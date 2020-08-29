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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (37 фото + 8 видео)

Автор:
29 августа 2020 17:51
Метки: комментарии   политика   юмор   
3899
37
8
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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182k
NAZARETH Автор поста День назад
Политические комментарии из инета
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10k
wilddewill 42 минуты назад
Справедливости ради надо уточнить, что первый реальный вертолет сделал русский конструктор, но для США к сожалению.
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25k
Ashabad 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Gilmor 9 часов назад
Комментарий к фото
Не, там не Мостик был, а кот скрипалей)
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25k
Ashabad 10 часов назад
Америка "любит" Украину. В извращённой форме.
Америка "любит" Украину. В извращённой форме.
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20k
Е-Лена 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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844
Andrey G 13 часов назад
Походу появилась новая русская забава - гонять пиндосов в хвост и гриву, таранить их и говорить им в глаза, что они чмошники. Командованию войск большой плюс, раз такое разрешили и не пресекают, у солдат есть хоть какое-то веселье, о котором можно потом рассказать дома.
Картинка про белорусский бизнес, который ждут в латвии - это скорее об ИТ, а не о тракторном заводе. И это большая угроза РБ, так как это большая доля денежного потока извне. Но я думаю, что ИТшники скорее ломанутся в РФ, там на этот счёт законы хорошие приняли. Хотя "патриоты" поедут куда угодно, главное не в РФ.
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25
Monher 13 часов назад
Да, мы действительно, обладаем талантом и умением воплощать, самые дерзкие мечты, но бабло на них зарабатывают другие
Да, мы действительно, обладаем талантом и умением воплощать, самые дерзкие мечты, но бабло на них зарабатывают другие
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59k
Максим Monher 11 часов назад
Нет просто запад в свое время придумал хитрую штуку под названием патент и начал все патентовать. Логично что в этом в первую очередь участвовали те, кто это придумал. Вполне себе легальный способ воровать изобретения и запрещать пользоваться ими другим.
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2k
mobi dic 19 часов назад
многие скажут в ссср было много минусов,я с эти соглашусь и даже не буду спорить.
я хочу сказать только о двух плюсах, бесплатная медицина и бесплатное образование.
многие скажут в ссср было много минусов,я с эти соглашусь и даже не буду спорить. я хочу сказать только о двух плюсах, бесплатная медицина и бесплатное образование.
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59k
Максим Олег 6 часов назад
Малыш если ты не застал СССР и не знаешь какие прививки делались (советского человека вообще легко узнать по шраму на плече от прививки) то о чем с тобой говорить.. Я не гугл, просвещать малолетних уепанов)
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1k
Alex Олег 4 часа назад
Почитайте про Смородинцева
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1k
Che rusfet 3 часа назад
Так он сам наверное блогер
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597
Олег Максим 2 часа назад
Дебил, прививка про которую ты говоришь английская, а не советская. Ее во всем мире ставили, просто в другой форме, что бы шрама не было. Если совсем деревянный, хотя бы Гугл читай.
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59k
Максим Олег 15 минут назад
успокойтесь.. выпейте лекарство.. все изобрели англичане и США, Россия отсталая страна, СССР зло.. а теперь, когда вы успокоились, идите накуй.
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2k
mobi dic 19 часов назад
не в украине, а на украине.
не в украине, а на украине.
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2k
mobi dic 19 часов назад
а вот я отношусь к ней с уважением.
для своей страны она символ и столп общества и ей думаю плевать на мнение окружающих стран.
да она враг, но враг достойный,хоть и подлый, но не надо забывать она символ своей страны в не друг соседних стран.
а вот я отношусь к ней с уважением. для своей страны она символ и столп общества и ей думаю плевать на мнение окружающих стран. да она враг, но враг достойный,хоть и подлый, но не надо забывать она символ своей страны в не друг соседних стран.
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334k
