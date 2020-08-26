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Второй сорт

Второй сорт (2 фото)

Автор:
26 августа 2020 04:40
Метки: второй   навальный   сорт   
792
2
Мы с вами собираем на лечение детям в Германии. Долго, муторно, тяжело - с мира по нитке. Ни одна немецкая клиника не берёт бесплатно наших детей - ничего не поделаешь, капитализм кругом.
За Навальным в Омск прилетел самолёт. Из Германии. Канцлер Меркель волнуется за здоровье Алёшки.

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Метки: второй   навальный   сорт   
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17  комментариев
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2k
alex День назад
При капитализме человек не равен человеку, вы только об этом узнали?!
С Навальным носятся как ужаленные, потому что он нужен Германии, как рычаг давления на Россию, зачем им ваши больные детишки, у них своих хватает.

Я сам гражданин Германии, и медицинское обслуживание получаю в той мере, в которой могу оплатить, в которой заслуживаю. Те, кто побагаче, у тех возможностей больше, и помощь получают быстрее, оперативнее и доктора получше.
Получается что я гражданин второго сорта?! ну наверное.
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7k
HUBLOT 17 часов назад
Кстати, о канцлере. Я знаю одного ефрейтора, которого тоже травили ингибиторами. Так он выжил и даже канцлером стал.
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−6
anton.s.davydov День назад
Да это просто смешно (про ситуацию). Сейчас ещё больше обвалят рубль и заблокируют все санкциями, хотя все прекрасно понимают, что власти, какой бы она ни была, нет никакого резона давить своего управляемого «оппозиционера».
Уж если бы хотели, наверное, сделали бы все чисто-комар носа не подточил бы!
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7k
K7OO anton.s.davydov День назад
Да на кой черт вообще травить человека с непогашенной судимостью, которого можно в любую секунду приземлить на нары абсолютно законно и без всякого палева? Все равно что штаны через голову надевать.)
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10k
Проктолог-иллюзионист День назад
Никто не возмущается, потому что все реалисты, и понимают в каком мире они живут. В отличие от утопистов, которые на каждом углу вещают про равенство и братство. Нет никакого равенства, никогда не было, и, скорее всего, никогда не будет.
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30k
Игорь День назад
Навальный для Запада отработанный материал, НО:
1. Хороший кандидат на сакральную жертву
2. Слишком много знает о своих кураторах и меценатах.

Поэтому в России подсуетились, чтобы его вылечить. Поэтому Запад не захотел, чтобы его лечили и не дай Бог вылечили в России, ибо даже вылеченный в России Навальный - уже не жертва режима, а просто жертва бытового отравления.

Вот из-за этого весь сыр-бор.
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7k
Alexander День назад
Минус за последние три строчки.
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1k
miha_lv День назад
Благотворительные фонды , слышали о таких. Не те что в РФ используются для получения льгот и прочего кидалава бюджета , а настоящие помогающие людям .
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40k
Andrey День назад
Если, например, Сечин откажется от своей зарплаты за один рабочий день - можно будет вылечить сразу четырех детишек.
А кто виноват в том, что российская медицина находится в такой глубокой жопе, что не можем сами лечить своих детей? Навальный?
Какое же ты, Ваня, ГОВНО!!!!!!!!!!
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9k
Яромиръ Andrey День назад
...на говно, в зеркало посмотри, либераст херов
...на говно, в зеркало посмотри, либераст херов
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26k
Сталин подтвердил бы!! День назад
Тысячу раз с вами согласен. Нах этого Навального из страны. Тварь ещё та!!
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−14
Обратная сторона Луны День назад
Мы с вами собираем на лечение детям в Германии. Долго, муторно, тяжело - с мира по нитке

И что? В этом тоже навальный и меркель виноваты?
да минута рекламного ролика про "несчастных детишек" стоит больше, чем собирается денег, но это поднимает рейтинг каналов среди сердобольных старушек. И почему оплачивать лечение должна меркель, а не Путин?

А про навального - уже за@#&ло! По моему наши кремлеботы уж слишком его пиарят. Который год по десятку постов в день про него строчат. Если бы не они, про наву уже давно все забыли, из чего следует вывод - навальный - проект кремля
а меркель повелась
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9k
Яромиръ Обратная сторона Луны День назад
Второй сорт
Второй сорт
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25k
Alan Garner День назад
Анального,Люпку легче грохнуть на том же мосту,но потом не отмоешься от западного го.вна. Вся внешняя политика, причем всех лидеров е.б.а.нный детский сад,но в 60-70 летнем возрасте. Исполняя всю всю эту хе.рню они почему-то думают ,что так правильно,да потому,что люди работают,воспитывают детей,ухаживают за родителями ,им по.хуй на всю эту мразь у них серьёзные проблемы,а эти все утырки играют в игру кто, кого типа понарошку на.ебет. мир катится в ж.опу. Путину здоровья и долгих лет жизни смотреть на все это б.л.я.д.с.т.в.о!!!
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273
Shekhar Kapur День назад
Хорошая статья, есть о чем задуматься .
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10k
Сибирячка День назад
Да нас уже в нашей стране за людей не считают. Перед нашими вылазками в лес или тайгу армия препараты не распыляет, что бы не дай бог на нас комарик не сел. В больницах всех лечатодним и тем же набором лекарств. и т.д.
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9k
Яромиръ Сибирячка День назад
....а, на твоём любимом Запеде лбдей за людей считают?
....а, на твоём любимом Запеде лбдей за людей считают?
....а, на твоём любимом Запеде лбдей за людей считают?
....а, на твоём любимом Запеде лбдей за людей считают?
....а, на твоём любимом Запеде лбдей за людей считают?
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