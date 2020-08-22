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Коротко по Белоруссии. 22.08.2020

Коротко по Белоруссии. 22.08.2020 (5 фото + 3 видео)

Автор:
22 августа 2020 16:41
Метки: Colonel Cassad   белоруссия   попытка переворота   
595
5
3
Перед завтрашними митингами, Лукашенко вылетел на Западную границу Белоруссии, где переодевшись в военную форму, сделал целый ряд заявлений про угрозы со стороны НАТО, попытки Запада оторвать кусок Белоруссии, подготовку свержения власти с территории Польши и Литвы, про проплаченных организаторов беспорядков и т.д. и т.п.

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Метки: Colonel Cassad   белоруссия   попытка переворота   
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27  комментариев
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11
Дядя Витя 13 часов назад
Всё правильно делает.
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73
Олег 8 часов назад
Я вот что думаю: как только не склоняют Лукашенко! Он и тиран и диктатор и много чего прочее но НИГДЕ И НИКОГДА никто не назвал его вором. Стоит задуматься.
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21k
Netyn Автор поста 8 часов назад
Коротко по Белоруссии. 22.08.2020
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1k
jagyja 8 часов назад
на митинги за лукашенко свозят людей автобусами и поездами со всей страны.
и в итоге собирают максимум 20-30 тысяч человек, которым потом оплачивают командировочные и премии. в то время, когда только в одном минске против лукашенко в последний раз собралось 250 тысяч. вся информация есть в YOUTUBE.
а весь этот пост - тупая пропоганда.
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38k
SAndre jagyja 5 часов назад
насмешил. Видел я как протестунам выдавались пенензы. Так что про спонтанность протестов - в лигу сексуальных реформ
кстати, только что разговаривал со своими родными в Белоруссии. Они вашу шушеру не поддерживают никак. Блевотны вы для них
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2k
Aleksandr Surovyy jagyja 3 часа назад
А Вам-бы хотелось, чтобы люди пешком шли ?! А Ваши "250 тысяч" тоже на своих двоих припёрлись ?
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1k
jagyja 8 часов назад
Вот чат про Беларусь.
https://t.me/s/nexta_livehttps://t.me/s/nexta_live
всем, кому Лукашенко очень нравится стоит почитать его...
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3k
ride jagyja 6 часов назад
Это польский чат. Главный сидит в польше и дудит одну дуду.
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9k
Трив jagyja 5 часов назад
Я бы удивился, если бы NEXTA что-то другое публиковала. Поляки - они такие, да.
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1k
jagyja 8 часов назад
Вам новости дают весьма ограниченные и официальные. Вы почитайте хотя бы два белорусских портала за последние 2-3 недели: HTTP://TUT.BYHTTP://TUT.BY HTTP://ONLINER.BYHTTP://ONLINER.BY посмотрите фото того, как избивали МИРНО стоящих людей и насколько сильно. врачи к которым они попадали лечили мясо. избивали в автозаках, в РОВД, в СИЗО... несколько человек милиция просто убила. многих реально покалечили. менты стреляли в народ. Ребята, стреляли. есть видео на YouTube. на нашем участке за Тихановскую проголосовало 91% за Лукашенко проголосовало 6% есть фото протокола! ответьте себе честно на вопрос: может ли ВООБЩЕ такое быть, чтобы люди из соседних домов проголосовали в 90% за Лукашенко? Нет! Зато протоколы на таких участках даже не показали после подсчета, хоть и обязаны ПО ЗАКОНУ! Во всем виноваты : 1) досрочное голосование, которое происходит безконтрольно и там просто писалось 99% за Лукашенко, завышалась в 4-5 раз явка - подтверждено сотнями наблюдателей, считающих народ. 2) особый способ подсчета голосов, на котором наблюдатели отказывались подписывать протоколы из-за того, что цифры просто спускались сверху и писались просто из головы. Такие случаи была ПОВСЕМЕСТНО. когда Лукашенко приехал на завод - ОСНОВА его бывшего электората, то рабочие его просто послали на йух и кричали, СКАНДИРОВАЛИ "УХОДИ"! Лично я знаю всего 2(ДВА) человека, которые за него голосовали. Два! А мне 43 года. со стороны и ваш Путин - просто идеальный человек, я абсолютно серьезно! но Вам, людям РФ он не нравится ведь. Все именно потому, что до нас доходят только официальные новости, как и до Вас из РБ. Лукашенко точно проиграл эти выборы. Причем не просто проиграл а ПРОВАЛЬНО проиграл, РАЗГРОМНО. В 10 раз. Всё, что я тут пишу можно проверить: 1) найти на YOUTUBE - избиения, расстрел в Минске, избитые люди 2) Платформа "Голос" https://belarus2020.org/https://belarus2020.org/ Лукашенко 10тыс. Тихановская - 1 миллион. Там же можно посмотреть итоговый отчет и сделать выводы на основании 1.200.000 Наших голосов. 3) Зафиксированные нарушения по всей РБ можно посмотреть вот тут https://zubr.in/https://zubr.in/ Но сам этот товарищ не уйдёт. Лукашенко наглый и необразованный врун. Спросите у любого обычного белоруса (НЕ В ФОРМЕ) сегодня. И веры ему у народа нет! Это легко можно отследить по его выступлениям, включая с 94года. Говорит он одно, а делает диаметрально противоположно! Вам по ТВ показывают только пламенные речи. А НАМ ТУТ ЖИТЬ.
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21k
Netyn Автор поста jagyja 8 часов назад
Заработал свою копеечку - иди гуляй)
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21k
Netyn Автор поста 11 часов назад
Для нашей связи между собой, для конструктивного диалога,
для поддержки СУВЕРЕННОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ БЕЛАРУСИ,
любимой, родной, мирной и спокойной,
у нас теперь есть СВОЙ ЧАТ – Чат За процветающую, стабильную Беларусь!