rusfet mobi dic 17 часов назад
Вы её уважаете за то ,что она считает себя выше остальных людей,и что у неё голубая кровь?
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36k
FoxGen mobi dic 15 часов назад
Достойный, хоть и подлый? Как это у вас в одной голове уживается?
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2k
RoseM FoxGen 14 часов назад
Человек русский язык знает слабо. ))
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16
Андрей mobi dic 12 часов назад
Подлый достойный враг???
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2k
mobi dic 19 часов назад
как старый рижанин открою вам тайну.
если вы живёте в риге и знаете русский но не знаете латышский у вас будут сложности, но если вы знаете латышский но не знаете русский то у вас будут проблемы.а по чесноку подавляющее большинство латышей знают русский и многие говорят без акцента а вот русские далеко не все говорят на латышском.это не значит что русские не знают латышский,просто не говорят))
как старый рижанин открою вам тайну. если вы живёте в риге и знаете русский но не знаете латышский у вас будут сложности, но если вы знаете латышский но не знаете русский то у вас будут проблемы.а по чесноку подавляющее большинство латышей знают русский и многие говорят без акцента а вот русские далеко не все говорят на латышском.это не значит что русские не знают латышский,просто не говорят))
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1k
alex mobi dic 9 часов назад
человек с такой фамилией должен беседвать на иврите, а не не латвийском.
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2k
mobi dic 19 часов назад
как гражданин латвии отвечаю,в латвии не производят ни чего,от слова совсем.
как гражданин латвии отвечаю,в латвии не производят ни чего,от слова совсем.
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182k
NAZARETH Автор поста mobi dic 16 часов назад
А на что народ живет? Чем промышляет?
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6k
Пылитель Фострала NAZARETH 7 часов назад
Ну как... В Риге можно найти работу, не знаю что там по зарплатам, но если в семье двое работают то терпимо однако кто кем. Вот на вскидку несколько примеров:
Одноклассник - админит под Линуксом какие-то фирмы (окончил юр.фак).
Еще один друг детства - ставит-проектирует кухни (экономист).
Еще один - ремонтирует (с лопатой в руках) дороги (экономист не окончен).
Моя бывшая работает с базами данных известного моб.оператора (экономист).
Лень продолжать, но ситуация вот такая. Сам я из ЛВ отчалил в 2009-м,
и возвращаться не собераюсь.
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2k
mobi dic 19 часов назад
вот вам смешно,а я закупил всякой хрени из жратвы,масло подсолнечное кончилось только неделю назад,риса хватит ещё на год))
вот вам смешно,а я закупил всякой хрени из жратвы,масло подсолнечное кончилось только неделю назад,риса хватит ещё на год))
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17k
Карлсончек mobi dic 10 часов назад
Нужно правильно хранить, что бы хватило, а то через полгода выкинете все с жучками.
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2k
mobi dic 20 часов назад
для того что бы понять на каком языке говорят , достаточно зайти на кладбище и посмотреть на памятники,там не врут.
для того что бы понять на каком языке говорят , достаточно зайти на кладбище и посмотреть на памятники,там не врут.
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182k
NAZARETH Автор поста mobi dic 16 часов назад
Типа такого , с саморекламой ?
Типа такого , с саморекламой ?
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2k
mobi dic 20 часов назад
дело не в количестве ,дело в качестве.
порой 2 чела могут нагнуть 8-10 человек,если уверены в своей правоте и готовы идти до конца.

дело не в количестве ,дело в качестве. порой 2 чела могут нагнуть 8-10 человек,если уверены в своей правоте и готовы идти до конца.
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10k
_delphin_ 20 часов назад
ДА поняли мы, что для военнослужащих, не надо 2 раза повторять. ааа, это для военнослужащих))

АОТ: а ещё телевизор, атомный реактор (а не только ледокол), периодическую таблицу элементов и водку. Да и много чего ещё. Колёсный танк, аналоговую вычислительную машину, троичную ЭВМ, видеомагнитофон. Исследования в науке, особенно в последнее время идут быстро. И русские далеко не на последнем месте.
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20k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 час назад
45 можно ещё Попова с радио добавить и Телевизоры.
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NAZARETH

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