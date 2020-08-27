В РВСН России работал украинский шпион

Напомним также, что только за последнее время это далеко не первое задержание украинских шпионов. Ранее ФСБ задерживала украинских шпионов в Крыму, Ростове-на-Дону, Москве. Задержание украинских шпионов также отмечалось и ранее. В основном, все они служили в российской армии.



Стоит также отметить, что при президенте Украины Зеленском, украинское СБУ и разведка сильно активизировались, намного больше, чем при его предшественнике Порошенко.



фото: скриншот Tochka Zрения



видео: ЦОС ФСБ



текст: Александр Точка



Издание Tochka Zрения