Сейчас таких чатов - ЗА Беларусь, в поддержку НАШЕГО Президента - всё больше! И этот отличный, а ещё душевный!

Вы хотите початиться об этом?

А если без шуток – заходите! Там любят Беларусь и открыты к разговору. А ведь сегодня, да и всегда, разговор –
это ОТВЕТ навязанной извне конфронтации и расколу!

АДРЕС ЧАТА За процветающую, стабильную Беларусь!

https://t.me/joinchat/NvNMExPiPyBjsMS3TmXceQhttps://t.me/joinchat/NvNMExPiPyBjsMS3TmXceQ
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1k
jagyja Netyn 8 часов назад
Этот чат реально очень хорошо отражает количество поклонников Лукашенко.
Сейчас в нём 1288 человек. И зовут в него именно для массовости.
А вот вам ЧЕСТНЫЙ чат https://t.me/s/nexta_livehttps://t.me/s/nexta_live
в котором БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ, в котором освещают реальное положение дел Беларуси
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21k
Netyn Автор поста jagyja 8 часов назад
А вот вам ЧЕСТНЫЙ чат
--------------------
Спасибо поржал
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351
Graf Otodrakula Netyn 7 часов назад
Заработал свою копеечку - иди гуляй)
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3k
ride jagyja 6 часов назад
В честном чате половина - хохлы. Другая половина - белорусы в европе, остальные - местная молодежь. Да, сторонники Лукашенко не пользуются чатами.

А противники - все собрались в этом чате. Вот и оцените - их меньше миллиона.
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404
Полнооборудованный лосось 12 часов назад
Батька, лупи питарастов со всех орудий...
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21k
Netyn Автор поста 12 часов назад
https://t.me/zheltye_slivy/3950https://t.me/zheltye_slivy/3950
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
71k
Обходчик. 12 часов назад
Страшно стало когда трон зашатался..
Страшно стало когда трон зашатался..
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9k
Яромиръ Обходчик. 12 часов назад
...тебе домой, твой высер неудался
...тебе домой, твой высер неудался
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5k
albedo 13 часов назад
Пункт 5 особенно правилен.
Бастуете - значит уволены, раз не хотите работать.
Найдутся другие желающие, а уволенные пусть сортиры в Польше моют.
Тем более польский водопроводчик - уже МЕМ в Лондоне.
Пункт 5 особенно правилен. Бастуете - значит уволены, раз не хотите работать. Найдутся другие желающие, а уволенные пусть сортиры в Польше моют. Тем более польский водопроводчик - уже МЕМ в Лондоне.
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1k
Владимир 13 часов назад
...дави их,б...ь!
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5k
albedo 13 часов назад
Коротко по Белоруссии. 22.08.2020
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