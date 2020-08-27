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Пригожин надеется, что Навальный выживет – чтобы «раздеть и разуть» блогера

Пригожин надеется, что Навальный выживет – чтобы «раздеть и разуть» блогера (2 фото)

Автор:
27 августа 2020 11:56
Метки: Евгений Пригожин   долги фбк   навальный   
234
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В связи с тем, что бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин выкупил у предприятия «Московский школьник» долг так называемого Фонда борьбы с коррупцией, его основателя Алексея Навального и юриста фонда Любови Соболь, журналисты поинтересовались его мнением о неожиданной госпитализации Навального. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба предприятия «Конкорд», принадлежащего Пригожину.

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Метки: Евгений Пригожин   долги фбк   навальный   
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5  комментариев
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40k
Andrey День назад
А мы надеемся, что эту тварь, в свое время, тоже напоят чайком с полонием.
На каждого отравителя всегда найдется свои Башировы и Петровы
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39k
SAndre 24 часа назад
Давай, мужик! Я за тебя болею! Шайбу! Шайбу!
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2k
banga911 День назад
Пригожин, Евгений Викторович - Родился в 1961 году в Ленинграде, в 1977 году окончил спортивную школу-интернат № 62 (современный колледж Олимпийского резерва № 1). Занимался лыжными гонками, к которым его приучил отчим инструктор по лыжному спорту Самуил Жаркой.
29 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». Вовлекал несовершеннолетних в проституцию, за что также был осуждён судом. Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии 9. В 1988 году был помилован и в 1990 году вышел из колонии-поселения.
Издание «Деловой Петербург» в своём «Рейтинге миллиардеров 2016» ставит Евгения Пригожина на 106-е место и оценивает его состояние в 7,14 млрд рублей. В 2016 году включен изданием «Город 812» в список 30 самых влиятельных людей Санкт-Петербурга.
Как говорится: Скажи мне кто твой друг....
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292
Shekhar Kapur День назад
Мне кажется, что если его там не угробят, то он больше не вернётся в Россию, будет оттуда гадить
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7k
Мафусаил День назад
Ахахааха, а он писец какой добросовестный)
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