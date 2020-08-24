13.

«Путин, сделай нам как в Сирии!»



В начале этой недели в Мали произошёл военный переворот, за которым европейские журналисты сразу же разглядели «руку Кремля». Действительно, совсем недавно малийская общественность прямо призывала Россию избавить её от французских неоколонизаторов и сделать «как в Сирии». Насколько оправданы слухи о вмешательстве Москвы и есть ли тут другие заинтересованные страны