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Зеленский вновь назвал Россию страной агрессором

Зеленский вновь назвал Россию страной агрессором (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 14:56
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Зеленский   Иловайский котёл   донбасс   общество   политика   порохозеленский   россия   украина   
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13:54, Киев, Tochka Zрения, Выступая сегодня на мероприятиях посвящённых памяти «Иловайского котла», президент Украины вновь назвал Россию — страной агрессором, от агрессии которой, якобы, защищают Украину её герои — ВСУ.

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Метки: Зеленский   Иловайский котёл   донбасс   общество   политика   порохозеленский   россия   украина   
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49  комментариев
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11k
gavrosh День назад
Повесился бы что ли, на зло агрессору)
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Бандера приде - Неньке Крым и Донбасс верне. Надо тильки трохи подождать.
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5k
Jumbo 8 часов назад
Сейчас бы клоунов сюда тащить.
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94
Александр Зубарев 8 часов назад
чепушило
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2k
Красаучег) 10 часов назад
Уже не смешно даже.. пусть хоть мордором зовёт
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25k
Alan Garner 10 часов назад
Жалкое посмешище,клоун-проститутка олигархов.
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8k
Хью́берт 11 часов назад
Зеленский вновь назвал Россию страной агрессором
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1k
Ян Баян 11 часов назад
Этот кокаинщик из транса не выходит. Укрогабон на пике деградации.
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8k
Буратино... 12 часов назад
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8k
woo 13 часов назад
Какое то блеяние, а не выступление президента...
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6k
Alexander 19 часов назад
Хохлы бьются с агрессором как могут.

Согласно информации Института экономики и прогнозирования, в структуре импорта из России в Украину в 2018 году доминируют энергоносители - нефть, дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций. За них Киев заплатил 4,4 млрд долларов. Далее следует продукция промышленности - котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например аммиак. На эти две товарные группы в минувшем году пришлось 77,5% всего украинского импорта из РФ. В денежном эквиваленте это 6,25 млрд долларов.
https://www.dw.com/ru/торговля-россии-и-украины-санкции-остаются-товарооборот-растет/a-49894987https://www.dw.com/ru/торговля-россии-и-украины-санкции-остаются-товарооборот-растет/a-49894987
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7k
Свои Пять Копеек 21 час назад
Зеленский вновь назвал Россию страной агрессором
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25k
Rest Tremor 22 часа назад
Зеленский вновь назвал Россию страной агрессором
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1k
Yow 22 часа назад
на каком языке оно говорит? это и не русский и не украинский
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12k
Сталкер 22 часа назад
Клоун – мразь. И он таким не стал – он таким и был.
Ссылка www.youtube.com
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6k
Alexander Сталкер 19 часов назад
Перестал для меня существовать в тот день. Отец, царствие небесное, невзлюбил его ещё лет десять назад, когда Вова довольно успешно со сцены кривлялся.
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176k
TUKUTELA-сепар 23 часа назад
из любопытства подписан на зелю в инсте,его росяне лайкают как больные
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6k
Killgrave 23 часа назад
Зеля и хохлы бредят, как отсталые. Хэрои-содомиты. Фэйк-нация.
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1k
Pioner76 День назад
Колун он и останется клоуном.
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5k
zurapod День назад
а у него нет выбора. его держат за яйца и крутят их как хотят. Беня сказал- он назвал.
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10
Владимир Е День назад
я сам из Крыма... он в 14 году пел "не отрекаются любя"... иди в жопу зеленуха...
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6k
Goldsmith День назад
Больше всего меня поражает то что такая страна с таким количеством славянского населения не могла найти себе президента кроме как этого клоуна. Дохли на майдане, за страну за свободу и поставили во главу инородца клоуна с целой бандой таких же х.у.е.п.летов. Сколько вас там украинцы? Не нашлось нормального украинца сына своей земли?
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3k
Вячеслав Goldsmith День назад
Тут такое дело. Украинцы очень глупый народ, ими манипулировать легко и забавно. У украинца одна забота, набить брюхо и по завидовать.Они завидуют всем, куму, соседу, молдаванам, армянам, румынам всем в округе. Русским завидовать это у них как нац. спорт.Это нация с молоком матери впитала ген предательства. Мазепа их национальный герой, казаки-геи, который по пять раз за день продавались их кумиры. И вот этим героям покажи гривну и они выберут хоть черта, лишь бы заплатил.
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148
ezgik Goldsmith 3 минуты назад
НУУУ, а мы то своего САМИ нашли))))) На смешите мои тапочки
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