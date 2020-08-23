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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (39 фото + 2 видео)

Автор:
23 августа 2020 06:25
Метки: комментарии   политика   юмор   
3387
39
2
Политические комментарии с сарказмом

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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45  комментариев
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1k
V2.Smirnov 2 дня назад
Ни какого противоречия. Навальный не говорил, что любит Россию сам.
Ни какого противоречия. Навальный не говорил, что любит Россию сам.
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9k
Oyama 5 часов назад
Китайцам не давайте их делать! А то от взрыва батарейки многоэтажки будет разносить к херам..
Китайцам не давайте их делать! А то от взрыва батарейки многоэтажки будет разносить к херам..
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17k
ЕвГений 9 часов назад
Политические комментарии из инета
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30k
Игорь 11 часов назад
Навальный себя исчерпал, но он слишком много знает, следовательно, представляет оасность, нет, не для властей России, а для своих кураторов, спонсоров, соратников по ФБК (руководство)... Идеальная кандидатура на роль жертвы режима.

Западные аналитики, серьёзные аналитики, просчитали, каким должен быть лидер оппозиции, чтобы за ним пошёл народ России, весь народ, а не только молодёжь. И у них получился Сталин (с не большими вариациями).
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20k
Е-Лена День назад
А тут вот ещё про Шарите;

А тут вот ещё про Шарите;
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6k
Sleepy Cat День назад
Это сын Ким Кардашян и Канье Уэста (наполовину армянин - наполовину рэпер)
Это сын Ким Кардашян и Канье Уэста (наполовину армянин - наполовину рэпер)
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1k
Alex Sleepy Cat 19 часов назад
Болгарский нигга
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3k
евгений Alex 16 часов назад
На второй фото на подстриженного Киркорова похож.
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181k
Северное сияние Alex 15 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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330k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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6k
? ? ? rusfet День назад
"на его месте должна была быть я!"(с)Л.Соболь.
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330k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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330k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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330k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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3k
Алексей Куликов rusfet 13 часов назад
Не обижайте неандертальцев.
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147
НатальяФлейтова 2 дня назад
На кого этот Тузик только не сикал

На кого этот Тузик только не сикал
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177k
NAZARETH Автор поста НатальяФлейтова День назад
Значит разбирается в политике.
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6k
Killgrave 2 дня назад
"Сейчас поднимается огромная волна негодования и противодействия тому, чтобы этот сериал появился на экранах." Название произносить мы, конечно, не будем.
"Сейчас поднимается огромная волна негодования и противодействия тому, чтобы этот сериал появился на экранах." Название произносить мы, конечно, не будем.
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6k
Сергей Killgrave День назад
О чем сериал?
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6k
Sleepy Cat Killgrave День назад
Они эту тему уже давно продавливают. Например, фильм Уна 2016года, который показывает историю "любви" взрослого мужчины и соседской девочки, которая "сама напросилась" (можете посмотреть, если не боитесь блевануть), ну или Земля будущего 2015, где есть сцена "выражения нежных чувств" со стороны героя Джорджа Клуни в отношении девочки, которая годится ему во внучки: она робот, а он человек, и полюбил он ее еще когда был ребенком, но спустя годы, когда он стал взрослым,он все еще любит эту девочку-робота (выглядит тошнотворно). И много других. Это все формирует положительный образ в отношении данной темы. И да, марши за права педофилов уже не за горами.
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9k
Трив Killgrave День назад
Чего они так парятся? Таких страшных девочек ещё поискать надо.
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43k
Albert GER Sleepy Cat 24 часа назад
не знаю шо ты критикуешь. не в теме совсем.
но это не по мотивам Лолита от Набокова снято???

одно время было шедевром литературы.
скажу честно - я не осилил.
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3k
Алексей Куликов Sleepy Cat 13 часов назад
"Лолита" ещё когда написана...
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20k
Е-Лена 2 дня назад
Кстати, клиника Шарите, в которую поместили Навального (а провезли его по Берлину в кортеже покруче ,чем у фрау канцлерин Меркель), известна не только тем, что там лежала радистка Кэт, но и тем, что там сфальсифицировали анализы Ющенко...
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177k
NAZARETH Автор поста crossnet2013 День назад
Он же пиндосам ботинки лижет. Вот шеф и позаботился. теперь вопрос в другом , нужен ли он еще
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43k
Albert GER Е-Лена 24 часа назад
мне было известно, шо он в Вене лечился, это Австрия.
тут речь за Берлин. это Германия.
но в остальном согласен с тобой, у врачей так - кто заплотит, того и диагноз.
любой каприз за ваши деньги)))
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20k
Е-Лена Albert GER 23 часа назад
Если ты про Ющенку - то таки в Шарите он был. Может, и в Вене - тоже. Одно другого не исключает. ))
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43k
Albert GER Е-Лена 23 часа назад
ну да за Ющенку.
за Кэт я знаю только шо она села в машину и дала газу.
Газ был тоже своим человеком, а вот в Шарите или где еще, не в курсе)))
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20k
Е-Лена Albert GER 23 часа назад
)))))))))
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2k
mobi dic 2 дня назад
совершенно правильно,хотелось бы ещё добавить попов в этот список и обложить их всех налогами ,это будет справедливо.
совершенно правильно,хотелось бы ещё добавить попов в этот список и обложить их всех налогами ,это будет справедливо.
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59k
Максим 2 дня назад
10. Отлично. А можно ещё в школах выбирать какой язык учить.. А то навязал всем изучение мертвого белорусского, учитывая, что им никто не пользуется и в стране 2 гос языка))
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800
Sashkasanek 2 дня назад
Ефремов узнав как Завральный лихо скосил от предстоящего суда - завопил, схватившись двумя руками за голову, со словами: "А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО!!???" ...и уволил своего бездарного адвоката.
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10k
Yasen_Perec 2 дня назад
Батарейка радиоактивная, с собой не потаскаешь.
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1k
Alex Yasen_Perec 18 часов назад
Откуда данные? Поделитесь
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3k
Алексей Куликов Yasen_Perec 13 часов назад
Если на тритии, то там всё гаснет в оболочке. Нет проникающего излучения.
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10k
Roy Batty 2 дня назад
Ща нам жыдовня в очередной раз объяснит как нужно Родину любить
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15k
бат св 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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NAZARETH

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