Второй сорт

Мы с вами собираем на лечение детям в Германии. Долго, муторно, тяжело - с мира по нитке. Ни одна немецкая клиника не берёт бесплатно наших детей - ничего не поделаешь, капитализм кругом.
За Навальным в Омск прилетел самолёт. Из Германии. Канцлер Меркель волнуется за здоровье Алёшки.
За Навальным в Омск прилетел самолёт. Из Германии. Канцлер Меркель волнуется за здоровье Алёшки.
Лечение будет оплачивать какой-то фонд, а если нет, то Меркель готова предоставить любую другую больницу на выбор.
Странно это, вы не находите? А я нахожу.
И дело даже не в поведении канцлера, а в принципе.
Давайте уберём эмоции и посмотрим, что же произошло.
Российская авиакомпания сажает самолёт в Омске. Тратят керосин, который очень дорого стоит. Простые люди волнуются - взлёт-посадка, ведь многие не любят этого.
Тут же Навального везут в одну больницу. Потом переводят в другую.
Весь персонал стоит на ушах. В коридорах появляются спецслужбы, чтобы охранять Алёшку. Следователи по тайге идут в Кафтанчиково - уже всех опросили. Оперативно работают - первый раз вижу такое.
Врачи, тем временем, проводят консилиумы. Лучшие специалисты консультируют региональных врачей. МинЗдрав волнуется, Алёшку лечат.
Я просто спросить вас хочу: а как вы думаете, если бы вас с перепоя и таблеток стошнило, к вам было бы такое внимание?
Однажды летел точно так же - тоже мужчине было плохо. Никто самолёт не посадил, хотя мужик отрубился. Вот ещё, на простого смерда тратить дорогущее топливо?
Ефремова судят - вся страна смотрит на цирк. Бочкарёву отпустили, не посадив. Что у нас за отношение к таким товарищам? Они очень особенные какие-то?
Я правда не понимаю, чем Навальный лучше ребёнка, который нуждается в сложном лечении. Почему ради детей наш МинЗдрав не скачет и канцлер Меркель не ищет им лучшей клиники?
Неужели вы, обычные люди, являетесь гражданами второго сорта? Разве это нормально, как считаете?
Почему ваши дети, если не дай бог заболеют, умрут? Они хуже Навального и Ефремова разве?
Но что меня больше всего поражает, так это ваша реакция - для вас это будто норма!
Никого не возмущает это неравенство. Никто об этом не говорит. Значит, вы сами себя считаете вторым сортом, а их особенными?
Так?
Странно это, вы не находите? А я нахожу.
И дело даже не в поведении канцлера, а в принципе.
Давайте уберём эмоции и посмотрим, что же произошло.
Российская авиакомпания сажает самолёт в Омске. Тратят керосин, который очень дорого стоит. Простые люди волнуются - взлёт-посадка, ведь многие не любят этого.
Тут же Навального везут в одну больницу. Потом переводят в другую.
Весь персонал стоит на ушах. В коридорах появляются спецслужбы, чтобы охранять Алёшку. Следователи по тайге идут в Кафтанчиково - уже всех опросили. Оперативно работают - первый раз вижу такое.
Врачи, тем временем, проводят консилиумы. Лучшие специалисты консультируют региональных врачей. МинЗдрав волнуется, Алёшку лечат.
Я просто спросить вас хочу: а как вы думаете, если бы вас с перепоя и таблеток стошнило, к вам было бы такое внимание?
Однажды летел точно так же - тоже мужчине было плохо. Никто самолёт не посадил, хотя мужик отрубился. Вот ещё, на простого смерда тратить дорогущее топливо?
Ефремова судят - вся страна смотрит на цирк. Бочкарёву отпустили, не посадив. Что у нас за отношение к таким товарищам? Они очень особенные какие-то?
Я правда не понимаю, чем Навальный лучше ребёнка, который нуждается в сложном лечении. Почему ради детей наш МинЗдрав не скачет и канцлер Меркель не ищет им лучшей клиники?
Неужели вы, обычные люди, являетесь гражданами второго сорта? Разве это нормально, как считаете?
Почему ваши дети, если не дай бог заболеют, умрут? Они хуже Навального и Ефремова разве?
Но что меня больше всего поражает, так это ваша реакция - для вас это будто норма!
Никого не возмущает это неравенство. Никто об этом не говорит. Значит, вы сами себя считаете вторым сортом, а их особенными?
Так?
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С Навальным носятся как ужаленные, потому что он нужен Германии, как рычаг давления на Россию, зачем им ваши больные детишки, у них своих хватает.
Я сам гражданин Германии, и медицинское обслуживание получаю в той мере, в которой могу оплатить, в которой заслуживаю. Те, кто побагаче, у тех возможностей больше, и помощь получают быстрее, оперативнее и доктора получше.
Получается что я гражданин второго сорта?! ну наверное.
Уж если бы хотели, наверное, сделали бы все чисто-комар носа не подточил бы!
1. Хороший кандидат на сакральную жертву
2. Слишком много знает о своих кураторах и меценатах.
Поэтому в России подсуетились, чтобы его вылечить. Поэтому Запад не захотел, чтобы его лечили и не дай Бог вылечили в России, ибо даже вылеченный в России Навальный - уже не жертва режима, а просто жертва бытового отравления.
Вот из-за этого весь сыр-бор.
А кто виноват в том, что российская медицина находится в такой глубокой жопе, что не можем сами лечить своих детей? Навальный?
Какое же ты, Ваня, ГОВНО!!!!!!!!!!
И что? В этом тоже навальный и меркель виноваты? да минута рекламного ролика про "несчастных детишек" стоит больше, чем собирается денег, но это поднимает рейтинг каналов среди сердобольных старушек. И почему оплачивать лечение должна меркель, а не Путин?
А про навального - уже за@#&ло! По моему наши кремлеботы уж слишком его пиарят. Который год по десятку постов в день про него строчат. Если бы не они, про наву уже давно все забыли, из чего следует вывод - навальный - проект кремля а меркель повелась