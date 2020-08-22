Сколько стоят 7 самых дорогих артефактов Второй мировой войны

Коллекционеры всего мира рыщут по аукционам и интернет-сайтам в поисках уникальных предметов времен Второй мировой войны.
Увлеченные этой трагической эпохой люди, готовы платить любые деньги за понравившиеся артефакты, которые часто стоят целое состояние. Мы подобрали список вещей, проданных на аукционах и, установивших ценовые рекорды.
Мерседес Гитлера за 10 миллионов
Рекордсменом среди самых дорогих артефактов Второй мировой является бронированный Mercedes Benz 770k, который принадлежал Адольфу Гитлеру. После войны автомобиль попал к автодилеру Михаэлю Фрелиху. Новый владелец изучил архивные документы и фотографии и доказал, что именно на этом парадном Мерседесе перемещался руководитель Третьего рейха. После 1945 года автомобиль оказался в Австрии, позже в Лас-Вегасе, а потом его купил бизнесмен из Мюнхена.
В 2009 году Mercedes Benz 770k, принадлежавший Адольфу Гитлеру за 10 миллионов евро приобрел миллиардер из Москвы, пожелавший остаться неизвестным.
В 2009 году Mercedes Benz 770k, принадлежавший Адольфу Гитлеру за 10 миллионов евро приобрел миллиардер из Москвы, пожелавший остаться неизвестным.
Истребитель Hawker Hurricane за 2,6 миллиона
Британский одноместный истребитель Hawker Hurricane произведен в 1942 году и продан в 2000-х за 2,6 миллиона долларов США. Во время войны, машина принадлежала Канадским ВВС и участвовала в патрулировании Восточного побережья Северной Америки. Самолет и сегодня находится в рабочем состоянии и совершает перелеты.
Комплект боевых наград почти за миллион долларов
В 2011 году на интернет-аукционе Spink & Son за 990 тысяч долларов США продан комплект наград австралийского солдата Эдварда Кенны. Покупатель предпочел остаться неизвестным. Награды продавались в комплекте и специалисты уверены, что главным достоянием набора является медаль Креста Виктории — высшая награда армии Великобритании. Стоимость креста оценивается в полмиллиона долларов.
Эдвард Кенн получил награду в 1945 году за самостоятельное уничтожение японского пулеметного расчета. По неизвестным причинам родственники решили продать медали Кенна, хотя для западных стран это большая редкость.
Эдвард Кенн получил награду в 1945 году за самостоятельное уничтожение японского пулеметного расчета. По неизвестным причинам родственники решили продать медали Кенна, хотя для западных стран это большая редкость.
Письменные приборы Гитлера
За предметами, которые когда-то принадлежали Адольфу Гитлеру особенно охотиться коллекционеры со всего мира. В декабре 2011 года аукционный дом Alexander Autographs выставил на продажу письменные приборы Гитлера, которые стояли на его рабочем столе. Выглядит артефакт как массивная бронзовая подставка с чернильницами, выгравированными инициалами фюрера и гербом нацисткой Германии.
После войны письменные принадлежности вывез из Германии лейтенант армии США Джек Маккон. Продали артефакт за 422 тысячи долларов. Историки выяснили, что подставка находилась в мюнхенском кабинете Гитлера, и именно за ним был подписан указ о разделе Чехословакии в 1938 году.
После войны письменные принадлежности вывез из Германии лейтенант армии США Джек Маккон. Продали артефакт за 422 тысячи долларов. Историки выяснили, что подставка находилась в мюнхенском кабинете Гитлера, и именно за ним был подписан указ о разделе Чехословакии в 1938 году.
Письма Анны Франк
Одним из символов нацистских преступлений стала еврейская девочка Анна Франк, которая прошла ужасы концлагерей. Судьба ребенка воплотила трагедию всего человечества. В 1988 году неизвестный человек приобрел два письма и открытку Анны Франк, которые она написала своим сестрам. Покупка обошлась в 165 тысяч долларов, в пересчете на современный курс сумма составляет 328 тысяч долларов США.
Шифровальная машинка «Энигма»
Первые образцы шифровальных машин «Энигмы» были произведены в 1920-х года. Во время Второй мировой войны с их помощью немецкий штаб шифровал свои приказы и донесения. Британским дешифровщикам удалось разгадать код, хотя вероятность этого была 150 000 000 000 000 000 000 к одному.
После войны много машинок вывезли в Британию и США. В 2011 году одна из них продана на аукционе Christie’s за 133 тысячи фунтов стерлингов, что в переходе на доллары составляет 208 тысяч. Высокая стоимость лота вызвана тем, что эту машинку использовали в съемках фильма «Энигма».
После войны много машинок вывезли в Британию и США. В 2011 году одна из них продана на аукционе Christie’s за 133 тысячи фунтов стерлингов, что в переходе на доллары составляет 208 тысяч. Высокая стоимость лота вызвана тем, что эту машинку использовали в съемках фильма «Энигма».
Пистолет гитлеровской гвардии
Адольф Гитлер особое внимание уделял собственной охране. Страх фюрера за собственную жизнь обострился после серии неудачных покушений, организованных его генералами. Ночной охране Гитлера раздали пистолеты «Люгер», оснащенные фонариками и стреляющие трассирующими пулями.
Один из пистолетов был продан на аукционе Rock Island за 161 тысячу долларов, огромные для такого артефакта деньги.
Один из пистолетов был продан на аукционе Rock Island за 161 тысячу долларов, огромные для такого артефакта деньги.
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