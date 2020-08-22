Сколько стоят 7 самых дорогих артефактов Второй мировой войны

Первые образцы шифровальных машин «Энигмы» были произведены в 1920-х года. Во время Второй мировой войны с их помощью немецкий штаб шифровал свои приказы и донесения. Британским дешифровщикам удалось разгадать код, хотя вероятность этого была 150 000 000 000 000 000 000 к одному.

После войны много машинок вывезли в Британию и США. В 2011 году одна из них продана на аукционе Christie’s за 133 тысячи фунтов стерлингов, что в переходе на доллары составляет 208 тысяч. Высокая стоимость лота вызвана тем, что эту машинку использовали в съемках фильма «Энигма».