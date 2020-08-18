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Бывший депутат документально подтвердил активное участие Украины в белорусском майдане

Бывший депутат документально подтвердил активное участие Украины в белорусском майдане (3 фото)

Автор:
18 августа 2020 19:18
Метки: Польша   белоруссия   радикалы   сбу   украина   
177
3
Киевские реформаторы всё-таки всадили Лукашенко нож в спину «за всё хорошее».

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Метки: Польша   белоруссия   радикалы   сбу   украина   
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8  комментариев
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117k
Игорь 4 часа назад
У меня вопрос к гражданам Белоруссии, как к тем кто за Лукаша, так и к борцунам с ним, есть мнение что приход к власти военных может спасти Белоруссию от судьбы Руины. Вот и интересно, как вы оцениваете перспективы военной хунты в вашем государстве. Положительно или нет?
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7k
Александр TgumanoidT 3 часа назад
Так ответь на вопрос, если ты его конечно понял.
Он не спрашивал откуда ты, если чё.
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−483
Dmitry Kurtov 3 часа назад
173 TgumanoidT Игорь Полчаса назад Ты долб*еб. Я из Минска если чё.
_______________________________
Ну, так я тоже из Минска буду после того, как своё место жительства в данных изменю. И если ты из Минска, то ответь только на один вопрос: тебя бесплатная и весьма неплохая медицина не устраивает? А таких вопросов - масса, это только один пример. Тебя не устраивает отсутствие коррупции в рядах МВД? Тебя напрягает отсутствие коррупции вообще? А, вероятнее всего, напрягает налог на тунеядство....
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5k
albedo 3 часа назад
Блин, кто бы сомневался, что к
Показу флага в виде:
Шмат сала с прожилкой мяса
Не приложили руку поляки и свидомые
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1k
Котец Гнездовий 3 часа назад
В начале 2000х большинство задежаных на беспорядках в Минске были из Украины, если что....
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16k
Delhana 3 часа назад
Бывший депутат документально подтвердил активное участие Украины в белорусском майдане
Бывший депутат документально подтвердил активное участие Украины в белорусском майдане
Бывший депутат документально подтвердил активное участие Украины в белорусском майдане
Бывший депутат документально подтвердил активное участие Украины в белорусском майдане
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