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В РВСН России работал украинский шпион

В РВСН России работал украинский шпион (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 11:23
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Зеленский   политика   рвсн   россия   сбу   украина   украинский шпион   фсб   
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11:11, Москва, Tochka Zрения, Украинский шпион работал в РВСН России (Ракетные войска стратегического назначения), он задержан ФСБ и уже арестован судом.

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Метки: Зеленский   политика   рвсн   россия   сбу   украина   украинский шпион   фсб   
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26  комментариев
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4k
Владимир 3 часа назад
Это же каким дауном надо быть. Ладно шпионить на развитые страны, но на недоразвитую... Это конечно зашквар.
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16k
BillyBonzz Владимир 3 часа назад
а Вы думаете это украине нужны эти сведения?))) Да они даже не знают что с ними делать)) Это запад руками украины проводит разведку, свои руки не пачкает и не палит своих агентов, а действует через украинских дурачков.
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14k
Александр 40 минут назад
Небось из столовки полный пакет хрена украл, чтоб украинское сало жрать, за продажу Родины....
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
Когда читаем "украинский шпион" - понимаем "американский шпион"...
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6k
Саша Смирнов Час назад
Как обычно, нелегитимная киевская власть заявит, что это всё постановка, что они не засылали никаких шпионов.
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4k
Mishganer 2 часа назад
Тут есть нюанс. Шпион это гражданин чужой страны, выведующий у нас наши секреты. А гражданин своей страны, передающий чужой стране секреты, предатель и изменник Родины, что гораздо мразотнее!!!
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8k
котегRUS 2 часа назад
Жаль что всего 20 лет, а не расстрел
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15
kojkrgnv 3 часа назад
В РВСН России работал украинский шпион
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14k
Александр kojkrgnv 44 минуты назад
Сербы приветствуют Челябинск?
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4k
Игорь 3 часа назад
типичный украинский шпион
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1k
Игорь 3 часа назад
шпионить на Украину... это ж надо так опозориться.
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17k
Батончик с маком 3 часа назад
я придумал очень жестокое наказание - выслать его в укропию на пожизненное проживание
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2k
Hellgone 3 часа назад
Да будто один..
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16k
BillyBonzz 3 часа назад
Надо реформу и чистки рядов в армии проводить, проверять каждого, особенно тех, кто имеет доступ к сведениям гостайны. Возрождать особые отделы при каждой части, каждом подразделении.
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16k
BillyBonzz Hellgone 3 часа назад
чего боюсь? ты завершай свои эпохальные умозаключения, а не мычи обрывками?
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2k
Hellgone BillyBonzz 3 часа назад
Ты идиот?
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16k
BillyBonzz Hellgone 2 часа назад
Понятно. В Черный список дурака. Не пиши мне больше.
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39k
zloykoyot BillyBonzz 2 часа назад
Особисты и сейчас есть. Скорее всего благодаря им и задержали.
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2k
Hellgone BillyBonzz 2 часа назад
Это ж надо...Неужто я такой страшный...
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