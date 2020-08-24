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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 2 видео)

Автор:
24 августа 2020 05:29
Метки: комментарии   политика   юмор   
3211
34
2
Политические комментарии с сарказмом

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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63  комментария
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330k
rusfet 15 часов назад
Политические комментарии из инета
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499
Татьянин день 5 часов назад
Политические комментарии из инета
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499
Татьянин день 5 часов назад
Политические комментарии из инета
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499
Татьянин день 5 часов назад
Политические комментарии из инета
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Татьянин день 5 часов назад
Политические комментарии из инета
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448
Сергей 6 часов назад
Комментарий к фото
Справедливости ради, стоит отметить, что на этом фото участники митинга собрались на звуковую аппаратуру для следующих митингов
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26k
Дмитрий 7 часов назад
Нет это шедевр
Нет это шедевр
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12k
Алан Дмитрий 6 часов назад
Ну да в "Армате" будет туалет. Но это не значит, что туалет разработан для беспилотника
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25k
Ashabad 7 часов назад
В США объявили о создании вакцины от короновируса - и вы не поверите! - на Западе и в Украине все сразу стали её хвалить!

В США объявили о создании вакцины от короновируса - и вы не поверите! - на Западе и в Украине все сразу стали её хвалить!
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330k
rusfet Ashabad 6 часов назад
Создали,- но никому не покажут..
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1k
vasja Ashabad 2 часа назад
Сейчас смотрел репортаж немцы тоже подянулись и начали испытания своей вакцины, в первой фазе проходят испытания на местных добровольцах, а завершающие испытания будут проводиться в Бразилии.
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3k
Сергей 8 часов назад
Кеш гугла и яндека помнит все.

Кеш гугла и яндека помнит все.
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26k
Дмитрий Сергей 7 часов назад
Да у них все министерство странное. Тем более что она баллотировалась,что бы сделать новые выборы.
Да у них все министерство странное. Тем более что она баллотировалась,что бы сделать новые выборы.
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17k
ЕвГений 9 часов назад
Политические комментарии из инета
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20k
Е-Лена 12 часов назад
И ещё:
И ещё:
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4k
Владимир 12 часов назад
А где Хабаровск? Че все? Как же Фургал в застенках? Ямы Фургал и все такое?
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20k
Е-Лена Владимир 12 часов назад
)))))))
)))))))
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3k
евгений 12 часов назад
А что нормально батя своего сына воспитывает. Пусть понимает, что ничего просто так в жизни не дается. Особенно власть. Это лучше чем на яхту с телками свалить.
А что нормально батя своего сына воспитывает. Пусть понимает, что ничего просто так в жизни не дается. Особенно власть. Это лучше чем на яхту с телками свалить.
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3k
Вячеслав 13 часов назад
А что вы эту усатую скотину жалеете? Через месяц опять будет нас гумном обливать.
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59k
Максим Вячеслав 12 часов назад
Вполне возможно. (правда в таком случае ему точно писта) Но тут дело не в жалости, а в выборе между злом и пистецом.
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1k
Яков Вячеслав 11 часов назад
Да вас и утопит в гумне не жалко
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177k
NAZARETH Автор поста Вячеслав 9 часов назад
Мы жалеем Белорусский народ. Чтобы не опустились до состояния Украины.
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3k
Вячеслав NAZARETH 7 часов назад
А они хотят что бы их жалели? Судя по всему основная масса хочет обратно в стойло.Если мозгов нет уже не чего не поможет им.
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20k
Е-Лена 14 часов назад
А Зеленскому можно бы посоветовать САМОМУ своим советам последовать. Как раз самое время.
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4k
Сергей Е-Лена 12 часов назад
На днях переключая каналы наткнулся на это интервью на пропагандистской помойке "евроньюз". Начало было таким "На месте Лукашенко я бы сделал следующие".... Первая моя мысль была что так как Зе на рояле играть не умеет, так что совет не по адресу.
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177k
NAZARETH Автор поста Сергей 9 часов назад
Как не умеет ?
Ссылка youtu.be
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330k
rusfet 15 часов назад
Политические комментарии из инета
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177k
NAZARETH Автор поста rusfet 9 часов назад
А Зеленский сыграл...
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330k
rusfet 15 часов назад
Политические комментарии из инета
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20k
Е-Лена rusfet 14 часов назад
Одуван нос по ветру держит, однако. ))) Думает, что все всё забудут...
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330k
rusfet 15 часов назад
У меня нет слов. 18+.
Ссылка vk.com
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2k
Руслан rusfet 8 часов назад
Секс шоп закрыли?
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2k
MATPOC Dead Moroz 7 часов назад
Тогда в Иран билет заказывай=)или в ОАЭ)
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1k
blackdragon1975 rusfet 7 часов назад
Вот, держите, поможет развидеть
(Видя видео с фемками, приходит на ум первым делом любая Планета обезьян)
Ссылка coub.com
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9k
Анатолий Совранский 4 часа назад
Да ну! Это ж какая драка будет!!!
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32
Александр rusfet 3 часа назад
Шабаш, Полнолуние.
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2k
Архимед 16 часов назад
А я вот жду воплей из гейропы и пиндосии по поводу появления батьки с автоматом. Очень хочется поржать от взрывов их пуканов. Они ж твари привыкли к тому что только им можно демократически бомбить и уничтожать государства и народы, а по сусалам получать они не любят. Очень понравилось , как вчера парни приветствовали своего Президенты, это вам не продажные и ссыкливые хохлы их всу
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19k
предводитель дворянства! 18 часов назад
За такую валютную даже узбекских сумов не дадут...Она сама по ходу платит чтобы ей на клыка навалили.
За такую валютную даже узбекских сумов не дадут...Она сама по ходу платит чтобы ей на клыка навалили.
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10k
Анатолий Соколов предводитель дворянства! 14 часов назад
на "трассе" Р-504 сойдёт ...

п.с. Р-504 - это дорога Якутск-Магадан ...
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3k
Квизо предводитель дворянства! 12 часов назад
Ну вспомнила тётка молодость, когда в гостиницах "постельным агентом" служила, при КГБ ещё.
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2k
MATPOC Квизо 8 часов назад
только маску, без прорези для отсасывания надела- и типа её не узнают=)
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NAZARETH

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