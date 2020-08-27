Пригожин надеется, что Навальный выживет – чтобы «раздеть и разуть» блогера

Бизнесмен считает, что Навальный, скорее, выгоден действующей власти. Учитывая его психическую неуравновешенность и абсолютную недоговороспособность, в качестве оппозиции он даже ценен. Тем более, что авторитет блогера в либеральной среде давно утрачен. Зато его смерть или инвалидность были бы на руку кураторам на Западе, а также ближайшим соратникам, которым крайне выгодно сделать из Навального очередную «жертву режима».

Похоже, что Евгений Пригожин попал в точку, и инцидент в небе над Омском был разыгран специально с целью переправки Навального на Запад. 20 августа видеоблогеру стало плохо в самолете Томск-Москва. Борт экстренно приземлился в Омске, Алексея госпитализировали в больницу №1, где врачи в течение суток стабилизировали его и искали причину ухудшения состояния. После многочисленных анализов они так и не нашли следов отравления, поставив предварительный диагноз – ухудшение углеводного обмена.

Семья и соратники пациента добились его отправки в немецкую клинику «Шарите». И вот там медики тут же «обнаружили» отравляющие вещества в организме Навального. Внимание, вопрос на засыпку: если в Омске Нава был чист, что признали и прибывшие в госпиталь немцы, то в какой момент появились «следы отравления»? Правильно, после передачи Алексея в руки германских врачей.

Вот и не удивительно, что Пригожин, как и я, и еще множество людей, экспертов, с интересом наблюдающих за происходящим, пришел к умозаключению, что в истории с Навальным виден отчетливый след западных спецслужб, а цель – побег на Запад. Впрочем, Евгений Викторович выдвинул даже две версии о причинах ухудшения состояния Алексея Навального.

«Первая — если отравили, то по заказу его собственных зарубежных хозяев, включая его "генетических отца и мать" — Ходорковского и Обаму. Второе и самое вероятное, что произошло, — это Навальный напился самогона и обожрался антидепрессантами, отчего и впал в кому. А так как немецкие врачи никаких ядов не обнаружили, то они авансом устроили истерику на весь мир, а сейчас будут спешно подделывать результаты анализов. Я, пожалуй, единственный человек, который прошел полный цикл американского суда, и могу сказать, что эти беспринципные провокаторы занимаются фальсификациями 24 часа в сутки. Так же будут действовать и немцы», — поделился своим мнением петербургский предприниматель.

Что касается взыскания долгов с ФБК, Навального и Соболь, Евгений Пригожин заявил, что ему Навальный нужен живым – в противном случае будет не с кого получить причитающиеся ему деньги. С Любой Соболь бизнесмен намерен договориться. Кроме того, предприниматель собирается с помощью юристов вскрыть все махинации и фальсификации фонда и его команды.

«Приходит много вопросов, что я буду делать дальше в отношении ФБК. Отвечаю сразу максимально развернуто, чтобы закрыть эту тему. Я очень надеюсь, что Навальный останется жив. Иначе не с кого будет "отрезать мясо по кусочку". С Любой Соболь мы договоримся, хотя некоторые предлагают взять ее в сексуальное рабство)). Относительно ФБК, безусловно, я предприму все юридические действия, во время которых мир увидит, каким образом Навальный и его прихлебатели добывали свою информацию, как искажали и фальсифицировали ее. А также кто и когда был заказчиком его псевдорасследований, включая его западных хозяев. Могу отдельно сказать, что на почту пресс-службы компании "Конкорд" в последнее время приходит много информации о противозаконной деятельности ФБК», — подытожил Евгений Пригожин.