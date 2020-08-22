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Сколько стоят 7 самых дорогих артефактов Второй мировой войны

Сколько стоят 7 самых дорогих артефактов Второй мировой войны (8 фото)

Автор:
22 августа 2020 11:54
Сообщество : Военное
Метки: артефакт   вторая мировая война   коллекционирование   
642
8
Коллекционеры всего мира рыщут по аукционам и интернет-сайтам в поисках уникальных предметов времен Второй мировой войны.

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Метки: артефакт   вторая мировая война   коллекционирование   
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4  комментария
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23k
parallax 14 часов назад
Да, письма Анны Франк о-о-очень ценны. Особенно та их часть, что написана шариковой ручкой.
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16k
turyst 13 часов назад
"вероятность этого была 150 000 000 000 000 000 000 к одному."

А не наоборот?
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ezhik

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