Бывший депутат документально подтвердил активное участие Украины в белорусском майдане

Киевские реформаторы всё-таки всадили Лукашенко нож в спину «за всё хорошее».
Киевские реформаторы всё-таки всадили Лукашенко нож в спину «за всё хорошее». И речь идёт даже не о заявлениях Зеленского, попугаем повторившего слова своих хозяев о нелегитимности выборов в Белоруссии. Эту мелочь, наверное, и сам Лукашенко не заметил, прекрасно понимая, что украинский гарант – безвольная кукла, способная лишь транслировать послания своего американского хозяина.
Речь идёт об активном участии Украины на уровне как минимум СБУ в организации массовых беспорядков и провокаций в Белоруссии. Украинская служба безопасности тесно сотрудничает с польскими спецслужбами и перебрасывает северному соседу боевиков нацистских группировок. Польша предоставляет услуги транзита и технического оснащения. Азовцы и правосеки массово выезжают в Белоруссию под прикрытием спецслужб и со знанием дела раскачивают там Майдан.
Документальное подтверждение причастности Украины к белорусским протестам на своей странице в социальной сети опубликовал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, ссылаясь на свои источники в украинских силовых структурах. В секретном документе, направленном на имя главы департамента защиты национальной государственности СБУ, подробно расписан процесс переброски отрядов украинских боевиков через Польшу в Белоруссию. Не забыли в этой бумаге описать и главные цели и задачи праворадикалов, отправленных для активной раскачки протестного движения и грязных провокаций.
Комментируя складывающуюся ситуацию, Журавко подчеркнул, что Белоруссию пытаются уничтожить те же люди, что уже успели развалить Украину. А инициировали эту ликвидацию бывшей житницы СССР те же ребята из ЕС, кто сейчас хором не признаёт победу Лукашенко на выборах.
Речь идёт об активном участии Украины на уровне как минимум СБУ в организации массовых беспорядков и провокаций в Белоруссии. Украинская служба безопасности тесно сотрудничает с польскими спецслужбами и перебрасывает северному соседу боевиков нацистских группировок. Польша предоставляет услуги транзита и технического оснащения. Азовцы и правосеки массово выезжают в Белоруссию под прикрытием спецслужб и со знанием дела раскачивают там Майдан.
Документальное подтверждение причастности Украины к белорусским протестам на своей странице в социальной сети опубликовал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, ссылаясь на свои источники в украинских силовых структурах. В секретном документе, направленном на имя главы департамента защиты национальной государственности СБУ, подробно расписан процесс переброски отрядов украинских боевиков через Польшу в Белоруссию. Не забыли в этой бумаге описать и главные цели и задачи праворадикалов, отправленных для активной раскачки протестного движения и грязных провокаций.
Комментируя складывающуюся ситуацию, Журавко подчеркнул, что Белоруссию пытаются уничтожить те же люди, что уже успели развалить Украину. А инициировали эту ликвидацию бывшей житницы СССР те же ребята из ЕС, кто сейчас хором не признаёт победу Лукашенко на выборах.
Авторский пост
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Метки: Польша белоруссия радикалы сбу украина
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Он не спрашивал откуда ты, если чё.
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Ну, так я тоже из Минска буду после того, как своё место жительства в данных изменю. И если ты из Минска, то ответь только на один вопрос: тебя бесплатная и весьма неплохая медицина не устраивает? А таких вопросов - масса, это только один пример. Тебя не устраивает отсутствие коррупции в рядах МВД? Тебя напрягает отсутствие коррупции вообще? А, вероятнее всего, напрягает налог на тунеядство....
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Шмат сала с прожилкой мяса
Не приложили руку поляки и свидомые