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В Литве паника: Белоруссия вслед за Россией отказывается от литовского транзита

В Литве паника: Белоруссия вслед за Россией отказывается от литовского транзита (3 фото)

Автор:
30 августа 2020 13:13
Метки: белоруссия   литва   политика   прибалтика   транзит   факты   
3859
3
Неужели власти Литвы настолько наивны и думали, что наглое вмешательство в дела соседней Белоруссии им сойдет с рук? В Минске не стали тянуть с ответными мерами и рассматривают вопрос о перенаправлении своих грузов в обход литовской территории и мимо порта Клайпеда.

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Метки: белоруссия   литва   политика   прибалтика   транзит   факты   
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24k
labuda.blog 2 дня назад
В Литве паника: Белоруссия вслед за Россией отказывается от литовского транзита
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643
Balticum День назад
В 2019 году Клайпедский порт принёс в бюджет 28 млн евро, и лишь 8.4 млн благодоря беларусам. Не такая уж и большая цифра, учитывая весь бюджет в 13.5 млрд. Бюджет Беларуси - всего 5 млрд евро, при том, что населения больше в 3 раза. В двух словах - Лукаш может идти нах со своими страшилками. Когда его свергнут - а это дело времени - заново подпишем те же контракты со Свободной Беларусью.
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204
Андрей Balticum 8 часов назад
Дурачье вы дурачье... в "свободе" своей не испачкайте других, плохо она у вас пахнет, а Белорусь без батьки пропадет, превратится в подобие гейропы, все человеческие ценности "по бороде" пойдут...
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643
Balticum Андрей 7 часов назад
Че же к нам, в Гейропу без человеческих ценностей беларусы бегут тысячами, дебилоид?
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204
Андрей Balticum 6 часов назад
Такие же дебилы как вы и бегут к вам...
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204
Андрей Balticum 5 часов назад
За вашей мнимой свободой, с педерастическими ценностями...
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2k
Lurds День назад
что-то меня меньше всего волнует что там у прибалтов... русофобов мне не жаль ну совсем никак.
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1k
Потомственный Минчанин День назад
Как минчанин говорю: этого с них еще мало! Они уже несколько лет гадили насчет нашей новой АЭС - свою по глупости закрыли, так надо и нам не дать. А где Беларуси электричество брать - угля нет, гидроресурсов почти нет?
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1k
Aleksandr Потомственный Минчанин 21 час назад
Вы как минчанин должны знать, что если не будет сбыта энергии с АЭС за рубеж она нам нафиг не нужна. Ибо овчинка выделки не стоит и это просто выброшенные деньги на ветер.
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1k
Потомственный Минчанин Aleksandr 8 часов назад
На этапе планирования АЭС - может, и не стоила бы. Но когда она уже построена, то есть деньги потрачены - не включить ее может только враг. Впрочем, никто и не сомневался, что Литва с Латвией нам не друзья
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64k
Пётровыч День назад
Да что вы заели, Польша, Литва, Литва, Польша? Что им сказали сделать, то они и делают, это не независимые страны!
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24k
Скептик-материалист День назад
Я всегда был аполитичным, но, когда возникла херня с Белоруссией, реально запереживал за людей. Как за родственников. Почему я должен проявлять сочувствие к тем, кто хотел их унизить и уничтожить? Если они нашли в себе силы вмешиваться в дела другого государства, значит у них есть силы разбираться в своих делах. Флаг им в руки и попутный Х.Е.Р в спину.
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10k
... День назад
а чего они волнуются? собирать яблоки, клубнику и мыть туалеты вакансий ещё много...
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27k
Ed День назад
При чем тут - жалеть-не жалеть. Все просто . Из лабусовских портов грузы уходят к нам = хорошо. Не уходят =плохо. Хватит. Нажелелись. Напомогались.Наслушались. свободолюбивый литовский народ и все примкнувшие дружными рядами идет на хрен. На чей? Мне неинтересно...
