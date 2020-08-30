В Литве паника: Белоруссия вслед за Россией отказывается от литовского транзита

Но на этом дело не закончилось. Белоруссия и ее президент Александр Лукашенко, по всей видимости, хорошо усвоили уроки России, которая не стала терпеть санкции в свою сторону и ударила ими же в ответ. Да и вопросы сотрудничества с государствами, поддержавшими санкции, в России также пересмотрели.



Сыграли свою роль и телефонные переговоры Лукашенко с Путиным. Александр Григорьевич внимательно выслушал коллегу и соседа, и через некоторое время после последнего разговора с Москвой объявил о плана правительства Белоруссии пустить грузы из Белоруссии в обход Литвы.



До этого момента, напомню, именно литовские железные дороги и порты Литвы были задействованы под перевалку белорусских грузов. Так сложилось еще с советских времен и в годы независимости две республики не стали ничего менять в транспортной схеме – она устраивала обе стороны: Белоруссия получала выход к Балтийскому морю и возможность отправки своих товаров морским путем, а Литва за транзит по своей территории получала неплохие деньги и обеспечивала работой сотни предприятий.



Теперь, похоже, этой схеме приходит конец – Белоруссия ищет другие пути. По всей вероятности, грузы из Белоруссии пойдут в Ленинградскую область к портам Усть-Луга и Приморск. Это ультра-современные порты и с объемами белорусских грузов там справятся легко.



Но когда в Литве узнали о планах Белоруссии, там разразилась паника.



Так, министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс уже заявил, что это решение нанесет ущерб республике и он очень надеется, что эти планы не будут претворены в жизнь.



«Сами заявления носят угрожающий характер, они заставляют анализировать ситуацию. Может быть, белорусское правительство убедит президента подсчитать убытки, и я думаю, что здравый смысл должен возобладать», — сказал Синкявичус в интервью BNS.lt.