили ОМОН.

Белорусы - очень спокойный народ. Его очень трудно разозлить. Но - АГ это удалось.

Народ сам по себе ничего не решает. Нигде. На любых выборах побеждает не самый лучший кандидат, а тот, кто надо. Народу позволяют выбрать кого надо.
И это везде так.

Но - если уж решаете играть по каким-то правилам, то хотя бы соблюдайте приличия.

Что же касается "хотите как на Украине" - так оно и будет как на Украине. Вне зависимости от того, останется Лука у власти или нет.

Благодаря чудесной внешней и внутренней политике страна УЖЕ в заднице. Дальше - будет только хуже. Возможно - настолько хуже, что и ситуация на Украине покажется нормальной.

Я не за тех и не за этих. Мне они все одинаково противны. Мне только остаётся с грустью наблюдать за этим всем.
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36
Денис Сверхувниз День назад
"БелоМайдан" автоматически рождает определенные ассоциации и ставит под вопрос нейтральность позиции автора поста.
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4k
Сергей День назад
Обострения ни с одной стороны нет,значит съедет на тормозах.побузят и разойдутся,да ещё с такими лидерами!
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1k
Евгений День назад
Поздно. Все эти митинги и майданы, надо было устраивать, месяца за три до выборов. Теперь батька увидел, что все посулы запада, были лишь попыткой его кинуть. Что бы теперь не предприняла оппозиция, будет лишь подталкивать его к России. Он опытнее Януковича и понимает, что поддержку ему может оказать только Путин. При любом другом раскладе он проиграет.
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118k
Игорь День назад
Лукаш, змагар не спасти, они за "карту поляка" всё готовы разрушить. Топи их в гуано. Нагони ассенизаторских машин и топи.
Ну или пусть армейцы власть возьмут в свои руки.
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1k
miha_lv 2 дня назад
Не жили в свободной стране и не хрен начинать !
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7k
Андрей Ватрушкин 2 дня назад
Ситуация похожая, позиции разные.
Ситуация похожая, позиции разные.
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7k
Prostovopros Андрей Ватрушкин День назад
В чём похожая ситуация? Присутствием автомата? Так их миллионы этих автоматов на руках. Разное время, разные страны с разной историей и совершенно разными президентами.
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3k
Дмитрий Горчилин 2 дня назад
Вот это понравилось: "На Западе это понимают".

На западе должны понимать, что своими проделками жирным крестом перечеркнули все усилия Л по диверсификации политического влияния и многовекторности. Теперь у него два пути, или Ростов или союзное государство. Из рациональных путей здесь вообще один остался- выторговать наиболее почетные условия.
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36
Денис Сверхувниз Дмитрий Горчилин День назад
На западе понимают что луке пофиг. Лука 20 лет живёт под санкциями. Как бывшего главу ЦИК Гончара и прочую оппозицию вальнул так и сидит под санкциями.
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3k
Дмитрий Горчилин Денис Сверхувниз День назад
В свое время вторая война в Ираке была развязана по показаниям "свидетеля", который очень хотел пристроить свою ж.. в теплой европейской стране. Ну и наврал про химическое оружие. Брехню разоблачили, но люди гибнут до сих пор. Теперь вот и в Белоруссии завелся такой же любитель поп..ть. Судя по его рассказам человек был тупой и сильный, плохо представлял как оно вообще делается.

Вникая в описанное этим полудебилом нужно помнить, что на международных соревнованиях телохранителей белорусы заняли первое место, обойдя даже Россию.

Время [мат] историй. Из серии, что ты готов сделать за гражданство ЕС и почему если ты тупой идиот не стоит пытаться что-то в мелочах рассказывать. Наглядная иллюстрация.

https://www.dw.com/ru/экс-боец-эскадрона-смерти-я-участвовал-в-убийствах-критиков-лукашенко/a-51692089https://www.dw.com/ru/экс-боец-эскадрона-смерти-я-участвовал-в-убийствах-критиков-лукашенко/a-51692089
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2k
Frank Borman 2 дня назад
Батька - последний союзник России. Пусть хитрожопый, пусть ненадежный, но все же союзник. Запад сейчас запустил процесс майданизации Белоруссии, т.е. типичную ЦРУшную цветную революцию. То же самое, что и на Украине. Если Батька не уйдет по хорошему, то ситуация будет только ухудшаться. Батька не может победить, потому что народу он надоел, народ хочет перемен.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Frank Borman 2 дня назад
Батька - последний союзник России. И это плохо!

Потому что союзником должна быть Беларусь. А так режим лукашенко будет ассоциироваться с Россией и в следующий раз оппозиция уже выйдет с лозунгами "долой Россию".