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4k
Станислав День назад
"А вы как думаете – Белоруссия все правильно делает, или все же стоит пожалеть Литву?"
Автор ты действительно допускаешь такую возможность? Жалеть фашистов? Жалеть тех, кто спит и видит, как твоя страна горит в огне и твои сограждане вымирают на этом поприще? Ты в своем уме?
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5k
Feldkurat_Katc 2 дня назад
А нехрен вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Вот Лукашенко и наступил на крайнюю плоть лабусам. Больно, оказывается. Занимайтесь своими делами и не лезьте в чужой дом. Не говорите, что мне делать и я не буду говорить вам куда пойти.
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11k
Inlex 2 дня назад
пусть литовцы едут в германию мыть жопы старым бюргерам. свободно и независимо. они же так хотели это.
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1k
ЛунныйКотэ 2 дня назад
все это игры политиков которуе при любом раскладе будут хить в хорошем доме ездить на хороших машинах жрать лучшую еду, им реально пох они ни чем не рискуют вот и играются друг с другом в войнушки
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1k
miha_lv 2 дня назад
,,Собаки лают , каркван идёт. ,, (с)
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3k
Дмитрий Горчилин 2 дня назад
Как же это по-прибалтийски, смачно харкнуть в благодетеля.
К слову так, бывший украинский депутат Ж, активный участник майдана, недавно заявил, что на майдан оружие поставлялось из посольства Литвы. Так что белорусам нужно бы повнимательней, вдруг это еще ни все сюрпризы от Литвы.
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6k
Дмитрий Поволяев 2 дня назад
Никогда никого не жалей, тебя ни кто не пожалеет. Нечего жалеть русофобов и кормит союзников НАТО а членов их альянса. Пусть для НАТО и гейропы это станет ещё одним бременем. Содержать эти республики. Как в своё время для СССР было бременем содержать их.
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24k
Скептик-материалист Дмитрий Поволяев День назад
И, в итоге, быть ещё и оплёванным ими. Правильно: пришли, договорились - хорошо. А "пригревать змей" та ещё история.
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69
Антон Лугин 2 дня назад
Поэтому в политике должны сидеть люди которые вначале думают, а потом говорят.
Но тут понятно, приказали свыше, чиновникам то премия в любом случае будет, а вот за все расплачиватся будет народ, ничего нового.
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1k
Юлия Фоксина 2 дня назад
Все правильно, пришла пора пожинать плоды своей политики по отношению к РФ. Это закономерно, постоянное поливание грязью не могло закончится иначе. При таком отношении надеяться на взаимовыгодное сотрудничество могут только люди без разума. Конечно, в целом для Литвы эта потеря не будет критической, однако из без того скудный бюджет республики пострадает ещё больше. Пусть им компенсирует потери те чьи интересы они отстаивают.
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25k
Alan Garner 2 дня назад
Пожалеть Литву? Вы е.б.а.н...ли.сь? Белорусов и Русских кто жалел????
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23k
Jackson-Motor 2 дня назад
За базар надо отвечать, даже если он литовский.
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3k
Евгений 2 дня назад
Жили-были три поросёнка, Лат-лат, Лит-лит и Эээээст. Были у них домишки, не ахти какие, но с газом и с плохоньким, но огородиком. Но вот пришёл немецкий волк, и позвал их в своё общежитие. Рассказал как там здорово-богато, но за это нужно свои огородики ему отдать, а он их кормить будет. А из домиков сделать проходной двор, но это ж ничего не значит, они ж будут в его общежитие жить. Не сказал только что жить будут у сортира, и питаться объедками. А батрачить будут у заморских замороженных финнов. Вот и прокакали свои домики и огородики глупые поросята, но в благодарность за их имущество, волк их стал называть тиграми, посмеиваясь над ними себе в сиськи.
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8k
Алексей Евгений 2 дня назад
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7k
Свои Пять Копеек 2 дня назад
Сейчас прое-балты встанут в очередь отсосать у усатого батьки.
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