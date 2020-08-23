Много споров идёт в последнее время о Сталине и о том как же жили простые люди. Я предлагаю посмотреть фотографии, сделанные в разное время правления Сталина и всё увидеть своими глазами...
Как видно на фото из американского издания, то есть независимого, с продуктами в то время проблем не было...икра чёрная и красная вёдрами стоит
Селяне слушают новости из газеты
Цены снижены! Да, дорогие друзья, цены при Сталине не повышались , а снижались!
В булочной...не хилый выбор
Но вернёмся в 30-е годы...на пикнике
Товарищ Сталин на выборах
Не похоже на запуганную массу рабов
Уличная торговля была не запрещена
Работают простые люди и не думают о каких то там репрессиях..им это не грозит
Колхозники тоже не кажутся угнетёнными и загнанными силой в колхозы
На танцах в клубе также никто не ждёт, что за ними придут злые дядьки из НКВД
Фото из американского журнала...народ просто гуляет
Сталин рядом со своим убийцей-Хрущёвым
Что то не похоже соратники Сталина на запуганных вассалов, исполняющих волю "диктатора"
Отдыхает простой народ на курорте
Молодёжь 30-х
Первомай в послевоенной Москве
Радостные люди покупают фрукты к Новогоднему столу
Счастливая советская семья 30-х
Посевная
Сталинское изобилие в продуктовом магазине
Портрет товарища Сталина в каждом доме, не из холуйского раболепия, а из любви к товарищу Сталину
Люди радуются-весне, победе и жизни! И тому что у них есть Великий Сталин!
В те годы народ массового занимался физкультурой
Сталин с соратниками
Все любят товарища Сталина
Сталин без охраны на московских улицах
Климент Ефремович со Сталиным.
Простой народ
И снова физкультура
Комната отдыха в общаге
Люди слушают по радио сообщение о смерти товарища Сталина..неподдельное горе видно на их лицах!
Умер товарищ Сталин и сразу осиротели миллионы, для которых он был строгим, но справедливым ОТЦОМ!
Я знаю что напишут в комментариях-что фото постановочные, но где скажите взять столько разного народу, в разное время и в разных местах, чтобы состряпать такие постановки? Нет, фото все настоящие, как и люди на них и жизнь запечатлена без прикрас, такой какой она была на самом деле при товарище Сталине...
Но, это фото 70-х годов...видно как ветераны выражают свою любовь к товарищу Сталину. Возможно вот из-за этого:
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большинство современных людей убеждено, что население СССР всегда жило значительно хуже, чем в западных стра нах.
Советс кие люди в середине прошлого века жили намного лучше в материальном и моральном пла не, чем в любой дру гой стране того времени и лучше, чем в современных США, не гово ря уже о современной РФ
с приходом хрущева, когда партия изменила принципам жопа и началась
Мама жила на Украине, в деревне Ольховатка, теща родом с Секинесь, Татарстан.
Жили по разному.
На Украине, хоть как ни хай, или что более плодородный край, особо не голодали, в Татарстане, налог там на куриц, и прочее.
Первый телевизор моя мама увидела в деревне (!) учитель в году так 65 купил, с такой говорит линзой перед экраном куда вода заливалась. Но в деревне!
Так что в разных местах все было по разному.
От себя добавлю.
В 1987 у нас в Нижнекамске (Татарстан) курева не было от слова совсем, где то что то брали, но в магазинах шаром покати. продавали табак в пакетах и курительную бумагу.
Поехал в белгородскую область, и что вы думаете? Табака нет?
Да ладно, я раньше только читал, что там есть Зефир, Лайка, Друг сигареты. Первый раз в жизни купил Бонд и Мальборо, они "тараканами обосраны были" залежалые, с ржавыми пятнами, кто там их по 1,5 руб покупать то будет.
Это 1987 год, еще махровый СССР.
Как то так.
2. Что скромно молчим про обязательную подписку на облигации?