Именно поддерживая луку в такой ситуации мы отдаляем возможность объединения. Остаётся только аннексия и вежливые человечки, о которых так мечтают в комментариях выше
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22k
Netyn Автор поста Frank Borman День назад
Да не союзник он
Но наши интересы совпадают
Лукашенко единственный в Белоруссии про-белорусский политик
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14k
Alex Netyn День назад
Напомню, Белоруссия работает на привозном сырье, привозных энергоносителях (российских по большей части) и большая часть результатов производства продается опять же в России ибо Мазы, Белазы, трактора МТЗ, автобусы, трамваи и троллейбусы никому больше не нужны (там свои производители давно все рынки поделили). При этом в производствах занято около 25% работающего населения (в сельском хозяйстве менее 10%).
Для Белоруссии разрыв экономических отношений с Россией это коллапс экономики гораздо круче чем в Украине (ибо украинская экономика на 30% была связана с сельским хозяйством и его переработкой).
Лукашенко - типичный политик небольшой страны (население всей республики меньше 10 миллионов, в Москве и то более 13 миллионов жителей). Как и все небольшие страны - больное место это "самостийность". Им вечно не хватает "самостоятельности" и они рьяно ее отстаивают (примеры Прибалтики приводить не буду). Все эти хитрожопые пляски Лукашенко - то самое "отстаивание самостийности". Выглядят эти "танцы с бубнами" действительно неприятно - но политика всегда была кровавой и грязной штукой. Достаточно вспомнить определение "война это продолжение политики другими средствами (Клаузевиц)".
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7k
krivsan 2 дня назад
просто тупой человек не поймет,что это война,которая идет в сторону России,они пендосы знают свою работу,Батька покуда держится,но видимо уже пора "вежливых людей "вводить,будет хаос в стране,мозг промывают молодежи конкретно,где был БРСМ,чем они занимались все это время???их руководство спросить надо,что одна молодежь гуляет с этими флагами,задрали
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7k
krivsan Netyn 2 дня назад
кто не любит Беларусь,есть прекрасная песня Шнура "Дорожная"тема закрыта
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2k
Сергей Терехов Netyn День назад
ну вот, например, у меня жена с польскими корнями... ее какой то пра-пра-пра-пра... какую то конституцию подписывал...

а мое дерево, за последние 150 лет не олько в РФ корнями обросло... но и в США, Франции, Австралии, Англии, Украине, Литве, Латвии...

пшеки... вымиранты... - вот что не нравится в ура патриотах, так это надменность по отношению к другим. Не, я конечно не против что бы системы управления дрюкать за деструктивную идеологию или еб..шить в СМИ конкретных лиц... но вот когда затрагиваешь сразу целую национальность - как то не очень смотрится...

ПС: "Не нужно никаких вежливых людей - милиция и КГБ сами справятся" - с кем справится ? :))) Вы наверное забыли что такое гражданская солидарность... В краткосрочной перспективе задавить протестные настроения можно, а вот то что будет в длогосрочной перспективе - вопрос. Вытянуть рабочие руки и головы из гос.сектора - раз плюнуть. Один раз показываешь гос.служащему альтернативный трудовой мир в котором труд ценят, тебя слышат и тебе помогают - уходят люди не раздумывая.
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7k
krivsan Сергей Терехов День назад
Один вопрос,чего не хватает этим людям в белых простынях??хлеба в магазине нет?чего хотят!лижбы не Лукашенко,давай блогера у власти поставим??
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2k
Сергей Терехов krivsan 24 часа назад
Работа закона - это все что надо.

А дальше выборы на которых белорусы выберут свой путь - или экономическая интеграция с РФ или сами по себе на вольные хлеба.

Пока, ждём инаугурацию, после которой прибиваем ПВТ и тянем за собой специалистов от стройки до медицины.
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2k
Сергей Терехов krivsan 24 часа назад
Да, таки мы и ехаем на йух, после инаугурации обваливаем рынок коммерческой недвижимости, а после арендной и стройка навернется.

Есть довольно интересные слухи на след год по девальвации, в т.ч. по остановке Беларуськалия, РФ это предприятие скорее всего бесплатно взять сможет.
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24k
labuda.blog 2 дня назад
Никакой осады не будет! Запад сделал глупый ход против России, который приведёт к ухудшению ситуации в странах сателитах.

ВАНГУЮ: В течении недели беломайдан прекратится! Прибалтика потеряет транзит, Польша получит новые точки для наведения превентивных ударов, для украины закончится безвизовый режим в Белоруссию.

Занавес.
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24k
labuda.blog ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Боже упаси, ты что несёшь! Украинский паспорт????

Слава богам мы избавились от них в 2016 году. Украинский паспорт - это как клеймо для скота.

Печенюшка, ты это прекращай такие глупости писать!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ labuda.blog День назад
Да ладно. Сто пудов лежит
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24k
labuda.blog ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Скучный ты и предсказуемый как все шароварники!

Ладно, я спать!
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☣️Месть печенегов☣️ labuda.blog День назад
Что, в Канаде ночь?
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24k
labuda.blog ☣️Месть печенегов☣️ День назад
В ДНР, утро 10:54
Просто я сова, ночью работаю.
Давай, не скучай, борись с рэжЫмом!

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2k
Сергей Терехов 2 дня назад
Сухо и объективно, а главное без оскорблений.

Не учтена ещё одна сила - самоорганизованные граждане, у которых свои цели и которые могут перемешать карты. На сколько она сильная в процессе увидим.
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5k
Игорь 2 дня назад
а с чем в вышесказанном минусовщики не согласны? Просто интересно
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Игорь 2 дня назад
С однобокостью оценки
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24k
labuda.blog Игорь 2 дня назад
Минусовщикам пофигу - им сказали Путина и Лукашенко надо свергать, тогда пенсии поднимутся и зарплата будет по $10.000. Вот они и воюют на диванах!
Минусовщикам пофигу - им сказали Путина и Лукашенко надо свергать, тогда пенсии поднимутся и зарплата будет по $10.000. Вот они и воюют на диванах!
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