Перспективы протестов в Белоруссии

Неудача с немедленным свержением Лукашенко вскоре после выборов президента вынудила организаторов Беломайдана перевести процесс в русло длительной осады белорусской власти в расчете на то, что со временем получится радикально повысить массовость протестов, привлечь на свою сторону часть силовиков и добиться полноценной забастовки.
На текущий момент линия оппозиции и ее спонсоров из-за рубежа заключается в том, чтобы:
Поддерживать систематичность протестов (хотя бы по выходным дням) при сохранении их массовости и достойной медийной картинки с сопутствующим давлением на представителей силовых структур Белоруссии, которые на данный момент связаны, прежде всего, с психологическим давлением на сотрудников МВД Белоруссии и требованиями отставки главы МВД Караева.
Реорганизовать руководящие оппозиционные структуры на территории Белоруссии и за ее пределами для более эффективных атак на режим Лукашенко и его силовые структуры. Акцент на ненасильственном захвате власти должен замедлить процесс ареста лидеров оппозиции или нейтрализации деятельности оппозиции на территории Белоруссии.
Аккумулировать легальную внешнюю политическую, дипломатическую и информационную поддержку для оказания давления на Лукашенко. Здесь оппозиции и ее спонсорам приходится сталкиваться с тем, что в США и Европе понимают, что если слишком сильно давить на Лукашенко, то это лишь ускорит его движение в сторону Москвы, поэтому, несмотря на трескучую риторику в СМИ, давление на Лукашенко остается дозированным, а Тихановскую так и не признали белорусским Гуайдо.
Увеличение финансирования забастовочных мероприятий, дабы сделать забастовки более массовыми и болезненными для белорусской экономики и жизненного уровня простых жителей Белоруссии. Как показывает практика, без финансирования организованных оппозицией стачечных комитетов даже локальные забастовки оказались весьма проблематичны, а угроза локаута отнюдь не способствует переходу колеблющихся на сторону оппозиции.
Поиски предателей внутри структуры белорусской власти, которые, перейдя на сторону оппозиции, смогут эффективно блокировать работу госаппарата и силовых структур для вызова паралича государственного управления.
Поддерживать систематичность протестов (хотя бы по выходным дням) при сохранении их массовости и достойной медийной картинки с сопутствующим давлением на представителей силовых структур Белоруссии, которые на данный момент связаны, прежде всего, с психологическим давлением на сотрудников МВД Белоруссии и требованиями отставки главы МВД Караева.
Реорганизовать руководящие оппозиционные структуры на территории Белоруссии и за ее пределами для более эффективных атак на режим Лукашенко и его силовые структуры. Акцент на ненасильственном захвате власти должен замедлить процесс ареста лидеров оппозиции или нейтрализации деятельности оппозиции на территории Белоруссии.
Аккумулировать легальную внешнюю политическую, дипломатическую и информационную поддержку для оказания давления на Лукашенко. Здесь оппозиции и ее спонсорам приходится сталкиваться с тем, что в США и Европе понимают, что если слишком сильно давить на Лукашенко, то это лишь ускорит его движение в сторону Москвы, поэтому, несмотря на трескучую риторику в СМИ, давление на Лукашенко остается дозированным, а Тихановскую так и не признали белорусским Гуайдо.
Увеличение финансирования забастовочных мероприятий, дабы сделать забастовки более массовыми и болезненными для белорусской экономики и жизненного уровня простых жителей Белоруссии. Как показывает практика, без финансирования организованных оппозицией стачечных комитетов даже локальные забастовки оказались весьма проблематичны, а угроза локаута отнюдь не способствует переходу колеблющихся на сторону оппозиции.
Поиски предателей внутри структуры белорусской власти, которые, перейдя на сторону оппозиции, смогут эффективно блокировать работу госаппарата и силовых структур для вызова паралича государственного управления.
Ключевым вопросом для упрочнения власти Лукашенко будет поддержка со стороны России. Тесные контакты с Путиным, получением финансовой помощи, а также анонс возможности получения помощи по силовой линии позволяют Лукашенко избегать международной изоляции, которую попытались выстроить в рамках инфраструктуры Беломайдана. Официальный Кремль уже ясно дал понять, что признает легитимность Лукашенко и окажет ему определенную поддержку (разумеется, не бесплатно), хотя некоторые круги в Москве и пытались разыгрывать сценарий с поддержкой свержения режима Лукашенко (что можно было заметить по поведению некоторых российских СМИ, фактически поддерживавших лозунги и риторику Беломайдана, причем как оппозиционных, так и лоялистских). Тем не менее, выбор был сделан в пользу поддержки Лукашенко. Это обуславливает ближайшие ходы белорусской власти, которая сейчас действует более уверенно, чувствуя наличие реальной, а не декларативной поддержки.
