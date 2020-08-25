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У Васильевой биополярочка: истеричка в халате активно меняет риторику в отношении омских врачей

У Васильевой биополярочка: истеричка в халате активно меняет риторику в отношении омских врачей (3 фото)

Автор:
25 августа 2020 16:23
Метки: Васильева   врачи   навальный   ссора   
583
3
Экстренная госпитализация Алексея Навального, борьба за его жизнь и здоровье – на все это наплевать окружению блогера, выставляющему омских врачей в самом худшем свете.

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Метки: Васильева   врачи   навальный   ссора   
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11  комментариев
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4k
Владимир 2 дня назад
А можно всех либшизойдов лишить полиса ОМС? Нечего лечится на деньги налогоплательщиков и бюджета ненавистной им страны.
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52
taxcop 21 час назад
Очень хочется 37-й год для этих предателей и провокаторов.
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3k
tamin 2 дня назад
блин, ну где юристы? за клевету можно ее...
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17k
Батончик с маком 2 дня назад
да надо было выбросить на ближайшую к аэропорту помойку этого анального. пущай бы там ждал импортных целителей.
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3k
Андрей Батончик с маком 2 дня назад
так его, по сути, и выкинули, там, за бугром, добьют, как Скрипалей )))
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179k
NAZARETH Андрей 2 дня назад
И какой мост в честь анального назовут ?
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1k
Rodaslav NAZARETH День назад
Воздушный: Москва - Томск, аль Омск - Берлин...
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