СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"

3.

Ролик вызвал недоумение среди пользователей "Сети".

"Посмотрев этот "шедевр", остается один вопрос - вы действительно себе это так представляете???? НЕ позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство. "Агент" на видео "спалился" десятки раз", - написал в комментарии под постом с видео на странице СВР в Facebook Мирослав Макс.

"Получаешь передачу на месте, со всех сторон открытом к обзору, и <…> отправляешься на допросы и в обменный фонд. <…> Отдельно порадовала милость в виде чашки кофе, на которой пальцы остаются в нагрузку следствию. Интересно, бюджет на это был с карманов налогоплательщиков, или "Сагу о разведке" сделали меценаты?" - задался вопросом Артемий Котовский.

"Похоже, что тупо распилили бабло на изготовлении ролика. Дешевый треш", - выразил мнение Иван Варко.