В РВСН России работал украинский шпион

11:11, Москва, Tochka Zрения, Украинский шпион работал в РВСН России (Ракетные войска стратегического назначения), он задержан ФСБ и уже арестован судом.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — сообщает центр общественных связей ФСБ.
Шпион арестован судом и обвиняется в государственной измене (ст. 257 УК РФ), ему грозит до 20 лет заключения строгого режима. Его данные не уточняются. Шпиона задержали прямо при выходе из его военной части.
Также ФСБ опубликовало видео задержания украинского шпиона.
Шпион арестован судом и обвиняется в государственной измене (ст. 257 УК РФ), ему грозит до 20 лет заключения строгого режима. Его данные не уточняются. Шпиона задержали прямо при выходе из его военной части.
Также ФСБ опубликовало видео задержания украинского шпиона.
Напомним также, что только за последнее время это далеко не первое задержание украинских шпионов. Ранее ФСБ задерживала украинских шпионов в Крыму, Ростове-на-Дону, Москве. Задержание украинских шпионов также отмечалось и ранее. В основном, все они служили в российской армии.
Стоит также отметить, что при президенте Украины Зеленском, украинское СБУ и разведка сильно активизировались, намного больше, чем при его предшественнике Порошенко.
фото: скриншот Tochka Zрения
видео: ЦОС ФСБ
текст: Александр Точка
Издание Tochka Zрения
Стоит также отметить, что при президенте Украины Зеленском, украинское СБУ и разведка сильно активизировались, намного больше, чем при его предшественнике Порошенко.
фото: скриншот Tochka Zрения
видео: ЦОС ФСБ
текст: Александр Точка
Издание Tochka Zрения
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