Второй сорт

Лечение будет оплачивать какой-то фонд, а если нет, то Меркель готова предоставить любую другую больницу на выбор.



Странно это, вы не находите? А я нахожу.



И дело даже не в поведении канцлера, а в принципе.



Давайте уберём эмоции и посмотрим, что же произошло.



Российская авиакомпания сажает самолёт в Омске. Тратят керосин, который очень дорого стоит. Простые люди волнуются - взлёт-посадка, ведь многие не любят этого.



Тут же Навального везут в одну больницу. Потом переводят в другую.



Весь персонал стоит на ушах. В коридорах появляются спецслужбы, чтобы охранять Алёшку. Следователи по тайге идут в Кафтанчиково - уже всех опросили. Оперативно работают - первый раз вижу такое.



Врачи, тем временем, проводят консилиумы. Лучшие специалисты консультируют региональных врачей. МинЗдрав волнуется, Алёшку лечат.



Я просто спросить вас хочу: а как вы думаете, если бы вас с перепоя и таблеток стошнило, к вам было бы такое внимание?



Однажды летел точно так же - тоже мужчине было плохо. Никто самолёт не посадил, хотя мужик отрубился. Вот ещё, на простого смерда тратить дорогущее топливо?



Ефремова судят - вся страна смотрит на цирк. Бочкарёву отпустили, не посадив. Что у нас за отношение к таким товарищам? Они очень особенные какие-то?



Я правда не понимаю, чем Навальный лучше ребёнка, который нуждается в сложном лечении. Почему ради детей наш МинЗдрав не скачет и канцлер Меркель не ищет им лучшей клиники?



Неужели вы, обычные люди, являетесь гражданами второго сорта? Разве это нормально, как считаете?



Почему ваши дети, если не дай бог заболеют, умрут? Они хуже Навального и Ефремова разве?



Но что меня больше всего поражает, так это ваша реакция - для вас это будто норма!



Никого не возмущает это неравенство. Никто об этом не говорит. Значит, вы сами себя считаете вторым сортом, а их особенными?



Так?