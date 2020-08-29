Зеленский вновь назвал Россию страной агрессором

Отметим, что ранее, на протяжении года после своего избрания на должность президента Украины, Зеленский избегал называть Россию страной агрессором, как это делал его предшественник Порошенко. Но Зеленский не зря заслужил за это время прозвище среди народна Украины – Порохозеленский, так как за это время он полностью стал копировать во всём своём маразме и преступлениях своего предшественника Порошенко.



Также, Зеленский и преступные украинские власти, занимаются переписыванием уже новейшей истории Украины, в частности, истории с Иловайским котлом.



Зеленский называет участников этого котла – преступников, уголовников и головорезов, напавших на свой же народ на Донбассе – героями.



Кроме того, сегодня, официальная версия украинских властей об Иловайском котле выглядит совсем иначе от того, как это было на самом деле, и как это знает и видел весь мир.



Украинские преступные власти Зеленского, сегодня, чествуя шестую годовщину этого котла – сокрушительного поражения украинских боевиков на Донбассе, рассказывают, что якобы, несмотря на достигнутые договорённости по выходу боевиков ВСУ из окружения, в которое они к тому времени попали, по приказу Генштаба РФ, уходящие колонны украинских боевиков были расстреляны из тяжёлой артиллерии. Такова версия украинской Генпрокуратуры при президенте Зеленском.





Однако каждый украинец и весь украинский народ, а также весь мир, помнит и знает, как это было на самом деле.



Преступный украинский президент Порошенко планировал подписать Минские соглашения. Именно потому, действительно, были достигнуты договорённости о прекращении огня и выхода из окружения частей ВСУ, которые, на самом деле, были не ВСУ, а добробаты и различные нацистко-фашистские формирования. Франция, Германия, РФ и Украины, собрались для подписания Минских соглашений.



В момент этих переговоров, и по приказу Порошенко, который думал, таким образом, всех обмануть, украинские боевики, накануне подписания Минских соглашений, попытались прорваться из окружения, только не в свою сторону, не по коридору выхода из окружения, а в сторону Донбасса.



Это была попытка Порошенко обставить великие державы на подписании Минских соглашений. Под самое подписание, попытаться захватить как можно больше территорий Донбасса, в последний момент, а потом уже и мирное соглашение подписать.



Однако, такая его тупая и примитивная позиция, понятное дело, была всем известна заранее. Во всяком случае, то, что эти люди, Порошенко и компания, а теперь Зеленский, настолько примитивны и глупы, точно бралось в расчёт.



Потому, попытавшиеся прорваться к Донбассу прямо в день подписания Минских соглашений боевики, были уничтожены.



Теперь, этих преступников, боевиков, головорезов, Зеленский называет героями, защищавшими суверенитет Украины от российской агрессии.



Комментарии тут излишни, одно слово – Порохозеленский.



Жаль только, что Порошенко, тогда, за свою тупость, глупость и свои преступления, заплатил жизнями пусть и боевиков, но украинских всё же граждан, погибших в том котле.



Зеленский должен знать, а прежде всего – украинский народ должен это понимать, что глупость, тупость и примитивность Зеленского, будет стоить Украине, точно также, жизней украинских граждан.



фото: пресс-служба президента Украины



видео: пресс-служба президента Украины



текст: Александр Точка



Издание Tochka Zрения