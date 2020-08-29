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Как америкосов по полям Сирии гоняли.
В общем - шансов у них не было ))
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Чип и Дэйл,блдь. У них кастинги чтоль?? Чего одни У..ебки то?
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Когда печеньки торкнули
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Укpaинcкая социальная реклама. А вы че подумали ?
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Ну вернёмся к нашим бара..., вернее к соседям...Как много зонтов БКБ, производители наверное озолотились.
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На границе с Беларусью, в одной из пограничных застав Добрянка для военных сделали даже Петушарню. Всё по стандартам НАТО
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В Лондоне тоже митинг против власти, все от неё устали за столько лет! Долой короля и королеву! Мы хотим сменяемость власти! Путина на престол!
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ГЕРМАНИЯ , ПРОЗРЕЛИ !!! Трамп, Путин! Мирный договор!
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АГОНИЯ ГЕГЕМОНА. О ПЛАНЕ США БЛОКИРОВАТЬ ФЛОТ И ПОРТЫ РОССИИ
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Картинка про белорусский бизнес, который ждут в латвии - это скорее об ИТ, а не о тракторном заводе. И это большая угроза РБ, так как это большая доля денежного потока извне. Но я думаю, что ИТшники скорее ломанутся в РФ, там на этот счёт законы хорошие приняли. Хотя "патриоты" поедут куда угодно, главное не в РФ.
я хочу сказать только о двух плюсах, бесплатная медицина и бесплатное образование.
для своей страны она символ и столп общества и ей думаю плевать на мнение окружающих стран.
да она враг, но враг достойный,хоть и подлый, но не надо забывать она символ своей страны в не друг соседних стран.
если вы живёте в риге и знаете русский но не знаете латышский у вас будут сложности, но если вы знаете латышский но не знаете русский то у вас будут проблемы.а по чесноку подавляющее большинство латышей знают русский и многие говорят без акцента а вот русские далеко не все говорят на латышском.это не значит что русские не знают латышский,просто не говорят))
Одноклассник - админит под Линуксом какие-то фирмы (окончил юр.фак).
Еще один друг детства - ставит-проектирует кухни (экономист).
Еще один - ремонтирует (с лопатой в руках) дороги (экономист не окончен).
Моя бывшая работает с базами данных известного моб.оператора (экономист).
Лень продолжать, но ситуация вот такая. Сам я из ЛВ отчалил в 2009-м,
и возвращаться не собераюсь.
порой 2 чела могут нагнуть 8-10 человек,если уверены в своей правоте и готовы идти до конца.
АОТ: а ещё телевизор, атомный реактор (а не только ледокол), периодическую таблицу элементов и водку. Да и много чего ещё. Колёсный танк, аналоговую вычислительную машину, троичную ЭВМ, видеомагнитофон. Исследования в науке, особенно в последнее время идут быстро. И русские далеко не на последнем месте.