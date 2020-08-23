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Лукашенко во время митинга выступил против единого языка. «Пусть люди говорят на том языке, на котором хотят»
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Ходит слух о новой дистанционке с 20 сентября.
Это следуя пословице: "Лучше перебдеть, чем не добдеть". Как-то так.
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ГАДЖЕТЫ И ИНТЕРНЕТ. СТРАШНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ФАНТАСТИКИ БРЭДБЕРИ
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Это актуально как никогда!
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КАПКАН ДЛЯ АМЕРИКИ
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ИДЕОЛОГИ ПРОГРЕССА ИСПОЛЬЗУЮТ NETFLIX ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПЕДОФИЛИИ
Но радует то, что мир еще не окончательно сошел с ума. Сейчас поднимается огромная волна негодования и противодействия тому, чтобы этот сериал появился на экранах. Люди пишут статьи, посты в социальных сетях, подписывают петиции. Но по большому счету это уже не важно. Процесс запущен, а остальное – дело времени и работы грамотных специалистов по пропаганде. Они могут своего добиться. И вот тогда встанет вопрос, а что за следующий подарок, который они готовят всему миру под маркой прогресса? Может каннибализм?
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В Голландии силовики дубинками бьют женщин за несоблюдение масочного режима, но это другое, понимать надо. Закон и порядок!
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Кузьмич опять заблудился
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Западные аналитики, серьёзные аналитики, просчитали, каким должен быть лидер оппозиции, чтобы за ним пошёл народ России, весь народ, а не только молодёжь. И у них получился Сталин (с не большими вариациями).
но это не по мотивам Лолита от Набокова снято???
одно время было шедевром литературы.
скажу честно - я не осилил.
тут речь за Берлин. это Германия.
но в остальном согласен с тобой, у врачей так - кто заплотит, того и диагноз.
любой каприз за ваши деньги)))
за Кэт я знаю только шо она села в машину и дала газу.
Газ был тоже своим человеком, а вот в Шарите или где еще, не в курсе)))