Повышение лояльности государственного аппарата и силовых структур, чистка колеблющихся и прогибающихся под давлением (см. отставку посла в Словакии и главы администрации Гродно).
Аккумулирование собственных сторонников для митинговой активности, для создания системной контркартинки, что требует не только усилий государственного аппарата, но и более активной работы информационных систем (которые на текущем этапе функционируют при помощи российских специалистов).
Давление на организационные структуры оппозиции на территории Белоруссии, дабы затруднить реализацию мер, направленных на повышение численности протестов и активизацию забастовок на государственных предприятиях. Аресты и юридическое преследование, как один из инструментов для давления на членов Координационного Совета Оппозиции, будут применяться точечно.
Активизация выявления каналов внешнего финансирования протестов с территории стран НАТО и Украины, а также поиск непосредственных организаторов протестов на местах для разрушения инфраструктуры поддержки протестов.
Информационные и силовые мероприятия будут направлены на непосредственное снижение численности митингов оппозиции в крупных городах, дабы сформировать информационный тренд, связанный со снижением протестной активности и убеждением самих оппозиционеров, что протест выдыхается.
Повышение лояльности государственного аппарата и силовых структур, чистка колеблющихся и прогибающихся под давлением (см. отставку посла в Словакии и главы администрации Гродно).
Аккумулирование собственных сторонников для митинговой активности, для создания системной контркартинки, что требует не только усилий государственного аппарата, но и более активной работы информационных систем (которые на текущем этапе функционируют при помощи российских специалистов).
Давление на организационные структуры оппозиции на территории Белоруссии, дабы затруднить реализацию мер, направленных на повышение численности протестов и активизацию забастовок на государственных предприятиях. Аресты и юридическое преследование, как один из инструментов для давления на членов Координационного Совета Оппозиции, будут применяться точечно.
Активизация выявления каналов внешнего финансирования протестов с территории стран НАТО и Украины, а также поиск непосредственных организаторов протестов на местах для разрушения инфраструктуры поддержки протестов.
Информационные и силовые мероприятия будут направлены на непосредственное снижение численности митингов оппозиции в крупных городах, дабы сформировать информационный тренд, связанный со снижением протестной активности и убеждением самих оппозиционеров, что протест выдыхается.
Соответственно, если не произойдет взрывной радикализации протестов (см. сценарий «неизвестные снайперы) или масштабного внутреннего предательства в окружении Лукашенко, то ближайшие недели мы будем наблюдать нарастание давления силовых структур Белоруссии на организационные структуры оппозиции с параллельным ростом внешнего давления на Лукашенко. Внутри Белоруссии стороны будут соревноваться в численности митингов и яркости медиа-картинок, а также вести борьбу за умы рабочих на предприятиях, которую пока что выигрывает Лукашенко. Тем не менее, оппозиция не отказалась от идеи общенациональной забастовки, и попытки раскачать ситуацию на производстве будут предприниматься и далее, возможно, с задействованием более серьезных финансовых ресурсов.
Затягивание этих процессов объективно выгодно Лукашенко, так как по такому сценарию выдохлись протесты «желтых жилетов» во Франции или «марши миллионов» в Москве 2012-го года. С другой стороны, продолжающееся противостояния будет объективно ухудшать социально-экономическую ситуацию в Белоруссии, что в долгосрочной перспективе может сыграть против Лукашенко, особенно, если он не сможет донести до масс, что это вина оппозиции, а не действующего правительства.
На фоне этих растянутых во времени протестов мы увидим активизацию переговоров России и Белоруссии по Союзному Государству, и практически наверняка мы увидим определенный прогресс в вопросах подписания документов об интеграции. Анонсированный визит Лукашенко в Москву – предвестник публичного обсуждения более тесной интеграции, которой, скорее всего, будет предшествовать некая конституционная реформа, которая, с одной стороны, проложит дорогу более тесной интеграции в рамках Союзного Государства, а с другой стороны, позволит Лукашенко трансформировать систему власти и за счет этого снизить протестный потенциал в обществе, так как существенная часть протестующих хочет хотя бы некоторых изменений, которые Лукашенко потенциально может обеспечить в рамках контролируемой конституционной реформы.
На фоне этих растянутых во времени протестов мы увидим активизацию переговоров России и Белоруссии по Союзному Государству, и практически наверняка мы увидим определенный прогресс в вопросах подписания документов об интеграции. Анонсированный визит Лукашенко в Москву – предвестник публичного обсуждения более тесной интеграции, которой, скорее всего, будет предшествовать некая конституционная реформа, которая, с одной стороны, проложит дорогу более тесной интеграции в рамках Союзного Государства, а с другой стороны, позволит Лукашенко трансформировать систему власти и за счет этого снизить протестный потенциал в обществе, так как существенная часть протестующих хочет хотя бы некоторых изменений, которые Лукашенко потенциально может обеспечить в рамках контролируемой конституционной реформы.
