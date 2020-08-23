29.

Когда кто-то говорит про «окна Овертона», адепты безграничной свободы и ценностей современной «цивилизации» высокомерно морщат свои милые носики. Мол, ну что за чушь вы несете? Это просто раскрепощение человека, прогресс, движение вперед. В этом нет ничего плохого, так как это естественный ход развития человечества. А вот вы – сторонники традиционной семьи и прочих заплесневевших вещей – жуткие мракобесы, которые тянут цивилизацию назад, в бездну средневековья.

Но радует то, что мир еще не окончательно сошел с ума. Сейчас поднимается огромная волна негодования и противодействия тому, чтобы этот сериал появился на экранах. Люди пишут статьи, посты в социальных сетях, подписывают петиции. Но по большому счету это уже не важно. Процесс запущен, а остальное – дело времени и работы грамотных специалистов по пропаганде. Они могут своего добиться. И вот тогда встанет вопрос, а что за следующий подарок, который они готовят всему миру под маркой прогресса? Может каннибализм?