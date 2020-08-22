Коротко по Белоруссии. 22.08.2020

По заявлению Лукашенко, 60% кадров с избитыми людьми во время беспорядков 9-12 августа это постановка. Что впрочем не снимает вопроса с оставшимися. Если тех, кто нападал на ОМОН и провоцировал беспорядки совсем не жалко, то вот случайные люди попавшие под замес, это вопрос другой.

Как представляется, одних извинений от государства, тут мало. Думается, необходимо, чтобы государство создало некий фонд, который бы взялся за решение вопросов связанных с случайными пострадавшими 9-12 августа. Государство могло бы оплатить все расходы на лечение и реабилитацию, обеспечить отпуск за гос.счет в государственных пансионатах + выплатить компенсацию за моральный ущерб. Это показало бы деятельную способность исправлять допущенные ошибки и перегибы, которые уже были признаны и за которые официально извинились.

Касательно наказания тех, кто хватанул через край, то на данном этапе это практически нереально - для Лукашенко это вопрос политического выживания и отдать кого-то оппозиции (начиная с Караева), означает подорвать лояльность силовиков, в условиях политической нестабильности и борьбы за власть. Пока он их не сдает, они не сдадут его. Так что вряд ли, авторы эксцессов понесут в ближайшее время какое-то наказание, хотя эксцессы очевидно были, при этом они дали в руки оппозиции дополнительные козыри и сыграли против Лукашенко.