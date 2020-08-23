Я знаю что напишут в комментариях-что фото постановочные, но где скажите взять столько разного народу, в разное время и в разных местах, чтобы состряпать такие постановки? Нет, фото все настоящие, как и люди на них и жизнь запечатлена без прикрас, такой какой она была на самом деле при товарище Сталине...