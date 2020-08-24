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ОБШАРПАННАЯ БРОШЮРА ШАРПА: ЧТО НЕ ТАК С БЕЛОРУССКИМ ПРОТЕСТОМ
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ПЕРЕВОРОТ В МАЛИ И РОССИЙСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО. В ЧЁМ СМЫСЛ?
В начале этой недели в Мали произошёл военный переворот, за которым европейские журналисты сразу же разглядели «руку Кремля». Действительно, совсем недавно малийская общественность прямо призывала Россию избавить её от французских неоколонизаторов и сделать «как в Сирии». Насколько оправданы слухи о вмешательстве Москвы и есть ли тут другие заинтересованные страны
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Они теперь спешно подтирают все
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Когда увидел Тихановскую
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