СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей 15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве 15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве Весёлые картинки Весёлые картинки Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова Смешные кадры для поднятия настроения Смешные кадры для поднятия настроения 15 очаровательных щенков немецкой овчарки 15 очаровательных щенков немецкой овчарки Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Так выглядит Россия: 30 честных и эксцентричных снимков Александра Петросяна Так выглядит Россия: 30 честных и эксцентричных снимков Александра... Типичные проблемы высоких людей Типичные проблемы высоких людей Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность? Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность? 30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений 30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Гифки разные Гифки разные Фильмы, которые можно описать одним предложением Фильмы, которые можно описать одним предложением Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи Скунс: Легендарная вонища. На что на самом деле способна хвостатая артиллерия? Скунс: Легендарная вонища. На что на самом деле способна хвостатая... Кот целый год слонялся вокруг больницы, а потом его взяли туда охранником Кот целый год слонялся вокруг больницы, а потом его взяли туда...
Главная > Антифишки 
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"

СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир" (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2020 11:56
Метки: станция мир   треш   украина   шпионы   
786
3
1
Служба внешней разведки Украины опубликовала первый в истории рекламный ролик своей организации, на котором показано, как украинский шпион "передает" секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию "Мир".

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: станция мир   треш   украина   шпионы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
3k
tamin 17 часов назад
Это не ролик. Это полный п....мдя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мойша 10 часов назад
Это трейлер какого блокбастера категории D?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Скальпы Гуронов 12 часов назад
Лучше пускай покажут своих почтовых свиней. Вот в свиней я поверю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гапченко Денис 12 часов назад
Блин.. ребят... ну честно... вы многие Российские кинокартины посмотрите. Из современного.. Там вообще пипец. Например решил как то посмотреть реинкарнацию известного фильма советского. Плюнул и вырубил когда просмотрел сюжет как Ju 52 ШТУРМУЕТ НА ПИКИРОВАНИИ позицию зенитных установок Советских войск..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
_delphin_ Автор поста 14 часов назад
Роскосмос отреагировал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алекс 14 часов назад
А телка то в мерсе какая мерзотная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 14 часов назад
Страна маразма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Dobry vojak Svejk 17 часов назад
Долба.ёбы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123k
Алексей 17 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Саня 17 часов назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
сапер Водичка 17 часов назад
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
Nitro 17 часов назад
Графика это вам не Стоуну фейки показывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей В голове не укладывается: Украина В голове не укладывается: Украина На Украине памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту На Украине памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту Пожары в Чернобыле, загрязненный Киев и опасность для России: Ждать ли экологическую катастрофу? Пожары в Чернобыле, загрязненный Киев и опасность для России: Ждать ли экологическую катастрофу? В Киеве ЛГБТ-активисты вывесили радужный флаг на монументе "Родина-мать" В Киеве ЛГБТ-активисты вывесили радужный флаг на монументе "Родина-мать" В Совфеде дали оценку психическому здоровью «идущему на штурм Крыма» Турчинову В Совфеде дали оценку психическому здоровью «идущему на штурм Крыма» Турчинову
_delphin_
denisoft.ru
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10692



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Алексей Навальный находится в коме на аппарате ИВЛ
0
767
Алексей Навальный находится в коме на аппарате ИВЛ
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
0
42
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
﻿
Набирающие популярность
Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком
3
6
Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком
О необходимости исправлять геном человека заявят рано или поздно
0
12
О необходимости исправлять геном человека заявят рано или поздно
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#россия#на различный вкус#интересное#питомцы#СССР#искусство#подборка
#юмор#факты#природа#смешные#забавно#кино#смешно#авария#люди#хищник
#прикол#интересно#картинки#прикольные#звери#красота#собаки#дтп#новости#навальный

На что жалуетесь?

Вернуться