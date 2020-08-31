Перспективы протестов в Белоруссии

Многовекторную политику Белоруссии теперь будет проводить значительно сложнее, а это неизбежно повлечет за собой структурные трансформации белорусской экономики, особенно в вопросах экономического транзита и экспортно-импортных операций. Чем сильнее будет давление на Лукашенко с Запада, тем интенсивнее будут развиваться эти процессы. Уже сейчас очевидно, что откатить ситуацию к состоянию до августа 2020-го года Белоруссии уже не получится, а значит последствия идущих протестов уже принесли стратегические результаты, правда, не совсем те, на которые рассчитывали их инициаторы. Пока что из внешних игроков более прочих выиграла Россия, которая теперь может вести переговоры об интеграции с Лукашенко в условиях, когда его позиции на Западе и внутри Белоруссии ослаблены.



На Западе это понимают, поэтому пытаются дозировать давление на Лукашенко, чтобы оставить для него возможность сохранять пространство для маневров в отношениях с Москвой. Но предстоящие репрессии против оппозиции будут еще плотнее захлопывать для официального Минска возможность поддерживать нормальные отношения со странами НАТО, а также ухудшать отношения с Польшей, Литвой и Украиной, что также выгодно Москве. В какой-то мере Москва может расценивать протестующих в Минске как полезных дурачков, но только в том случае, если оппозиция не аккумулирует достаточно средств для свержения Лукашенко. В этом случае последствия свержения Лукашенко могут многократно перекрыть текущие выгоды России.



Поэтому ситуация в целом до сих пор носит неопределенный характер и может закончиться для основных игроков разными результатам.