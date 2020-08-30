В Литве паника: Белоруссия вслед за Россией отказывается от литовского транзита

Неужели власти Литвы настолько наивны и думали, что наглое вмешательство в дела соседней Белоруссии им сойдет с рук? В Минске не стали тянуть с ответными мерами и рассматривают вопрос о перенаправлении своих грузов в обход литовской территории и мимо порта Клайпеда.
Еще неделю назад первые лица Литвы, включая президента и премьер-министра, самоуверенно заявляли, что заставят Белоруссию встать на путь демократизации, а Александра Лукашенко, как незаконно избранного, уйти.
В доказательство серьезности своих намерений литовцы ввели санкции против нескольких высших чиновников Белоруссии и даже хотели посетить с визитом Белоруссию, наверное, чтобы ускорить процесс демократизации.
Но такие визитеры, которые сначала кулаками потрясают, а потом в гости просятся, белорусам оказались не нужны. Всем высоким литовским делегациям, включая президентскую и премьер-министерскую, был дан от ворот поворот.
В доказательство серьезности своих намерений литовцы ввели санкции против нескольких высших чиновников Белоруссии и даже хотели посетить с визитом Белоруссию, наверное, чтобы ускорить процесс демократизации.
Но такие визитеры, которые сначала кулаками потрясают, а потом в гости просятся, белорусам оказались не нужны. Всем высоким литовским делегациям, включая президентскую и премьер-министерскую, был дан от ворот поворот.
Прибалтийских президентов в Белоруссию не пустили, сказали - для вас дранников еще не напекли.
Но на этом дело не закончилось. Белоруссия и ее президент Александр Лукашенко, по всей видимости, хорошо усвоили уроки России, которая не стала терпеть санкции в свою сторону и ударила ими же в ответ. Да и вопросы сотрудничества с государствами, поддержавшими санкции, в России также пересмотрели.
Сыграли свою роль и телефонные переговоры Лукашенко с Путиным. Александр Григорьевич внимательно выслушал коллегу и соседа, и через некоторое время после последнего разговора с Москвой объявил о плана правительства Белоруссии пустить грузы из Белоруссии в обход Литвы.
До этого момента, напомню, именно литовские железные дороги и порты Литвы были задействованы под перевалку белорусских грузов. Так сложилось еще с советских времен и в годы независимости две республики не стали ничего менять в транспортной схеме – она устраивала обе стороны: Белоруссия получала выход к Балтийскому морю и возможность отправки своих товаров морским путем, а Литва за транзит по своей территории получала неплохие деньги и обеспечивала работой сотни предприятий.
Теперь, похоже, этой схеме приходит конец – Белоруссия ищет другие пути. По всей вероятности, грузы из Белоруссии пойдут в Ленинградскую область к портам Усть-Луга и Приморск. Это ультра-современные порты и с объемами белорусских грузов там справятся легко.
Но когда в Литве узнали о планах Белоруссии, там разразилась паника.
Так, министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс уже заявил, что это решение нанесет ущерб республике и он очень надеется, что эти планы не будут претворены в жизнь.
«Сами заявления носят угрожающий характер, они заставляют анализировать ситуацию. Может быть, белорусское правительство убедит президента подсчитать убытки, и я думаю, что здравый смысл должен возобладать», — сказал Синкявичус в интервью BNS.lt.
Сыграли свою роль и телефонные переговоры Лукашенко с Путиным. Александр Григорьевич внимательно выслушал коллегу и соседа, и через некоторое время после последнего разговора с Москвой объявил о плана правительства Белоруссии пустить грузы из Белоруссии в обход Литвы.
До этого момента, напомню, именно литовские железные дороги и порты Литвы были задействованы под перевалку белорусских грузов. Так сложилось еще с советских времен и в годы независимости две республики не стали ничего менять в транспортной схеме – она устраивала обе стороны: Белоруссия получала выход к Балтийскому морю и возможность отправки своих товаров морским путем, а Литва за транзит по своей территории получала неплохие деньги и обеспечивала работой сотни предприятий.
Теперь, похоже, этой схеме приходит конец – Белоруссия ищет другие пути. По всей вероятности, грузы из Белоруссии пойдут в Ленинградскую область к портам Усть-Луга и Приморск. Это ультра-современные порты и с объемами белорусских грузов там справятся легко.
Но когда в Литве узнали о планах Белоруссии, там разразилась паника.
Так, министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс уже заявил, что это решение нанесет ущерб республике и он очень надеется, что эти планы не будут претворены в жизнь.
«Сами заявления носят угрожающий характер, они заставляют анализировать ситуацию. Может быть, белорусское правительство убедит президента подсчитать убытки, и я думаю, что здравый смысл должен возобладать», — сказал Синкявичус в интервью BNS.lt.
Новый и современный порт Усть-Луга в Ленинградской области
По мнению литовского министра, технически перебросить грузы с литовского направления на российское можно очень быстро и это не заставит себя долго ждать, тем более – белорусским грузам не надо проходить таможенные процедуры при пересечении границы с Россией, что значительно сократит время следования и стоимость грузов.
Судя по всему, эта ситуация настолько серьезная для Литвы, что министр Синкявичус фактически в открытую обратился к Евросоюзу с просьбой повлиять на ситуацию. Но там пока молчат, видимо находятся еще в большем шоке, чем литовцы.
В заключение суммирую: Россия, а теперь и Белоруссия, отказываются от транзита своих грузов через Литву. Причем, Россия уже это сделала почти наполовину.
Чем это грозит Литве?
Литва недополучит несколько сот миллионов евро за транзит. Сотни предприятий в портах Клайпеда (смотри главное фото) и Вентспилс окажутся на грани разорения, а десятки тысяч работников станут безработными. В условиях падения экономики и общемирового кризиса, для Литвы этот шаг Белоруссии будет равносилен контрольному выстрелу.
А вы как думаете – Белоруссия все правильно делает, или все же стоит пожалеть Литву?
Не стесняйтесь, делитесь, высказывайтесь в комментариях.
Судя по всему, эта ситуация настолько серьезная для Литвы, что министр Синкявичус фактически в открытую обратился к Евросоюзу с просьбой повлиять на ситуацию. Но там пока молчат, видимо находятся еще в большем шоке, чем литовцы.
В заключение суммирую: Россия, а теперь и Белоруссия, отказываются от транзита своих грузов через Литву. Причем, Россия уже это сделала почти наполовину.
Чем это грозит Литве?
Литва недополучит несколько сот миллионов евро за транзит. Сотни предприятий в портах Клайпеда (смотри главное фото) и Вентспилс окажутся на грани разорения, а десятки тысяч работников станут безработными. В условиях падения экономики и общемирового кризиса, для Литвы этот шаг Белоруссии будет равносилен контрольному выстрелу.
А вы как думаете – Белоруссия все правильно делает, или все же стоит пожалеть Литву?
Не стесняйтесь, делитесь, высказывайтесь в комментариях.
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Метки: белоруссия литва политика прибалтика транзит факты
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Автор ты действительно допускаешь такую возможность? Жалеть фашистов? Жалеть тех, кто спит и видит, как твоя страна горит в огне и твои сограждане вымирают на этом поприще? Ты в своем уме?
К слову так, бывший украинский депутат Ж, активный участник майдана, недавно заявил, что на майдан оружие поставлялось из посольства Литвы. Так что белорусам нужно бы повнимательней, вдруг это еще ни все сюрпризы от Литвы.
Но тут понятно, приказали свыше, чиновникам то премия в любом случае будет, а вот за все расплачиватся будет народ, ничего нового.