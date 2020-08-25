У Васильевой биополярочка: истеричка в халате активно меняет риторику в отношении омских врачей

Судя по всему, истеричка в белом халате попросту не справилась с гневными комментариями под ее постами, из-за чего и сменила риторику, разразившись благодарностями еще вчерашним «лжецам». А все потому, что Васильева, которая, как обычно, не в курсе никаких событий, наклепала какую-то ахинею, мол, врачи в Омске встретили больного Навального в штыки и не давали навальнистам вместе с родственниками всей толпой завалиться в больницу к пациенту. Еще и «врали».

Другими словами, посадка самолета, экстренная госпитализация, 36 бессонных часов борьбы за жизнь Навального – это, по мнению Васильевой, «встреча в штыки». Естественно, о том, под каким давлением со стороны окружения блогера пришлось работать омским специалистам, «доблестная защитница врачей» не упоминает. Зато немецких врачей почему-то никто не тыркает каждые два часа.