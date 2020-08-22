СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"

Служба внешней разведки Украины опубликовала первый в истории рекламный ролик своей организации, на котором показано, как украинский шпион "передает" секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию "Мир".
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Ролик длится почти 3,5 минуты и называется "Украинский 007".
По сюжету украинский шпион выполняет за границей задание по передаче файлов. За ним охотятся бородатые мужчины, но разведчику удается отправить информацию и скрыться после погони и драки.
Для передачи секретных данных используется нарисованный с помощью компьютерной графики "спутник", в котором угадываются очертания станции "Мир" без части солнечных панелей с пристыкованным к ней кораблем "Союз". Орбитальный комплекс эксплуатировался с 1986-го по 2000 год, после чего был затоплен в океане.
Для передачи секретных данных используется нарисованный с помощью компьютерной графики "спутник", в котором угадываются очертания станции "Мир" без части солнечных панелей с пристыкованным к ней кораблем "Союз". Орбитальный комплекс эксплуатировался с 1986-го по 2000 год, после чего был затоплен в океане.
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Кадр из промо-ролика СВР Украины в YouTube
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Репродукция с фотографии орбитальной станции "Мир"
Ролик вызвал недоумение среди пользователей "Сети".
"Посмотрев этот "шедевр", остается один вопрос - вы действительно себе это так представляете???? НЕ позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство. "Агент" на видео "спалился" десятки раз", - написал в комментарии под постом с видео на странице СВР в Facebook Мирослав Макс.
"Получаешь передачу на месте, со всех сторон открытом к обзору, и <…> отправляешься на допросы и в обменный фонд. <…> Отдельно порадовала милость в виде чашки кофе, на которой пальцы остаются в нагрузку следствию. Интересно, бюджет на это был с карманов налогоплательщиков, или "Сагу о разведке" сделали меценаты?" - задался вопросом Артемий Котовский.
"Похоже, что тупо распилили бабло на изготовлении ролика. Дешевый треш", - выразил мнение Иван Варко.
"Посмотрев этот "шедевр", остается один вопрос - вы действительно себе это так представляете???? НЕ позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство. "Агент" на видео "спалился" десятки раз", - написал в комментарии под постом с видео на странице СВР в Facebook Мирослав Макс.
"Получаешь передачу на месте, со всех сторон открытом к обзору, и <…> отправляешься на допросы и в обменный фонд. <…> Отдельно порадовала милость в виде чашки кофе, на которой пальцы остаются в нагрузку следствию. Интересно, бюджет на это был с карманов налогоплательщиков, или "Сагу о разведке" сделали меценаты?" - задался вопросом Артемий Котовский.
"Похоже, что тупо распилили бабло на изготовлении ролика. Дешевый треш", - выразил мнение Иван Варко.
4.
Похоже, что юмор вна набирает обороты, благодаря новому смешному президенту)
Очень напомает известный анекдот: "Яка краина, таки и шпиёны"))
Очень напомает известный анекдот: "Яка краина, таки и шпиёны"))
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Метки: станция мир треш украина шпионы
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