Многовекторную политику Белоруссии теперь будет проводить значительно сложнее, а это неизбежно повлечет за собой структурные трансформации белорусской экономики, особенно в вопросах экономического транзита и экспортно-импортных операций. Чем сильнее будет давление на Лукашенко с Запада, тем интенсивнее будут развиваться эти процессы. Уже сейчас очевидно, что откатить ситуацию к состоянию до августа 2020-го года Белоруссии уже не получится, а значит последствия идущих протестов уже принесли стратегические результаты, правда, не совсем те, на которые рассчитывали их инициаторы. Пока что из внешних игроков более прочих выиграла Россия, которая теперь может вести переговоры об интеграции с Лукашенко в условиях, когда его позиции на Западе и внутри Белоруссии ослаблены.
На Западе это понимают, поэтому пытаются дозировать давление на Лукашенко, чтобы оставить для него возможность сохранять пространство для маневров в отношениях с Москвой. Но предстоящие репрессии против оппозиции будут еще плотнее захлопывать для официального Минска возможность поддерживать нормальные отношения со странами НАТО, а также ухудшать отношения с Польшей, Литвой и Украиной, что также выгодно Москве. В какой-то мере Москва может расценивать протестующих в Минске как полезных дурачков, но только в том случае, если оппозиция не аккумулирует достаточно средств для свержения Лукашенко. В этом случае последствия свержения Лукашенко могут многократно перекрыть текущие выгоды России.
Поэтому ситуация в целом до сих пор носит неопределенный характер и может закончиться для основных игроков разными результатам.
На Западе это понимают, поэтому пытаются дозировать давление на Лукашенко, чтобы оставить для него возможность сохранять пространство для маневров в отношениях с Москвой. Но предстоящие репрессии против оппозиции будут еще плотнее захлопывать для официального Минска возможность поддерживать нормальные отношения со странами НАТО, а также ухудшать отношения с Польшей, Литвой и Украиной, что также выгодно Москве. В какой-то мере Москва может расценивать протестующих в Минске как полезных дурачков, но только в том случае, если оппозиция не аккумулирует достаточно средств для свержения Лукашенко. В этом случае последствия свержения Лукашенко могут многократно перекрыть текущие выгоды России.
Поэтому ситуация в целом до сих пор носит неопределенный характер и может закончиться для основных игроков разными результатам.
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Метки: Colonel Cassad Белоруссия 2020 Майдан
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Автор гражданин РБ и проживает там же
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А в остальном всё в руках у Путина. Если не забоится и сделает всё правильно то на западе мало кто скажет что Путин плохой.
Снять диктатора, который стоит поперек горла всем, это вроде и не вмешательство а помощь.
Снаружи оно, конечно, виднее.
А теперь - взгляд изнутри.
Всё ищут причины "майдана" за рубежом.
Безусловно, без зарубежного влияния, без зарубежного вливания тут не обошлось.
И провокаторов с "той" стороны и националистического говна хватает.
Понятно, что кое-кому извне очень выгодно раскачивать ситуацию.
Только, основная причина массового и продолжительного (действительно массового - в истории Беларуси такого никогда не было) выхода народа на улицы - это сам Лукашенко.
Сначала - посадили одного из кандидатов в президенты, отказали в регистрации второму.
Это были действительно серьёзные конкуренты. За которых пошли бы и проголосовали.
Осталась шушера, которая должна была оттянуть на себя часть протестных голосов.
НО, и за эту "шушеру" шли и голосовали!
Да, Тихановская, естественно, не победила. И не победила бы даже при реальных подсчётах.
И, тем не менее, да, за неё голосовали. И многие голосовали против всех.
Но, тут нам делают очередной финт ушами. Больше 80 процентов за Луку!
Ладно, фиг с ним, было бы 55-60 - и большинство бы проглотило.
Молодёжь бы, конечно, вышла. Но - заглохли бы все протестные настроения через неделю.
Этими 80 процентами нам показали, что даже такой фарс, как буржуазные выборы можно превратить в совершеннейшую комедию абсурда.
С мнением народа не просто не посчитались - его ДЕМОНСТРАТИВНО спустили в унитаз.
Показали народу его место.
А потом на него же спустили ОМОН.
Белорусы - очень спокойный народ. Его очень трудно разозлить. Но - АГ это удалось.
Народ сам по себе ничего не решает. Нигде. На любых выборах побеждает не самый лучший кандидат, а тот, кто надо. Народу позволяют выбрать кого надо.
И это везде так.
