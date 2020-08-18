Бывший депутат документально подтвердил активное участие Украины в белорусском майдане

Киевские реформаторы всё-таки всадили Лукашенко нож в спину «за всё хорошее». И речь идёт даже не о заявлениях Зеленского, попугаем повторившего слова своих хозяев о нелегитимности выборов в Белоруссии. Эту мелочь, наверное, и сам Лукашенко не заметил, прекрасно понимая, что украинский гарант – безвольная кукла, способная лишь транслировать послания своего американского хозяина.



Речь идёт об активном участии Украины на уровне как минимум СБУ в организации массовых беспорядков и провокаций в Белоруссии. Украинская служба безопасности тесно сотрудничает с польскими спецслужбами и перебрасывает северному соседу боевиков нацистских группировок. Польша предоставляет услуги транзита и технического оснащения. Азовцы и правосеки массово выезжают в Белоруссию под прикрытием спецслужб и со знанием дела раскачивают там Майдан.



Документальное подтверждение причастности Украины к белорусским протестам на своей странице в социальной сети опубликовал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, ссылаясь на свои источники в украинских силовых структурах. В секретном документе, направленном на имя главы департамента защиты национальной государственности СБУ, подробно расписан процесс переброски отрядов украинских боевиков через Польшу в Белоруссию. Не забыли в этой бумаге описать и главные цели и задачи праворадикалов, отправленных для активной раскачки протестного движения и грязных провокаций.



Комментируя складывающуюся ситуацию, Журавко подчеркнул, что Белоруссию пытаются уничтожить те же люди, что уже успели развалить Украину. А инициировали эту ликвидацию бывшей житницы СССР те же ребята из ЕС, кто сейчас хором не признаёт победу Лукашенко на выборах.