Да, наши предки восстановили страну полсе ВОВ своими силами, своими сбережениями. Сталин не стал влезать в кредитную кабалу Запада, стал брать деньги у своего народа (не всегда добровольно, надо сказать).
На период восстановления страны после ВОВ Сталиным была создана практически идеальная экономическая модель, и ведь без нефтедолларов. Сибирские месторождения открыли только в конце 1960-х.
нет... все пишут, что фотки правда или наоборот фотки не правда
дело же не в этом
если б не советская власть, и товарищ Сталин во главе Страны, нас бы вообще не было, в плане ОСТ нам место не было предусмотрено
Если у кого есть хоть кусочек мозга в черепушке, спросите стариков кому за 80 и кто жил на селе, а таких тогда в стране было большинство, как "сладко" им жилось при усатом тиране.
В то что Сталин великий руководитель много чего сделавший для страны. Надо быть крупным идиотом что бы опровергать это.
То что были серьезные недоработки, перегибы и ошибки - так с этим соглашался даже тов. Сталин.
Подходить к политике Сталина с точки зрения современного обывателя не совсем правильно, надо сравнивать аналогичными показателями в соседних странах, и мы увидим что СССР как минимум не уступал по многим показателям ведущим странам.
Ради индустриализации Сталин принёс в жертву русское крестьянство. Он продавал зерно на Запад и взамен нанимал специалистов из Америки, под руководством которых эта индустриализация и была проведена. Русские крестьяне были расходным материалам, многие были сосланы в лагеря или умерли от голода. Закон о трёх колосках кто-нибудь помнит?
Вопрос к почитателям Лучшего Друга Всех Физкультурников: ну вернётся он, кто будет следующим расходным материалам. Того, былого русского крестьянства уже давно нет, уничтожено Сталиным, остались магринализированные потомки, сегодня топящие за него и плюсующие этой статье (про стокгольмский синдром слыхали?). Так кто в расход пойдёт на этот раз? Вы и ваши вошки?
А вот с Гитлера содрали 4000+ станков, с помощью которых можно было делать свои станки. А такие ваши даже за золото в СССР не поставляли.
Какие решения и в соответствии с какими обстоятельствами принимались.
А вот итог все мы знаем. Возможно Вы существуете только благодаря Сталину и его решениям.
Тяжелейшую войну выиграли мы. Закончилась она в Берлине, а не в Москве. Это - конкретный результат.
А как он был достигнут и можно ли было поступить лучше, это очень сложный вопрос.
Огульные обвинения выставляют Вас дураком.
Екатерина 2? :)))) Почитайте, как она, ради собственной власти, оболгала и убила Петра 3, муженька своего...
Любая историческая фигура, обладавшая властью, имеет огромное количество своих "скелетов в шкафу".
Отбор во власть - всегда отрицательный. Люди, способные править, всегда на грани, всегда принимают жесткие, но прагматичные решения - иначе - никак - проиграешь.
Вопрос лишь в том, известно ли нам, какие это были решения и в каких условиях они были приняты, чтобы судить об этом.
>> ".. Я родился в 1952 году. "Изобилия" 1953 года я конечно не помню,
>>но конец 50 х, в силу цепкости детской памяти, запомнил ...
>>...просто напомню, что цены были низкие, но и зарплата была очень
>>даже невысокой.
>>Молодой врач после института получал 700 - 800 рублей.
>> Пенсия была 350 - 450 рублей.
>> Колхозники получали оплату в продуктах,
>>а пенсию не получали совсем. Только с 1964 года колхозники
>> стали получать пенсию.
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Первое:
на 700-800 руб можно было жить и ни в чем себе не отказывать, еще и откладывать деньги получалось бы
Второе:
Если колхоз выращивал то что требовало государство и сдавал план,
то колхозу бесплатно поставлялась сельхоз техника и ГСМ, и ремонтировали технику бесплатно, то что оставалось после сдачи плана,
колхозники сами решали, что с этим делать, между собой разделить, или продать, а выручку разделить
Так же колгоз мог вообще "болт забить" на план и выращивать то что сам считал нужным, но тогда и помощи от государства не было бы