Но - если уж решаете играть по каким-то правилам, то хотя бы соблюдайте приличия.
Что же касается "хотите как на Украине" - так оно и будет как на Украине. Вне зависимости от того, останется Лука у власти или нет.
Благодаря чудесной внешней и внутренней политике страна УЖЕ в заднице. Дальше - будет только хуже. Возможно - настолько хуже, что и ситуация на Украине покажется нормальной.
Я не за тех и не за этих. Мне они все одинаково противны. Мне только остаётся с грустью наблюдать за этим всем.
Ну или пусть армейцы власть возьмут в свои руки.
На западе должны понимать, что своими проделками жирным крестом перечеркнули все усилия Л по диверсификации политического влияния и многовекторности. Теперь у него два пути, или Ростов или союзное государство. Из рациональных путей здесь вообще один остался- выторговать наиболее почетные условия.
Вникая в описанное этим полудебилом нужно помнить, что на международных соревнованиях телохранителей белорусы заняли первое место, обойдя даже Россию.
Время [мат] историй. Из серии, что ты готов сделать за гражданство ЕС и почему если ты тупой идиот не стоит пытаться что-то в мелочах рассказывать. Наглядная иллюстрация.
https://www.dw.com/ru/экс-боец-эскадрона-смерти-я-участвовал-в-убийствах-критиков-лукашенко/a-51692089https://www.dw.com/ru/экс-боец-эскадрона-смерти-я-участвовал-в-убийствах-критиков-лукашенко/a-51692089
Потому что союзником должна быть Беларусь. А так режим лукашенко будет ассоциироваться с Россией и в следующий раз оппозиция уже выйдет с лозунгами "долой Россию".
Именно поддерживая луку в такой ситуации мы отдаляем возможность объединения. Остаётся только аннексия и вежливые человечки, о которых так мечтают в комментариях выше
Но наши интересы совпадают
Лукашенко единственный в Белоруссии про-белорусский политик
Для Белоруссии разрыв экономических отношений с Россией это коллапс экономики гораздо круче чем в Украине (ибо украинская экономика на 30% была связана с сельским хозяйством и его переработкой).
Лукашенко - типичный политик небольшой страны (население всей республики меньше 10 миллионов, в Москве и то более 13 миллионов жителей). Как и все небольшие страны - больное место это "самостийность". Им вечно не хватает "самостоятельности" и они рьяно ее отстаивают (примеры Прибалтики приводить не буду). Все эти хитрожопые пляски Лукашенко - то самое "отстаивание самостийности". Выглядят эти "танцы с бубнами" действительно неприятно - но политика всегда была кровавой и грязной штукой. Достаточно вспомнить определение "война это продолжение политики другими средствами (Клаузевиц)".
а мое дерево, за последние 150 лет не олько в РФ корнями обросло... но и в США, Франции, Австралии, Англии, Украине, Литве, Латвии...
пшеки... вымиранты... - вот что не нравится в ура патриотах, так это надменность по отношению к другим. Не, я конечно не против что бы системы управления дрюкать за деструктивную идеологию или еб..шить в СМИ конкретных лиц... но вот когда затрагиваешь сразу целую национальность - как то не очень смотрится...
ПС: "Не нужно никаких вежливых людей - милиция и КГБ сами справятся" - с кем справится ? :))) Вы наверное забыли что такое гражданская солидарность... В краткосрочной перспективе задавить протестные настроения можно, а вот то что будет в длогосрочной перспективе - вопрос. Вытянуть рабочие руки и головы из гос.сектора - раз плюнуть. Один раз показываешь гос.служащему альтернативный трудовой мир в котором труд ценят, тебя слышат и тебе помогают - уходят люди не раздумывая.
А дальше выборы на которых белорусы выберут свой путь - или экономическая интеграция с РФ или сами по себе на вольные хлеба.
Пока, ждём инаугурацию, после которой прибиваем ПВТ и тянем за собой специалистов от стройки до медицины.
Есть довольно интересные слухи на след год по девальвации, в т.ч. по остановке Беларуськалия, РФ это предприятие скорее всего бесплатно взять сможет.
ВАНГУЮ: В течении недели беломайдан прекратится! Прибалтика потеряет транзит, Польша получит новые точки для наведения превентивных ударов, для украины закончится безвизовый режим в Белоруссию.
Занавес.
Слава богам мы избавились от них в 2016 году. Украинский паспорт - это как клеймо для скота.
Печенюшка, ты это прекращай такие глупости писать!
Ладно, я спать!
Просто я сова, ночью работаю.
Давай, не скучай, борись с рэжЫмом!
Не учтена ещё одна сила - самоорганизованные граждане, у которых свои цели и которые могут перемешать карты. На сколько она сильная в процессе увидим.