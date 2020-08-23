Роль захваченных немцами трофеев в нападении на СССРПо моим представлениям, роль полученных гитлеровской Германией трофеев в начале ВМВ, в историографии рассмотрена недостаточно полно. Скажем так практически не рассмотрено. На эти трофеи принято...